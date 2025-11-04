Comisia Europeană: Obiectivul 2028 al Republicii Moldova, „ambițios, dar realizabil”
Observatorul de Nord, 4 noiembrie 2025 12:50
Comisia Europeană crede că obiectivul Republicii Moldova de a încheia negocierile de aderare la UE până la începutul anului 2028 „este ambițios, dar realizabil" și spune că reformele trebuie accelerate, iar primele clustere ale negocierilor trebuie deschise până la până la sfârșitul anului curent, scrie moldova.europalibera.org „Comisia este angajată să sprijine acest obiectiv, care este […]
• • •
Acum 30 minute
12:50
O femeie din raionul Florești a fost recunoscută vinovată de neîndeplinirea obligațiilor părintești, după ce fiul său minor a fost implicat într-un accident rutier cu o motocicletă condusă fără permis. Incidentul s-a produs în seara zilei de 10 august 2025, pe drumul central al unei localități din raion, iar cazul a fost examinat de Judecătoria […]
12:50
Comisia Europeană crede că obiectivul Republicii Moldova de a încheia negocierile de aderare la UE până la începutul anului 2028 „este ambițios, dar realizabil” și spune că reformele trebuie accelerate, iar primele clustere ale negocierilor trebuie deschise până la până la sfârșitul anului curent, scrie moldova.europalibera.org „Comisia este angajată să sprijine acest obiectiv, care este […] Post-ul Comisia Europeană: Obiectivul 2028 al Republicii Moldova, „ambițios, dar realizabil” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 4 ore
10:30
În prima duminică a lui noiembrie curent, satul Șuri s-a transformat într-o scenă a bucuriei și a trăirii autentice. Vatra satului, cu casele scăldate în lumina blândă a toamnei, a răsunat de cântec, joc, port popular și emoție, la Festivalul cântecului folcloric „Șuri, satul meu – vatră de dor", la prima ediție – o manifestare […]
10:30
Fostul viceministru Ostalep pierde procesul pornit împotriva Centrului de Investigații Jurnalistice # Observatorul de Nord
Fostul viceministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, Valeriu Ostalep, protagonistul anchetei „Armurierul pro-Kremlin". Propagandist al Kremlinului, Valeriu Ostalep livrează arme instituțiilor de forță ale Republicii Moldova", a pierdut definitiv litigiul împotriva Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova. Curtea de Apel Chișinău a lăsat în vigoare, săptămâna trecută, hotărârea primei instanțe. Inițial fostul demnitar cerea despăgubiri […]
10:30
Familia bărbatului ucis cu deosebită cruzime la Ocolina cere dreptate: A zis că vine acasă în două ore și nu s-a mai întors / Video # Observatorul de Nord
Tragedia petrecută la 15 septembrie 2025 în satul Ocolina, raionul Soroca, a îngrozit întreaga țară. Un bărbat de 37 de ani, Vasile Rotari, a fost bătut, legat de gât și târât cu calul până în pădure, unde a murit în chinuri cumplite. Doi tineri, de 20 și 22 de ani, sunt cercetați penal pentru omor […]
09:50
Tineri, Sănătoși, Informați – Tabăra de Toamnă a Youth Klinic „Ana” din Drochia # Observatorul de Nord
În perioada 30–31 octombrie curent, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „ANA" din orașul Drochia a organizat o nouă ediție a Taberei de Toamnă, dedicată tinerelor din regiune. Evenimentul a oferit un amestec perfect între cunoștințe esențiale de prim ajutor și discuții despre dezvoltarea personală în perioada adolescenței. Prima zi a taberei a pus un […]
Acum 6 ore
09:00
Efectele sancțiunilor: Exporturile de gaze naturale rusești prin conducte către Europa au ajuns la cel mai mic volum din ultimii 50 de ani # Observatorul de Nord
Datele arată că, în primele zece luni ale anului 2025, compania „Gazprom" a livrat clienților europeni doar 14,7 miliarde de metri cubi de gaz – cu 45% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Este cel mai redus nivel al exporturilor de la începutul anilor 1970, când Uniunea Sovietică, sub conducerea lui Leonid […]
08:50
Decretul prezidențial privind numirea noului Cabinet de miniștri, publicat în Monitorul Oficial # Observatorul de Nord
