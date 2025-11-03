„Discuții constructive privind proiectul ‘Club civic pentru tinerele rome’ la Soroca”
Observatorul de Nord, 3 noiembrie 2025 14:50
Astăzi a fost discutată lansarea proiectului „Club civic pentru tinerele rome din Soroca", o inițiativă menită să încurajeze implicarea activă a tinerelor rome în comunitate și dezvoltarea abilităților lor de leadership. Proiectul va cuprinde ateliere de formare, întâlniri cu autoritățile publice locale și o campanie vizuală, toate având scopul de a promova participarea civică și
Acum 30 minute
14:50
Astăzi a fost discutată lansarea proiectului „Club civic pentru tinerele rome din Soroca", o inițiativă menită să încurajeze implicarea activă a tinerelor rome în comunitate și dezvoltarea abilităților lor de leadership. Proiectul va cuprinde ateliere de formare, întâlniri cu autoritățile publice locale și o campanie vizuală, toate având scopul de a promova participarea civică și
Acum o oră
14:20
Noiembrie, neobișnuit de cald și secetos în Republica Moldova: meteorologii avertizează asupra efectelor climatice și economice # Observatorul de Nord
Republica Moldova se pregătește pentru o lună noiembrie atipică, cu temperaturi peste mediile multianuale și precipitații considerabil reduse. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), analiza materialelor sinoptice și climatice indică o temperatură medie lunară de +3 până la +5°C, peste norma caracteristică perioadei, iar cantitatea de precipitații va fi sub media de 25–45 mm, ceea
14:20
Inspectorii de mediu din Soroca, în comun cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție Soroca, Sectorului Poliției de Frontieră, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și Întreprinderii pentru Silvicultură Soroca, au desfășurat acțiuni de instruire și control a echipelor de vânători la mistreț. Vânătoarea s-a desfășurat în fondul forestier al Ocolului Silvic Șolcani, unde inspectorii au verificat respectarea
14:20
O femeie de 26 de ani din satul Racovăț, raionul Soroca, a adus pe lume o fetiță în ambulanță, fiind asistată de echipa PAMU Stoicani din cadrul SAMU Soroca. Totul s-a întâmplat în noaptea de 1 spre 2 noiembrie, iar intervenția s-a desfășurat cu profesionalism și calm. Apelul la Serviciul de Urgență a fost făcut
Acum 2 ore
13:50
Profesorii din Republica Moldova și-au dezvoltat competențele digitale în Coreea de Sud # Observatorul de Nord
In perioada 23–31 octombrie 2025, mai mulți profesori din Republica Moldova și-au dezvoltat competențele digitale, în cadrul programului internațional de formare „Digital Education Support – Jeju ICT Training for Moldovan Teachers", desfășurat pe pitoreasca insulă Jeju, Coreea de Sud. Prin acest amplu parteneriat educațional dintre Republica Moldova și Coreea, s-a urmărit scopul de dezvoltare a
Acum 4 ore
12:50
Redacția „Observatorul de Nord" face astăzi 27 de ani de la apariția în Câmpia Sorocii. La început ca ziar independent, acum ca platformă online și studio video, „Observatorul de Nord" a rămas în pas cu timpul și comunitatea noastră. Aniversarea noastră este un bun prilej pentru a ne aminti de anii care au trecut… La
12:40
Alegătorii din Cremenciug, care din varii motive nu pot veni la Secția de votare, pot solicita urna mobilă # Observatorul de Nord
Duminică, 16 noiembrie 2025, în comuna Cremenciug se vor desfășura alegeri locale noi. Cetățenii pot depune cereri privind votarea la locul aflării, iar Comisia Electorală Centrală a prezentat modalitățile de solicitare a votării cu urna mobilă. Astfel, alegătorul care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul secției de votare,
12:40
La 1 noiembrie 2025, Centrul de Creație al Copiilor din Florești a găzduit ediția a treia a Zilei Culturii Japoneze, un eveniment care a transformat orașul într-o adevărată „mică Japonie". Inițiativa, lansată exact acum trei ani, a pornit din dorința de a aduce mai aproape de comunitatea locală valorile, tradițiile și spiritul japonez. Deși la
12:10
Tinerii din Ghindești readuc la viață tradițiile locale prin proiectul „Rădăcini și identitate” # Observatorul de Nord
Astăzi, tinerii din grupul de inițiativă al Asociației Obștești „Ghindeștenii" au dat start primei activități în cadrul proiectului „Proiecte mici pentru fapte mari", inițiat de Direcția Generală Educație Florești și Consiliul raional Florești. Evenimentul, intitulat simbolic „Rădăcini și identitate", a avut drept scop promovarea valorilor, tradițiilor și spiritului de comunitate al localității Ghindești. Activitatea s-a
