Curs valutar, 5 noiembrie 2025: dolarul se scumpește cu patru bani, iar moneda unică europeană ăși păstrează valoare
Observatorul de Nord, 5 noiembrie 2025 08:10
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 5 noiembrie 2025, euro își păstrează valoarea de 19 lei și 68 de bani. Dolarul american se scumpește cu patru bani și va avea valoarea de 17 lei și 12 bani. Leul românesc va fi cotat la valoarea de 3 lei […]
• • •
Acum 30 minute
08:10
Curs valutar, 5 noiembrie 2025: dolarul se scumpește cu patru bani, iar moneda unică europeană ăși păstrează valoare # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 5 noiembrie 2025, euro își păstrează valoarea de 19 lei și 68 de bani. Dolarul american se scumpește cu patru bani și va avea valoarea de 17 lei și 12 bani. Leul românesc va fi cotat la valoarea de 3 lei […]
Acum o oră
07:50
Spațiul informațional transnistrean: Moldova este dușman, regimul separatist face față amenințărilor, iar Rusia e măreață și puternică # Observatorul de Nord
În spațiul informațional al regiunii transnistrene continuă răspândirea narațiunilor propagandistice ale Kremlinului. O analiză a Stopfals.md arată că doar în ultima săptămână a lunii octombrie, în stânga Nistrului au fost promovate intens numeroase falsuri și speculații despre așa-zisa amenințare din partea R. Moldova și pretinsele succese ale administrației separatiste de la Tiraspol, în timp […]
07:30
Dacă circuli cu anvelope necorespunzătoare riști amnedă de 900-1.500 lei pentru persoane fizice şi 4.500-6.000 de lei pentru persoane juridice. # Observatorul de Nord
Chiar dacă legislația în vigoare nu condiționează utilizarea anvelopelor de iarnă de o anumită dată calendaristică, dar de condițiile meteo nefavorabile, șoderii responsabili deja și-au schimbat anvelopele de vară pe cele de iarnă. De altfel, numai atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei conducătorii auto sunt obligați deja să aibă anvelope de iarnă […]
Acum 2 ore
07:10
Horoscopul zilei de 5 noiembrie 2025. Gemenii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua de astăzi este despre echilibru, despre ascultarea sufletului și despre bucuria de a trăi clipa. Indiferent de zodie, ai ocazia să te apropii mai mult de ceea ce te definește cu adevărat. Astrele îți transmit că nu e nevoie să forțezi lucrurile. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai […]
Acum 4 ore
06:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 5 noiembrie 2025. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,93 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 20,25 lei. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu […]
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 5 noiembrie 2025, în raioanele de nord ale republicii Moldova se așteaptă precipitații sub formă de ploaie, iar valorile termice vor fi specifice perioadei. Astfel, în termometre vom avea de la +9 până la +12 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 40 la sută, umiditatea aerului va fi de 82 […]
Acum 12 ore
00:20
Un proiect de lege care prevede denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale urmează să fie supus votului în prima ședință a Guvernului, care va avea loc miercuri, 5 noiembrie. Inițiativa a fost promovată de Ministerul Culturii, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, și are ca scop […]
00:20
Ori circuli cu farurile conectate și pe timp de zi, ori vei fi avertizat de inspectorii de patrulare # Observatorul de Nord
Conducătorii auto sunt obligați să circule cu farurile conectate și pe timp de zi, încpeând cu data de 3 noiembrie 2025 și până la 31 martie 2026. Acest lucru este prevăzut de Regulamentul Circulației Rutiere. Șoferii care ignoră aceste prevederi se vor alege cu o avertizare din partea inspectorilor de patrulare. Oamenii legii recomandă conducătorilor […]
Acum 24 ore
17:10
Șase persoane trimise în judecată pentru agresarea unui preot și a familiei sale în incinta bisericii # Observatorul de Nord
Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani, anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a șase persoane, cu vârste cuprinse între 38 și 59 de ani, acuzate de comiterea infracțiunii de huliganism, săvârșită în privința unui preot și a membrilor familiei acestuia. Potrivit probelor acumulate, la 15 iulie 2025, învinuiții, […]
