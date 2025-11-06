Politician transnistrean: Munteanu, pus să sprijine Kievul

13:10

Toți părinții doresc să aleagă cele mai frumoase nume pentru copiii lor, dar mulți se confruntă cu dificultăți în a lua o decizie. Un studiu recent dezvăluie care este considerat cel mai frumos nume de fată din lume, cu semnificația “Cea care are înțelepciune”. O idee pentru a face o alegere informată este să fiți […] Articolul Care este numele de fată considerat cel mai frumos din lume, din punct de vedere științific? Care este semnificația acestuia? apare prima dată în ea.md.