12:00
Observatorul de Nord: 27 de ani de curaj, dăruire și verticalitate – „Platon ne rămâne prieten, dar adevărul este mai presus ca toate!” # Observatorul de Nord
… 3 noiembrie 1998. Născut într-o perioada tumultoasă, în care societatea moldovenească își căuta drumul spre libertate și democrație, Observatorul de Nord a fost și rămâne, pe parcursul a 27 de ani, martor și participant al evoluției anevoioase către democrație și a transformărilor de ordin social, economic și politic. Pe parcursul a aproape 30 de
12:00
Un om de afaceri originar din Republica Moldova, Mihail Cebotari, apare ca fondator al companiei elvețiene Mercando Green Technology AG – aceeași firmă pe care fostul candidat la președinția României, Călin Georgescu, ar fi folosit-o într-o schemă de înșelăciune de peste 1 milion de euro, cercetată acum de DIICOT. Mihail Cebotari, născut în satul Rădoaia,
11:50
Doi bărbați, de 43 și 51 de ani, au fost condamnați la opt și nouă ani de închisoare, după o captură de droguri de aproximativ 200.000 lei # Observatorul de Nord
Urmare a unui dosar penal trimis în judecată de oficiul Nord al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), doi bărbați din raionul Drochia au fost condamnați la opt și nouă ani închisoare, după o captură de droguri de aproximativ 200.000 lei, informează procuratura.md Cei doi au vârste de 51 și 43
11:50
Avem vești bune, pe care nu le poți trece cu vederea! Magazinul TOP SHOP din Soroca s-a redeschis pe o nouă adresă: str. Ștefan cel Mare, 18, chiar vizavi de centrul comercial MODERN. Și, crede-ne, acum chiar merită să te oprești – te așteaptă prețuri excelente la produsele tale preferate! Mulți locuitori încă nu știu
11:30
Compensațiile pentru energie se acordă sub formă monetară, oferită direct fiecărei gospodării eligibile pe cardul bancar al solicitantului sau la poștă. Consumatorii casnici pot solicita compensații pentru perioada rece a anului, care include lunile noiembrie-martie. Decizia de acordare a compensației și valoarea compensației se calculează individual de către sistemul informațional „Vulnerabilitatea Energetică". Aceasta variază pentru
Acum 6 ore
10:10
Minimum 2 lei pentru fiecare recipient – cetățenii vor putea returna ambalajele # Observatorul de Nord
În Republica Moldova urmează să fie implementat Sistemul de Depozit pentru Ambalaje, care le va permite cetățenilor să returneze recipientele, fie din plastic, fie din sticlă primind câte 2 lei pentru fiecare, transmite radiochisinau.md. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Mediului menționează că sistemul va deveni funcțional în termen de un an de la desemnarea administratorului.
10:10
Începând cu ziua de astăzi elevii revin în sălile de clasă, după ce, în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie, au fost în vacanța de toamnă. Următoarea vacanță, de iarnă, este programată pentru perioada 25 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, după care vor urma vacanța de primăvară, în perioada 5-8 martie, vacanța de Paști,
10:10
Răzbunare după un conflict mai vechi: Bărbat condamnat la închisoare pentru vătămare corporală # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează că un bărbat de 43 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru vătămarea gravă intenționată a integrității corporale a unei persoane, comisă împreună cu o altă persoană. Incidentul s-a produs la data de 07 iulie 2025, aproape de miezul nopții, într-un
Acum 8 ore
09:00
Curs valutar, 3 noiembrie 2025: în prima zi a săptămânii dolarul se scumpește, iar euro se ieftinește # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 3 noiembrie 2025, valutele internaționale au următoarele cotații: Euro – 19.71 lei, mai ieftin cu 0,04 lei; dolarul american – 17.04 lei, mai scump cu 0,02 lei; Leul românesc – 3.87 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană – 0.40
07:40
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Tranziția lunii în Berbec poate aduce energie și inițiativă, ceea ce oferă noi proiecte. Provocările zilei de astăzi sunt de natură mistică. Venus și Jupiter sugerează că cei mai mulți ar trebui să aibă grijă atunci când aduc vechi situații în prezent. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut.
