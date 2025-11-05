Cum au evoluat prețurile producătorilor de produse agricole în Moldova
Noi.md, 5 noiembrie 2025 20:00
În Moldova, prețurile producătorilor de produse agricole în ianuarie-septembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, au crescut în medie cu 19,6%Potrivit Biroului Național de Statistică, acest lucru s-a datorat creșterii prețurilor la produsele vegetale cu 25,1% în medie, precum și la produsele animaliere - cu 4,1% în medie.Conform statisticilor oficiale, prețurile producătorilor
Acum 30 minute
20:00
20:00
Mai multe orașe din Germania vor anula tradiționalele tîrguri de Crăciun din motive economice.Printre aceste orașe se numără Overt (landul federal Renania de Nord-Westfalia).Asigurarea măsurilor de securitate din cauza amenințării teroriste ridicate a necesitat alocarea de fonduri suplimentare, pe care organizatorul tîrgului nu le are, informează Noi.md, citînd caliber.az.Tîrgurile de
19:30
Pe parcursul lunii noiembrie, instituțiile de învățămînt general din țară sînt încurajate să desfășoare lecții tematice la subiectul drepturilor copilului, discuții cu specialiștii, activități artistice ș.a, notează Noi.md.Instituțiile preșcolare pot organiza activități de învățare prin joc, care să stimuleze empatia și colaborarea în rîndul celor mici, precum ore de lectură, jocuri de rol și
19:30
Joi, unii consumatori din mun. Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.Astfel, în intervalul 09:00 – 21:00, joi, 06 noiembrie, fără apă vor fi consumatorii de pe următoarele străzi:{{844536}}Comuna Bubuieci-Bîc Î.P.Izvoraş, Castanul Alb, Cooperator, Livada, EnergeticStopările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
19:00
Pe 11 noiembrie, sindicatele fermierilor vor organiza o acțiune de protest la Atena, capitala Greciei.Fermierii vor veni cu tractoarele lor pentru a cere rambursarea imediată a plăților restante de la agenția de stat OPEKEPE, pe care guvernul a decis să o desființeze în luna mai din cauza scandalului cu subvențiile UE. Demonstrația va începe la prînz lîngă Ministerul Dezvoltării Rurale, du
19:00
Inspectorii de mediu din Ocnița au desfășurat recent raizii în mai multe localități ale raionului, în cadrul campaniei de salubrizare de toamnă, avînd ca scop verificarea modului în care autoritățile publice locale și cetățenii respectă legislația de mediu privind salubrizarea, depozitarea și gestionarea deșeurilor.Pe parcursul acțiunilor de control, au fost identificate cazuri de ardere a deș
18:30
CEC a început verificarea complexă a finanțării unui bloc electoral și al unui partid politic # Noi.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a început miercuri, 5 octombrie, controlul complex al finanțării activității Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, pentru perioada 3 august – 1 octombrie 2025 și al Partidului Politic Partidul Republican „INIMA MOLDOVEI”, pentru perioada 1 mai – 31 august 2025 și pentru perioada 3 august – 1 octombrie 2025, tran
18:30
"Șmecheri care au ajuns deputați": Dorian Istratii îl atacă pe Sergiu Stefanco pe declarațiile de avere # Noi.md
Deputatul PAS, Dorian Istratii, îl acuză pe colegul său din Parlament, Sergiu Stefanco, reprezentant al Partidului Democrația Acasă condus de Vasile Costiuc, că ar fi omis să-și declare integral veniturile. Într-o postare pe rețelele sociale, Istratii susține că Stefanco nu ar fi plătit niciun impozit pe venit în ultimii patru ani.„Din rubrica șmecheri care au ajuns deputați în partidul lui Co
18:30
Ludmila Catlabuga: „Sîntem alături de agricultori și lucrăm la soluții echilibrate pentru întreaga ramură” # Noi.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) depune eforturi pentru a sprijini agricultorii care se confruntă cu dificultăți financiare, inclusiv pe cei aflați în proces de insolvabilitate.Declarația a fost făcută astăzi de ministra Ludmila Catlabuga, care a subliniat că ministerul menține un dialog constant cu fermierii și cu instituțiile responsabile, pentru a identifica mecanisme
18:30
Un sondaj realizat pe portalul Noi.md arată că opinia publică este împărțită în privința desemnării lui Alexandru Munteanu în funcția de prim-ministru.Potrivit rezultatelor, doar 18,9% dintre respondenți consideră că aceasta este o alegere potrivită, argumentând că Munteanu „are experiență și poate aduce stabilitate economică”.Cei mai mulți participanți, 34,2%, au calificat numirea drept „
18:00
O eventuală modificare a tarifelor la gaz va fi analizată după încheierea calculelor finale de la sfîrșitul anului, cînd se vor stabili eventualele devieri financiare acumulate de furnizorii de gaze, a declarat directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Eugen Carpov.„Către finalul anului se fac calculele finale și se vede dacă există devieri pe plus sau minus. În b