17:10
Sfatul Specialistului Rodica Rusu: „Un accesoriu mic, cu efect uriaș asupra corpului” # Observatorul de Nord
Tot mai multe persoane descoperă beneficiile exercițiilor de Pilates pentru reducerea stresului și îmbunătățirea mobilității. Un accesoriu aparent simplu, dar extrem de eficient, este mingea cu țepi (Spiky Ball), folosită atât pentru relaxare musculară, cât și pentru activarea circulației. Rodica Rusu, antrenor de Pilates, explică faptul că acest instrument mic are un impact semnificativ asupra […]
16:40
După opt ani de muncă în Marea Britanie, unde Vasile Budurin a activat în domeniul construcțiilor, el și soția sa, Emilia, au decis că este momentul să revină acasă. Întorși în satul Ștefănești, raionul Florești, cei doi au ales să transforme experiența și economiile adunate peste hotare într-un vis cu rădăcini solide – o fermă […]
16:40
Fără documentele necesare, un bărbat practica, pe timp de noapte, vânătoarea în extravilanul localității Slobozia-Cremene # Observatorul de Nord
O patrulă a Sectorului Poliției de Frontieră „Soroca", aflată în misiune de supraveghere a frontierei de stat, a depistat un bărbat care practica activitatea de vânătoare în zona de frontieră, pe timp de noapte. Mai mult decât atât, acesta nu deținea documentele necesare pentru armă, transmite border.gov.md Incidentul a avut loc în seara zilei de […]
14:20
Un sorocean inculpat de conducere în stare de ebrietate a accidentat automobilul judecătorului de caz și a fost condamnat la 9 luni de închisoare # Observatorul de Nord
Un caz neobișnuit a fost examinat recent de Judecătoria Soroca, unde un bărbat a încercat să-și influențeze propria cauză penală. Bărbatul, inculpat într-un dosar pentru conducere în stare de ebrietate, a decis să accidenteze intenționat automobilul judecătorului care îi examina dosarul – sperând că astfel îl va putea recuza și va obține o pedeapsă mai […]
14:00
Zeci de adulți din Soroca au învățat limba română gratuit în ultimii trei ani # Observatorul de Nord
În ultimii trei ani, zeci de locuitori din Soroca și raioanele învecinate au beneficiat de cursuri gratuite de învățare a limbii române, organizate în cadrul Programului Național privind Învățarea Limbii Române, lansat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Daniela Corcimari, formator la Direcția Învățământ Soroca, a spus că între anii 2023 și 2025 […]
12:50
O femeie din raionul Florești a fost recunoscută vinovată de neîndeplinirea obligațiilor părintești, după ce fiul său minor a fost implicat într-un accident rutier cu o motocicletă condusă fără permis. Incidentul s-a produs în seara zilei de 10 august 2025, pe drumul central al unei localități din raion, iar cazul a fost examinat de Judecătoria […]
12:50
Comisia Europeană: Obiectivul 2028 al Republicii Moldova, „ambițios, dar realizabil” # Observatorul de Nord
Comisia Europeană crede că obiectivul Republicii Moldova de a încheia negocierile de aderare la UE până la începutul anului 2028 „este ambițios, dar realizabil" și spune că reformele trebuie accelerate, iar primele clustere ale negocierilor trebuie deschise până la până la sfârșitul anului curent, scrie moldova.europalibera.org „Comisia este angajată să sprijine acest obiectiv, care este […]
10:30
În prima duminică a lui noiembrie curent, satul Șuri s-a transformat într-o scenă a bucuriei și a trăirii autentice. Vatra satului, cu casele scăldate în lumina blândă a toamnei, a răsunat de cântec, joc, port popular și emoție, la Festivalul cântecului folcloric „Șuri, satul meu – vatră de dor", la prima ediție – o manifestare […]
10:30
Fostul viceministru Ostalep pierde procesul pornit împotriva Centrului de Investigații Jurnalistice # Observatorul de Nord
Fostul viceministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, Valeriu Ostalep, protagonistul anchetei „Armurierul pro-Kremlin". Propagandist al Kremlinului, Valeriu Ostalep livrează arme instituțiilor de forță ale Republicii Moldova", a pierdut definitiv litigiul împotriva Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova. Curtea de Apel Chișinău a lăsat în vigoare, săptămâna trecută, hotărârea primei instanțe. Inițial fostul demnitar cerea despăgubiri […]
10:30
Familia bărbatului ucis cu deosebită cruzime la Ocolina cere dreptate: A zis că vine acasă în două ore și nu s-a mai întors / Video # Observatorul de Nord
