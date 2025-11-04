Vlad Fliat: Guvernarea PAS a făcut din Moldova o țară îndatorată
SafeNews, 4 noiembrie 2025 11:10
Fostul premier Vlad Filat acuză actuala guvernare că a împins Republica Moldova într-o dependență financiară periculoasă, bazată pe împrumuturi scumpe și promisiuni neexecutate. Într-o analiză intitulată „PAS – Partidul Amanetării Statului", liderul PLDM afirmă că partidul de guvernământ a acumulat în cinci ani un deficit bugetar de peste 65 de miliarde de lei. Filat susține că datoriile nu sunt
• • •
Acum 5 minute
11:30
Un șofer din Cahul riscă dosar penal după ce s-a deplasat haotic, a refuzat testul alcoolscopic și a încercat să mituiască polițiștii # SafeNews
Un bărbat de 49 de ani, din raionul Cahul, a fost documentat de polițiști după ce a refuzat să fie testat cu aparatul alcoolscopic și a încercat să mituiască inspectorii de patrulare. Incidentul a avut loc în localitatea Colibași, sudul țării. Potrivit poliției, automobilul condus de bărbat, un Opel, se deplasa neuniform, punând în pericol
11:30
Șase persoane, acuzate de huliganism împotriva unui preot și a familiei sale, riscă până la 3 ani de închisoare # SafeNews
Șase persoane, cu vârste între 38 și 59 de ani, au fost trimise în judecată pentru huliganism săvârșit împotriva unui preot și a familiei acestuia, faptă pentru care riscă amendă de până la 52.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității sau până la 3 ani de închisoare. Potrivit Procuraturii Drochia, Oficiul Rîșcani, incidentul a
Acum 30 minute
11:10
Fostul premier Vlad Filat acuză actuala guvernare că a împins Republica Moldova într-o dependență financiară periculoasă, bazată pe împrumuturi scumpe și promisiuni neexecutate. Într-o analiză intitulată „PAS – Partidul Amanetării Statului", liderul PLDM afirmă că partidul de guvernământ a acumulat în cinci ani un deficit bugetar de peste 65 de miliarde de lei. Filat susține că datoriile nu sunt
11:10
430 de pachete de țigări nedeclarate, ridicate de la doi pasageri pe cursa Chișinău–Londra # SafeNews
Polițiștii de frontieră, împreună cu funcționarii vamali, au împiedicat două tentative de scoatere ilegală a produselor din tutun din Republica Moldova, pe direcția Chișinău–Londra, descoperind în total 430 de pachete de țigări nedeclarate. Primul caz, un bărbat de 51 de ani, cu dublă cetățenie Republica Moldova–România, a fost depistat cu 330 de pachete de țigări
Acum 2 ore
10:30
Mihai Popșoi, la Conferința UNESCO: „Pacea stă la baza mandatului organizației, iar angajamentul Moldovei față de democrație și demnitate umană rămâne neclintit” # SafeNews
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a participat la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO, unde a subliniat importanța cooperării internaționale pentru promovarea păcii, educației, culturii și respectului pentru diversitate. În discursul său, ministrul a afirmat că „pacea nu este un concept abstract" și a reconfirmat angajamentul ferm al Republicii Moldova
10:20
FOTO // Operațiunea I-FORCE pentru identificare biometrică, organizată în Moldova, a mobilizat experți Interpol împotriva terorismului și migrației ilegale # SafeNews
În perioada 27–31 octombrie, Republica Moldova a organizat operațiunea „I-FORCE pentru identificarea biometrică, HOTSPOT-MOLDOVA, faza 3", parte a Proiectului Interpol destinat cooperării regionale în domeniul aplicării legii pentru Ucraina, Republica Moldova și țările vecine. Evenimentul a fost coordonat de Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General al Poliției, în colaborare cu IGPF, IGM, SIS și Serviciul
10:00
Atacuri rusești la nord de Dunăre. Ministerul Apărării al României a ridicat patru avioane cu misiunea de „angajare a ţintelor dacă pătrundeau în spaţiul aerian” # SafeNews
Ministerul Apărării al României a anunţat, marţi, noi atacuri ale Federaţiei Ruse la nord de Dunăre, motiv pentru care patru aeronave au fost ridicate în aer. Comandanţii acestora aveau aprobare pentru „angajarea ţintelor aeriene dacă pătrundeau în spaţiul aerian naţional", dar nu s-au depistat pătrunderi neautorizate. „În noaptea dintre 3 spre 4 noiembrie, forţele Federaţiei
