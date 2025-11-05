Primele vizite ale lui Alexandru Munteanu peste hotare: la București și Bruxelles
Radio Chisinau, 5 noiembrie 2025 13:55
Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită externă în calitate de premier la București, iar cea de-a doua – la Bruxelles. Anunțul a fost făcut de premier înaintea primei ședințe a noului Guvern, transmite MOLDPRES.
A murit Emeric Ienei, antrenorul care a reușit cea mai mare performanță a fotbalului românesc # Radio Chisinau
Emeric Ienei s-a stins din viață astăzi, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani, la spital, în Oradea, din cauza unei comoții cerebrale. Decesul a fost confirmat de către Sandu Boc, un apropiat al lui Emeric Ienei.
Începând cu 1 ianuarie 2026, mai mulți elevi și tineri sportivi care obțin performanțe la nivel european și mondial vor beneficia de indemnizații financiare lunare. Executivul a decis extinderea Programului de burse pentru sportivi, astfel încât sprijinul financiar să acopere un număr mai mare de categorii de vârstă.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de mâine, 6 noiembrie.
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, respinge acuzațiile privind presupuse diplome false eliberate medicilor români: „Este un fals. Universitatea de Medicină nu poate face așa ceva” # Radio Chisinau
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, care până de curând a deținut funcția de rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, respinge categoric orice acuzație sau suspiciune potrivit căreia instituția ar fi eliberat diplome de rezidențiat unor medici din România care nu ar fi frecventat cursurile. „Este un fals”, a declarat tranșant Emil Ceban, în reacție la informațiile apărute după ce autoritățile din România au efectuat percheziții într-un dosar care vizează mai mulți medici români, transmite MOLDPRES.
Reacția lui Donald Trump, după ce Zohran Mamdani, „cel mai mare coșmar” al său, a câștigat alegerile din New York. „Donald Trump, știu că te uiți, dă volumul mai tare”, îi spusese Mamdani # Radio Chisinau
Primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani, care s-a descris drept „cel mai mare coșmar al lui Trump”, a declarat că a demonstrat cum democrații îl pot învinge pe președintele în timp ce sărbătorea victoria în alegeri, susținând că știe că liderul de la Casa Albă îl urmărește în acele momente, relatează Reuters și Sky News.
Guvernul a aprobat acordul privind implementarea controlului coordonat la punctul de trecere a frontierei Cantemir–Fălciu # Radio Chisinau
La punctul feroviar de trecere a frontierei Cantemir (Republica Moldova) – Fălciu (România) va fi implementat controlul coordonat, pe teritoriul României, pe ambele sensuri de control. Cabinetul de miniștri a aprobat Acordul dintre Guvernele celor două state, semnat la 1 octombrie, la București.
Tații cu gemeni sau mai mulți copii vor beneficia de concediu paternal extins și indemnizație pentru fiecare copil # Radio Chisinau
Guvernul a aprobat modificări la Regulamentul privind condițiile de stabilire, modul de calcul și plata indemnizației paternale. Potrivit noilor prevederi, începând cu 1 iulie 2025, tații de gemeni pot solicita 15 zile calendaristice de concediu paternal pentru fiecare copil, beneficiind și de indemnizația corespunzătoare pentru fiecare caz în parte.
Chișinăul a inițiat procedura de denunțare a Acordul cu Rusia privind funcționarea centrelor culturale. Cristian Jardan: „Se desfășurau activități de subminare a suveranității R. Moldova” # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova a inițiat procesul de denunțare a Acordului cu Federația Rusă privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat la Moscova la 30 octombrie 1998 și intrat în vigoare la 4 iulie 2001. Decizia urmează să fie votată de Parlament și promulgată de șefa statului. Inițiativa, promovată de Ministerul Culturii la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, are scopul de a înceta efectele juridice ale acordului și de a elimina un instrument de propagandă rusă de pe teritoriul țării, relatează MOLDPRES.