Tragedia petrecută la 15 septembrie 2025 în satul Ocolina, raionul Soroca, a îngrozit întreaga țară. Un bărbat de 37 de ani, Vasile Rotari, a fost bătut, legat de gât și târât cu calul până în pădure, unde a murit în chinuri cumplite. Doi tineri, de 20 și 22 de ani, sunt cercetați penal pentru omor […]
09:50
Tineri, Sănătoși, Informați – Tabăra de Toamnă a Youth Klinic „Ana” din Drochia # Observatorul de Nord
În perioada 30–31 octombrie curent, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „ANA" din orașul Drochia a organizat o nouă ediție a Taberei de Toamnă, dedicată tinerilor din regiune. Evenimentul a oferit un amestec perfect între cunoștințe esențiale de prim ajutor și discuții despre dezvoltarea personală în perioada adolescenței. Prima zi a taberei a pus un […]
09:00
Efectele sancțiunilor: Exporturile de gaze naturale rusești prin conducte către Europa au ajuns la cel mai mic volum din ultimii 50 de ani # Observatorul de Nord
Datele arată că, în primele zece luni ale anului 2025, compania „Gazprom" a livrat clienților europeni doar 14,7 miliarde de metri cubi de gaz – cu 45% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Este cel mai redus nivel al exporturilor de la începutul anilor 1970, când Uniunea Sovietică, sub conducerea lui Leonid […]
08:50
Decretul prezidențial privind numirea noului Cabinet de miniștri, publicat în Monitorul Oficial # Observatorul de Nord
Decretul președintei Maia Sandu, privind numirea noului Cabinet de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu, a fost publicat în Monitorul Oficial, informează moldpres.md Monitorul Oficial a publicat Hotărârea Parlamentului pentru aprobarea Programului de activitate și acordarea votului de încredere Guvernului, cât și decizia Legislativului pentru aprobarea listei ministerelor. Astfel, în Programul de activitate al noului […]
Ieri
08:10
Astăzi, 4 noiembrie 2025, benzina și motorina se scumpesc cu cinci și, respectiv, 17 bani # Observatorul de Nord
Pentru ziua de marți, 4 noiembrie 2025, prețul motorinei crește cu 17 bani și depășește pragul de 20 de lei, în timp ce benzina se scumpește cu cinci bani. Astfel, motorina va costa 20 de lei și 9 bani, după o scumpire de 17 bani, iar benzina se poate cumpăra cu 22 de lei […]
08:10
Casa Națională de Asigurări Sociale a alocat 218,7 milioane de lei pentru plata mai multor tipuri de îndemnizații # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale în valoare totală de 218,7 milioane lei. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay), informează cnas.gov.md Totodată, CNAS îndemnă părinții, […]
08:10
Curs valutar, 4 noiembrie 2025: dolarul se scumpește cu patru bani, iar euro se ieftinește cu trei bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 4 noiembrie 2025, euro coboară la valoarea de 19 lei și 68 de bani, cu trei bani mai puțin decât ieri. Dolarul american se scumpește cu patru bani și va avea valoarea de 17 lei și opt bani. Leul românesc va […]
07:30
Horoscopul zilei de 4 noiembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Nativii descoperă că odată ce sunt perseverenți pot construi lucruri mărețe. E important să evite distragerile, chiar dacă poate părea dificil. Berbecii comunică cu cei din jur, însă le este dificil să se deschidă cu adevărat. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 aprilie […]
07:30
Astăzi, 4 noiembrie, Casa Națională de Asigurări Sociale execută finanțarea, prin intermediul instituțiilor bancare, primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna noiembrie. Pe data de
06:50
Meteo, 4 noiembrie 2025: zi posomorâtă, iar probabiltatea unor ploi este de 25 la sută # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 4 noiembrie 2025 vom avea vreme posomorâtă, cu puțin soare și probabilitate de ploi. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +7 și +14 grade Celsius, umiditatea aerului va fi de 68 procente, iar vântul va bate cu viteza de 24 km/oră. Mâine vremea […] Post-ul Meteo, 4 noiembrie 2025: zi posomorâtă, iar probabiltatea unor ploi este de 25 la sută apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Cruzime la marginea unui iaz: trei tineri s-au filmat cum își bat joc de o nutrie # Observatorul de Nord