09:50
Cetățenii au luat cu asalt platforma pentru compensații la căldură: aproape 100.000 de cereri depuse în prima zi de înregistrare online # SafeNews
Lansarea platformei online destinată solicitării compensațiilor la energie a generat un val masiv de înregistrări încă din prima zi. Până la finalul zilei, 95 698 de cereri au fost depuse, dintre care 38 079 au fost completate cu ajutorul registratorilor locali. Din cauza numărului mare de accesări, mulți cetățeni au apelat și la linia verde,
Acum 4 ore
09:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că nu se va organiza un proces de vetting în rândul avocaților, ci o autoevaluare care ar trebui să pornească din interiorul profesiei. Potrivit lui, scopul acestui demers este creșterea încrederii publice în actul de justiție și responsabilizarea celor care fac parte din breaslă. Grosu a subliniat că avocații,
09:20
Ministerul Educației reacționează în cazul sportivului rus care urmează să lupte la Chișinău # SafeNews
Un deputat rus, pe numele său Jeff Monson, un susținător al războiului din Ucraina, urmează să lupte la Chișinău, într-un turneu organizat de asociația FEA. Acesta îl va întâlni în ring pe Ion Șoltoianu, sportiv condamnat anterior pentru omor, transmite SafeNews.md cu referire la tvrmoldova.md. Ministerul Educației și-a exprimat îngrijorarea față de participarea acestuia la
08:50
„Ia Molecule și uiți că există mâncare”: O pastilă de slăbit ieftină, dar foarte periculoasă, din Rusia a devenit virală pe TikTok # SafeNews
Molecule, o pastilă promovată în Rusia drept o metodă rapidă de slăbit, a devenit virală pe TikTok, unde tinerii sunt încurajați să folosească pastilele care „te fac să uiți de mâncare". Dar, cu toate că vânzările au explodat, mai mulți tineri ruși care au luat aceste pastile au suferit efecte secundare foarte grave și au
08:40
Anchetă federală extinsă în SUA privind mașinile Tesla. Componenta esențială, care poate face diferența între viață și moarte # SafeNews
Tesla a fost somată de Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) să furnizeze documente detaliate în cadrul unei investigaţii ample privind posibile defecte de siguranţă ale mânerelor sale de uşi retractabile, care ar putea bloca pasagerii în interiorul vehiculului, transmite CNBC. Autorităţile americane au anunţat că au primit noi plângeri de la proprietarii
08:30
Uniunea Europeană se confruntă cu o nouă provocare în domeniul inteligenței artificiale: autoritățile de la Bruxelles nu au stabilit încă modul în care ChatGPT se încadrează în legislația digitală existentă. Deși utilizarea chatbotului OpenAI crește rapid, aplicarea Legii Serviciilor Digitale ar putea fi amânată până în 2026, în timp ce riscurile asociate AI devin tot
08:20
FOTO // Pompierii au evitat o tragedie la Ocnița: o explozie de proporții, prevenită în urma unui incendiu violent într-o casă de locuit # SafeNews
Salvatorii din nordul țării au reușit să prevină o explozie de proporții în urma unui incendiu puternic izbucnit în noaptea de 4 noiembrie 2025 într-o casă de locuit din satul Bîrnova, raionul Ocnița. Apelul de urgență a fost recepționat la ora 01:28, iar la fața locului au fost direcționate trei echipe de pompieri. Ajunși la
07:50
Procurorii anticorupție, în fața Comisiei de evaluare: Graficul audierilor publice în noiembrie # SafeNews
Luna noiembrie aduce o serie de audieri tensionate pentru procurorii anticorupție din Republica Moldova. Comisia de evaluare a anunțat programul ședințelor publice, care vor avea loc la Institutul Național al Justiției, cu scopul de a verifica performanța și integritatea acestora. Pe 7 noiembrie, cinci procurori vor fi supuși controlului: Elena Cazacov (09:30), Vitalie Codreanu (11:00),
07:40
Unde se poartă cele mai grele lupte în Ucraina: care este cea mai amenințată regiune și ce teritorii a câștigat Rusia # SafeNews
În octombrie, forțele ruse și-au continuat ofensiva în Ucraina, concentrându-se în special pe regiunea estică Donețk, unde orașul strategic Pokrovsk se află sub amenințare, arată o analiză AFP pe baza datelor Institutului American pentru Studiul Războiului (ISW). Potrivit sursei, Rusia a cucerit în luna octombrie 461 km² de teritoriu ucrainean, consolidându-și pozițiile și depășind ușor