07:40
De astăzi ne putem înregistra online pentru compensațiile la energie în sezonul rece 2025-2026 # Observatorul de Nord
Începând de luni, 3 noiembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova se pot înregistra pe platforma compensatii.gov.md pentru a beneficia de plățile acordate în perioada sezonului rece 2025-2026, comunică moldpres.md Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, compensațiile pentru căldură vor fi oferite în formă monetară, iar cele universale pentru consumul de energie electrică vor fi reflectate direct
Acum 24 ore
00:20
nMai multe site-uri și canale de social media au distorsionat conținutul unui raport al Consiliului Europei (CE) privind autonomia locală în R. Moldova, transformând un document echilibrat într-un mesaj fals de critică dură la adresa autorităților moldovene. Este vorba despre raportul de monitorizare privind implementarea Cartei Europene a Autonomiei Locale de către R. Moldova, prezentat la Strasbourg
2 noiembrie 2025
20:30
Horoscop săptămânal Berbec: 3-9 noiembrie 2025 Te lași influențată de invidia anumitor persoane și asta te încarcă foarte mult energetic. Nu îți mai dorești să faci lucrurile pe care le faci în prezent, dar nu știi cum să ieși din cercul vicios în care te afli. Este nevoie de mai multă blândețe față de sine
Ieri
14:50
EFA termină sezonul en-fanfare, păstrează șanse la promovare, dar…va fi greu, foarte greu # Observatorul de Nord
Etapa după care urmează pauza competițională, până în primăvara anului viitor, a fost una reușită pentru fotbaliștii se la EFA, visocenii marcând toate cele trei goluri din confruntarea de la Edineț. Astfel, după un început ezitant de campionat și trei înfrângeri mai mult surprinzătoare decât „legitime" (dacă ținem cont de faptul că au fost pierdute
14:50
Start finanțării prestațiilor sociale pentru luna noiembrie – pe data de 4 noiembrie vor fi achitate pensiile… # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna noiembrie, transmite cnas.gov.mdNoutati/Start-finantarii-prestatiilor-sociale-pentru-luna-noiembrie. Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 4 noiembrie, la data de 7 noiembrie urmează a fi finanțate alocațiile
13:30
România a scris istorie la Campionatul Mondial Felin 2025, desfășurat weekendul trecut la Romexpo București, unde trei pisici născute în țară au fost desemnate cele mai frumoase din lume. Evenimentul a reunit peste 750 de feline din 35 de țări, confirmând statutul României drept una dintre cele mai performante națiuni din domeniul felinologiei internaționale. Titlul
12:20
Orașul în care toți oamenii locuiesc în același bloc. Poți ajunge acolo doar printr-un tunel imens # Observatorul de Nord
În Whittier, Alaska, SUA, locuiesc 300 de persoane și 85% dintre ele trăiesc în același bloc de 14 etaje. Rezidenții au început să publice video-uri pe TikTok, în care prezintă viața lor ieșită din comun. Jenessa Lorenz, din Whittier, a publicat un video cu celebrul bloc. Acesta a devenit rapid viral, cu peste 14 milioane
10:20
Ce rol au Vitaminele B pentru organism. Cum văd specialiștii introducerea lor într-o dietă echilibrată # Observatorul de Nord
Acest complex de vitamine ajută corpul să funcționeze la capacitate maximă. Află ce rol au Vitaminele B pentru organism și cum le poți introduce în dieta ta. Cu toate că multe dintre componente le găsim și în alimente, specialiștii sugerează că suplimentele vin să completeze întregul tablou. Fiecare dintre Vitaminele B contribuie la funcțion
10:20
