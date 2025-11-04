Corupția, principala problemă a Ucrainei în procesul de aderare la UE, arată în raport al Comisie Europene

16:50

Autoritățile rusești cresc brusc achizițiile de proteze pentru a asigura persoanele cu dizabilități din războiul din Ucraina, al căror număr este estimat la sute de mii de persoane. În bugetul pentru 2026, pentru „asigurarea persoanelor cu dizabilități cu mijloace tehnice de reabilitare” sunt alocate 98,16 miliarde de ruble (n.red. peste un miliard de euro), a […] Articolul „Sute de mii de invalizi”. Putin alocă un buget uriaș pentru a cumpăra proteze pentru cei de pe front apare prima dată în SafeNews.