Decretul președintei Maia Sandu, privind numirea noului Cabinet de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu, a fost publicat în Monitorul Oficial, informează moldpres.md Monitorul Oficial a publicat Hotărârea Parlamentului pentru aprobarea Programului de activitate și acordarea votului de încredere Guvernului, cât și decizia Legislativului pentru aprobarea listei ministerelor. Astfel, în Programul de activitate al noului […]
08:10
Astăzi, 4 noiembrie 2025, benzina și motorina se scumpesc cu cinci și, respectiv, 17 bani # Observatorul de Nord
Pentru ziua de marți, 4 noiembrie 2025, prețul motorinei crește cu 17 bani și depășește pragul de 20 de lei, în timp ce benzina se scumpește cu cinci bani. Astfel, motorina va costa 20 de lei și 9 bani, după o scumpire de 17 bani, iar benzina se poate cumpăra cu 22 de lei […]
08:10
Casa Națională de Asigurări Sociale a alocat 218,7 milioane de lei pentru plata mai multor tipuri de îndemnizații # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale în valoare totală de 218,7 milioane lei. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay), informează cnas.gov.md Totodată, CNAS îndemnă părinții, […]
08:10
Curs valutar, 4 noiembrie 2025: dolarul se scumpește cu patru bani, iar euro se ieftinește cu trei bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 4 noiembrie 2025, euro coboară la valoarea de 19 lei și 68 de bani, cu trei bani mai puțin decât ieri. Dolarul american se scumpește cu patru bani și va avea valoarea de 17 lei și opt bani. Leul românesc va […]
07:30
Horoscopul zilei de 4 noiembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Nativii descoperă că odată ce sunt perseverenți pot construi lucruri mărețe. E important să evite distragerile, chiar dacă poate părea dificil. Berbecii comunică cu cei din jur, însă le este dificil să se deschidă cu adevărat. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 aprilie […]
07:30
Astăzi, 4 noiembrie, Casa Națională de Asigurări Sociale execută finanțarea, prin intermediul instituțiilor bancare, primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna noiembrie. Pe data de 7 noiembrie urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar la data de 13 noiembrie va […]
Acum 8 ore
06:50
Meteo, 4 noiembrie 2025: zi posomorâtă, iar probabiltatea unor ploi este de 25 la sută # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 4 noiembrie 2025 vom avea vreme posomorâtă, cu puțin soare și probabilitate de ploi. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +7 și +14 grade Celsius, umiditatea aerului va fi de 68 procente, iar vântul va bate cu viteza de 24 km/oră. Mâine vremea […]
06:10
Cruzime la marginea unui iaz: trei tineri s-au filmat cum își bat joc de o nutrie # Observatorul de Nord
O scenă de o cruzime greu de imaginat, petrecută pe malul unui iaz din nordul Republicii Moldova, a readus în atenție o întrebare tulburătoare: cât de departe poate merge nepăsarea omului față de suferința unei ființe vii? Trei tineri au fost trași la răspundere pentru torturarea și uciderea prin tortură a unei nutrie, faptă comisă în […]
Acum 12 ore
00:10
Soarta președinților oficiilor teritoriale ale fostului partid „Șor”, care ar fi plătit protestatarii de la manifestațiile masive din 2022: 11 au fost condamnați și doar doi – arestați # Observatorul de Nord
Oxana ROȘCA, zdg.md Douăzeci și doi dintre președinții oficiilor teritoriale ale fostului partid „Șor" au ajuns în vizorul Procuraturii Anticorupție (PA) pentru protestele organizate la Chișinău contra cost în perioada iulie – octombrie 2022. Dintre aceștia, doar 11 și-au aflat sentințele până la sfârșitul lunii octombrie, opt aflându-se în continuare pe banca acuzaților, iar […]
Acum 24 ore
18:00
Din arhiva redacției: cum a sărbătorit echipa „Observatorul de Nord” primul deceniu de activitate / VIDEO # Observatorul de Nord
Fiecare aniversare pentru orice om sau colectiv este una importantă prin realizările făcute. La fel și pentru redacția „Observatorul de Nord" ziua de 3 noiembrie este una a amintirilor și povestirilor. Nici acest an nu este o excepție, dar… Am cotrobăit prin arhiva redacției în căutarea secvențelor video de la aniversarea a 10 ani de […]