Acum 6 ore
07:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează astăzi o vizită de lucru la Bruxelles, unde va participa la prezentarea Raportului de extindere a Uniunii Europene, document care evidențiază progresele țării în parcursul său european din ultimul an. Agenda include întrevederi cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, Înaltul Reprezentant UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, comisarul pentru
07:20
Renovarea Circului și a Filarmonicii Naționale, precum și crearea Centrului „Universul", sunt principalele obiective ale noului ministru al Culturii, Cristian Jardan. Totuși, oficialul a evitat să garanteze finalizarea lor în mandatul actual. Într-o declarație pentru presă, Jardan a precizat că lucrările vor avansa, dar a atras atenția asupra costurilor ridicate și necesității identificării surselor de
07:10
Cine este tânărul de 34 de ani care are prima șansă să devină primar al New York-ului: este o voce anti-Trump puternică # SafeNews
Alegerile pentru primăria metropolei americane se anunță istorice: Zohran Mamdani, candidat progresist de 34 de ani, este favorit să devină cel mai tânăr primar din ultimul secol, dar și primul musulman și sud-asiatic care conduce orașul. O figură necunoscută pentru mulți acum câteva luni, Mamdani a câștigat inimile tinerilor și ale alegătorilor dornici de schimbare,
07:00
Fosta președintă a organizației „Șor” din Edineț, condamnată la patru ani de închisoare pentru finanțare ilegală a partidului # SafeNews
Svetlana Panciuc, fostă președintă a organizației teritoriale din Edineț a partidului „Șor", a fost condamnată luni, 3 noiembrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la patru ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului din partea unui grup criminal organizat. Procuratura Anticorupție a demonstrat că Panciuc a
06:50
ÎNFIORĂTOR! 116 jurnaliști uciși și 26 capturați de la începutul războiului din Ucraina: Un atac sistematic asupra mass-mediei # SafeNews
De la începutul invaziei ruse în Ucraina, pe 24 februarie 2022, 116 jurnaliști și-au pierdut viața, iar alți 26 sunt încă ținuți captivi, a anunțat Ministerul Culturii din Ucraina, cu ocazia Zilei pentru încetarea impunității pentru crimele împotriva jurnaliștilor, pe 3 noiembrie. Ministerul a subliniat că forțele ruse au încălcat în mod repetat dreptul internațional
06:40
Gabriel Ojog și Nichifor Robu au adus Republicii Moldova două medalii de bronz la Campionatul Mondial de karakucak, desfășurat recent în orașul Kahramanmaraş, Turcia. Gabriel Ojog a obținut locul III în categoria de până la 75 kg, iar Nichifor Robu s-a clasat tot pe poziția a treia, la categoria 80 kg, potrivit Centrului Sportiv de
06:30
Nicolae Botgros cere anchetă transparentă în cazul morții Andreei Cuciuc și avertizează împotriva zvonurilor # SafeNews
Maestrul Nicolae Botgros, proaspăt deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a solicitat reluarea anchetei în cazul morții Andreei Cuciuc și a subliniat că justiția trebuie realizată „exclusiv în cadrul instituțiilor de drept, nu la televizor sau pe rețelele sociale". Întro postare facută publică pe rețelele de socializare, acesta a transmis că familia sa va coopera pe
06:20
Ucraina primește un nou lot de rachete Storm Shadow: lovituri strategice în adâncul Rusiei # SafeNews
Marea Britanie a livrat un nou lot de rachete Storm Shadow Ucrainei, consolidând capacitatea armatei ucrainene de a lovi ținte strategice pe teritoriul Rusiei. Decizia londoneză vine înainte de sezonul rece, când autoritățile britanice se tem că atacurile asupra civililor ucraineni ar putea crește. Rachetele Storm Shadow au fost deja folosite pentru a lovi fabrica
06:10
Îngrijitoare din Moldova, achitată în Italia după ce a „transferat” 127.000 de euro unui escroc # SafeNews
A urcat pe baricadele justiției din Veneția: o îngrijitoare originară din Moldova a fost achitată după ce a „transferat" 127.000 de euro unei persoane care a pretins că are nevoie de ajutor. Incidentul s-a petrecut în 2020, în timpul lockdown-ului, când femeia avea grijă de o văduvă în vârstă, soția unui cunoscut critic literar italian.
