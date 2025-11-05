„Criptomoneda” unei companii private, sub lupa CNPF
Radio Moldova, 5 noiembrie 2025 19:10
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) s-a autosesizat și a inițiat o investigație privind lansarea unei așa-numite „criptomonede” de către o companie privată, anunțate public în cadrul unei conferințe de presă desfășurate pe 4 noiembrie. Instituția verifică în ce măsură acțiunile companiei se încadrează în prevederile legale în vigoare.
Acum 30 minute
19:10
Acum 2 ore
18:20
Deputații din Găgăuzia discută despre posibilitatea înființării unei comisii electorale provizorii în regiune # Radio Moldova
Adunarea Populară a Găgăuziei examinează posibilitatea constituirii unei comisii electorale provizorii la Comrat, care să se ocupe de organizarea alegerilor pentru noua legislatură, în condițiile unui blocaj juridic ce împiedică desfășurarea scrutinului. Un proiect privind crearea unei comisii electorale provizorii, semnat de deputatul local Gheorghi Leiciu, a fost dezbătut, pe 5 noiembrie, în cadrul unor audieri publice organizate la Comrat.
18:00
Organizația Națiunilor Unite (ONU) își reafirmă parteneriatul strategic cu Republica Moldova în efortul de integrare europeană și atingere a obiectivelor globale. Coordonatoarea rezidentă a ONU la Chișinău, Yesim Oruc, a evidențiat într-un interviu pentru Moldova 1 susținerea oferită Republicii Moldova într-o perioadă marcată de multiple provocări – de la crize energetice la efectele războiului din Ucraina și riscurile războiului hibrid.
17:50
Secretar de stat, despre constatările raportului UE privind extinderea: „Energia, care era veriga slabă a țării, înregistrează astăzi realizări-record” # Radio Moldova
Comisia Europeană a lăudat Republica Moldova pentru progresele înregistrate în ultimul an în domeniul energiei – capitolul pentru care țara a primit cea mai înaltă evaluare posibilă: „progres foarte bun”. Potrivit secretarului de stat al Ministerului Energiei, Cristina Pereteatcu, evaluarea pozitivă reflectă o schimbare structurală profundă în sectorul energetic și deschide șanse reale pentru deschiderea negocierilor pe Capitolul 15 - Energie, din clusterul IV, în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
17:40
Cristina Pereteatcu: „Energia, care era veriga slabă a țării, înregistrează astăzi realizări-record” # Radio Moldova
17:30
Clădirea Bibliotecii Municipale „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, monument istoric de importanță națională, se află într-o stare tot mai vizibilă de degradare. Deoarece imobilul are mai mulți proprietari, a fost creat un condominiu, însă lucrările de reparație bat pasul pe loc. Împărțirea responsabilităților s-a dovedit complicată. Aspectul clădirii stârnește nemulțumirea trecătorilor.
17:30
Experți, la Radio Moldova: Guvernul trebuie să livreze rezultate rapide și palpabile # Radio Moldova
Guvernul Munteanu trebuie să livreze rezultate rapide și palpabile. Investițiile și creșterea economică rămân priorități esențiale, iar reforma justiției trebuie dusă până la capăt pentru a recâștiga încrederea cetățenilor. Prioritățile au fost precizate de experții Victor Ciobanu și Pavel Horea, la emisiunea „Spațiul Public” de la Radio Moldova, în contextul primei ședințe a noului executiv.
17:30
RAPORT UE | Reformele anticorupție și cooperarea cu instituțiile europene avansează, însă deficitul de personal și presiunile hibride încetinesc progresul # Radio Moldova
Republica Moldova înregistrează progrese vizibile în domeniul justiției, combaterii criminalității organizate și gestionării frontierelor, însă capacitatea instituțiilor de aplicare a legii este în continuare afectată de lipsa resurselor, fluctuația personalului și necesitatea alinierii complete la standardele și directivele Uniunii Europene. Concluziile se regăsesc în cel mai recent raport de extindere, aprobat de Comisia Europeană pe 4 noiembrie.
Acum 4 ore
17:10
Șeful NATO, la București: „România este protejată, NATO va apăra fiecare centimetru” # Radio Moldova
România va beneficia de capacități militare suplimentare în cadrul programului NATO „Santinela Estică”, care vizează consolidarea apărării pe întreg Flancul Estic, inclusiv în regiunea Mării Negre. Declarația au fost făcută la București de secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită oficială peste Prut.
