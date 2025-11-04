Zelenski îi cere lui Viktor Orban să renunțe la veto-ul care blochează aderarea Ucrainei la UE: Îl sprijină pe Putin
Radio Chisinau, 4 noiembrie 2025 19:40
Președintele Ucrainei l-a atacat direct pe premierul ungar Viktor Orbán, acuzându-l că blochează nejustificat aderarea Ucrainei la UE și oferă „sprijin concret” lui Vladimir Putin. Zelenski spune că veto-ul Budapestei împiedică deschiderea negocierilor de aderare, deși Kievul a îndeplinit toate criteriile cerute de Comisia Europeană, relatează Euronews.
Zelenski îi cere lui Viktor Orban să renunțe la veto-ul care blochează aderarea Ucrainei la UE: Îl sprijină pe Putin
Președintele Ucrainei l-a atacat direct pe premierul ungar Viktor Orbán, acuzându-l că blochează nejustificat aderarea Ucrainei la UE și oferă „sprijin concret” lui Vladimir Putin. Zelenski spune că veto-ul Budapestei împiedică deschiderea negocierilor de aderare, deși Kievul a îndeplinit toate criteriile cerute de Comisia Europeană, relatează Euronews.
Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a depus cerere de demisie din funcție, transmite MOLDPRES.
Alexandru Munteanu, despre raportul Comisiei Europene: Cu fiecare progres făcut, demonstrăm că suntem hotărâți să îndeplinim obiectivul de aderare la UE cât mai repede # Radio Chisinau
Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană, potrivit Raportului anual privind extinderea UE, publicat astăzi de Comisia Europeană. Premierul Alexandru Munteanu a salutat concluziile documentului, menționând că acestea confirmă eforturile și rezultatele obținute de instituțiile moldovenești pe parcursul ultimului an.
Maia Sandu avertizează: Dacă R. Moldova nu va adera la Uniunea Europeană în următorii trei ani, țara riscă să fie expusă amenințărilor externe # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu avertizează că, dacă Republica Moldova nu va adera la Uniunea Europeană în următorii trei ani, țara riscă să fie expusă amenințărilor externe. Aflată astăzi în vizită la Bruxelles, Maia Sandu a declarat la Euronews în cadrul unei conferințe că Rep. Moldova este pregătită încă din februarie să înceapă negocierile pe grupurile de capitole și așteaptă soluții din partea UE. Afirmația a fost făcută în contextul veto-ului Ungariei care se opune aderării Ucrainei la blocul comunitar, transmite Radio Chișinău.
Campania de împădurire va demara pe 15 noiembrie și va dura timp de o lună în Moldova. Startul oficial va fi dat în satul Mihailovca, raionul Cimișlia. Acolo vor fi plantați aproape 130 de mii de puieți, pe o suprafață de 27 de hectare, transmite IPN.
Eurodeputatul Siegfried Mureșan: „Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare la UE pe capitole” # Radio Chisinau
Pachetul de extindere 2025 prezentat astăzi de Comisia Europeană confirmă faptul că Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană, inclusiv pe capitole de negociere, a declarat europarlamentarul Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova.
O nouă ședință în dosarul lui Ciochină, amânată. Motivul – martorii apărării nu se prezintă # Radio Chisinau
O nouă ședință în dosarul în care fostul primar de la Boldurești, Nicanor Ciochină, este învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent, a fost amânată. Ședința de astăzi, la fel ca și cea din 24 octombrie, a fost amânată pe motiv că avocații inculpatului nu au asigurat prezența martorilor.
În luna octombrie, S.A. „Energocom” a achiziționat aproximativ 387,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 132,44 euro/MWh, potrivit datelor companiei.
„În 2030 văd Republica Moldova parte a Uniunii Europene”, a declarat Maia Sandu, la Bruxelles în cadrul summitului Euronews privind extinderea Uniunii Europene. Totodată, șefa statului a spus că aderarea Republicii Moldova la UE „este și în interesul Uniunii Europene”, „pentru că nu se poate permite ca unele țări să fie folosite de regimuri autoritare împotriva UE.”