06:00
România cumpără 18 avioane F-16 din Olanda pentru instruirea piloților. Programul va pregăti și aviatori ucraineni # SafeNews
România își extinde flota de aeronave de antrenament prin achiziționarea a 18 avioane F-16 Fighting Falcon din Țările de Jos, a anunțat luni Ministerul Apărării Naționale. Aparatele vor fi folosite exclusiv în scop de instruire, în cadrul Centrului European de Pregătire F-16 din Baza Aeriană Fetești, unde urmează să se antreneze și piloți ucraineni. Ministrul
05:50
ȚARA care interzice telefoanele mobile în școli din ianuarie – o decizie care împarte părinții și elevii # SafeNews
O schimbare majoră lovește sistemul de învățământ din Ungaria: începând din luna ianuarie, utilizarea telefoanelor mobile va fi interzisă în toate școlile din țară. Măsura este prevăzută în noua Lege a educației preșcolare și școlare, aflată în faza finală de adoptare, a anunțat ministrul educației, Krasimir Vălcev, în timpul unei vizite la o școală din
Acum 24 ore
19:00
Două persoane au ajuns la
18:40
NOI DETALII: Doi români prinși sub ruinele unui turn medieval prăbușit la Roma. Operațiunea de salvare continuă # SafeNews
Panică în centrul Romei, la câțiva pași de Colosseum. O parte din turnul medieval Torre dei Conti, aflat în renovare, s-a prăbușit luni dimineață, surprinzând mai mulți muncitori aflați la lucru. Doi dintre ei sunt cetățeni români – unul a fost rănit ușor și se află în afara oricărui pericol, iar celălalt este încă blocat […] Articolul NOI DETALII: Doi români prinși sub ruinele unui turn medieval prăbușit la Roma. Operațiunea de salvare continuă apare prima dată în SafeNews.
18:30
Deputații Adunării Populare a Găgăuziei au decis luni să prelungească cu un an valabilitatea legilor locale privind brevetele și plățile unice pentru micii întreprinzători. Modificările care prevăd utilizarea obligatorie a caselor de marcat și plata contribuțiilor la asigurările sociale vor intra acum în vigoare abia de la 1 ianuarie 2027, transmite SafeNews.md. Comitetul Executiv a […] Articolul Găgăuzia amână implementarea caselor de marcat pentru micii antreprenori până în 2027 apare prima dată în SafeNews.
18:20
DISTANȚARE? AUR merge înainte cu propriul candidat la alegerile din București, în ciuda apelului lui Călin Georgescu la boicot # SafeNews
După ce Călin Georgescu a îndemnat simpatizanții să boicoteze alegerile din București, calificând scrutinul drept „o farsă”, conducerea AUR a clarificat poziția partidului. Într-o conferință de presă, liderii Marius Lulea, Gheorghe Piperea și Petrișor Peiu au declarat că partidul va participa la alegeri și va propune propriul candidat, îndemnând cetățenii cu drept de vot să […] Articolul DISTANȚARE? AUR merge înainte cu propriul candidat la alegerile din București, în ciuda apelului lui Călin Georgescu la boicot apare prima dată în SafeNews.
