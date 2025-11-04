LIVE // Conferința de presă dedicată „Pachetului de Extindere al UE pentru 2025″

06:10

A urcat pe baricadele justiției din Veneția: o îngrijitoare originară din Moldova a fost achitată după ce a „transferat” 127.000 de euro unei persoane care a pretins că are nevoie de ajutor. Incidentul s-a petrecut în 2020, în timpul lockdown-ului, când femeia avea grijă de o văduvă în vârstă, soția unui cunoscut critic literar italian. […] Articolul Îngrijitoare din Moldova, achitată în Italia după ce a „transferat” 127.000 de euro unui escroc apare prima dată în SafeNews.