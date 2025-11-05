Liga Campionilor: cînd mușchii decid, iar nervii rezistă. Principalele evenimente din etapa a 4-a
Noi.md, 5 noiembrie 2025 14:30
Noiembrie este luna în care fotbalul devine mai dur. Ritmul este mai rapid, presiunea mai mare, iar greșelile mai costisitoare. Liga Campionilor intră într-o fază în care supraviețuiesc nu numai cei mai puternici, ci și cei mai rezistenți. Iată ce s-a întîmplat în etapa a 4-a.Tottenham – Copenhaga 4:0Van de Ven – sprinter, dribbler, finalizatorMinutul 64. Micky van de Ven primește ming
În scopul îmbunătățirii siguranței și fluidității circulației rutiere, la intersecția dintre drumul public național M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, și drumul public național R4 R6 – Goian – Criuleni – M1, va fi amenajat un sens giratoriu.Pentru implementarea acestui obiectiv, Administrația Națională a Drumurilor (AND) a lansat repetat procedura d
Mai mulți pietoni au fost loviți de o mașină pe o stradă dintr-un oraș din Franța. Martorii susțin că șoferul a acționat cu intenție. Victimele au fost transportate la spital, iar șoferul a fost arestat. {{845073}}Un bărbat a fost arestat miercuri dimineață în Saint-Pierre-d’Oléron, pe insula din Charente-Maritime, după ce a lovit cu mașina mai mulți pietoni, a aflat Le Figaro de la Jandar
Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au venit cu detalii despre perchezițiile de astăzi, notează Noi.md."PCCOCS, de comun ofițerii de urmărire penală si ofițerii de investigații din cadrul Serviciului Fiscal de Stat si Inspectoratului National de Investigații, desfășoară peste 20 de percheziții în Chișinău, în două dosare penale.{{8
Liga Campionilor: cînd mușchii decid, iar nervii rezistă. Principalele evenimente din etapa a 4-a
Noiembrie este luna în care fotbalul devine mai dur. Ritmul este mai rapid, presiunea mai mare, iar greșelile mai costisitoare. Liga Campionilor intră într-o fază în care supraviețuiesc nu numai cei mai puternici, ci și cei mai rezistenți. Iată ce s-a întîmplat în etapa a 4-a.Tottenham – Copenhaga 4:0Van de Ven – sprinter, dribbler, finalizatorMinutul 64. Micky van de Ven primește ming
Clubul de fotbal „Sheriff” din Tiraspol și antrenorul principal al primei echipe, specialistul belarus Vadim Skripchenko, au ajuns la un acord reciproc privind încetarea colaborării.Potrivit canalului Telegram al clubului, împreună cu antrenorul principal, echipa este părăsită și de asistentul Vyacheslav Gerashchenko și antrenorul de pregătire fizică Ruslan Zubik.Echipa FC „Sheriff” a adre
Diana Crudu din Durlești: "Cineva aplaudă anumite afirmații din Parlament. Sînt și eu o agricultoare "bolfoșică"
O agricultoare din Durlești a comentat declarațiile fostei ministre a Finanțelor, care i-a numit pe fermieri "bolfoșei", de la tribuna Parlamentului.„Vă salut din plantația mea de vie. Vreau să fac o glumă, și eu sînt o agricultoare bolfoșică. Tare sper să slăbesc, a doua sarcină și-a lăsat amprenta. De fapt, mesajul este altul, în ultimele zile, societatea moldovenească clocotește, e divizată
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel național.Astfel, în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie curent, au fost înregistrate 1257 de cazuri de infecții respiratorii, majoritatea la copii, fiind în descreștere cu 16,5% față de săptămîna precedentă, notează Noi.md.
Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 5 noiembrie, noul preț maxim al principalelor produse petroliere de tip standard, care va intra în vigoare începînd de mîine.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23 de lei și 00 bani (cu 7 bani mai mult) pe litru, iar al motorinei fără denumire comercială – 20 de lei și 40 bani (cu 15 bani mai mult), tran
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința Guvernatorului UTA Găgăuzia, stabilindu-se o diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de 1 milion 249 mii 679 lei.Diferența a fost constatată între averea dobîndită și veniturile obținute și cheltuielile realizate pe parcursul anilor 2024-2025 în privința persoanei supuse con
Concediu paternal extins pentru tații cu gemeni sau tripleți: Guvernul anunță noi măsuri de sprijin pentru familii
Guvernul Republicii Moldova a aprobat noi măsuri pentru susținerea familiilor, extinzînd drepturile taților care devin părinți de gemeni, tripleți sau mai mulți copii. Începînd cu 5 noiembrie, concediul paternal pentru aceștia va fi de 15 zile pentru fiecare copil nou-născut sau adoptat.Totodată, perioada de concediu va putea fi utilizată în trei părți egale pe parcursul primului an de la na
Guvernul a modificat, pe 5 noiembrie, Regulamentul privind compensațiile la energie.Prin urmare, veniturile familiilor din țară care solicită compensații vor fi analizate pentru lunile aprilie – septembrie 2025, nu mai – octombrie, așa cum se întîmpla anterior. Potrivit autorităților, modificarea va permite ca evaluarea veniturilor și stabilirea ajutorului să fie mai rapidă și mai precisă.
Actele de stare civilă intră în era digitală: Guvernul a aprobat noile modele electronice de documente
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința din 5 noiembrie, noile modele de documente de stare civilă – extrase, certificate și extrase multilingve – care vor putea fi eliberate și în format electronic, semnate digital.Noile formulare, elaborate de Ministerul Justiției, marchează trecerea de la documentele tipărite pe hîrtie la un sistem complet digitalizat. Fiecare act va conține sem
Guvernul Moldovei a denunțat acordul cu Federația Rusă, pe baza căruia funcționează Centrul Cultural Rus din Moldova, cu sediul la Chișinău.„Asta este tot ce trebuie să știți despre noul guvern, care, în condițiile în care economia țării este în colaps total, își începe activitatea cu lupta împotriva culturii ruse”, remarcă experții, observatorii și internauții.Președintele Partidului Soci
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, spune că nu a aplicat și nu intenționează să beneficieze de compensații pentru perioada rece a anului.Oficiala a anunțat că autoritățile au recepționat peste 187 de mii de cereri de la cetățeni, în acest sens. Procesul de depunere este în desfășurare și se va încheia pe 28 noiembrie, a mai precizat ministra."La moment sîntem în proces
În primele 9 luni ale anului, ŠKODA a livrat clienților 765 700 de autoturisme noi, ceea ce reprezintă o creștere de 14,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Un fapt deosebit de pozitiv este că creșterea stabilă continuă pe toate piețele europene.Odată cu apariția modelului ŠKODA ELROQ pe piață, pozițiile ŠKODA în segmentul vehiculelor electrice și hibride plug-in s-au îmbunătățit c
Marcela Paladi, tînăra care a ajuns în scaun cu rotile, după ce a fost accidentată grav, pe viaduct, a participat la un blitz, în cadrul căruia a răspuns la cele mai frecvente întrebări despre maternitate și cum se regăsește ea în acest rol. {{844954}}Marcela Paladi a răspuns la cîteva întrebări, care i-au fost adresate în cadrul unui blitz:„ - Ce ți-a părut cel mai greu în rolul de ma
Confirmat oficial: Ce spune șefa MAI despre perchezițiile la Dorin Damir și Octavian Orheianu
Șefa MAI, Daniella Misail-Nichitin, confirmă perchezițiile desfășurate de oamenii legii la Dorin Damir și Octavian Orheianu.Cauza este gestionată de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale (PCCOCS).{{846374}}Anterior, responsabilii de la PCCOCS au dat un răspuns evaziv în legătură cu aceste acțiuni. „Nu confirm și nici infirm. Revenim cu informații ulterior”, a
Djokovic, start perfect la Atena: Sîrbul și-a luat revanșa în fața omului care i-a provocat "traume"
Novak Djokovic s-a calificat în sferturile de finală ale turneului ATP 250 de la Atena, după ce l-a învins în minimum de seturi pe Alejandro Tabilo, scor 7-6, 6-1. Nole s-a revanșat astfel în fața chilianului în fața căruia pierduse singurele dueluri directe de pînă acum. {{842587}}Novak Djokovic a jucat un singur turneu după US Open, Mastersul de la Shanghai, unde a pierdut surprinzător î
