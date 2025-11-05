Moldova își consolidează reziliența digitală și formează noua generație de experți în securitate cibernetică

11:00

Premierul Alexandru Munteanu a deschis prima ședință a Guvernului cu un apel la unitate și muncă intensă, subliniind că perioada de entuziasm de după învestire trebuie să fie urmată de acțiuni concrete.„Bună ziua, stimați colegi, dragi miniștri. Mă bucur foarte mult că, deja după cîteva zile de la investire, începem activitățile noastre și avem multe lucruri importante de decis astăzi”, a decl