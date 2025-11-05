CEC a demarat procedura de control complex al finanțării Blocului Patriotic și a Partidului Inima Moldovei
Radio Chisinau, 5 noiembrie 2025 18:40
În temeiul hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 3993 din 17 septembrie 2025, autoritatea electorală a început procedura de efectuare a controlului complex al finanțării activității Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, pentru perioada 3 august – 1 octombrie 2025 și al Partidului Politic Partidul Republican „INIMA MOLDOVEI”, pentru perioada 1 mai – 31 august 2025 și pentru perioada 3 august – 1 octombrie 2025 (activitatea în cadrul Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”).
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 15 minute
18:40
CEC a demarat procedura de control complex al finanțării Blocului Patriotic și a Partidului Inima Moldovei # Radio Chisinau
În temeiul hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 3993 din 17 septembrie 2025, autoritatea electorală a început procedura de efectuare a controlului complex al finanțării activității Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, pentru perioada 3 august – 1 octombrie 2025 și al Partidului Politic Partidul Republican „INIMA MOLDOVEI”, pentru perioada 1 mai – 31 august 2025 și pentru perioada 3 august – 1 octombrie 2025 (activitatea în cadrul Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”).
Acum o oră
18:15
Tarifele la gazele naturale vor fi ajustate la începutul anului 2026. Despre aceasta a anunțat directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Eugen Carpov, informează MOLDPRES.
Acum 2 ore
17:50
Activitatea economică în zona euro a înregistrat în octombrie cel mai rapid ritm de creștere din mai 2023 până în prezent, arată rezultatele unui sondaj S&P Global, publicat miercuri.
17:30
România și Ucraina, noii lideri ai companiilor străine din Moldova Innovation Technology Park # Radio Chisinau
Companiile din România și Ucraina își consolidează prezența în cadrul Moldova Innovation Technology Park (MITP), marcând o schimbare semnificativă în structura capitalului străin care alimentează dezvoltarea sectorului IT din Republica Moldova. Dacă în 2023 Statele Unite dominau topul companiilor străine înregistrate în Parc, începând cu 2024 România a trecut pe primul loc, urmată de Ucraina, care a urcat rapid în clasament. Tendința s-a menținut și în 2025, confirmând o reorientare regională a interesului investițional către Moldova.
17:05
O judecătoare de la Curtea de Apel Centru, demisă în urma evaluării externe. Alți doi magistrați au promovat vettingul # Radio Chisinau
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat rezultatele reevaluării externe pentru trei judecători, în cadrul procesului de vetting, stabilind promovarea evaluării pentru doi dintre aceștia și nepromovarea pentru unul.
Acum 4 ore
16:45
„Comatogen” – noul film semnat de Igor Cobileanski, din 6 noiembrie în cinematografe # Radio Chisinau
Lansarea filmului „Comatogen”, regizat de Igor Cobileanski, va avea loc în cinematografele din țară începând cu 6 noiembrie, producția fiind realizată de OWH Studio în coproducție România – Republica Moldova.
16:25
România investește în NATO și NATO investește în România, a declarat, miercuri, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte.
16:15
Guvernul a schimbat perioada de declarare a veniturilor pentru compensațiile la energie # Radio Chisinau
Cetățenii care vor solicita compensații la energie vor trebui să declare veniturile obținute între lunile mai și octombrie, dar nu pentru perioada aprilie-septembrie, cum era anterior. Noua măsură se conține într-un proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului de acordare a compensațiilor la energie, transmite IPN.
15:55
Franța. Un bărbat a intrat cu mașina în mai mulți pietoni, în timp ce striga „Allah Akbar” # Radio Chisinau
Un bărbat de 35 de ani a fost reținut miercuri dimineață la Saint-Pierre-d'Oléron, pe insula Charente-Maritime, în vestul Franței după ce ar fi lovit intenționat mai mulți pietoni strigând „Allah Akbar!. Dintre cele zece persoane lovite, patru se află în stare de urgență absolută, scrie Le Figaro.