16:30
Filmul „Puterea Dragostei”, prezentat la Soroca, a impresionat publicul / VIDEO # Observatorul de Nord
Filmul „Puterea Dragostei", regizat de Ivan Naniev, a ajuns în acest weekend și la Soroca. Zeci de spectatori au venit la proiecție și au privit filmul cu emoție, trăind intens fiecare scenă. Mulți dintre ei au spus că abia așteaptă continuarea. „Puterea Dragostei" este un thriller dramatic plin de tensiune și mister. Filmul continuă povestea […]
14:50
„Discuții constructive privind proiectul ‘Club civic pentru tinerele rome’ la Soroca” # Observatorul de Nord
Astăzi a fost discutată lansarea proiectului „Club civic pentru tinerele rome din Soroca", o inițiativă menită să încurajeze implicarea activă a tinerelor rome în comunitate și dezvoltarea abilităților lor de leadership. Proiectul va cuprinde ateliere de formare, întâlniri cu autoritățile publice locale și o campanie vizuală, toate având scopul de a promova participarea civică și […]
14:20
Noiembrie, neobișnuit de cald și secetos în Republica Moldova: meteorologii avertizează asupra efectelor climatice și economice # Observatorul de Nord
Republica Moldova se pregătește pentru o lună noiembrie atipică, cu temperaturi peste mediile multianuale și precipitații considerabil reduse. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), analiza materialelor sinoptice și climatice indică o temperatură medie lunară de +3 până la +5°C, peste norma caracteristică perioadei, iar cantitatea de precipitații va fi sub media de 25–45 mm, ceea […]
14:20
Inspectorii de mediu din Soroca, în comun cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție Soroca, Sectorului Poliției de Frontieră, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și Întreprinderii pentru Silvicultură Soroca, au desfășurat acțiuni de instruire și control a echipelor de vânători la mistreț. Vânătoarea s-a desfășurat în fondul forestier al Ocolului Silvic Șolcani, unde inspectorii au verificat respectarea […]
14:20
O femeie de 26 de ani din satul Racovăț, raionul Soroca, a adus pe lume o fetiță în ambulanță, fiind asistată de echipa PAMU Stoicani din cadrul SAMU Soroca. Totul s-a întâmplat în noaptea de 1 spre 2 noiembrie, iar intervenția s-a desfășurat cu profesionalism și calm. Apelul la Serviciul de Urgență a fost făcut […]
13:50
Profesorii din Republica Moldova și-au dezvoltat competențele digitale în Coreea de Sud # Observatorul de Nord
In perioada 23–31 octombrie 2025, mai mulți profesori din Republica Moldova și-au dezvoltat competențele digitale, în cadrul programului internațional de formare „Digital Education Support – Jeju ICT Training for Moldovan Teachers", desfășurat pe pitoreasca insulă Jeju, Coreea de Sud. Prin acest amplu parteneriat educațional dintre Republica Moldova și Coreea, s-a urmărit scopul de dezvoltare a […]
Ieri
12:50
Redacția „Observatorul de Nord" face astăzi 27 de ani de la apariția în Câmpia Sorocii. La început ca ziar independent, acum ca platformă online și studio video, „Observatorul de Nord" a rămas în pas cu timpul și comunitatea noastră. Aniversarea noastră este un bun prilej pentru a ne aminti de anii care au trecut… La […]
12:40
Alegătorii din Cremenciug, care din varii motive nu pot veni la Secția de votare, pot solicita urna mobilă # Observatorul de Nord
Duminică, 16 noiembrie 2025, în comuna Cremenciug se vor desfășura alegeri locale noi. Cetățenii pot depune cereri privind votarea la locul aflării, iar Comisia Electorală Centrală a prezentat modalitățile de solicitare a votării cu urna mobilă. Astfel, alegătorul care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul secției de votare, […]
12:40
La 1 noiembrie 2025, Centrul de Creație al Copiilor din Florești a găzduit ediția a treia a Zilei Culturii Japoneze, un eveniment care a transformat orașul într-o adevărată „mică Japonie". Inițiativa, lansată exact acum trei ani, a pornit din dorința de a aduce mai aproape de comunitatea locală valorile, tradițiile și spiritul japonez. Deși la […]
12:10
