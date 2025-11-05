Vicepreședintele Han Zheng la Summitul Mondial pentru Dezvoltarea Socială

14:30

Mai mulți pietoni au fost loviți de o mașină pe o stradă dintr-un oraș din Franța. Martorii susțin că șoferul a acționat cu intenție. Victimele au fost transportate la spital, iar șoferul a fost arestat. {{845073}}Un bărbat a fost arestat miercuri dimineață în Saint-Pierre-d’Oléron, pe insula din Charente-Maritime, după ce a lovit cu mașina mai mulți pietoni, a aflat Le Figaro de la Jandar