O scenă de o cruzime greu de imaginat, petrecută pe malul unui iaz din nordul Republicii Moldova, a readus în atenție o întrebare tulburătoare: cât de departe poate merge nepăsarea omului față de suferința unei ființe vii? Trei tineri au fost trași la răspundere pentru torturarea și uciderea prin tortură a unei nutrie, faptă comisă în […] Post-ul Cruzime la marginea unui iaz: trei tineri s-au filmat cum își bat joc de o nutrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
Soarta președinților oficiilor teritoriale ale fostului partid „Șor”, care ar fi plătit protestatarii de la manifestațiile masive din 2022: 11 au fost condamnați și doar doi – arestați # Observatorul de Nord
Oxana ROȘCA, zdg.md Douăzeci și doi dintre președinții oficiilor teritoriale ale fostului partid „Șor” au ajuns în vizorul Procuraturii Anticorupție (PA) pentru protestele organizate la Chișinău contra cost în perioada iulie – octombrie 2022. Dintre aceștia, doar 11 și-au aflat sentințele până la sfârșitul lunii octombrie, opt aflându-se în continuare pe banca acuzaților, iar […] Post-ul Soarta președinților oficiilor teritoriale ale fostului partid „Șor”, care ar fi plătit protestatarii de la manifestațiile masive din 2022: 11 au fost condamnați și doar doi – arestați apare prima dată în Observatorul de Nord.
3 noiembrie 2025
18:00
Din arhiva redacției: cum a sărbătorit echipa „Observatorul de Nord” primul deceniu de activitate / VIDEO # Observatorul de Nord
Fiecare aniversare pentru orice om sau colectiv este una importantă prin realizările făcute. La fel și pentru redacția „Observatorul de Nord” ziua de 3 noiembrie este una a amintirilor și povestirilor. Nici acest an nu este o excepție, dar… Am cotrobăit prin arhiva redacției în căutarea secvențelor video de la aniversarea a 10 ani de […] Post-ul Din arhiva redacției: cum a sărbătorit echipa „Observatorul de Nord” primul deceniu de activitate / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:30
Filmul „Puterea Dragostei”, prezentat la Soroca, a impresionat publicul / VIDEO # Observatorul de Nord
Filmul „Puterea Dragostei”, regizat de Ivan Naniev, a ajuns în acest weekend și la Soroca. Zeci de spectatori au venit la proiecție și au privit filmul cu emoție, trăind intens fiecare scenă. Mulți dintre ei au spus că abia așteaptă continuarea. „Puterea Dragostei” este un thriller dramatic plin de tensiune și mister. Filmul continuă povestea […] Post-ul Filmul „Puterea Dragostei”, prezentat la Soroca, a impresionat publicul / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:50
„Discuții constructive privind proiectul ‘Club civic pentru tinerele rome’ la Soroca” # Observatorul de Nord
Astăzi a fost discutată lansarea proiectului „Club civic pentru tinerele rome din Soroca”, o inițiativă menită să încurajeze implicarea activă a tinerelor rome în comunitate și dezvoltarea abilităților lor de leadership. Proiectul va cuprinde ateliere de formare, întâlniri cu autoritățile publice locale și o campanie vizuală, toate având scopul de a promova participarea civică și […] Post-ul „Discuții constructive privind proiectul ‘Club civic pentru tinerele rome’ la Soroca” apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
Noiembrie, neobișnuit de cald și secetos în Republica Moldova: meteorologii avertizează asupra efectelor climatice și economice # Observatorul de Nord
Republica Moldova se pregătește pentru o lună noiembrie atipică, cu temperaturi peste mediile multianuale și precipitații considerabil reduse. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), analiza materialelor sinoptice și climatice indică o temperatură medie lunară de +3 până la +5°C, peste norma caracteristică perioadei, iar cantitatea de precipitații va fi sub media de 25–45 mm, ceea […] Post-ul Noiembrie, neobișnuit de cald și secetos în Republica Moldova: meteorologii avertizează asupra efectelor climatice și economice apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
Inspectorii de mediu din Soroca, în comun cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție Soroca, Sectorului Poliției de Frontieră, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și Întreprinderii pentru Silvicultură Soroca, au desfășurat acțiuni de instruire și control a echipelor de vânători la mistreț. Vânătoarea s-a desfășurat în fondul forestier al Ocolului Silvic Șolcani, unde inspectorii au verificat respectarea […] Post-ul Vânătoare la mistreț în Ocolul Silvic Șolcani apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