Dorin Damir și Octavian Orheianu, vizați de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și preluarea companiei Pro Imobil # Radio Chisinau
Dorin Damir și Octavian Orheianu sunt vizați de percheziții desfășurate miercuri, 5 noiembrie, de către Inspectoratul Național de Investigații (INI) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit surselor Ziarului de Gardă, acțiunile au loc în cadrul a două dosare penale ce vizează evaziunea fiscală și preluarea, în anul 2017, a companiei „Pro Imobil” de către un grup de persoane presupus afiliate celor doi.
Radu Vrabie a fost numit în funcția de director al Serviciului Vamal. Decizia a fost luată astăzi de Guvern, transmite MOLDPRES.
Fostul ministrul al muncii și protecției sociale, Alexei Buzu, a fost numit în funcția de secretar general al Cancelariei de Stat. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi la prima ședință a Guvernului condus de Alexandru Munteanu, transmite IPN.
Efectul aderării la UE: PIB-ul României pe locuitor a crescut de șase ori în ultimii 20 de ani # Radio Chisinau
În ultimele două decenii, economia română a înregistrat o creștere impresionantă, ce a atras atenția analiștilor economici din întreaga Europă. Produsul Intern Brut pe cap de locuitor în România a crescut de la 2.820 euro pe cap de locuitor în 2004 la 18.560 euro în 2024, adică o creștere cu 658%, potrivit datelor Eurostat, citate de Dunav Most.
LIVE | Prima ședință de Guvern condusă de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Denunțarea acordului cultural cu Rusia și proiectul privind controlul coordonat la Cantemir-Fălciu, pe ordinea de zi # Radio Chisinau
Noul cabinet de miniștri se întrunește astăzi în prima ședință de Guvern condusă de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale se află pe ordinea de zi a ședinței.
Percheziții la medici români care au cerut ilegal echivalarea unor studii de rezidențiat care ar fi fost făcute în R. Moldova # Radio Chisinau
Procurorii și polițiștii români efectuează 14 percheziții într-un dosar care vizează înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități. Mai mulți medici au cerut Ministerului Sănătății al României recunoașterea studiilor la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, dar procurorii suspectează că Rezidențiatul nu s-a efectuat în realitate.
Cetățenii Republicii Moldova renunță la numerar: peste 4 milioane de carduri în circulație # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova renunță treptat la numerar și aleg tot mai des plățile digitale. Cardurile bancare și portofelele electronice prin telefon devin principalele instrumente de plată în Republica Moldova. Într-un răspuns pentru IPN, Banca Națională a Moldovei precizează că la sfârșitul primului semestru al anului curent în circulație erau aproape 4 milioane de carduri bancare – ceea ce înseamnă că, în medie, fiecare locuitor deține cel puțin un card.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 68 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 12 bani.
Democratul socialist Zohran Mamdani, omul urât de Trump, a câștigat primăria New York-ului. Democrații triumfă și în New Jersey și Virginia, primele alegeri importante din al doilea mandat al liderului republican # Radio Chisinau
Zohran Mamdani, un socialist democrat în vârstă de 34 de ani, a câștigat marți cursa pentru primăria orașului New York, în ciuda opoziției lui Donald Trump și chiar a multora din Partidul Democrat.
Președinta Parlamentului European, vizită oficială la Chișinău: Roberta Metsola va susține un discurs în Parlamentul R. Moldova # Radio Chisinau
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 6 – 7 noiembrie. În cadrul vizitei, Roberta Metsola va participa la ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova, unde va susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a.
Maia Sandu, întrevederi la Bruxelles cu oficiali europeni: „R. Moldova a demonstrat că și în cele mai dificile vremuri, livrează — iar Uniunea Europeană poate conta pe noi” (FOTO) # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a efectuat marți, 4 noiembrie, o vizită de lucru la Bruxelles, în cadrul căreia a discutat cu oficialii europeni despre pașii concreți pentru avansarea procesului de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană.