16:50
STUDIU | Majoritatea moldovenilor vor localități mai curate, dar se confruntă cu servicii inegale de salubrizare # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova își doresc localități curate, sunt dispuși să plătească pentru servicii mai bune și susțin colectarea separată, însă lipsa infrastructurii, informării și controlului frânează progresul. Concluziile aparțin studiului sociologic „Percepții ale cetățenilor cu privire la gestionarea serviciilor de colectare și evacuare a deșeurilor”, realizat de CBS Research la comanda Centrului Național de Mediu.
16:40
EUroBRIDGE: proiect transfrontalier pentru consolidarea cooperării între R. Moldova și Ucraina. UE sprijină inițiativa cu 1.9 milioane de euro # Radio Moldova
Un proiect internațional, cu un buget de aproape 2 milioane de euro, a fost lansat miercuri, 5 noiembrie, la Chișinău. Inițiativa, denumită EUroBRIDGE, urmărește să consolideze cooperarea dintre Republica Moldova și Ucraina, cu sprijinul tehnic al României și cu finanțare integrală din partea Uniunii Europene.
16:20
Noi oportunități pentru tinerii moldoveni: studierea limbii chineze și vizite în China # Radio Moldova
Elevii și studenții din Republica Moldova vor avea mai multe oportunități de a studia limba chineză atât în țară, cât și în instituții educaționale din China. Guvernul de la Chișinău a aprobat, pe 5 noiembrie, semnarea unui Acord de cooperare între Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din China, care pune bazele unui parteneriat extins în domeniul predării limbii chineze.
16:10
Sheriff Tiraspol a rămas fără antrenor principal. Clubul de fotbal și tehnicianul din Belarus Vadim Skripcenko au ajuns la un acord privind rezilierea contractului. Alături de Skripcenko, au plecat antrenorul secund Veaceslav Gherașcenko și preparatorul fizic Ruslan Zubik. Specialistul de 49 de ani a ajuns la timona echipei tiraspolene în luna septembrie.
15:40
Copiii născuți peste Nistru vor avea „cetățenie transnistreană” chiar dacă părinții nu o solicită # Radio Moldova
Copiii născuți în stânga Nistrului vor obține automat așa-zisa „cetățenie” a autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene, fără să mai fie nevoie ca părinții să depună o cerere în acest sens. Decizia a fost luată pretinsul organ legislativ al entității separatiste din regiune și va intra în vigoare după ce va fi contrasemnată de liderul transnistrean.
Acum 6 ore
15:20
Cel mai lung „shutdown” din istoria SUA: angajați ai serviciilor federale de 36 de zile fără salarii # Radio Moldova
Guvernul Statelor Unite este parțial nefuncțional deja de 36 de zile, deoarece Congresul nu reușește să ajungă la un acord privind finanțarea serviciilor publice. Precedentul record - 35 de zile - a fost înregistrat în primul mandat prezidențial al lui Donald Trump și s-a încheiat în ianuarie 2019, transmite BBC News.
15:20
Sergiu Cebotari a anunțat lotul echipei de tineret sub 21 de ani în vederea partidelor cu Albania și Kazahstanul # Radio Moldova
Selecționerul Sergiu Cebotari a anunțat lotul reprezentativei de tineret „sub 21 de ani” a Republicii Moldova pentru meciurile din această lună. În vederea partidei amicale cu Albania și a celei oficiale în compania Kazahstanului, antrenorul echipei tinerilor „tricolori” a convocat 23 de fotbaliști. Dintre aceștia, 5 evoluează la echipe de club din Europa: Leo Saca, Petar Gospodinov, Matteo Obleac, David Sîrbu și Cristian Antonciuc.
15:00
Opt mandate de deputat au devenit vacante în Parlament, după ce mai mulți aleși au plecat în Guvernul Munteanu sau în alte funcții publice, ori s-au retras din politică. Comisia Electorală Centrală (CEC) a luat act de aceste decizii miercuri, 5 noiembrie, și va solicita Curții Constituționale să valideze mandatele de deputat pentru candidații supleanți de pe lista electorală a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).
14:50
Schimbări în Parlament: noi deputați după plecările miniștrilor și retrageri din politică # Radio Moldova
14:50
Înregistrarea căsătoriei nu mai este gratuită. Noi tarife pentru serviciile de stare civilă # Radio Moldova
Prețurile pentru mai multe servicii de stare civilă vor crește începând cu luna noiembrie. Cabinetul de miniștri a ajustat, miercuri, tarifele pentru serviciile publice oferite de Agenția Servicii Publice.