Partidul de guvernămînt „Acțiune și Solidaritate” (PAS) este gata să facă concesii umilitoare doar pentru ca Moldova să obțină statutul de rudă săracă și vinovată la masa UE – fără drepturi depline, într-un viitor incert.Această opinie a fost exprimată de președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, care a remarcat că, judecînd după mesajele care vin de la
În punctul feroviar de trecere a frontierei de stat Cantemir-Fălciu va fi instituit controlul coordonat, pe ambele sensuri.Acordul cu Guvernul Romîniei în acest sens a fost aprobat miercuri de către executivul de la Chișinău. Astfel, pentru prima dată, controlul coordonat se va aplica într-un punct feroviar și în ambele sensuri de deplasare, transmite IPN.Ministra afacerilor interne, Dan
Alexandru Munteanu, despre situația la Aeroportul Chișinău după sancțiunile impuse "Lukoil"
Premierul Alexandru Munteanu a fost întrebat de jurnaliști despre situația de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, după ce acesta a emis o atenționare oficială pentru operatorii aerieni, în urma sancțiunilor impuse de SUA companiei rusești Lukoil și care au început să perturbe lanțul de aprovizionare cu combustibil pentru aeronave, notează Noi.md."Noi discutăm această situație, fiindcă nu
Fostul comisar european pentru justiție din Belgia, Didier Reynders, a fost acuzat oficial de spălare de bani.Judecătorul de instrucție i-a comunicat lui Reynders acuzația încă din 16 octombrie, dar acest lucru nu a fost făcut public.Anunțarea acuzațiilor a avut loc la zece luni după primele percheziții la fostul comisar european și arată că Procuratura Generală din Bruxelles și judecătoru
Vladimir Bolea: „Situația privind aprovizionarea cu combustibil pe Aeroportul Chișinău este sub control"
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat înaintea ședinței Guvernului că aprovizionarea cu kerosen a aeronavelor pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău nu este afectată, în pofida sancțiunilor impuse companiei Lukoil de către Statele Unite.„Avem un grup de lucru care monitorizează situația. Lukoil este important pentru economia noastră, tr
Alexandru Munteanu – cel mai puțin plătit premier față de colegi, dar și din regiune: care este salariul său
Alexandru Munteanu este cel mai slab plătit premier față de colegii miniștri, dar și față de omologii din țările vecine – România și Ucraina.Urmează să ridice un salariu de puțin peste 1.000 de euro lunar, dacă ne raportăm la declarația de avere a ex-premierului Dorin Recean, potrivit căreia, veniturile sale salariale pentru anul 2024 au constituit 243.349 de lei – în jur de 20.279 de lei pe l
Natalia Plugaru: Guvernul își propune majorarea salariului minim la 10.000 de lei, dar fără un termen clar
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat înaintea ședinței Guvernului că Executivul își menține angajamentul de a majora treptat salariul minim pe economie pînă la 10.000 de lei, însă nu a oferit un termen exact pentru atingerea acestei ținte.„Așa cum ați văzut și în programul de guvernare, ne-am asumat mărirea salariului minim pînă la 10.000 de lei. Acest lucru pres
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, a criticat dur declarațiile Victoriei Belous, ex-ministră a Finanțelor și actuală deputată PAS, care a acuzat în plenul Parlamentului că unii reprezentanți ai opoziției „trăiesc cu 30 de mii de lei pe an, dar sînt destul de bolfoșei”.„A ieșit prost din punctul meu de vedere. Ea a semnalat o problemă de care a fost responsabilă în ultimii ani, mai ales deținî
La prima ședință a Cabinetului de Miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu, mai mulți demnitari și funcționari de rang înalt au fost eliberați din funcție, în contextul formării noii echipe guvernamentale.Potrivit deciziilor aprobate astăzi, au fost operate următoarele schimbări: Ana Calinici a demisionat din funcția de secretar general adjunct al Cancelariei de Stat, optând pe
Guvernul condus de Alexandru Munteanu l-a numit astăzi, în cadrul primei sale ședințe, pe Radu Vrabie în funcția de director al Serviciului Vamal al Republicii Moldova.Decizia vine după eliberarea din funcție a fostului șef, Alexandru Iacub, care a plecat din instituție la un an de la numire.Radu Vrabie a fost anterior manager de proiect pentru Implementarea Planului de Creștere UE–Moldova