Cristina Gherasimov, după publicarea Raportului de Extindere al Comisiei Europene: Munca noastră a dat roade, mai avem însă mult de lucru în următorii ani # Radio Chisinau
Vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a salutat publicarea Raportului de Extindere 2025 al Comisiei Europene, menționând că documentul confirmă progresele semnificative realizate de Republica Moldova pe parcursul ultimului an în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
Comisia Electorală Centrală inițiază miercuri procedura de validare a mandatelor de deputat ale candidaților supleanți care urmează să preia locurile celor care au demisionat din Parlament. Contactată de IPN, șefa Direcției comunicare, relații publice și mass-media a CEC, Rodica Sîrbu, a precizat că este vorba despre opt reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate.
Comisia Europeană: Republica Moldova a îndeplinit condițiile pentru deschiderea a trei clustere de negocieri # Radio Chisinau
Republica Moldova „a avansat considerabil pe calea aderării, în pofida provocărilor hibride și a încercărilor de destabilizare”, se arată în Raportul privind Extinderea al Comisiei Europene. Comisia confirmă că Moldova a îndeplinit condițiile pentru deschiderea a trei clustere de negocieri – „fundamentele”, „relațiile externe” și „piața internă” – și se așteaptă ca toate cele zece clustere să fie deschise până la sfârșitul anului 2025, transmite MOLDPRES.
LIVE | Discursul Maiei Sandu la summitul Euronews privind extinderea Uniunii Europene # Radio Chisinau
Factorii de decizie cheie din UE se alătură liderilor din Ucraina, Republica Moldova, Serbia, Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord, în cadrul evenimentului Euronews găzduind la Bruxelles un summit televizat unic privind extinderea UE, transmite MOLDPRES.
A murit Dick Cheney, unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai SUA. El avea 84 de ani # Radio Chisinau
Dick Cheney, fostul vicepreședinte al Statelor Unite în mandatul lui George W. Bush, fost șef de cabinet al Casei Albe, secretar al apărării și congresman, a murit la vârsta de 84 de ani, a anunțat marți familia sa, potrivit BBC.
LIVE | Conferința de presă susținută de șefa diplomației europene, Kaja Kallas și comisara europeană pentru extindere, Marta Kos privind „Pachetul de Extindere al UE pentru 2025” # Radio Chisinau
Conferința de presă susținută de șefa diplomației europene, Kaja Kallas și comisara europeană pentru extindere, Marta Kos privind „Pachetul de Extindere al UE pentru 2025”.
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: „Întâlnirile Maiei Sandu de la Bruxelles au rolul de a prezenta liderilor europeni noul executiv de la Chișinău și prioritățile acestuia” (Audio) # Radio Chisinau
Vizita președintei Maia Sandu la Bruxelles trebuie privită în primul rând, prin prisma etapelor politice ale procesului de integrare europeană. „Întâlnirile Maiei Sandu de la Bruxelles au rolul de a prezenta liderilor europeni noul executiv de la Chișinău și prioritățile acestuia”, a explică expertul Ion Tăbârță, în cadrul emisiunii „Ora de Vârf”, de la Radio Chișinău.
Un proiect de lege care prevede denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale urmează să fie supus votului în prima ședință a Guvernului, care va avea loc miercuri, 5 noiembrie. Inițiativa a fost promovată de Ministerul Culturii, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, și are ca scop încetarea efectelor juridice ale Acordului semnat la Moscova pe 30 octombrie 1998, relatează MOLDPRES.
VIDEO | Rețea de crimă organizată destructurată la Chișinău: zeci de arme și muniții, ridicate de polițiști. Patru persoane au fost reținute # Radio Chisinau
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana, de comun cu polițiștii Inspectoratului de Poliție Ciocana, angajații Inspectoratului Național de Investigații și cu sprijinul Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, au destructurat o rețea infracțională implicată în acte de șantaj și deținere ilegală de arme. Patru persoane au fost reșinte pentru 72 de ore.