14:50
O nouă ședință de judecată în dosarul în care Ion Creangă, șeful suspendat al Direcției Juridice a Parlamentului, este acuzat de trădare de patrie, a fost amânată. Inculpatul nu s-a prezentat în instanță, invocând motive de sănătate. Creangă urma să își încheie discursul în favoarea sa, început pe 10 octombrie, în fața magistraților, după care trebuiau să fie prezentate probe suplimentare, iar ulterior să aibă loc dezbaterile judiciare. Potrivit procurorilor, dosarul este aproape de finalizare.
14:30
Republica Moldova și România își unesc eforturile pentru consolidarea securității cibernetice # Radio Moldova
Republica Moldova a făcut un nou pas concret spre consolidarea securității naționale și apropierea de spațiul digital european, prin semnarea Protocolului de colaborare dintre Institutul Național de Inovații în Securitatea Cibernetică Cybercor, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) și NCC RO – Centrul Național de Coordonare în Securitate Cibernetică din România.
14:10
Decizie la Guvern în susținerea familiilor | Ministra Plugaru: „Am reușit să dublăm numărul taților care iau concediu paternal” # Radio Moldova
Cabinetul de miniștri a aprobat modificarea procedurilor de calculare și plată a indemnizațiilor paternale în contextul modificărilor legislative din vara anului curent, care au stabilit că pentru tații de gemeni sau tripleți concediul va constitui câte 15 zile pentru fiecare copil și va putea fi divizat în trei părți egale pe parcursul primului an de la nașterea sau adopția copilului.
14:10
Comisia Europeană investește în viitorul transporturilor: rețea feroviară de mare viteză și combustibili verzi pentru aviație și transportul maritim # Radio Moldova
Comisia Europeană a prezentat, pe 5 noiembrie, un pachet de măsuri menite să accelereze rețeaua feroviară de mare viteză din Uniunea Europeană și să stimuleze investițiile în combustibili regenerabili și cu emisii reduse de carbon pentru sectoarele aviației și transportului pe apă.
14:00
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, aflată în detenție după ce a fost condamnată, de prima instanță, la șapte ani de închisoare în dosarul finanțării ilegale a fostului Partid „Șor”, nu-și poate justifica averea. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat o diferență de peste 1 milion 249 de mii de lei între bunurile deținute și veniturile obținute de familia Guțul în perioada anilor 2024 – 2025.
13:50
Republica Moldova, destinație regională importantă pentru investițiile IT românești și ucrainene # Radio Moldova
Companiile din România și Ucraina conduc topul investitorilor străini din Moldova Innovation Technology Park (MITP), depășind Statele Unite, care până anul trecut dominau clasamentul. Potrivit datelor din trimestrul III 2025, România numără 53 de companii înregistrate în parc, Ucraina - 49, iar SUA - 39. Evoluția confirmă o reorientare regională a interesului investițional către Republica Moldova, se menționează într-un comunicat al MITP.
13:40
13:30
Armele depistate la Chișinău urmau să fie folosite în acțiuni de destabilizare, afirmă ministra de Interne # Radio Moldova
Armele, cartușele, grenadele și aruncătoarele descoperite de oamenii legii la Chișinău, ascunse în peretele unui imobil, urmau să fie utilizate în acțiuni de destabilizare a R. Moldova, ghidate din străinătate, susține ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.
13:30
Guvernul organizează vizita premierului Alexandru Munteanu în România. Aceasta va fi prima vizită a oficialului peste hotare în noua sa funcție. După București, Alexandru Munteanu va merge la Bruxelles.
Acum 8 ore
13:20
Arina Sabalenka a repurtat a doua victorie la Turneul Campioanelor. Într-o partidă din „Grupa Steffi Graf”, tenismena care evoluează sub drapel neutru a învins-o în trei seturi pe americanca Jessica Pegula, scor 6:4, 2:6, 6:3. Confruntarea a durat 2 ore și 5 minute. Sabalenka și-a asigurat locul 1 în ierarhia mondială feminină la final de an, dar are o mare ambiție de a termina sezonul prin cucerirea trofeului la Turneul Campioanelor, ce îi lipsește deocamdată din palmares. După ce a început cu o victorie „fulger” în fața italiencei Jasmine Paolini, Sabalenka a fost pusă la grea încercare de Jessica Pegula, dar și-a ridicat nivelul de joc când a avut nevoie și a câștigat în trei seturi.