15:40
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: Centrul cultural rus de la Chișinău s-a transformat într-un element al războiului hibrid al Rusiei pe teritoriul R. Moldova (Audio) # Radio Chisinau
Centrul Rus de Știință și Cultură de la Chișinău va fi închis. Guvernul Republicii Moldova a inițiat procedura de denunțare a acordului cu Federația Rusă privind funcționarea centrului, intrat în vigoare în 2001. Decizia urmează să fie votată de către Parlament și promulgată de președintă.
15:20
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat o diferență semnificativă între averea dobândită și veniturile obținute de către bașcanul UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, precum și de membrii familiei acesteia, pentru perioada 2024–2025.
15:00
Fracțiunea PAS va avea 8 deputați noi. Curtea Constituțională urmează să valideze mandatele # Radio Chisinau
Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate a rămas fără 8 deputați după ce Comisia Electorală Centrală, întrunită astăzi în ședință, a luat act de vacanța acestora. Este vorba despre mandatele deținute anterior de Dan Perciun, Emil Ceban, Nicolae Popescu, Mihai Popșoi, Ludmila Catlabuga, Vladimir Bolea, Dorin Recean și Artur Mija. Aceștia au fost numiți în noi funcții în Guvern sau au renunțat la mandat, transmite Radio Chișinău.
Acum 6 ore
14:45
VIDEO | Șeful NATO a ajuns în România. Mark Rutte a fost primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni # Radio Chisinau
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a ajuns în România, prima sa vizită în țara noastră, de la preluarea mandatului în fruntea Alianței. Acesta va avea întâlniri cu președintele Nicușor Dan, cu premierul Ilie Bolojan și președinții Parlamentului și va participa la NATO-Industry Forum 2025.
14:40
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” riscă să rămână fără gradele didactice și manageriale # Radio Chisinau
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din capitală, care a fost reținută recent într-un dosar de corupție, riscă să rămână fără gradele didactice și manageriale. Precizarea a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a anunțat că acest caz este investigat de Comisia națională de etică și integritate, informează MOLDPRES.
14:15
VIDEO | Momentul în care Ucraina atacă infrastructura energetică a două orașe rusești. Oficialitățile vorbesc de drone, localnicii de rachete # Radio Chisinau
O termocentrală a fost lovită în orașul rus Oriol. Un alt atac s-a produs în alt oraș centru regional, Vladimir. În timp ce guvernatorul rus al regiunii vorbește de doborârea unor drone, localnicii susțin că loviturile au fost puternice și mai degrabă provin de la rachete.
13:55
Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită externă în calitate de premier la București, iar cea de-a doua – la Bruxelles. Anunțul a fost făcut de premier înaintea primei ședințe a noului Guvern, transmite MOLDPRES.
13:35
A murit Emeric Ienei, antrenorul care a reușit cea mai mare performanță a fotbalului românesc # Radio Chisinau
Emeric Ienei s-a stins din viață astăzi, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani, la spital, în Oradea, din cauza unei comoții cerebrale. Decesul a fost confirmat de către Sandu Boc, un apropiat al lui Emeric Ienei.
13:30
Începând cu 1 ianuarie 2026, mai mulți elevi și tineri sportivi care obțin performanțe la nivel european și mondial vor beneficia de indemnizații financiare lunare. Executivul a decis extinderea Programului de burse pentru sportivi, astfel încât sprijinul financiar să acopere un număr mai mare de categorii de vârstă.
13:25
Începând cu 1 ianuarie 2026, mai mulți elevi și tineri sportivi care obțin performanțe la nivel european și mondial vor beneficia de indemnizații financiare lunare. Executivul a decis extinderea Programului de burse pentru sportivi, astfel încât sprijinul financiar să acopere un număr mai mare de categorii de vârstă.
13:00
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de mâine, 6 noiembrie.
Acum 8 ore
12:45
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, respinge acuzațiile privind presupuse diplome false eliberate medicilor români: „Este un fals. Universitatea de Medicină nu poate face așa ceva” # Radio Chisinau
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, care până de curând a deținut funcția de rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, respinge categoric orice acuzație sau suspiciune potrivit căreia instituția ar fi eliberat diplome de rezidențiat unor medici din România care nu ar fi frecventat cursurile. „Este un fals”, a declarat tranșant Emil Ceban, în reacție la informațiile apărute după ce autoritățile din România au efectuat percheziții într-un dosar care vizează mai mulți medici români, transmite MOLDPRES.