Guvernul condus de premierul Alexandru Munteanu a aprobat mai multe numiri în funcții-cheie în cadrul primei sale ședințe.Astfel, Alexei Buzu, fost ministru al Muncii și Protecției Sociale, a fost numit secretar general al Guvernului, la propunerea prim-ministrului.Fostul director al Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, va activa în cadrul Cancelariei de Stat și a fost numit în funcția de s
Tudor Ulianovschi și-ar fi dat demisia din funcția de președinte al Partidului Social Democrat European.Informația a fost confirmată pentru ZIUA.md de surse din interiorul formațiunii politice.Decizia a fost anunțată marți-seara, 4 noiembrie, la ședința biroului politic al formațiunii. Funcția de președinte interimar a fost preluată de secretarul general al formațiunii, Iurie Cazacu.Tu
Regia municipală „Exdrupo” dispune de tehnică învechită, unele utilaje fiind folosite de aproape 40 de ani. Din această cauză, acestea necesită reparații frecvente, iar autoritățile recunosc că parcul tehnic trebuie modernizat.În prezent, autospecialele sînt pregătite pentru deszăpezirea străzilor, însă eficiența lor ar putea fi afectată de gradul ridicat de uzură. Situația este similară și în
„Euforia a durat puțin, dar trebuie să lucrăm și mai mult" – primul mesaj al premierului Alexandru Munteanu
Premierul Alexandru Munteanu a deschis prima ședință a Guvernului cu un apel la unitate și muncă intensă, subliniind că perioada de entuziasm de după învestire trebuie să fie urmată de acțiuni concrete.„Bună ziua, stimați colegi, dragi miniștri. Mă bucur foarte mult că, deja după cîteva zile de la investire, începem activitățile noastre și avem multe lucruri importante de decis astăzi”, a decl
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat, în cadrul primei ședințe a Guvernului, că începând cu săptămâna viitoare el și membrii Cabinetului vor efectua deplasări în teritoriu, pentru a discuta direct cu cetățenii.„Începând cu săptămâna viitoare, eu și cabinetul vom începe deplasările în teritoriu. O să vorbim cu cetățenii Republicii Moldova. Sper că o să veniți cu noi”, a spus premierul.
Circa 40 de tone de mere au fost scuturate și stau la pămînt într-o livadă din raionul Căușeni.Un covor de mere s-a întins la pămînt într-o livadă din satul Fîrlădenii Noi. Proprietarul livezii, Alexandru Osadci, a decis să dea la suc mare parte din recoltă. Agricultorul spune că prețul oferit de fabricile de procesare este mic - 2 lei și 30 de bani per kilogram. Bărbatul a scuturat pomii de p
Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a comentat plecarea sa din funcție, menționînd că „e o decizie politică” și nu ascunde niciun „subtext”. „O să fiu promovat puțin”, a declarat acesta. {{842363}}„Nu sunt careva subtexte legate de demisia mea sau ceva ieșit din comun, e o decizie politică și asta e tot”, a declarat Iacub, transmite Unimedia.Întrebat dacă își va continua acti
Oamenii legii au descins în această dimineață cu percheziții într-un dosar penal pentru evaziune fiscală.Potrivit surselr PulsMedia.MD, acțiunile de urmărire penală l-ar viza președintele Asociației FEA, Dorin Damir, dar și pe Octavian Orheianu, fondatorul Clubului „Lion”.{{845094}}Totodată, conform ZdG, investigațiile vizează două dosare penale, inclusiv evaziune fiscală și preluarea afac
Pachetul de extindere 2025: Republica Moldova continuă să consolideze cadrul de cooperare în domeniul relațiilor externe
Raportul de extindere pentru 2025 prezentat de Comisia Europeană confirmă progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, inclusiv în cadrul Capitolului 31 – Politica externă, de securitate și apărare, parte a Clusterului VI.Ministerul Afacerilor Externe salută concluziile raportului, care reflectă eforturile continue de aliniere a politicii externe a
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, neagă falsificarea rezidențiatului la USMF: „Aceasta este un fals"
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a respins categoric informațiile apărute în presă privind presupuse nereguli la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF), unde ar fi existat cazuri de rezidențiat care nu s-ar fi desfășurat în realitate.„Aceasta este un fals. Universitatea de Medicină nu poate să facă așa ceva. Astăzi, toate diplomile trec prin sistemul informa
Guvernul lui Alexandru Munteanu a fost votat, a depus jurămîntul și și-a început activitatea. Președinta așteaptă ca acesta „să îmbunătățească calitatea politicilor publice” și „să transforme Republica Moldova într-un stat european modern”.Deocamdată, obiectivele stabilite de Maia Sandu pentru guvernele PAS sunt greu de atins. La investirea guvernului Nataliei Gavrilița, acesta a fost însărcin