12:50
Sportivii moldoveni cu performanțe la nivel european și mondial vor beneficia de burse mai mari începând cu 2026 # Radio Moldova
Elevii și tinerii care obțin performanțe sportive vor primi burse lunare din partea statului începând cu 1 ianuarie 2026, după ce Guvernul a decis extinderea programului național de susținere a sportivilor de performanță. Măsura vizează atât adolescenții cu vârste între 13 și 15 ani, cât și tinerii între 21 și 23 de ani, categorie care până acum nu beneficia de acest sprijin financiar.
12:40
Dan Perciun: Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din capitală, cercetată penal, riscă retragerea gradelor didactice # Radio Moldova
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Natalia Bulat, reținută recent într-un dosar de corupție, ar putea fi lipsită de gradele didactice și manageriale. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a anunțat că instituția pe care o conduce a inițiat deja procedurile interne de evaluare a integrității directoarei.
12:30
Fălciu–Cantemir: primul punct de cale ferată în care R. Moldova și România instituie controlul coordonat la frontieră # Radio Moldova
Republica Moldova și România instituie controlul coordonat în punctul de trecere Cantemir–Fălciu, al treilea punct de trecere a frontierei în care se aplică acest mecanism și primul de acest fel pe calea ferată. Guvernul de la Chișinău a aprobat, în ședința din 5 noiembrie, acordul semnat la București la începutul lunii octombrie.
12:10
Mai puțini elevi în clase: Dan Perciun promite o strategie care să rezolve problema supraaglomerărilor din școli # Radio Moldova
Autoritățile pregătesc un plan amplu pentru a soluționa problema supraaglomerării claselor în instituțiile de învățământ din R. Moldova. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a recunoscut că situația este stringentă, în special în municipiul Chișinău.
12:00
Fotbalul românesc a devenit mai sărac. Emeric Ienei a decedat azi, la 88 de ani, din cauza unei comoții cerebrale, la locuința sa din orașul Oradea. Un personaj de o eleganță fără egal în comportament și în discurs, Ienei și-a dedicat toată viața sportului cu balonul rotund, fiind jucător internațional, antrenor de club și al naționalelor României și Ungariei. A cunoscut gloria în 1986, când în postura de antrenor al echipei Steaua București a cucerit Cupa Campionilor Europeni.
11:50
Guvernul aprobă denunțarea Acordului cultural cu Federația Rusă. Urmează votul din Parlament # Radio Moldova
Guvernul a aprobat miercuri, 5 noiembrie, denunțarea Acordului cultural cu Federația Rusă, susținând demersurile de închidere a Centrului Rus de Știință și Cultură din Chișinău, considerat „un instrument de influență hibridă al Kremlinului”. Urmează și votul din Parlament, după care partea rusă va fi notificată oficial despre faptul că Republica Moldova iese din acest acord.
11:50
New York va deveni „lumina” într-un moment de „întuneric politic” în Statele Unite, a declarat în fața susținătorilor săi din Brooklyn, politicianul de 34 de ani Zohran Mamdani, câștigătorul alegerilor pentru funcția de primar al orașului New York.
11:40
Ajustări tehnice la programul de compensații pentru energie: noi reguli la declararea veniturilor # Radio Moldova
Veniturile familiilor care solicită compensații vor fi analizate pentru intervalul lunilor aprilie - septembrie 2025, nu mai - octombrie, așa cum se întâmpla anterior. Guvernul a modificat, pe 5 noiembrie, Regulamentul privind compensațiile la energie, pentru ca evaluarea veniturilor și stabilirea ajutorului să fie mai rapidă și mai precisă.
Acum 12 ore
11:20
„Poarta țării”, alimentată cu combustibili exclusiv din sursă rusă. Autoritățile caută soluții pentru a aproviziona aeroportul, după sancțiunile impuse companiei Lukoil # Radio Moldova
Aprovizionarea cu combustibil a Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău rămâne stabilă până la sfârșitul lunii curente, însă autoritățile analizează scenarii alternative după includerea grupului Lukoil pe lista sancțiunilor impuse de Statele Unite și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Compania rusă este singurul furnizor de kerosen pentru aeroport și deține infrastructura de depozitare și alimentare a aeronavelor.
11:20
Meci cu încărcătură emoțională deosebită pentru starul lui Manchester City, Erling Haaland. Fotbalistul norvegian va juca împotriva echipei Borussia Dortmund, la care a evoluat între 2020 și 2022. Va fi un meci din etapa a 4-a a grupei unice a Ligii Campionilor.