Economia Republicii Moldova rămâne în stagnare pe fundalul provocărilor globale, în timp ce inflația urmează un trend descendent. Constatări ale Băncii Mondiale la Chișinău # Radio Chisinau
Economia Republicii Moldova rămâne în stagnare pe fundalul provocărilor globale, în timp ce inflația, deși încă ridicată, urmează un trend descendent. Sunt principalele constatări prezentate astăzi de Grupul Băncii Mondiale la Chișinău în raportul de țară, ediția de toamnă. Reprezentanții instituției au subliniat, totodată, deteriorarea poziției externe a Rep. Moldova, dar și oportunitățile pe care procesul de integrare europeană le oferă pentru reforme și creștere economică, transmite Radio Chișinău.
Consiliul European a aprobat cea de-a cincea plată periodică de sprijin pentru Ucraina # Radio Chisinau
Ucraina urmează să primească peste 1,8 miliarde de euro sub formă de finanțare, după ce Consiliul a adoptat o decizie privind cea de a cincea plată periodică de sprijin în cadrul Facilității UE pentru Ucraina.
Operațiunea I-FORCE. Autoritățile au verificat sute de documente, vehicule și profiluri biometrice # Radio Chisinau
În perioada 27–31 octombrie 2025, autoritățile Republicii Moldova, împreună cu experți Interpol și reprezentanți ai Ucrainei, au verificat 345 de documente de călătorie, 682 de vehicule și 189 de profiluri biometrice, folosind tehnologia SEEK AVENGER și dispozitive IMD mobile, relatează MOLDPRES.
Maia Sandu a avut prima întrevedere importantă la Bruxelles. Președinta R. Moldova a discutat cu președintele Consiliului European, António Costa # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu și-a început vizita de lucru la Bruxelles cu o întrevedere cu António Costa, Președintele Consiliului European.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de mâine, 5 noiembrie.
OAMENI ȘI IDEI | Tatiana Friniuc: De la un mic atelier, la export internațional. Cum se confecționează luxul manual în Rep. Moldova (Video) # Radio Chisinau
În magazine din orașe precum Paris, Milano sau New York, alături de produse de lux internaționale, stau pe rafturi cele mai renumite parfumuri din lume ambalate în cutii realizate manual aici, la Chișinău. Afacerea a fost creată în Republica Moldova, are peste o sută de angajați și este condusă de Tatiana Friniuc – o antreprenoare pentru care curajul, disciplina și perseverența sunt mai mult decât valori, sunt un mod de a trăi.
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu urmează să se convoace miercuri în prima ședință după învestire.
ANRE a aprobat un pachet amplu de acte normative prin care transpune prevederile regulamentele UE în legislația națională # Radio Chisinau
ANRE a aprobat un pachet amplu de acte normative esențiale pentru integrarea deplină a sistemului electroenergetic național în piața europeană de energie. Potrivit unui comunicat al instituției, în cadrul ședinței de astăzi, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat șase acte normative fundamentale pentru sectorul electroenergetic și integrarea deplină a acestuia în sistemul energetic european (ENTSO-E).
Serviciul Fiscal de Stat a încasat 1,7 miliarde de lei la Bugetul public național în săptămâna precedentă # Radio Chisinau
În perioada săptămânii precedente, 27 - 31 octombrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 1,7 miliarde de lei.
Republica Moldova vrea să includă vinăriile Cricova și Mileștii Mici în patrimoniul UNESCO # Radio Chisinau
Vicepremierul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a anunțat intenția Republicii Moldova de a include vinăriile Cricova și Mileștii Mici în lista patrimoniului mondial UNESCO, transmite IPN.
Forțele ucrainene au respins rușii și au eliberat o zonă cheie în bătălia pentru Pokrovsk # Radio Chisinau
Forțele ucrainene au recucerit teritoriul ocupat de Rusia într-o zonă strategică cheie a frontului din Donbas, a declarat comandantul suprem al armatei ucrainene.
Mihai Popșoi, la Conferința Generală UNESCO „În vremuri de criză și nesiguranță, adevărul și educația devin cele mai puternice instrumente de apărare a democrației” # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a participat la lucrările celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO. În cadrul reuniunii, ministrul Popșoi a subliniat importanța cooperării internaționale în promovarea păcii, educației, culturii și respectului pentru diversitate, și a evidențiat rolul diplomației multilaterale într-o perioadă marcată de provocări majore și transformări globale.
Moneda unică europeană se ieftinește astăzi cu doi bani și are o cotație oficială de 19 lei și 69 de bani, informează MOLDPRES.