18:00
Mai multe școli din Chișinău rămân fără căldură la începutul lunii noiembrie. Ce spun autoritățile # SafeNews
Aproape 50 de școli din municipiul Chișinău nu sunt încă conectate la sistemul de încălzire, iar elevii resimt temperaturi scăzute în sălile de clasă după vacanța de toamnă. Direcția generală educație, tineret și sport a informat că, din cele 131 de școli din capitală, 84 primesc deja agent termic, iar livrarea către restul instituțiilor este […] Articolul Mai multe școli din Chișinău rămân fără căldură la începutul lunii noiembrie. Ce spun autoritățile apare prima dată în SafeNews.
17:10
Tânărul arcaș Andrei Belici din Republica Moldova a cucerit titlul la turneul Indoor Archery World Series pentru sportivii sub 21 de ani, desfășurat la Lausanne, Elveția. În finală, Belici s-a impus cu scorul 6-2 în fața elvețianului Noe Wenger, după ce obținuse victorii în sferturi și semifinale, demonstrând o performanță de excepție. În calificări, Belici […] Articolul Andrei Belici aduce aurul acasă la Indoor Archery World Series U21 din Elveția apare prima dată în SafeNews.
17:00
Rusia a cucerit 461 de kilometri pătrați în Ucraina, în luna octombrie, și controlează 19,2% din suprafața totală a țării # SafeNews
Armata rusă a înregistrat progrese constante în Ucraina în octombrie, concentrându-și atacurile asupra regiunii estice Donețk, potrivit unei analize AFP a datelor furnizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) cu sediul în SUA. Conform analizei datelor ISW, care colaborează cu Critical Threats Project, Rusia a preluat controlul asupra a 461 de kilometri pătrați de teritoriu […] Articolul Rusia a cucerit 461 de kilometri pătrați în Ucraina, în luna octombrie, și controlează 19,2% din suprafața totală a țării apare prima dată în SafeNews.
16:50
„Sute de mii de invalizi”. Putin alocă un buget uriaș pentru a cumpăra proteze pentru cei de pe front # SafeNews
Autoritățile rusești cresc brusc achizițiile de proteze pentru a asigura persoanele cu dizabilități din războiul din Ucraina, al căror număr este estimat la sute de mii de persoane. În bugetul pentru 2026, pentru „asigurarea persoanelor cu dizabilități cu mijloace tehnice de reabilitare” sunt alocate 98,16 miliarde de ruble (n.red. peste un miliard de euro), a […] Articolul „Sute de mii de invalizi”. Putin alocă un buget uriaș pentru a cumpăra proteze pentru cei de pe front apare prima dată în SafeNews.
16:30
Badantele din Moldova, Ucraina și România suferă de „sindromul Italia” care le îmbolnăvește și le alienează după ani de muncă în Vest # SafeNews
În urmă cu 20 de ani, după prăbușirea Uniunii Sovietice, multe femei din Europa de Est au migrat în Italia pentru a lucra ca îngrijitoare, susținându-și familiile. Dr. Andriy Kiselyov, psihiatru din Ucraina, a observat că două paciente care se întorseseră din Italia prezentau o depresie neobișnuită, nereceptivă la tratamentele tradiționale, relatează publicația americană The […] Articolul Badantele din Moldova, Ucraina și România suferă de „sindromul Italia” care le îmbolnăvește și le alienează după ani de muncă în Vest apare prima dată în SafeNews.
16:30
VIDEO // Noi detalii despre incidentul de la Roma: Muncitor român prins sub dărâmături după prăbușirea turnului medieval # SafeNews
Un muncitor român a rămas blocat sub dărâmăturile unui turn medieval aflat în renovare, luni, în centrul Romei, în apropiere de Colosseum, transmite Corriere della Sera. Incidentul s-a produs la Torre dei Conti, o construcție de 29 de metri situată pe Via dei Fori Imperiali, în cadrul unui proiect de restaurare început în urmă cu […] Articolul VIDEO // Noi detalii despre incidentul de la Roma: Muncitor român prins sub dărâmături după prăbușirea turnului medieval apare prima dată în SafeNews.
