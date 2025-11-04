CEC inițiază validarea mandatelor de deputat pentru supleanții PAS

12:35

În magazine din orașe precum Paris, Milano sau New York, alături de produse de lux internaționale, stau pe rafturi cele mai renumite parfumuri din lume ambalate în cutii realizate manual aici, la Chișinău. Afacerea a fost creată în Republica Moldova, are peste o sută de angajați și este condusă de Tatiana Friniuc – o antreprenoare pentru care curajul, disciplina și perseverența sunt mai mult decât valori, sunt un mod de a trăi.