Declarațiile recente ale ambasadorului rus în Republica Moldova, Oleg Ozerov, pentru publicația rusă Izvestia, în care acesta invocă un pretins genocid al populației vorbitoare de limbă rusă din Transnistria în 1992, depășesc cu mult limitele retoricii diplomatice obișnuite și intră în zona periculoasă a falsificării istorice cu scopuri geopolitice transparente. Când un diplomat de rang înalt al unei puteri nucleare folosește termenul „genocid” – una dintre cele mai grave acuzații din dreptul internațional – nu vorbim despre o simplă greșeală semantică sau despre o exagerare retorică benignă. Vorbim despre o strategie deliberată de construire a unei narațiuni false care să servească drept pretext pentru acțiuni viitoare, după un scenariu pe care l-am văzut deja desfășurându-se cu consecințe tragice în Ucraina.
FOTO, VIDEO | Zelenski a vizitat cel mai fierbinte punct de pe front, unde Putin aruncă zeci de mii de soldați pentru a-l cuceri # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți că a vizitat trupele care luptă pe sectorul de front de la Pokrovsk, un oraș strategic din regiunea Donbas, unde se dau cele mai grele lupte de pe întregul front ucrainean și care riscă să cadă sub controlul rușilor.
Lilian Popescu a anunțat lotul pentru meciurile cu Italia și Israel. Doi jucători, convocați în premieră # Radio Chisinau
Selecționerul echipei naționale de fotbal, Lilian Popescu, a anunțat lista jucătorilor convocați din campionatul intern pentru meciurile din luna noiembrie, din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026. Lotului de stranieri li se alătură mai mulți fotbaliști din Divizia Națională, între care și doi debutanți, informează MOLDPRES.
Primarul de Codru anunță ieșirea din PAS. Partidul declară că a vrut să-l retragă din februarie # Radio Chisinau
Primarul orașului Codru, Stelian Manic, a anunțat că părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate. Edilul a explicat că decizia este motivată de jocurile politice din consiliul local, care blochează votarea deciziilor importante, transmite IPN.
Zelenski îi cere lui Viktor Orban să renunțe la veto-ul care blochează aderarea Ucrainei la UE: Îl sprijină pe Putin # Radio Chisinau
Președintele Ucrainei l-a atacat direct pe premierul ungar Viktor Orbán, acuzându-l că blochează nejustificat aderarea Ucrainei la UE și oferă „sprijin concret” lui Vladimir Putin. Zelenski spune că veto-ul Budapestei împiedică deschiderea negocierilor de aderare, deși Kievul a îndeplinit toate criteriile cerute de Comisia Europeană, relatează Euronews.
Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a depus cerere de demisie din funcție, transmite MOLDPRES.
Alexandru Munteanu, despre raportul Comisiei Europene: Cu fiecare progres făcut, demonstrăm că suntem hotărâți să îndeplinim obiectivul de aderare la UE cât mai repede # Radio Chisinau
Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană, potrivit Raportului anual privind extinderea UE, publicat astăzi de Comisia Europeană. Premierul Alexandru Munteanu a salutat concluziile documentului, menționând că acestea confirmă eforturile și rezultatele obținute de instituțiile moldovenești pe parcursul ultimului an.
Maia Sandu avertizează: Dacă R. Moldova nu va adera la Uniunea Europeană în următorii trei ani, țara riscă să fie expusă amenințărilor externe # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu avertizează că, dacă Republica Moldova nu va adera la Uniunea Europeană în următorii trei ani, țara riscă să fie expusă amenințărilor externe. Aflată astăzi în vizită la Bruxelles, Maia Sandu a declarat la Euronews în cadrul unei conferințe că Rep. Moldova este pregătită încă din februarie să înceapă negocierile pe grupurile de capitole și așteaptă soluții din partea UE. Afirmația a fost făcută în contextul veto-ului Ungariei care se opune aderării Ucrainei la blocul comunitar, transmite Radio Chișinău.