Atacuri rusești la nord de Dunăre. România a ridicat patru avioane cu misiunea de doborâre a țintelor dacă pătrundeau în spațiul aerian # Radio Chisinau
Ministerul Apărării a anunțat, marți, noi atacuri ale Federației Ruse la nord de Dunăre, motiv pentru care patru aeronave au fost ridicate în aer. Comandanții acestora aveau aprobare pentru „angajarea țintelor aeriene dacă pătrundeau în spațiul aerian național”, dar nu s-au depistat pătrunderi neautorizate.
Aproape 96 de mii de cereri pentru compensații au fost depuse în prima zi de la lansarea platformei online # Radio Chisinau
În prima zi de la lansarea platformei compensatii.gov.md, au fost depuse circa 95 700 de cereri. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, din numărul total, peste 38 de mii au fost completate cu ajutorul registratorilor, transmite IPN.
Doliu în fotbal sârb. Antrenorul Mladen Zizovic a murit la 44 de ani, după ce s-a prăbușit în timpul unui meci # Radio Chisinau
Zi de doliu în fotbalul din Serbia după ce antrenorul bosniac Mladen Zizovic (44 de ani) a murit luni seara, după ce s-a prăbușit în timpul unui meci din Superliga sârbă.
Anatomia programului de guvernare: între așteptări mari și răspunsuri vagi (Revista presei) # Radio Chisinau
Așteptările cetățenilor de la noul Guvern format la Chișinău sunt detaliate în presa apărută astăzi în R. Moldova, unde este publicată și o anatomie a programului de guvernare. De asemenea, un alt aspect relevat de presa de astăzi este cel care ține de raportul despre extindere al Comisiei Europene, cu precizarea că soarta negocierilor de aderare este incertă.
A murit românul care a stat blocat 12 ore sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti din Roma. Mesaj de condoleanțe al premierului italian Giorgia Meloni # Radio Chisinau
Muncitorul român care a rămas blocat ieri, după prăbușirea unei părți a turnului medieval Torre dei Conti din Roma, a murit, au anunțat oficialii spitalului, potrivit BBC.
Decretul prezidențial privind numirea noului Guvern a fost publicat în Monitorul Oficial # Radio Chisinau
Decretul președintei Maia Sandu, privind numirea noului Cabinet de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu, a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial, informează MOLDPRES.
Protecția apărătorilor mediului, prioritate discutată la nivel european cu participarea R. Moldova # Radio Chisinau
Asociația Obștească EcoContact, gazdă a Centrului de Consultanță și Informații de Mediu Aarhus din Chișinău, a participat la Reuniunea anuală a Centrelor Aarhus 2025, organizată de OSCE – Oficiul Coordonatorului pentru Activități Economice și de Mediu, la Palatul Hofburg din Viena. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Centrelor Aarhus din peste 15 țări, experți ai Comisiei Economice pentru Europa a ONU (UNECE), precum și specialiști din misiunile și structurile OSCE, iar principalele teme de discuție au vizat protecția apărătorilor de mediu, accesul la justiție și consolidarea guvernanței de mediu participative la nivel regional, transmite MOLDPRES.
METEO | Astăzi vom avea parte de o vreme neobișnuit de caldă pentru luna noiembrie, cu maxime termice care pot ajunge la 15 grade Celsius # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru următoarele 24 de ore cer predominant noros pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu posibile ploi slabe izolate, în special în regiunile de nord și centru, dar cu temperaturi neobișnuit de calde pentru această perioadă a anului.
„Cooperare și solidaritate europeană”. Germania și R. Moldova construiesc infrastructura care va aduce apă sigură în Regiunea Centru # Radio Chisinau
Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, a efectuat astăzi o vizită de lucru în Regiunea Centru, unde a inspectat mai multe locații ale proiectului de importanță națională „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”, implementat de Guvernul Republicii Moldova prin Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, cu sprijinul financiar al Băncii Germane de Dezvoltare KfW, și va asigura apă potabilă sigură pentru zeci de mii de locuitori din raioanele Strășeni și Călărași, transmite MOLDPRES.