12:25
Reacția lui Donald Trump, după ce Zohran Mamdani, „cel mai mare coșmar” al său, a câștigat alegerile din New York. „Donald Trump, știu că te uiți, dă volumul mai tare”, îi spusese Mamdani # Radio Chisinau
Primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani, care s-a descris drept „cel mai mare coșmar al lui Trump”, a declarat că a demonstrat cum democrații îl pot învinge pe președintele în timp ce sărbătorea victoria în alegeri, susținând că știe că liderul de la Casa Albă îl urmărește în acele momente, relatează Reuters și Sky News.
12:10
Guvernul a aprobat acordul privind implementarea controlului coordonat la punctul de trecere a frontierei Cantemir–Fălciu # Radio Chisinau
La punctul feroviar de trecere a frontierei Cantemir (Republica Moldova) – Fălciu (România) va fi implementat controlul coordonat, pe teritoriul României, pe ambele sensuri de control. Cabinetul de miniștri a aprobat Acordul dintre Guvernele celor două state, semnat la 1 octombrie, la București.
11:55
Tații cu gemeni sau mai mulți copii vor beneficia de concediu paternal extins și indemnizație pentru fiecare copil # Radio Chisinau
Guvernul a aprobat modificări la Regulamentul privind condițiile de stabilire, modul de calcul și plata indemnizației paternale. Potrivit noilor prevederi, începând cu 1 iulie 2025, tații de gemeni pot solicita 15 zile calendaristice de concediu paternal pentru fiecare copil, beneficiind și de indemnizația corespunzătoare pentru fiecare caz în parte.
11:35
Chișinăul a inițiat procedura de denunțare a Acordul cu Rusia privind funcționarea centrelor culturale. Cristian Jardan: „Se desfășurau activități de subminare a suveranității R. Moldova” # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova a inițiat procesul de denunțare a Acordului cu Federația Rusă privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat la Moscova la 30 octombrie 1998 și intrat în vigoare la 4 iulie 2001. Decizia urmează să fie votată de Parlament și promulgată de șefa statului. Inițiativa, promovată de Ministerul Culturii la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, are scopul de a înceta efectele juridice ale acordului și de a elimina un instrument de propagandă rusă de pe teritoriul țării, relatează MOLDPRES.
11:15
Dorin Damir și Octavian Orheianu, vizați de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și preluarea companiei Pro Imobil # Radio Chisinau
Dorin Damir și Octavian Orheianu sunt vizați de percheziții desfășurate miercuri, 5 noiembrie, de către Inspectoratul Național de Investigații (INI) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit surselor Ziarului de Gardă, acțiunile au loc în cadrul a două dosare penale ce vizează evaziunea fiscală și preluarea, în anul 2017, a companiei „Pro Imobil” de către un grup de persoane presupus afiliate celor doi.
11:00
Radu Vrabie a fost numit în funcția de director al Serviciului Vamal. Decizia a fost luată astăzi de Guvern, transmite MOLDPRES.
Acum 12 ore
10:40
Fostul ministrul al muncii și protecției sociale, Alexei Buzu, a fost numit în funcția de secretar general al Cancelariei de Stat. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi la prima ședință a Guvernului condus de Alexandru Munteanu, transmite IPN.
10:25
Efectul aderării la UE: PIB-ul României pe locuitor a crescut de șase ori în ultimii 20 de ani # Radio Chisinau
În ultimele două decenii, economia română a înregistrat o creștere impresionantă, ce a atras atenția analiștilor economici din întreaga Europă. Produsul Intern Brut pe cap de locuitor în România a crescut de la 2.820 euro pe cap de locuitor în 2004 la 18.560 euro în 2024, adică o creștere cu 658%, potrivit datelor Eurostat, citate de Dunav Most.
10:05
LIVE | Prima ședință de Guvern condusă de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Denunțarea acordului cultural cu Rusia și proiectul privind controlul coordonat la Cantemir-Fălciu, pe ordinea de zi # Radio Chisinau
Noul cabinet de miniștri se întrunește astăzi în prima ședință de Guvern condusă de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale se află pe ordinea de zi a ședinței.