O femeie de 26 de ani din satul Racovăț, raionul Soroca, a adus pe lume o fetiță în ambulanță, fiind asistată de echipa PAMU Stoicani din cadrul SAMU Soroca. Totul s-a întâmplat în noaptea de 1 spre 2 noiembrie, iar intervenția s-a desfășurat cu profesionalism și calm. Apelul la Serviciul de Urgență a fost făcut […] Post-ul O femeie din Racovăț a născut în ambulanță cu ajutorul echipei PAMU Stoicani apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
Profesorii din Republica Moldova și-au dezvoltat competențele digitale în Coreea de Sud # Observatorul de Nord
In perioada 23–31 octombrie 2025, mai mulți profesori din Republica Moldova și-au dezvoltat competențele digitale, în cadrul programului internațional de formare „Digital Education Support – Jeju ICT Training for Moldovan Teachers”, desfășurat pe pitoreasca insulă Jeju, Coreea de Sud. Prin acest amplu parteneriat educațional dintre Republica Moldova și Coreea, s-a urmărit scopul de dezvoltare a […] Post-ul Profesorii din Republica Moldova și-au dezvoltat competențele digitale în Coreea de Sud apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
Redacția „Observatorul de Nord” face astăzi 27 de ani de la apariția în Câmpia Sorocii. La început ca ziar independent, acum ca platformă online și studio video, „Observatorul de Nord” a rămas în pas cu timpul și comunitatea noastră. Aniversarea noastră este un bun prilej pentru a ne aminti de anii care au trecut… La […] Post-ul Observatorul de Nord – cronicar al ținutului Sorocii / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Alegătorii din Cremenciug, care din varii motive nu pot veni la Secția de votare, pot solicita urna mobilă # Observatorul de Nord
Duminică, 16 noiembrie 2025, în comuna Cremenciug se vor desfășura alegeri locale noi. Cetățenii pot depune cereri privind votarea la locul aflării, iar Comisia Electorală Centrală a prezentat modalitățile de solicitare a votării cu urna mobilă. Astfel, alegătorul care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul secției de votare, […] Post-ul Alegătorii din Cremenciug, care din varii motive nu pot veni la Secția de votare, pot solicita urna mobilă apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
La 1 noiembrie 2025, Centrul de Creație al Copiilor din Florești a găzduit ediția a treia a Zilei Culturii Japoneze, un eveniment care a transformat orașul într-o adevărată „mică Japonie”. Inițiativa, lansată exact acum trei ani, a pornit din dorința de a aduce mai aproape de comunitatea locală valorile, tradițiile și spiritul japonez. Deși la […] Post-ul Ziua Culturii Japoneze, ediția a III-a, sărbătorită la Florești apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
Tinerii din Ghindești readuc la viață tradițiile locale prin proiectul „Rădăcini și identitate” # Observatorul de Nord
Astăzi, tinerii din grupul de inițiativă al Asociației Obștești „Ghindeștenii” au dat start primei activități în cadrul proiectului „Proiecte mici pentru fapte mari”, inițiat de Direcția Generală Educație Florești și Consiliul raional Florești. Evenimentul, intitulat simbolic „Rădăcini și identitate”, a avut drept scop promovarea valorilor, tradițiilor și spiritului de comunitate al localității Ghindești. Activitatea s-a […] Post-ul Tinerii din Ghindești readuc la viață tradițiile locale prin proiectul „Rădăcini și identitate” apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Observatorul de Nord: 27 de ani de curaj, dăruire și verticalitate – „Platon ne rămâne prieten, dar adevărul este mai presus ca toate!” # Observatorul de Nord
… 3 noiembrie 1998. Născut într-o perioada tumultoasă, în care societatea moldovenească își căuta drumul spre libertate și democrație, Observatorul de Nord a fost și rămâne, pe parcursul a 27 de ani, martor și participant al evoluției anevoioase către democrație și a transformărilor de ordin social, economic și politic. Pe parcursul a aproape 30 de […] Post-ul Observatorul de Nord: 27 de ani de curaj, dăruire și verticalitate – „Platon ne rămâne prieten, dar adevărul este mai presus ca toate!” apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Un om de afaceri originar din Republica Moldova, Mihail Cebotari, apare ca fondator al companiei elvețiene Mercando Green Technology AG – aceeași firmă pe care fostul candidat la președinția României, Călin Georgescu, ar fi folosit-o într-o schemă de înșelăciune de peste 1 milion de euro, cercetată acum de DIICOT. Mihail Cebotari, născut în satul Rădoaia, […] Post-ul Legătura dintre Călin Georgescu și o firmă-fantomă din Drochia apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Doi bărbați, de 43 și 51 de ani, au fost condamnați la opt și nouă ani de închisoare, după o captură de droguri de aproximativ 200.000 lei # Observatorul de Nord