Campania de împădurire va demara pe 15 noiembrie și va dura timp de o lună în Moldova. Startul oficial va fi dat în satul Mihailovca, raionul Cimișlia. Acolo vor fi plantați aproape 130 de mii de puieți, pe o suprafață de 27 de hectare, transmite IPN.
Eurodeputatul Siegfried Mureșan: „Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare la UE pe capitole” # Radio Chisinau
Pachetul de extindere 2025 prezentat astăzi de Comisia Europeană confirmă faptul că Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană, inclusiv pe capitole de negociere, a declarat europarlamentarul Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova.
O nouă ședință în dosarul lui Ciochină, amânată. Motivul – martorii apărării nu se prezintă # Radio Chisinau
O nouă ședință în dosarul în care fostul primar de la Boldurești, Nicanor Ciochină, este învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent, a fost amânată. Ședința de astăzi, la fel ca și cea din 24 octombrie, a fost amânată pe motiv că avocații inculpatului nu au asigurat prezența martorilor.
În luna octombrie, S.A. „Energocom” a achiziționat aproximativ 387,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 132,44 euro/MWh, potrivit datelor companiei.
„În 2030 văd Republica Moldova parte a Uniunii Europene”, a declarat Maia Sandu, la Bruxelles în cadrul summitului Euronews privind extinderea Uniunii Europene. Totodată, șefa statului a spus că aderarea Republicii Moldova la UE „este și în interesul Uniunii Europene”, „pentru că nu se poate permite ca unele țări să fie folosite de regimuri autoritare împotriva UE.”
Cristina Gherasimov, după publicarea Raportului de Extindere al Comisiei Europene: Munca noastră a dat roade, mai avem însă mult de lucru în următorii ani # Radio Chisinau
Vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a salutat publicarea Raportului de Extindere 2025 al Comisiei Europene, menționând că documentul confirmă progresele semnificative realizate de Republica Moldova pe parcursul ultimului an în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
Comisia Electorală Centrală inițiază miercuri procedura de validare a mandatelor de deputat ale candidaților supleanți care urmează să preia locurile celor care au demisionat din Parlament. Contactată de IPN, șefa Direcției comunicare, relații publice și mass-media a CEC, Rodica Sîrbu, a precizat că este vorba despre opt reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate.
Comisia Europeană: Republica Moldova a îndeplinit condițiile pentru deschiderea a trei clustere de negocieri # Radio Chisinau
Republica Moldova „a avansat considerabil pe calea aderării, în pofida provocărilor hibride și a încercărilor de destabilizare”, se arată în Raportul privind Extinderea al Comisiei Europene. Comisia confirmă că Moldova a îndeplinit condițiile pentru deschiderea a trei clustere de negocieri – „fundamentele”, „relațiile externe” și „piața internă” – și se așteaptă ca toate cele zece clustere să fie deschise până la sfârșitul anului 2025, transmite MOLDPRES.
LIVE | Discursul Maiei Sandu la summitul Euronews privind extinderea Uniunii Europene # Radio Chisinau
Factorii de decizie cheie din UE se alătură liderilor din Ucraina, Republica Moldova, Serbia, Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord, în cadrul evenimentului Euronews găzduind la Bruxelles un summit televizat unic privind extinderea UE, transmite MOLDPRES.
A murit Dick Cheney, unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai SUA. El avea 84 de ani # Radio Chisinau
Dick Cheney, fostul vicepreședinte al Statelor Unite în mandatul lui George W. Bush, fost șef de cabinet al Casei Albe, secretar al apărării și congresman, a murit la vârsta de 84 de ani, a anunțat marți familia sa, potrivit BBC.
LIVE | Conferința de presă susținută de șefa diplomației europene, Kaja Kallas și comisara europeană pentru extindere, Marta Kos privind „Pachetul de Extindere al UE pentru 2025” # Radio Chisinau
Conferința de presă susținută de șefa diplomației europene, Kaja Kallas și comisara europeană pentru extindere, Marta Kos privind „Pachetul de Extindere al UE pentru 2025”.