Tinerii din Ghindești readuc la viață tradițiile locale prin proiectul „Rădăcini și identitate” # Observatorul de Nord
Astăzi, tinerii din grupul de inițiativă al Asociației Obștești „Ghindeștenii" au dat start primei activități în cadrul proiectului „Proiecte mici pentru fapte mari", inițiat de Direcția Generală Educație Florești și Consiliul raional Florești. Evenimentul, intitulat simbolic „Rădăcini și identitate", a avut drept scop promovarea valorilor, tradițiilor și spiritului de comunitate al localității Ghindești. Activitatea s-a […]
12:00
Observatorul de Nord: 27 de ani de curaj, dăruire și verticalitate – „Platon ne rămâne prieten, dar adevărul este mai presus ca toate!” # Observatorul de Nord
… 3 noiembrie 1998. Născut într-o perioada tumultoasă, în care societatea moldovenească își căuta drumul spre libertate și democrație, Observatorul de Nord a fost și rămâne, pe parcursul a 27 de ani, martor și participant al evoluției anevoioase către democrație și a transformărilor de ordin social, economic și politic. Pe parcursul a aproape 30 de […]
12:00
Un om de afaceri originar din Republica Moldova, Mihail Cebotari, apare ca fondator al companiei elvețiene Mercando Green Technology AG – aceeași firmă pe care fostul candidat la președinția României, Călin Georgescu, ar fi folosit-o într-o schemă de înșelăciune de peste 1 milion de euro, cercetată acum de DIICOT. Mihail Cebotari, născut în satul Rădoaia, […]
11:50
Doi bărbați, de 43 și 51 de ani, au fost condamnați la opt și nouă ani de închisoare, după o captură de droguri de aproximativ 200.000 lei # Observatorul de Nord

11:50
Avem vești bune, pe care nu le poți trece cu vederea! Magazinul TOP SHOP din Soroca s-a redeschis pe o nouă adresă: str. Ștefan cel Mare, 18, chiar vizavi de centrul comercial MODERN. Și, crede-ne, acum chiar merită să te oprești – te așteaptă prețuri excelente la produsele tale preferate! Mulți locuitori încă nu știu […] Post-ul TOP SHOP Soroca – acum mai aproape de tine, pe o nouă adresă! /PUBLICITATE apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Compensațiile pentru energie se acordă sub formă monetară, oferită direct fiecărei gospodării eligibile pe cardul bancar al solicitantului sau la poștă. Consumatorii casnici pot solicita compensații pentru perioada rece a anului, care include lunile noiembrie-martie. Decizia de acordare a compensației și valoarea compensației se calculează individual de către sistemul informațional „Vulnerabilitatea Energetică”. Aceasta variază pentru […] Post-ul Important!!! Totul despre compensații la energie în sezonul rece 2025-2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Minimum 2 lei pentru fiecare recipient – cetățenii vor putea returna ambalajele # Observatorul de Nord
În Republica Moldova urmează să fie implementat Sistemul de Depozit pentru Ambalaje, care le va permite cetățenilor să returneze recipientele, fie din plastic, fie din sticlă primind câte 2 lei pentru fiecare, transmite radiochisinau.md. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Mediului menționează că sistemul va deveni funcțional în termen de un an de la desemnarea administratorului. […] Post-ul Minimum 2 lei pentru fiecare recipient – cetățenii vor putea returna ambalajele apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Începând cu ziua de astăzi elevii revin în sălile de clasă, după ce, în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie, au fost în vacanța de toamnă. Următoarea vacanță, de iarnă, este programată pentru perioada 25 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, după care vor urma vacanța de primăvară, în perioada 5-8 martie, vacanța de Paști, […] Post-ul Gata cu vacanța! Elevii revin la ore până pe data de 27 decembrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Răzbunare după un conflict mai vechi: Bărbat condamnat la închisoare pentru vătămare corporală # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează că un bărbat de 43 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru vătămarea gravă intenționată a integrității corporale a unei persoane, comisă împreună cu o altă