Pe 4 noiembrie, au fost audiați noi martori în dosarul oligarhului Vladimir Plahotniuc, judecat pentru rolul său în „Furtul miliardului” din 2014.Ei au povestit cum semnăturile lor falsificate au fost folosite în diferite tranzacții. Un martor angajat ca șofer a fost făcut fictiv director de companie, potrivit europalibera.org.Dumitru Brumaru a povestit în instanță că a lucrat șofer la com
SUA relaxează sancțiunile împotriva Belarusului: Este vizat inclusiv avionul lui Aleksandr Lukașenko
Departamentul american al Trezoreriei a relaxat marți unele sancțiuni împotriva Belarusului, ridicând măsurile împotriva companiei aeriene naționale și permițând tranzacțiile legate de avionul prezidențial al liderului Aleksandr Lukașenko, informează Reuters, potrivit hotnews.ro.Această măsură este cea mai recentă dintr-o serie de gesturi de dezghețare a relațiilor dintre Statele Unite și Bela
Relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Canada se consolidează prin deschiderea oficială a Consulatului Onorific al Republicii Moldova în provincia Québec și desemnarea domnului Serge H. Malaison în funcția de Consul Onorific al Republicii Moldova.Potrivit Ambasadei Republicii Moldova în Canada, acest pas reprezintă o realizare importantă în extinderea cooperării economice și cultural
Alertă la Bruxelles: Aeroportul s-a închis după ce o dronă a fost detectată în spațiul său aerian
Traficul aerian pe Aeroportul din Bruxelles a fost suspendat marți seara din motive de siguranță, după o alertă de drone. Informația a fost confirmată de controlorul de trafic aerian skeyes, scrie adevarul.ro.„Puțin înainte de ora opt, a fost semnalată o dronă deasupra zonei aeroportului. Din motive de siguranță, tot traficul aerian a fost temporar suspendat”, a declarat purtătorul de cuvînt a
Procurorii şi poliţiştii din România fac, miercuri, 14 percheziţii într-un dosar care vizează înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi.Mai mulţi medici au cerut Ministerului român al Sănătăţii recunoaşterea studiilor la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău,
Președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, îi cere premierului Alexandru Munteanu să excludă de pe ordinea de zi a ședinței de Guvern proiectul care prevede denunțarea acordului cu Federația Rusă privind înființarea și funcționarea centrelor culturale.„Aceasta nu este agenda Guvernului, da e a PAS și a Maiei Sandu. Cînd situația în țară e deplorabilă, vii cu asemenea proiecte”, a decla
Cel puţin şapte persoane au murit şi alte 11 au fost rănite după ce un avion de marfă UPS cu fuselaj larg s-a prăbuşit şi a izbucnit un incendiu uriaş, la scurt timp după decolarea de la Louisville, Kentucky,SUA, au declarat autorităţile.Flăcările provocate de accident au aprins o serie de incendii la sol, într-un coridor industrial adiacent aeroportului internaţional, provocînd aparent una di
Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a criticat inițiativa noului Guvern, care prevede denunțarea Acordului cu Federația Rusă referitor la funcționarea centrelor culturale.Deputatul PSRM consideră că o astfel de acțiune nu ar trebui să se afle printre prioritățile unui executiv care promite relansarea economiei și soluții pentru cetățeni, transmite IPN.„Am văzut că primul proi
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va participa la ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 6 – 7 noiembrie.Președinta Parlamentului European va participa la ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova, unde va susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a. Roberta Metsola mai are planificată o întrevedere cu Președintele Parlament
Deschiderea rapidă a tuturor clusterelor de negocieri pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și formarea unei platforme de negocieri complete ar fi în avantajul Kievului.Declarația îi aparține președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, și a fost făcută într-o intervenție online la summitul Euronews privind extinderea blocului comunitar, organizat marți la Bruxelles, transmite IPN.
Fostul judecător al Curții Supreme de Justiție, Anatolie Țurcan, a fost sancționat disciplinar în ședința din 4 noiembrie a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în urma unei contestații depuse de Ion Guzun, membru al Consiliului, transmite IPN.Contestația a vizat o hotărîre a Colegiului disciplinar, care, în luna mai anul curent, a dispus încetarea unei cauze disciplinare intentate l