„Au scris din nou istorie”. Maia Sandu felicită performanța obținută de elevii din R. Moldova la Olimpiada Globală de Robotică # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare elevilor din R. Moldova acare u obținut medalia de aur la cea mai prestigioasă competiție internațională de robotică pentru liceeni – FIRST Global Challenge, desfășurată în perioada 28 octombrie – 1 noiembrie în Panama City, Panama.
Peste 4.600 de ucraineni au solicitat cetățenia Republicii Moldova de la începutul invaziei ruse în Ucraina # Radio Chisinau
Peste 4.600 de cetățeni ucraineni au depus cereri pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova, de la începutul invaziei ruse în țara vecină. Potrivit Inspectoratul General pentru Migrație, 2.692 de ucraineni deja au obținut cetățenia R. Moldova, în timp ce 2.974 au fost recunoscuți oficial ca cetățeni moldoveni, fiind născuți în Ucraina din părinți originari din Republica Moldova.
CNAS a alocat banii necesari pentru plata indemnizațiilor destinate familiilor care au copii # Radio Chisinau
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a alocat suma de 218,7 milioane de lei pentru plata indemnizațiilor destinate familiilor care au copii.
Ședință la București, convocată la solicitarea Ambasadei Republicii Moldova. Sunt căutate soluții pentru fluidizarea traficului de mărfuri perisabile la frontieră # Radio Chisinau
La data de 3 noiembrie 2025, în contextul eforturilor Ambasadei Republicii Moldova în România de a sprijini producătorii moldoveni care doresc să exporte produsele pe piața Uniunii Europene, la solicitarea misiunii diplomatice, autoritățile române au convocat o ședință interinstituțională care a reunit responsabili din cadrul Cancelariei Prim-ministrului României, Autorității Vamale Române, Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și Poliției de Frontieră. Reuniunea a avut drept scop identificarea soluțiilor pentru fluidizarea traficului de mărfuri perisabile la punctele de trecere a frontierei cu România.
Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru Constantin Țuțu, să fie aplicat aplicat sechestru pe casa lui de locuit și teritoriul aferent, 600 de mii de lei din contul bancar și încă 3,5 milioane de lei pe episodul de îmbogățire ilicită. solicitarea acuzării a fost enunțată de procurorul de caz, Elena Cazacov, transmite IPN.
Contract istoric cu Rheinmetall pentru construirea unei fabrici de pulberi în România. O investiție de 500 de milioane de euro # Radio Chisinau
Programul premierului Ilie Bolojan pentru luni, 3 noiembrie, este centrat pe relațiile economice și industriale dintre România și compania germană Rheinmetall AG, unul dintre cei mai mari producători de echipamente de apărare din Europa.
Fermierii pot accesa credite de până la 150 mii de euro pentru modernizarea serelor agricole și implementarea tehnologiilor verzi # Radio Chisinau
Fermierii, tinerii antreprenori și femeile din mediul rural pot beneficia de credite avantajoase de până la 150.000 de euro pentru construcția și modernizarea serelor agricole, precum și pentru introducerea tehnologiilor prietenoase mediului. Inițiativa face parte din programele IFAD (Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă), implementate în Republica Moldova de Guvern prin Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD), cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei, transmite MOLDPRES.
Doi români răniți în urma prăbușirii unei părți a turnului medieval Torre dei Conti din Roma. Precizările MAE # Radio Chisinau
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, confirmă că doi români au fost răniți în urma prăbușirii, luni după-amiază, a unei părți a turnului medieval Torre dei Conti, din apropierea Colosseumului și a Forumului Roman, aflat în renovare.
O nouă rundă de subscriere pentru valori mobiliare de stat. Opțiunile de investiții pentru cetățeni # Radio Chisinau
Cetățenii pot investi în valori mobiliare de stat, în cadrul unei noi runde de subscriere lansată astăzi de Ministerul Finanțelor, disponibilă pe platforma eVMS.md, transmite MOLDPRES.
Numărul cazurilor de boli infecțioase înregistrate în capitală este în creștere. În ultima săptămână, în municipiul Chișinău au fost raportate 1197 de îmbolnăviri, cu 150 de cazuri mai mult decât în săptămâna anterioară. Cei mai afectați sunt copii, cu o pondere de 65 la sută, informează MOLDPRES.