18:00
Odată cu intrarea în vigoare, din 25 octombrie, a Legii nr. 189/2025 privind consolidarea cadrului de protecție a drepturilor consumatorilor de servicii financiare, a fost instituit un mecanism nou de soluționare a petițiilor adresate de clienți.Potrivit Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), consumatorii trebuie să se adreseze mai întîi furnizorului de servicii financiare – bancă, com
18:00
Proiect internațional privind cooperarea dintre Republica Moldova și Ucraina: cîți bani va aloca UE # Noi.md
Un proiect internațional, cu un buget de aproape 2 milioane de euro, a fost lansat miercuri, 5 noiembrie, la Chișinău. Inițiativa, denumită EUroBRIDGE, urmărește să consolideze cooperarea dintre Republica Moldova și Ucraina, cu sprijinul tehnic al României și cu finanțare integrală din partea Uniunii Europene.Proiectul urmărește consolidarea capacităților administrative ale autorităților publi
18:00
Meteorologii prognozează o scădere ușoară a temperaturilor în următoarele zile.La noapte, în unele localități ale țării, se așteaptă ploi slabe, iar pentru dimineață sînt anunțate ceață și vînt, transmite IPN.Potrivit meteorologului Natalia Gherasim de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS), schimbarea vremii este influențată de alternanța dintre o dorsală și un talveg atmosferic, fe
18:00
Deputatul PAS Radu Marian a venit cu o reacție fermă după ședința plenară de învestire a Guvernului, acuzînd reprezentanții opoziției de răspîndirea unor falsuri privind politicile economice și sociale ale actualei guvernări.„Unii reprezentanți ai opoziției și-au continuat tradiția de a arunca falsuri. Le combat mai jos pe cîteva dintre ele”, a scris parlamentarul pe rețelele de socializare.
17:30
Mastercard и GAL Trans — надежные партнеры для тех, кто выбирает безопасные и комфортные поездки — запускают новую акцию для пассажиров, предпочитающих цифровые платежи. Независимо от того, едешь ли ты на учёбу, на работу или в отпуск, теперь у тебя есть ещё одна причина выбрать GAL Trans: в период с 1 ноября 2025 года по 31 октября 2026 года на все билеты, оплаченные онлайн картой Mastercard®, де
17:30
Elevii și studenții din Republica Moldova vor avea mai multe oportunități de a studia limba chineză # Noi.md
Elevii și studenții din Republica Moldova vor avea mai multe oportunități de a studia limba chineză atît în țară, cît și în instituții educaționale din China.Guvernul de la Chișinău a aprobat, pe 5 noiembrie, semnarea unui Acord de cooperare între Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din China, care pune bazele unui parteneriat extins în domeniul pre
17:30
Moldova își consolidează reziliența digitală și formează noua generație de experți în securitate cibernetică # Noi.md
Republica Moldova face pași fermi în direcția consolidării securității cibernetice și a dezvoltării competențelor digitale.La Chișinău s-a desfășurat cea de-a doua ediție a CyberCon Moldova 2025, un eveniment care a reunit experți locali și internaționali, reprezentanți ai instituțiilor publice, mediului academic și partenerilor de dezvoltare.Conferința a fost axată pe soluții concrete pen
17:30
ANRE a aprobat mai multe hotărîri importante pentru buna funcționare a sectorului energetic # Noi.md
Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) s-a întrunit astăzi în ședință publică, examinînd și aprobînd o serie de hotărîri importante pentru buna funcționare și dezvoltare a sectorului energetic național.Consiliul a aprobat Documentația de licitație pentru achiziția capacităților de echilibrare, stabilind termenul de depunere a ofertelor pînă la
17:00
Noul ministru al Culturii, Cristian Jardan, s-a informat despre caldarîmul pe strada 31 August 1989 din Chișinău „chiar din prima zi” în care a ajuns la Minister. {{820349}}Potrivit acestuia, instituția „a făcut tot ce este necesar – și pentru a rezerva acest caldarîm, care prezintă interes și valoare istorică, și s-au dat toate avizele. În plus, a existat o comunicare relativ bună cu Prim
17:00
Dorin Junghietu a explicat din ce cauză au crescut prețurile la energia electrică în octombrie # Noi.md
Prețurile mai mari la energia electrică procurată de Energocom în luna octombrie au fost cauzate de evoluțiile de pe piața regională, influențate de atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Precizările au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.„Prețurile în regiune au fost volatile și mai mari din cauza atacurilor asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.