Un locuitor din raionul Drochia a fost condamnat la 19 ani și 6 luni de închisoare pentru omor intenționat asupra mamei sale vitrege, comis cu premeditare și deosebită cruzime. Sentința a fost pronunțată la 2 octombrie 2025 de Judecătoria Drochia, sediul central. Potrivit dosarului examinat în instanță, crima a avut loc în dimineața zilei de […] Post-ul Și-a omorât mama vitregă: i-a aplicat șase lovituri cu cuțitul apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 2 noiembrie 2025: moneda unică europeană valorează 19,75 bani, iar dolarul costă 17,02 lei # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 2 noiembrie 2025, euro are valoarea de 19 lei și 75 de bani, iar dolarul american poate fi cumpărat cu 17 lei și 02 bani. Leul românesc este cotat la valoarea de 3 lei și 88 de bani, iar hrivna ucraineană […] Post-ul Curs valutar, 2 noiembrie 2025: moneda unică europeană valorează 19,75 bani, iar dolarul costă 17,02 lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, duminică, 2 noiembrie 2025, va fi mai cald decât ieri, iar probabilitatea unor precipitații sub formă de ploaie este de doar 10 la sută. Temperatura aerului se va încadra între +7 și +17 grade Celsius, umiditatea aerului va fi de 72 procente, iar vântul va bate cu viteza de 16 km/oră. […] Post-ul Meteo, 2 noiembrie 2025: zi caldă, fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
1 noiembrie 2025
19:50
Aceștia sunt exact ceea ce spune numele lor. Sufletele îngerilor s-au întrupat ca oameni cu misiuni și scopuri specifice pe Pământ. Deseori sunt numiți Îngerii Pământului, aceștia fiind îngerii care trăiesc ca oameni. Iată ce ar trebui să știi despre îngerii întrupați, scrie oficialmedia.com Cum poți să recunoști îngerii întrupați Probabil că ai mai auzit […] Post-ul Cine sunt îngerii întrupați și care este scopul lor apare prima dată în Observatorul de Nord.
18:20
Istorii din viață Șoferul de autobuz de pe linia 336 oprește ilegal în fiecare zi la kilometrul 7 pentru exact două minute. Azi am aflat de ce. Fac naveta asta de șase luni, de când m-am mutat în Voluntari. Același șofer, Nea Gheorghe, aceeași oră, același traseu. Și în fiecare zi, la kilometrul 7, unde […] Post-ul Uneori, cele mai importante lecții se învață prea târziu. Dar se învață apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:30
Doctorul care a stat în moarte clinică trei săptămâni. Cum arată Raiul și revenirea la viață # Observatorul de Nord
Drumul de la moarte la viață al doctoriței Ada Calciu Am întâlnit-o într-o seară friguroasă de început de iarnă bucureșteană. Subțirică și foarte tânără, în pofida celor 64 de ani, doamna doctor Ada Calciu este un ghem de energie. O energie salvatoare, care a ajutat-o să supraviețuiască unui accident care a amenințat să-i curme viața. Merge […] Post-ul Doctorul care a stat în moarte clinică trei săptămâni. Cum arată Raiul și revenirea la viață apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Șapte lucruri pe care nu le știi despre păstrarea unui război – Visul afaceriștilor # Observatorul de Nord
Războaiele nu apar doar din rivalități istorice sau conflicte ideologice. Ele sunt menținute, uneori chiar prelungite, de interese economice, geopolitice și tehnologice ascunse în spatele lozincilor oficiale. Dincolo de imaginile cu orașe bombardate și refugiați disperați, există câțiva actori globali care au toate motivele să mențină flăcările conflictelor aprinse. Iată șapte lucruri „incomode”, dar reale, […] Post-ul Șapte lucruri pe care nu le știi despre păstrarea unui război – Visul afaceriștilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
„Familia mea credea că am înnebunit” Reacția surprinzătoare a unui turist britanic după ce a vizitat Transnistria # Observatorul de Nord
Regiunea separatistă din stânga Nistrului, cunoscută și sub numele de Republica Moldovenească Nistreană, a devenit magnet pentru turiștii străini. Transnistria s-a desprins de Moldova în 1990, după prăbușirea Uniunii Sovietice, dar pretinsul guvern de la Tiraspol nu este recunoscut la nivel internațional, întreaga Europă clasificând în continuare regiunea drept parte a Moldovei, informează ea.md cu […] Post-ul „Familia mea credea că am înnebunit” Reacția surprinzătoare a unui turist britanic după ce a vizitat Transnistria apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Locuitorii din Soroca, instruiți cum să folosească în siguranță instalațiile de gaze / VIDEO # Observatorul de Nord