11:10
Radu Vrabie, noul director al Serviciului Vamal. Alexandru Iacub se alătură echipei guvernamentale # Radio Moldova
Alexandru Iacub pleacă de la conducerea Serviciului Vamal și va ocupa funcția de secretar general adjunct al Guvernului, din data de 6 noiembrie. Decizia a fost aprobată miercuri, 5 noiembrie, în prima ședință a noului Guvern. Cabinetul de miniștri a susținut, în aceeași ședință, numirea lui Radu Vrabie în funcția de director al Serviciului Vamal.
11:10
Putin a aprobat modificările privind serviciul militar pe tot parcursul anului și mobilizarea rezerviștilor în timp de pace # Radio Moldova
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat legi care modifică procedura de recrutare a cetățenilor pentru serviciul militar. Documentele au fost publicate pe portalul oficial de informații juridice, transmite Meduza Live.
11:00
Oamenii legii au descins, în dimineața zilei de miercuri, 5 noiembrie, cu percheziții acasă la Dorin Damir, finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, precum și la Octavian Orheianu, un apropiat al acestuia. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de surse din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
11:00
Revista presei internaționale // Noile state care vor adera la Uniunea Europeană ar putea fi supuse unei „perioade de probă” de câțiva ani # Radio Moldova
Presa internațională relatează despre progresele Ucrainei și Republicii Moldova în implementarea reformelor necesare aderării la Uniunea Europeană și despre discuțiile de la Bruxelles privind o „perioadă de probă” pentru noile state membre. Între alte subiecte abordate de publicațiile străine sunt soluțiile temporare de sprijin financiar pentru Ucraina, solicitările Kievului pentru arme cu rază lungă de acțiune și menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei. Planurile militare ale SUA împotriva Venezuelei se numără prntre alte teme analizate de presa internațională.
11:00
„Poarta țării” se alimentează exclusiv din sursă rusă. Aeroportul rămâne aprovizionat până la sfârșitul lunii; autoritățile caută soluții # Radio Moldova
10:40
Paris Saint-Germain, deținătoarea trofeului Ligii Campionilor, a suferit prima înfrângere în actuala ediție a competiției. În etapa a patra a grupei unice, PSG a fost învinsă pe teren propriu de Bayern Munchen. La fel și Real Madrid a pierdut primul meci în acest sezon în grupa unică a Ligii Campionilor. „Los Blancos” au cedat în deplasare în fața formației FC Liverpool.
10:20
„Universitatea de Medicină nu poate să facă așa ceva”. Reacția ministrului Sănătății în dosarul medicilor din România cu specializări obținute fictiv în Republica Moldova # Radio Moldova
Ministrul Sănătății și fostul rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie din Chișinău, Emil Ceban, a reacționat la informațiile privind perchezițiile efectuate de autoritățile române într-un dosar ce vizează recunoașterea diplomelor medicilor care ar fi absolvit rezidențiatul în Republica Moldova. Oficialul respinge categoric acuzațiile potrivit cărora unii medici ar fi obținut diplome fără să fi fost prezenți fizic la studii.
10:20
Expert: După eforturile de aliniere la standardele europene, Chișinăul merită „o susținere mai mare din partea Bruxelles-ului” # Radio Moldova
Aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană este „o chestiune de când, nu de dacă”, afirmă directoarea Centrului de expertiză Europuls, Tana Foarfă, cu referire la raportul anual de extindere al Comisiei Europene, aprobat pe 4 noiembrie, care apreciază progresele tehnice și politice ale Chișinăului, în pofida provocărilor geopolitice.
10:10
Revista presei // R. Moldova poate finaliza negocierile de aderare până în 2028, dacă accelerează ritmul reformelor # Radio Moldova
Presa națională își îndreaptă atenția asupra raportului anual vizând extinderea UE, dat publicității la Bruxelles pe 4 noiembrie. Instituțiile mass-media o citează pe comisara pentru Extindere, Marta Kos, potrivit căreia, RM și-a intensificat semnificativ cooperarea cu Uniunea Europeană, în pofida amenințărilor hibride continue și a încercărilor de a destabiliza țara și cursul ei European.
10:00
Porționau drogurile în doze mici și le ascundeau în diferite locuri din Chișinău de unde erau ridicate de clienții cu care discutau prin intermediul aplicației Telegram.Trei persoane, inclusiv una din Ucraina, au fost condamnate la închisoare pentru implicare într-o rețea de distribuire a drogurilor în proporții deosebit de mari pe teritoriul Republicii Moldova.
09:50
Consulatul Onorific al Republicii Moldova în provincia Québec din Canada, condus de Serge H. Malaison, și-a început activitatea.