17:00
Două tentative de introducere a bunurilor nedeclarate au fost contracarate în cadrul controalelor vamale, notează Noi.md.Cazurile au fost documentate de funcționarii posturilor vamale Criva și Costești, care au găsit bunuri nedeclarate, ce urmau să fie introduse ilicit în țară.{{840784}}În primul caz, la vama Criva, verificărilor a fost supus un autocar care efectua ruta regulată Polonia -
16:30
Vadim Crețul și Nicolae Bondarev au scris istorie pentru Republica Moldova la Campionatul Mondial la powerlifting și împins culcat # Noi.md
Pentru prima dată, reprezentanții țării noastre au urcat pe podiumul de premiere la Campionatul Mondial la powerlifting rezervat sportivilor cu deficiențe de vedere.Vadim Crețul a mai cucerit o medalie de aur la categoria sub-juniori, proba împins culcat.La ediția din acest an, care a avut loc în orașul Mersin, Turcia, aceștia s-au întors cu cinci medalii. Vadim Crețul ( 75 kg) și Nicolae
16:30
Liga Campionilor. Bayern München împotriva PSG: cînd mușchii, nervii și inteligența se întîlnesc într-un singur punct # Noi.md
4 noiembrie, Paris. Parc des Princes. Temperatura este de aproximativ 10 °C, umiditatea este ridicată, presiunea este maximă. Pe teren se află două echipe care nu joacă doar fotbal. Ele se testează reciproc pentru a-și verifica rezistența. Și anduranța. Și pentru a vedea cine este capabil să mențină ritmul atunci cînd pulsul depășește limita maximă, iar oxigenul din mușchi se epuizează.Prima r
16:00
Doi foști președinți bulgari, Petar Stoyanov și Georgi Pirvanov, precum și o serie de foști miniștri ai țării și-au exprimat disponibilitatea de a solicita autorităților franceze eliberarea din închisoare a lui Nicolas Sarkozy.Foștii oficiali bulgari au decis să-și exprime sprijinul pentru Sarkozy în semn de recunoștință pentru eforturile sale, care au dus la eliberarea asistentelor medicale b
16:00
Reprezentanții Primăriei Chișinău au desfășurat o nouă acțiune de salubrizare, de această dată în Parcul „Valea Trandafirilor”, pe segmentul cuprins între străzile Natalia Gheorghiu și Malina Mare, pînă în zona de sub podul Viaduct.Peste 100 de voluntari, funcționari ai Preturilor Centru și Botanica, reprezentanți ai Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Centru, ai ÎMSL și ÎM „Asociați
16:00
„Calcule eronate”: Perchun a luat apărarea lui Nemerenco în disputa cu activista privind mortalitatea infantilă # Noi.md
Ministrul Educației, Dan Perciun, a luat apărarea fostei sale colege din Guvern, Ala Nemerenco, după ce activista și antreprenoarea moldovenescă Irina Revin a reacționat dur la comentariul fostei ministre a Sănătății. Motivul a fost întrebarea adresată de ea către Nemerenco în legătură cu creșterea mortalității infantile „tocmai în cei patru ani de mandat ai acesteia”.Perciun s-a alăturat disc
15:30
Închiderea Centrului Rus de Știință și Cultură (CRȘC, Casa Rusă) în Moldova indică faptul că autoritățile țării, continuînd politica de antagonism, iau decizii în detrimentul populației propriului stat.Despre aceasta, pe 5 noiembrie, a declarat purtătorul de cuvînt al Kremlinului, Dmitri Peskov.„Este foarte regretabil că autoritățile din Moldova continuă politica de antagonizare a țării no
15:30
Champions League: Liverpool a stors Real pînă la ultima picătură. Dacă nu ar fi fost Courtois, ar fi fost un KO. # Noi.md
4 noiembrie, Anfield. Seara în care fotbalul a încetat să mai fie un joc și a devenit un test de stres. De rezistență. De anduranță. De capacitatea de a menține ritmul cînd mușchii ard și respirația se accelerează. Liverpool împotriva Realului – nu este doar un meci, ci o luptă între două culturi, două filosofii.Alonso între două focuriXabi Alonso este un om care cunoaște ambele cluburi di
15:00
Ex-magistratul CSJ Anatolie Țurcan, sancționat pentru replicile cu membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ion Guzun # Noi.md
Ex-judecătorul Anatolie Țurcan de la Curtea Supremă de Justiție a fost sancționat pentru schimbul de replici cu membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ion Guzun, la Adunarea Judecătorilor din 2023. Decizia a fost luată ieri, în ședința CSM, cu majoritate de voturi. Prezent la examinarea subiectului, fostul magistrat a avut mai multe obiecții către membrii Consiliului. {{846176}}„La