Urmare a unui dosar penal trimis în judecată de oficiul Nord al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), doi bărbați din raionul Drochia au fost condamnați la opt și nouă ani închisoare, după o captură de droguri de aproximativ 200.000 lei, informează procuratura.md Cei doi au vârste de 51 și 43 […] Post-ul Doi bărbați, de 43 și 51 de ani, au fost condamnați la opt și nouă ani de închisoare, după o captură de droguri de aproximativ 200.000 lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Avem vești bune, pe care nu le poți trece cu vederea! Magazinul TOP SHOP din Soroca s-a redeschis pe o nouă adresă: str. Ștefan cel Mare, 18, chiar vizavi de centrul comercial MODERN. Și, crede-ne, acum chiar merită să te oprești – te așteaptă prețuri excelente la produsele tale preferate! Mulți locuitori încă nu știu […] Post-ul TOP SHOP Soroca – acum mai aproape de tine, pe o nouă adresă! /PUBLICITATE apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Compensațiile pentru energie se acordă sub formă monetară, oferită direct fiecărei gospodării eligibile pe cardul bancar al solicitantului sau la poștă. Consumatorii casnici pot solicita compensații pentru perioada rece a anului, care include lunile noiembrie-martie. Decizia de acordare a compensației și valoarea compensației se calculează individual de către sistemul informațional „Vulnerabilitatea Energetică”. Aceasta variază pentru […] Post-ul Important!!! Totul despre compensații la energie în sezonul rece 2025-2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Minimum 2 lei pentru fiecare recipient – cetățenii vor putea returna ambalajele # Observatorul de Nord
În Republica Moldova urmează să fie implementat Sistemul de Depozit pentru Ambalaje, care le va permite cetățenilor să returneze recipientele, fie din plastic, fie din sticlă primind câte 2 lei pentru fiecare, transmite radiochisinau.md. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Mediului menționează că sistemul va deveni funcțional în termen de un an de la desemnarea administratorului. […] Post-ul Minimum 2 lei pentru fiecare recipient – cetățenii vor putea returna ambalajele apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Începând cu ziua de astăzi elevii revin în sălile de clasă, după ce, în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie, au fost în vacanța de toamnă. Următoarea vacanță, de iarnă, este programată pentru perioada 25 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, după care vor urma vacanța de primăvară, în perioada 5-8 martie, vacanța de Paști, […] Post-ul Gata cu vacanța! Elevii revin la ore până pe data de 27 decembrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Răzbunare după un conflict mai vechi: Bărbat condamnat la închisoare pentru vătămare corporală # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează că un bărbat de 43 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru vătămarea gravă intenționată a integrității corporale a unei persoane, comisă împreună cu o altă persoană. Incidentul s-a produs la data de 07 iulie 2025, aproape de miezul nopții, într-un […] Post-ul Răzbunare după un conflict mai vechi: Bărbat condamnat la închisoare pentru vătămare corporală apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Curs valutar, 3 noiembrie 2025: în prima zi a săptămânii dolarul se scumpește, iar euro se ieftinește # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 3 noiembrie 2025, valutele internaționale au următoarele cotații: Euro – 19.71 lei, mai ieftin cu 0,04 lei; dolarul american – 17.04 lei, mai scump cu 0,02 lei; Leul românesc – 3.87 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană – 0.40 […] Post-ul Curs valutar, 3 noiembrie 2025: în prima zi a săptămânii dolarul se scumpește, iar euro se ieftinește apare prima dată în Observatorul de Nord.