Direcția Situații Excepționale a municipiului Soroca, în comun cu angajații Inspectoratului de Poliție Soroca, angajații sucursalei „Moldova-Gaz” și voluntarii Crucii Roșii din Soroca, au desfășurat o activitate comună de informare a locuitorilor municipiului Soroca privind regulile de securitate la utilizarea instalațiilor pe gaze naturale și a buteliilor cu gaz lichefiat propan-butan. Scopul acțiunii a fost […] Post-ul Locuitorii din Soroca, instruiți cum să folosească în siguranță instalațiile de gaze / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Fraudă într-o asociație de economii și împrumut: ani de înșelăciuni și zeci de contracte false # Observatorul de Nord
La Florești, o asociație de economii și împrumut s-a transformat, treptat, într-o sursă de falsuri, pierderi și neîncredere. Timp de mai mulți ani, conducerea instituției a falsificat zeci de contracte de credit și dispoziții de plată, prejudiciind clienți, membri și imaginea întregului sistem financiar cooperatist. Judecătoria Soroca, sediul Florești, a pus punct acestui dosar de […] Post-ul Fraudă într-o asociație de economii și împrumut: ani de înșelăciuni și zeci de contracte false apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
O femeie s-a vindecat de un cancer în fază terminală. Medicii nu înțeleg cum a fost posibil # Observatorul de Nord
Doina Lehaci, o casnică de 55 de ani din Suceava, cu metastază cauzată de un cancer de col uterin, a uimit lumea medicală după ce s-a vindecat miraculos. Femeia va face acum obiectul unor studii ştiinţifice pentru ca medicii să înţeleagă cum a reuşit să ocolească moartea, scrie oficialmedia.com O femeie de 55 de ani […] Post-ul O femeie s-a vindecat de un cancer în fază terminală. Medicii nu înțeleg cum a fost posibil apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
ANALIZĂ: Tranzacțiile imobiliare din Republica Moldova ating un minim istoric, în timp ce creditele ipotecare cresc la un nivel record # Observatorul de Nord
Piața imobiliară din Republica Moldova traversează o perioadă de stagnare, înregistrând cel mai mic număr de tranzacții comerciale cu locuințe din ultimii cel puțin 20 de ani. Pe de altă parte, creditele ipotecare acordate de către bănci ating maxime istorice, devenind principalul instrument financiar prin care cetățenii își pot procura o locuință. Declarațiile au fost […] Post-ul ANALIZĂ: Tranzacțiile imobiliare din Republica Moldova ating un minim istoric, în timp ce creditele ipotecare cresc la un nivel record apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Horoscop lunar BERBEC (21 martie – 20 aprilie). Previziuni pentru luna noiembrie 2025 Alegi în mod conștient să rămâi detașată în raport cu anumite persoane sau situații. În prezent ai nevoie să te concentrezi pe rezolvarea unor probleme personale care nu suportă amânare. Având în vedere rutina în care trăiești zi de zi, ar fi […] Post-ul Horoscopul lunii noiembrie 2025: previziuni complete apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 1 noiembrie 2025: moneda unică europeană valorează 19,75 bani, iar dolarul costă 17,02 lei # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 1 noiembrie 2025, euro are valoarea de 19 lei și 75 de bani, iar dolarul american poate fi cumpărat cu 17 lei și 02 bani. Leul românesc este cotat la valoarea de 3 lei și 88 de bani, iar hrivna ucraineană […] Post-ul Curs valutar, 1 noiembrie 2025: moneda unică europeană valorează 19,75 bani, iar dolarul costă 17,02 lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 1 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Mulți nativi reușesc să separe viața de familie de viața profesională. Sunt ajutați de către oamenii apropiați, iar asta îi face să fie tot mai încrezători. Pentru horoscopul detaliat citește informațiile de mai jos. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Va fi […] Post-ul Horoscopul zilei de 1 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