persoană. Incidentul s-a produs la data de 07 iulie 2025, aproape de miezul nopții, într-un […] Post-ul Răzbunare după un conflict mai vechi: Bărbat condamnat la închisoare pentru vătămare corporală apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Curs valutar, 3 noiembrie 2025: în prima zi a săptămânii dolarul se scumpește, iar euro se ieftinește # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 3 noiembrie 2025, valutele internaționale au următoarele cotații: Euro – 19.71 lei, mai ieftin cu 0,04 lei; dolarul american – 17.04 lei, mai scump cu 0,02 lei; Leul românesc – 3.87 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană – 0.40 […] Post-ul Curs valutar, 3 noiembrie 2025: în prima zi a săptămânii dolarul se scumpește, iar euro se ieftinește apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:40
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Tranziția lunii în Berbec poate aduce energie și inițiativă, ceea ce oferă noi proiecte. Provocările zilei de astăzi sunt de natură mistică. Venus și Jupiter sugerează că cei mai mulți ar trebui să aibă grijă atunci când aduc vechi situații în prezent. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. […] Post-ul Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:40
De astăzi ne putem înregistra online pentru compensațiile la energie în sezonul rece 2025-2026 # Observatorul de Nord
Începând de luni, 3 noiembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova se pot înregistra pe platforma compensatii.gov.md pentru a beneficia de plățile acordate în perioada sezonului rece 2025-2026, comunică moldpres.md Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, compensațiile pentru căldură vor fi oferite în formă monetară, iar cele universale pentru consumul de energie electrică vor fi reflectate direct […] Post-ul De astăzi ne putem înregistra online pentru compensațiile la energie în sezonul rece 2025-2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:20
nMai multe site-uri și canale de social media au distorsionat conținutul unui raport al Consiliului Europei (CE) privind autonomia locală în R. Moldova, transformând un document echilibrat într-un mesaj fals de critică dură la adresa autorităților moldovene. Este vorba despre raportul de monitorizare privind implementarea Cartei Europene a Autonomiei Locale de către R. Moldova, prezentat la Strasbourg […] Post-ul Un raport al Consiliului Europei, folosit pentru manipularea opiniei publice apare prima dată în Observatorul de Nord.
2 noiembrie 2025
20:30
Horoscop săptămânal Berbec: 3-9 noiembrie 2025 Te lași influențată de invidia anumitor persoane și asta te încarcă foarte mult energetic. Nu îți mai dorești să faci lucrurile pe care le faci în prezent, dar nu știi cum să ieși din cercul vicios în care te afli. Este nevoie de mai multă blândețe față de sine […] Post-ul Horoscop săptămânal: 3-9 noiembrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:50
EFA termină sezonul en-fanfare, păstrează șanse la promovare, dar…va fi greu, foarte greu # Observatorul de Nord
Etapa după care urmează pauza competițională, până în primăvara anului viitor, a fost una reușită pentru fotbaliștii se la EFA, visocenii marcând toate cele trei goluri din confruntarea de la Edineț. Astfel, după un început ezitant de campionat și trei înfrângeri mai mult surprinzătoare decât „legitime” (dacă ținem cont de faptul că au fost pierdute […] Post-ul EFA termină sezonul en-fanfare, păstrează șanse la promovare, dar…va fi greu, foarte greu apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:50
Start finanțării prestațiilor sociale pentru luna noiembrie – pe data de 4 noiembrie vor fi achitate pensiile… # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna noiembrie, transmite cnas.gov.mdNoutati/Start-finantarii-prestatiilor-sociale-pentru-luna-noiembrie. Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 4 noiembrie, la data de 7 noiembrie urmează a fi finanțate alocațiile […] Post-ul Start finanțării prestațiilor sociale pentru luna noiembrie – pe data de 4 noiembrie vor fi achitate pensiile… apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:30