15:00
Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanța a 8 mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuite Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS): Perciun Dan, Ceban Emil, Popescu Nicolae, Popșoi Mihail, Catlabuga Ludmila, Bolea Vladimir, Recean Dorin și Mija Artur.{{846362}}Comisia va propune Curții Constituționale să valideze mandatele de deputat în Parlamentul
15:00
Începînd cu 1 ianuarie 2026, mai mulți elevi și tineri care obțin performanțe la nivel european și mondial vor beneficia de indemnizație financiară lunară. Guvernul a decis extinderea Programului de burse pentru sportivi.Pînă acum, bursele erau acordate doar sportivilor din categoriile seniori, juniori (18-20 de ani) și cadeți (16-17 ani). În urma deciziei Executivului, de burse vor putea bene
15:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a fost executată finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare, notează Noi.md.Banii vor fi disponibili după procesarea plăților de către prestatorii de servicii de plată în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay).{{845668}}CNAS reamintește persoanelor asigurate despre po
14:30
În scopul îmbunătățirii siguranței și fluidității circulației rutiere, la intersecția dintre drumul public național M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, și drumul public național R4 R6 – Goian – Criuleni – M1, va fi amenajat un sens giratoriu.Pentru implementarea acestui obiectiv, Administrația Națională a Drumurilor (AND) a lansat repetat procedura d
14:30
Mai mulți pietoni au fost loviți de o mașină pe o stradă dintr-un oraș din Franța. Martorii susțin că șoferul a acționat cu intenție. Victimele au fost transportate la spital, iar șoferul a fost arestat. {{845073}}Un bărbat a fost arestat miercuri dimineață în Saint-Pierre-d’Oléron, pe insula din Charente-Maritime, după ce a lovit cu mașina mai mulți pietoni, a aflat Le Figaro de la Jandar
14:30
Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au venit cu detalii despre perchezițiile de astăzi, notează Noi.md."PCCOCS, de comun ofițerii de urmărire penală si ofițerii de investigații din cadrul Serviciului Fiscal de Stat si Inspectoratului National de Investigații, desfășoară peste 20 de percheziții în Chișinău, în două dosare penale.{{8
14:30
Liga Campionilor: cînd mușchii decid, iar nervii rezistă. Principalele evenimente din etapa a 4-a # Noi.md
Noiembrie este luna în care fotbalul devine mai dur. Ritmul este mai rapid, presiunea mai mare, iar greșelile mai costisitoare. Liga Campionilor intră într-o fază în care supraviețuiesc nu numai cei mai puternici, ci și cei mai rezistenți. Iată ce s-a întîmplat în etapa a 4-a.Tottenham – Copenhaga 4:0Van de Ven – sprinter, dribbler, finalizatorMinutul 64. Micky van de Ven primește ming
14:00
Clubul de fotbal „Sheriff” din Tiraspol și antrenorul principal al primei echipe, specialistul belarus Vadim Skripchenko, au ajuns la un acord reciproc privind încetarea colaborării.Potrivit canalului Telegram al clubului, împreună cu antrenorul principal, echipa este părăsită și de asistentul Vyacheslav Gerashchenko și antrenorul de pregătire fizică Ruslan Zubik.Echipa FC „Sheriff” a adre
14:00
Diana Crudu din Durlești: "Cineva aplaudă anumite afirmații din Parlament. Sînt și eu o agricultoare "bolfoșică" # Noi.md
O agricultoare din Durlești a comentat declarațiile fostei ministre a Finanțelor, care i-a numit pe fermieri "bolfoșei", de la tribuna Parlamentului.„Vă salut din plantația mea de vie. Vreau să fac o glumă, și eu sînt o agricultoare bolfoșică. Tare sper să slăbesc, a doua sarcină și-a lăsat amprenta. De fapt, mesajul este altul, în ultimele zile, societatea moldovenească clocotește, e divizată
14:00
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel național.Astfel, în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie curent, au fost înregistrate 1257 de cazuri de infecții respiratorii, majoritatea la copii, fiind în descreștere cu 16,5% față de săptămîna precedentă, notează Noi.md.
