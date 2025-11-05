Benzina se scumpește și ajunge să coste 23 lei/litru

08:05

Declarațiile recente ale ambasadorului rus în Republica Moldova, Oleg Ozerov, pentru publicația rusă Izvestia, în care acesta invocă un pretins genocid al populației vorbitoare de limbă rusă din Transnistria în 1992, depășesc cu mult limitele retoricii diplomatice obișnuite și intră în zona periculoasă a falsificării istorice cu scopuri geopolitice transparente. Când un diplomat de rang înalt al unei puteri nucleare folosește termenul „genocid” – una dintre cele mai grave acuzații din dreptul internațional – nu vorbim despre o simplă greșeală semantică sau despre o exagerare retorică benignă. Vorbim despre o strategie deliberată de construire a unei narațiuni false care să servească drept pretext pentru acțiuni viitoare, după un scenariu pe care l-am văzut deja desfășurându-se cu consecințe tragice în Ucraina.