Raport UE, despre închiderea negocierilor cu R. Moldova până în 2028 : Acest obiectiv este „ambițios, dar realizabil”

Raport UE, despre închiderea negocierilor cu R. Moldova până în 2028 : Acest obiectiv este „ambițios, dar realizabil”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md