09:50
Percheziții la medici români care au cerut ilegal echivalarea unor studii de rezidențiat care ar fi fost făcute în R. Moldova # Radio Chisinau
Procurorii și polițiștii români efectuează 14 percheziții într-un dosar care vizează înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități. Mai mulți medici au cerut Ministerului Sănătății al României recunoașterea studiilor la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, dar procurorii suspectează că Rezidențiatul nu s-a efectuat în realitate.
09:35
Cetățenii Republicii Moldova renunță la numerar: peste 4 milioane de carduri în circulație # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova renunță treptat la numerar și aleg tot mai des plățile digitale. Cardurile bancare și portofelele electronice prin telefon devin principalele instrumente de plată în Republica Moldova. Într-un răspuns pentru IPN, Banca Națională a Moldovei precizează că la sfârșitul primului semestru al anului curent în circulație erau aproape 4 milioane de carduri bancare – ceea ce înseamnă că, în medie, fiecare locuitor deține cel puțin un card.
09:20
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 68 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 12 bani.
09:00
Democratul socialist Zohran Mamdani, omul urât de Trump, a câștigat primăria New York-ului. Democrații triumfă și în New Jersey și Virginia, primele alegeri importante din al doilea mandat al liderului republican # Radio Chisinau
Zohran Mamdani, un socialist democrat în vârstă de 34 de ani, a câștigat marți cursa pentru primăria orașului New York, în ciuda opoziției lui Donald Trump și chiar a multora din Partidul Democrat.
08:50
Președinta Parlamentului European, vizită oficială la Chișinău: Roberta Metsola va susține un discurs în Parlamentul R. Moldova # Radio Chisinau
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 6 – 7 noiembrie. În cadrul vizitei, Roberta Metsola va participa la ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova, unde va susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a.
08:35
Maia Sandu, întrevederi la Bruxelles cu oficiali europeni: „R. Moldova a demonstrat că și în cele mai dificile vremuri, livrează — iar Uniunea Europeană poate conta pe noi” (FOTO) # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a efectuat marți, 4 noiembrie, o vizită de lucru la Bruxelles, în cadrul căreia a discutat cu oficialii europeni despre pașii concreți pentru avansarea procesului de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană.
08:25
Maia Sandu a avut la Bruxelles întrevederi cu oficiali europeni: „R. Moldova a demonstrat că și în cele mai dificile vremuri, livrează — iar Uniunea Europeană poate conta pe noi” (FOTO) # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a efectuat marți, 4 noiembrie, o vizită de lucru la Bruxelles, în cadrul căreia a discutat cu oficialii europeni despre pașii concreți pentru avansarea procesului de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană.
08:05
Declarațiile recente ale ambasadorului rus în Republica Moldova, Oleg Ozerov, pentru publicația rusă Izvestia, în care acesta invocă un pretins genocid al populației vorbitoare de limbă rusă din Transnistria în 1992, depășesc cu mult limitele retoricii diplomatice obișnuite și intră în zona periculoasă a falsificării istorice cu scopuri geopolitice transparente. Când un diplomat de rang înalt al unei puteri nucleare folosește termenul „genocid” – una dintre cele mai grave acuzații din dreptul internațional – nu vorbim despre o simplă greșeală semantică sau despre o exagerare retorică benignă. Vorbim despre o strategie deliberată de construire a unei narațiuni false care să servească drept pretext pentru acțiuni viitoare, după un scenariu pe care l-am văzut deja desfășurându-se cu consecințe tragice în Ucraina.
Acum 24 ore
21:20
FOTO, VIDEO | Zelenski a vizitat cel mai fierbinte punct de pe front, unde Putin aruncă zeci de mii de soldați pentru a-l cuceri # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți că a vizitat trupele care luptă pe sectorul de front de la Pokrovsk, un oraș strategic din regiunea Donbas, unde se dau cele mai grele lupte de pe întregul front ucrainean și care riscă să cadă sub controlul rușilor.