13:30
Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 5 noiembrie, noul preț maxim al principalelor produse petroliere de tip standard, care va intra în vigoare începînd de mîine.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23 de lei și 00 bani (cu 7 bani mai mult) pe litru, iar al motorinei fără denumire comercială – 20 de lei și 40 bani (cu 15 bani mai mult), tran
13:30
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința Guvernatorului UTA Găgăuzia, stabilindu-se o diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de 1 milion 249 mii 679 lei.Diferența a fost constatată între averea dobîndită și veniturile obținute și cheltuielile realizate pe parcursul anilor 2024-2025 în privința persoanei supuse con
13:30
Concediu paternal extins pentru tații cu gemeni sau tripleți: Guvernul anunță noi măsuri de sprijin pentru familii # Noi.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat noi măsuri pentru susținerea familiilor, extinzînd drepturile taților care devin părinți de gemeni, tripleți sau mai mulți copii. Începînd cu 5 noiembrie, concediul paternal pentru aceștia va fi de 15 zile pentru fiecare copil nou-născut sau adoptat.Totodată, perioada de concediu va putea fi utilizată în trei părți egale pe parcursul primului an de la na
13:30
Guvernul a modificat, pe 5 noiembrie, Regulamentul privind compensațiile la energie.Prin urmare, veniturile familiilor din țară care solicită compensații vor fi analizate pentru lunile aprilie – septembrie 2025, nu mai – octombrie, așa cum se întîmpla anterior. Potrivit autorităților, modificarea va permite ca evaluarea veniturilor și stabilirea ajutorului să fie mai rapidă și mai precisă.
13:30
Actele de stare civilă intră în era digitală: Guvernul a aprobat noile modele electronice de documente # Noi.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința din 5 noiembrie, noile modele de documente de stare civilă – extrase, certificate și extrase multilingve – care vor putea fi eliberate și în format electronic, semnate digital.Noile formulare, elaborate de Ministerul Justiției, marchează trecerea de la documentele tipărite pe hîrtie la un sistem complet digitalizat. Fiecare act va conține sem
13:00
Guvernul Moldovei a denunțat acordul cu Federația Rusă, pe baza căruia funcționează Centrul Cultural Rus din Moldova, cu sediul la Chișinău.„Asta este tot ce trebuie să știți despre noul guvern, care, în condițiile în care economia țării este în colaps total, își începe activitatea cu lupta împotriva culturii ruse”, remarcă experții, observatorii și internauții.Președintele Partidului Soci
13:00
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, spune că nu a aplicat și nu intenționează să beneficieze de compensații pentru perioada rece a anului.Oficiala a anunțat că autoritățile au recepționat peste 187 de mii de cereri de la cetățeni, în acest sens. Procesul de depunere este în desfășurare și se va încheia pe 28 noiembrie, a mai precizat ministra."La moment sîntem în proces
12:30
În primele 9 luni ale anului, ŠKODA a livrat clienților 765 700 de autoturisme noi, ceea ce reprezintă o creștere de 14,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Un fapt deosebit de pozitiv este că creșterea stabilă continuă pe toate piețele europene.Odată cu apariția modelului ŠKODA ELROQ pe piață, pozițiile ŠKODA în segmentul vehiculelor electrice și hibride plug-in s-au îmbunătățit c
12:30
Marcela Paladi, tînăra care a ajuns în scaun cu rotile, după ce a fost accidentată grav, pe viaduct, a participat la un blitz, în cadrul căruia a răspuns la cele mai frecvente întrebări despre maternitate și cum se regăsește ea în acest rol. {{844954}}Marcela Paladi a răspuns la cîteva întrebări, care i-au fost adresate în cadrul unui blitz:„ - Ce ți-a părut cel mai greu în rolul de ma
12:30
Confirmat oficial: Ce spune șefa MAI despre perchezițiile la Dorin Damir și Octavian Orheianu # Noi.md
Șefa MAI, Daniella Misail-Nichitin, confirmă perchezițiile desfășurate de oamenii legii la Dorin Damir și Octavian Orheianu.Cauza este gestionată de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale (PCCOCS).{{846374}}Anterior, responsabilii de la PCCOCS au dat un răspuns evaziv în legătură cu aceste acțiuni. „Nu confirm și nici infirm. Revenim cu informații ulterior”, a