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: „Întâlnirile Maiei Sandu de la Bruxelles au rolul de a prezenta liderilor europeni noul executiv de la Chișinău și prioritățile acestuia” (Audio) # Radio Chisinau
Vizita președintei Maia Sandu la Bruxelles trebuie privită în primul rând, prin prisma etapelor politice ale procesului de integrare europeană. „Întâlnirile Maiei Sandu de la Bruxelles au rolul de a prezenta liderilor europeni noul executiv de la Chișinău și prioritățile acestuia”, a explică expertul Ion Tăbârță, în cadrul emisiunii „Ora de Vârf”, de la Radio Chișinău.
Un proiect de lege care prevede denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale urmează să fie supus votului în prima ședință a Guvernului, care va avea loc miercuri, 5 noiembrie. Inițiativa a fost promovată de Ministerul Culturii, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, și are ca scop încetarea efectelor juridice ale Acordului semnat la Moscova pe 30 octombrie 1998, relatează MOLDPRES.
VIDEO | Rețea de crimă organizată destructurată la Chișinău: zeci de arme și muniții, ridicate de polițiști. Patru persoane au fost reținute # Radio Chisinau
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana, de comun cu polițiștii Inspectoratului de Poliție Ciocana, angajații Inspectoratului Național de Investigații și cu sprijinul Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, au destructurat o rețea infracțională implicată în acte de șantaj și deținere ilegală de arme. Patru persoane au fost reșinte pentru 72 de ore.
Economia Republicii Moldova rămâne în stagnare pe fundalul provocărilor globale, în timp ce inflația urmează un trend descendent. Constatări ale Băncii Mondiale la Chișinău # Radio Chisinau
Economia Republicii Moldova rămâne în stagnare pe fundalul provocărilor globale, în timp ce inflația, deși încă ridicată, urmează un trend descendent. Sunt principalele constatări prezentate astăzi de Grupul Băncii Mondiale la Chișinău în raportul de țară, ediția de toamnă. Reprezentanții instituției au subliniat, totodată, deteriorarea poziției externe a Rep. Moldova, dar și oportunitățile pe care procesul de integrare europeană le oferă pentru reforme și creștere economică, transmite Radio Chișinău.
Consiliul European a aprobat cea de-a cincea plată periodică de sprijin pentru Ucraina # Radio Chisinau
Ucraina urmează să primească peste 1,8 miliarde de euro sub formă de finanțare, după ce Consiliul a adoptat o decizie privind cea de a cincea plată periodică de sprijin în cadrul Facilității UE pentru Ucraina.
Operațiunea I-FORCE. Autoritățile au verificat sute de documente, vehicule și profiluri biometrice # Radio Chisinau
În perioada 27–31 octombrie 2025, autoritățile Republicii Moldova, împreună cu experți Interpol și reprezentanți ai Ucrainei, au verificat 345 de documente de călătorie, 682 de vehicule și 189 de profiluri biometrice, folosind tehnologia SEEK AVENGER și dispozitive IMD mobile, relatează MOLDPRES.
Maia Sandu a avut prima întrevedere importantă la Bruxelles. Președinta R. Moldova a discutat cu președintele Consiliului European, António Costa # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu și-a început vizita de lucru la Bruxelles cu o întrevedere cu António Costa, Președintele Consiliului European.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de mâine, 5 noiembrie.
OAMENI ȘI IDEI | Tatiana Friniuc: De la un mic atelier, la export internațional. Cum se confecționează luxul manual în Rep. Moldova (Video) # Radio Chisinau
În magazine din orașe precum Paris, Milano sau New York, alături de produse de lux internaționale, stau pe rafturi cele mai renumite parfumuri din lume ambalate în cutii realizate manual aici, la Chișinău. Afacerea a fost creată în Republica Moldova, are peste o sută de angajați și este condusă de Tatiana Friniuc – o antreprenoare pentru care curajul, disciplina și perseverența sunt mai mult decât valori, sunt un mod de a trăi.