România a scris istorie la Campionatul Mondial Felin 2025, desfășurat weekendul trecut la Romexpo București, unde trei pisici născute în țară au fost desemnate cele mai frumoase din lume. Evenimentul a reunit peste 750 de feline din 35 de țări, confirmând statutul României drept una dintre cele mai performante națiuni din domeniul felinologiei internaționale. Titlul […] Post-ul Trei pisici din România, desemnate cele mai frumoase din lume apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Orașul în care toți oamenii locuiesc în același bloc. Poți ajunge acolo doar printr-un tunel imens # Observatorul de Nord
În Whittier, Alaska, SUA, locuiesc 300 de persoane și 85% dintre ele trăiesc în același bloc de 14 etaje. Rezidenții au început să publice video-uri pe TikTok, în care prezintă viața lor ieșită din comun. Jenessa Lorenz, din Whittier, a publicat un video cu celebrul bloc. Acesta a devenit rapid viral, cu peste 14 milioane […] Post-ul Orașul în care toți oamenii locuiesc în același bloc. Poți ajunge acolo doar printr-un tunel imens apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Ce rol au Vitaminele B pentru organism. Cum văd specialiștii introducerea lor într-o dietă echilibrată # Observatorul de Nord
Acest complex de vitamine ajută corpul să funcționeze la capacitate maximă. Află ce rol au Vitaminele B pentru organism și cum le poți introduce în dieta ta. Cu toate că multe dintre componente le găsim și în alimente, specialiștii sugerează că suplimentele vin să completeze întregul tablou. Fiecare dintre Vitaminele B contribuie la funcționarea corectă […] Post-ul Ce rol au Vitaminele B pentru organism. Cum văd specialiștii introducerea lor într-o dietă echilibrată apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Un locuitor din raionul Drochia a fost condamnat la 19 ani și 6 luni de închisoare pentru omor intenționat asupra mamei sale vitrege, comis cu premeditare și deosebită cruzime. Sentința a fost pronunțată la 2 octombrie 2025 de Judecătoria Drochia, sediul central. Potrivit dosarului examinat în instanță, crima a avut loc în dimineața zilei de […] Post-ul Și-a omorât mama vitregă: i-a aplicat șase lovituri cu cuțitul apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 2 noiembrie 2025: moneda unică europeană valorează 19,75 bani, iar dolarul costă 17,02 lei # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 2 noiembrie 2025, euro are valoarea de 19 lei și 75 de bani, iar dolarul american poate fi cumpărat cu 17 lei și 02 bani. Leul românesc este cotat la valoarea de 3 lei și 88 de bani, iar hrivna ucraineană […] Post-ul Curs valutar, 2 noiembrie 2025: moneda unică europeană valorează 19,75 bani, iar dolarul costă 17,02 lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, duminică, 2 noiembrie 2025, va fi mai cald decât ieri, iar probabilitatea unor precipitații sub formă de ploaie este de doar 10 la sută. Temperatura aerului se va încadra între +7 și +17 grade Celsius, umiditatea aerului va fi de 72 procente, iar vântul va bate cu viteza de 16 km/oră. […] Post-ul Meteo, 2 noiembrie 2025: zi caldă, fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
1 noiembrie 2025
19:50
Aceștia sunt exact ceea ce spune numele lor. Sufletele îngerilor s-au întrupat ca oameni cu misiuni și scopuri specifice pe Pământ. Deseori sunt numiți Îngerii Pământului, aceștia fiind îngerii care trăiesc ca oameni. Iată ce ar trebui să știi despre îngerii întrupați, scrie oficialmedia.com Cum poți să recunoști îngerii întrupați Probabil că ai mai auzit […] Post-ul Cine sunt îngerii întrupați și care este scopul lor apare prima dată în Observatorul de Nord.
18:20
Istorii din viață Șoferul de autobuz de pe linia 336 oprește ilegal în fiecare zi la kilometrul 7 pentru exact două minute. Azi am aflat de ce. Fac naveta asta de șase luni, de când m-am mutat în Voluntari. Același șofer, Nea Gheorghe, aceeași oră, același traseu. Și în fiecare zi, la kilometrul 7, unde […] Post-ul Uneori, cele mai importante lecții se învață prea târziu. Dar se învață apare prima dată în Observatorul de Nord.