16:20
Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru Constantin Țuțu și interzicerea ocupării funcțiilor publice # SafeNews
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu se confruntă cu acuzații grave și riscă până la 15 ani de închisoare, potrivit cererii înaintate astăzi de procurori la Judecătoria Buiucani. Totodată, acuzatorii solicită ca lui Țuțu să-i fie interzisă ocuparea funcțiilor publice pentru 15 ani și să-i fie confiscate peste trei milioane de lei și 20.000 de euro. […] Articolul Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru Constantin Țuțu și interzicerea ocupării funcțiilor publice apare prima dată în SafeNews.
16:10
Un minor de 16 ani a fost depistat cu substanțe interzise într-o clădire abandonată de pe strada Burebista din municipiul Ungheni. Tânărul avea asupra sa mai multe pachețele cu substanțe cu aspect de droguri și un dispozitiv improvizat pentru consum. Incidentul a fost sesizat de un echipaj de carabinieri aflat în patrulare, care a observat […] Articolul Minor prins cu substanțe interzise într-o clădire abandonată la Ungheni apare prima dată în SafeNews.
16:00
Irina Rudnițkaia, președinta organizației publice interregionale „Comunitatea Familiilor, Familiilor cu Copii și Grupurilor Social Vulnerabile”, a fost arestată în Rusia, fiind acuzată de trafic de copii, infracțiune pedepsită cu până la zece ani de închisoare, transmite agenția TASS. O judecătorie din Moscova a dispus plasarea ei în arest preventiv până pe 22 noiembrie, în cadrul unui dosar […] Articolul O activistă pentru valorile familiei din Rusia, arestată pentru trafic de copii apare prima dată în SafeNews.
15:50
FOTO // Premierul Alexandru Munteanu a prezentat echipele noilor miniștri și a subliniat prioritățile Guvernului # SafeNews
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a prezentat astăzi noii membri ai Guvernului și echipele din ministere, subliniind că succesul țării depinde de efortul comun al fiecărui minister. Premierul a punctat că Guvernul actual combină continuitatea în politici cu idei inovatoare și expertiză modernă, menite să accelereze dezvoltarea economică și să asigure rezultate concrete pentru cetățeni. Alexandru Munteanu […] Articolul FOTO // Premierul Alexandru Munteanu a prezentat echipele noilor miniștri și a subliniat prioritățile Guvernului apare prima dată în SafeNews.
15:40
Un adolescent de 13 ani din România și-a înjunghiat vecinul de Halloween, de mai multe ori, pentru că nu a vrut să-i dea bomboane: „Avea ditamai cuţitul” # SafeNews
Un incident șocant a avut loc în noaptea de Halloween într-un cartier rezidențial din comuna 1 Decembrie, județul Ilfov, România. Un adolescent de 13 ani și-a înjunghiat vecinul de mai multe ori pentru că acesta nu i-a dat bomboane, conform Cancan. Incidentul a avut loc vineri, 31 octombrie, când băiatul ieșise cu un grup de […] Articolul Un adolescent de 13 ani din România și-a înjunghiat vecinul de Halloween, de mai multe ori, pentru că nu a vrut să-i dea bomboane: „Avea ditamai cuţitul” apare prima dată în SafeNews.
15:20
Avionul misterios folosit de mercenarii Wagner a aterizat în Venezuela, după ce Maduro i-a cerut ajutor lui Vladimir Putin # SafeNews
Un avion de transport rusesc Ilyushin Il-76, legat de armata rusă și fostul grup de mercenari Wagner, a aterizat în Caracas, Venezuela, în weekend, după ce președintele Nicolas Maduro i-a cerut ajutorul lui Vladimir Putin ca urmare a amenințărilor lansate de președintele SUA, Donald Trump. Acest eveniment semnalează un interes sporit al Rusiei în țara […] Articolul Avionul misterios folosit de mercenarii Wagner a aterizat în Venezuela, după ce Maduro i-a cerut ajutor lui Vladimir Putin apare prima dată în SafeNews.
