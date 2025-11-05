Dacă circuli cu anvelope necorespunzătoare riști amnedă de 900-1.500 lei pentru persoane fizice şi 4.500-6.000 de lei pentru persoane juridice.

00:20

Conducătorii auto sunt obligați să circule cu farurile conectate și pe timp de zi, încpeând cu data de 3 noiembrie 2025 și până la 31 martie 2026. Acest lucru este prevăzut de Regulamentul Circulației Rutiere. Șoferii care ignoră aceste prevederi se vor alege cu o avertizare din partea inspectorilor de patrulare. Oamenii legii recomandă conducătorilor