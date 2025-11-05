Detalii de la procurori despre perchezițiile de azi

09:00

Cel puţin şapte persoane au murit şi alte 11 au fost rănite după ce un avion de marfă UPS cu fuselaj larg s-a prăbuşit şi a izbucnit un incendiu uriaş, la scurt timp după decolarea de la Louisville, Kentucky,SUA, au declarat autorităţile.Flăcările provocate de accident au aprins o serie de incendii la sol, într-un coridor industrial adiacent aeroportului internaţional, provocînd aparent una di