15:10
Aproape 2.700 de ucraineni au obținut cetățenia Republicii Moldova de la începutul războiului # SafeNews
De la începutul războiului din Ucraina, aproape 2.700 de cetățeni ucraineni au obținut oficial cetățenia Republicii Moldova. Alți aproape 3.000 au fost recunoscuți ca cetățeni moldoveni prin naștere, fiind născuți în Ucraina de părinți moldoveni. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație, au fost eliberate peste 83.000 de acte de identitate pentru ucrainenii beneficiari de protecție temporară, […] Articolul Aproape 2.700 de ucraineni au obținut cetățenia Republicii Moldova de la începutul războiului apare prima dată în SafeNews.
15:10
Crește numărul cazurilor de boli infecțioase în capitală: majoritatea pacienților sunt copii # SafeNews
În ultima săptămână, municipiul Chișinău a înregistrat un număr crescut de cazuri de boli infecțioase, potrivit raportului Centrului de Sănătate Publică. Au fost semnalate 1 197 de îmbolnăviri, cu 150 mai multe decât săptămâna anterioară. Cele mai răspândite afecțiuni rămân infecțiile respiratorii, urmate de boli diareice, varicelă, gripă și câteva cazuri de tuberculoză. Datele arată […] Articolul Crește numărul cazurilor de boli infecțioase în capitală: majoritatea pacienților sunt copii apare prima dată în SafeNews.
15:00
A urcat pe podiumul european la doar 14 ani: Maxim Caraion, campion european la sărituri cu role # SafeNews
Maxim Caraion a devenit cel mai tânăr campion european din istorie la proba de sărituri în înălțime, cucerind medalia de aur la Campionatul European de la Anagni, Italia. La competițiile mondiale din acest an, și sora sa, Daria Caraion, a reprezentat țara noastră, clasându-se în top 10 la proba slalom viteză, categoria juniori. Președintele Parlamentului, […] Articolul A urcat pe podiumul european la doar 14 ani: Maxim Caraion, campion european la sărituri cu role apare prima dată în SafeNews.
15:00
Dan Perciun, în noul său mandat de ministru al Educației: salariile profesorilor ar putea crește în 2026 # SafeNews
Dan Perciun, ministru al Educației și Cercetării, a anunțat că Executivul analizează posibilitatea unor majorări salariale pentru cadrele didactice în anul 2026. Ministrul a precizat că detaliile concrete privind sumele vor fi comunicate doar după aprobarea noii legi a bugetului. „Ne dorim să oferim creșteri care să reflecte efortul profesorilor. În această perioadă suntem în […] Articolul Dan Perciun, în noul său mandat de ministru al Educației: salariile profesorilor ar putea crește în 2026 apare prima dată în SafeNews.
14:40
Serviciului Vamal avertizează: escrocii trimit mesaje false despre colete „blocate la vamă” # SafeNews
Serviciul Vamal avertizează populația în legătură cu o nouă schemă de înșelăciune care circulă în mediul online. Mai mulți cetățeni au primit în ultimele zile mesaje prin e-mail, SMS sau aplicații de mesagerie precum WhatsApp și Viber, în care li se spune că au colete „reținute de vamă” și li se cere să achite diverse […] Articolul Serviciului Vamal avertizează: escrocii trimit mesaje false despre colete „blocate la vamă” apare prima dată în SafeNews.
14:40
Dublă performanță pentru halterofila moldoveancă, Alexandrina Ciubotaru: Două medalii de bronz la Europenele U20 # SafeNews
A urcat de două ori pe podium! Este vorba despre halterofila moldoveancă Alexandrina Ciubotaru, care a strălucit la Campionatul European pentru juniori „sub 20 de ani” din Albania. Sportiva a cucerit două medalii de bronz la categoria de până la 77 kg, ridicând 101 kg la smuls și 126 kg la aruncat, demonstrând forță și […] Articolul Dublă performanță pentru halterofila moldoveancă, Alexandrina Ciubotaru: Două medalii de bronz la Europenele U20 apare prima dată în SafeNews.
14:30
Un tânăr a fost reținut, după ce l-ar fi atacat cu toporul pe un consătean de-al său. Cazul a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, 31 octombrie – 1 noiembrie curent, în localitatea Talmaza, din raionul Ștefan Vodă, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Vicitma s-a dovedit a fi un tânăr în […] Articolul Reglări de conturi cu toporul, la Ștefan Vodă. Un recidivist, încătușat apare prima dată în SafeNews.