21:05
Lilian Popescu a anunțat lotul pentru meciurile cu Italia și Israel. Doi jucători, convocați în premieră # Radio Chisinau
Selecționerul echipei naționale de fotbal, Lilian Popescu, a anunțat lista jucătorilor convocați din campionatul intern pentru meciurile din luna noiembrie, din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026. Lotului de stranieri li se alătură mai mulți fotbaliști din Divizia Națională, între care și doi debutanți, informează MOLDPRES.
20:40
Primarul de Codru anunță ieșirea din PAS. Partidul declară că a vrut să-l retragă din februarie # Radio Chisinau
Primarul orașului Codru, Stelian Manic, a anunțat că părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate. Edilul a explicat că decizia este motivată de jocurile politice din consiliul local, care blochează votarea deciziilor importante, transmite IPN.
19:40
Zelenski îi cere lui Viktor Orban să renunțe la veto-ul care blochează aderarea Ucrainei la UE: Îl sprijină pe Putin # Radio Chisinau
Președintele Ucrainei l-a atacat direct pe premierul ungar Viktor Orbán, acuzându-l că blochează nejustificat aderarea Ucrainei la UE și oferă „sprijin concret” lui Vladimir Putin. Zelenski spune că veto-ul Budapestei împiedică deschiderea negocierilor de aderare, deși Kievul a îndeplinit toate criteriile cerute de Comisia Europeană, relatează Euronews.
19:15
Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a depus cerere de demisie din funcție, transmite MOLDPRES.
Ieri
18:50
Alexandru Munteanu, despre raportul Comisiei Europene: Cu fiecare progres făcut, demonstrăm că suntem hotărâți să îndeplinim obiectivul de aderare la UE cât mai repede # Radio Chisinau
Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană, potrivit Raportului anual privind extinderea UE, publicat astăzi de Comisia Europeană. Premierul Alexandru Munteanu a salutat concluziile documentului, menționând că acestea confirmă eforturile și rezultatele obținute de instituțiile moldovenești pe parcursul ultimului an.
18:30
Maia Sandu avertizează: Dacă R. Moldova nu va adera la Uniunea Europeană în următorii trei ani, țara riscă să fie expusă amenințărilor externe # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu avertizează că, dacă Republica Moldova nu va adera la Uniunea Europeană în următorii trei ani, țara riscă să fie expusă amenințărilor externe. Aflată astăzi în vizită la Bruxelles, Maia Sandu a declarat la Euronews în cadrul unei conferințe că Rep. Moldova este pregătită încă din februarie să înceapă negocierile pe grupurile de capitole și așteaptă soluții din partea UE. Afirmația a fost făcută în contextul veto-ului Ungariei care se opune aderării Ucrainei la blocul comunitar, transmite Radio Chișinău.
18:10
Campania de împădurire va demara pe 15 noiembrie și va dura timp de o lună în Moldova. Startul oficial va fi dat în satul Mihailovca, raionul Cimișlia. Acolo vor fi plantați aproape 130 de mii de puieți, pe o suprafață de 27 de hectare, transmite IPN.
17:50
Eurodeputatul Siegfried Mureșan: „Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare la UE pe capitole” # Radio Chisinau
Pachetul de extindere 2025 prezentat astăzi de Comisia Europeană confirmă faptul că Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană, inclusiv pe capitole de negociere, a declarat europarlamentarul Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova.
17:25
O nouă ședință în dosarul lui Ciochină, amânată. Motivul – martorii apărării nu se prezintă # Radio Chisinau
O nouă ședință în dosarul în care fostul primar de la Boldurești, Nicanor Ciochină, este învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent, a fost amânată. Ședința de astăzi, la fel ca și cea din 24 octombrie, a fost amânată pe motiv că avocații inculpatului nu au asigurat prezența martorilor.
17:10
În luna octombrie, S.A. „Energocom” a achiziționat aproximativ 387,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 132,44 euro/MWh, potrivit datelor companiei.
16:55
„În 2030 văd Republica Moldova parte a Uniunii Europene”, a declarat Maia Sandu, la Bruxelles în cadrul summitului Euronews privind extinderea Uniunii Europene. Totodată, șefa statului a spus că aderarea Republicii Moldova la UE „este și în interesul Uniunii Europene”, „pentru că nu se poate permite ca unele țări să fie folosite de regimuri autoritare împotriva UE.”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.