În ultimii ani în Soroca, la fel ca și în alte orașe mici din Republica Moldova, își fac loc tot mai multe rețele de magazine mari – Fourchette, Linella, Local și Cip, axate în special pe produse alimentare, dar care au și secții cu alte mărfuri. Și dacă pentru cumpărători acestea aduc oferte atractive și […] Post-ul Comerțul din Soroca: de la magazine de cartier la supermarket / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Meteo, 1 noiembrie 2025: prima zi a ultimei luni de toamnă va fi una frumoasă, fără precipitații # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 1 noiembrie, în prima zi a ultimei luni de toamnă, vom avea o zi însorită, fără precipitații și cu valori termice adecvate perioadei. Valorile termice se vor încadra între +4 și +13 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații va fi de 10 la sută, umiditatea […] Post-ul Meteo, 1 noiembrie 2025: prima zi a ultimei luni de toamnă va fi una frumoasă, fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
31 octombrie 2025
18:40
Mâine, 1 noiembrie, peste campionatul Republicii Moldova la fotbal, Liga a 2-a, seria Nord, se lasă cortina, iar unica reprezentantă a raionului Soroca, în această competiție, formația EFA din satul Visoca, are meci greu în deplasare. Astfel, pe stadionul orășenesc din municipiul Edineț, cu începere de la orele 13:00, gazdele vor primi replica […] Post-ul EFA dispută mâine, 1 noiembrie, ultimul meci oficial din această toamnă apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Ședința extraordinară a Consiliului Municipal Soroca: între 67 de decizii, „tractoriști și pricepșici” / VIDEO # Observatorul de Nord
Astăzi, 31 octombrie 2025, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Municipal Soroca, convocată de primara Lilia Pilipețchi, cu 67 de proiecte de decizie pe ordinea de zi. Toate au fost votate, unele cu unanimitate de voturi. Pe ordinea de zi s-au regăsit subiecte cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Culturală a municipiului Soroca, aprobarea […] Post-ul Ședința extraordinară a Consiliului Municipal Soroca: între 67 de decizii, „tractoriști și pricepșici” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:50
Veaceslav Neamțu: „În condițiile de astăzi AVC-ul nu este o condamnare, dar… foarte multe depind și de pacient” / VIDEO # Observatorul de Nord
În această săptămână, în toată lumea a fost marcată Ziua Mondială a Accidentului Vascular Cerebral or, această maladie a fost și rămâne una dintre cele mai grave din punct de vedere a consecințlor grave pentru pacienți. În Republica Moldova, de exemplu, în fiecare oră o persoană suferă un accident vascular cerebral, iar de la începutul […] Post-ul Veaceslav Neamțu: „În condițiile de astăzi AVC-ul nu este o condamnare, dar… foarte multe depind și de pacient” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
Oficiul Cantemir al Procuraturii Cahul anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat, în vârstă de 34 de ani, originar din raionul Cantemir, acuzat de omorul unui membru de familie, comis cu deosebită cruzime (art. 145 alin. (2) lit. e1), j) din Codul penal). Instanța i-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe […] Post-ul Și-a omorât unchiul, iar pentru fapta comisă va sta 15 ani în detenție apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
CJI cere sancționarea bărbatului care a amenințat-o pe jurnalista Mariana Rață # Observatorul de Nord
Un bărbat, care se declară susținător al lui Renato Usatîi, a lansat injurii și amenințări la adresa jurnalistei TV8 Mariana Rață. Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) condamnă atacul și cere autorităților să-l sancționeze, transmite ipn.md Pe 30 octombrie, jurnalista a fost insultată și amenințată pe Facebook de utilizatorul Boris Cerlat, care se prezintă susținător […] Post-ul CJI cere sancționarea bărbatului care a amenințat-o pe jurnalista Mariana Rață apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:10
Fără permis de conducere, a accidentat mortal un pieton de 70 de ani și a fost condamnat la 4 ani de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un tânăr de 20 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 4 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis, pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației de către o persoană care conduce un mijloc de transport fără a […] Post-ul Fără permis de conducere, a accidentat mortal un pieton de 70 de ani și a fost condamnat la 4 ani de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
