VIDEO // Primarul orașului Codru, Stelian Manic, părăsește PAS, acuzând blocaje politice în Consiliul local

12:10

O femeie în vârstă de 37 de ani a fost transportată în secția de reanimare după ce a căzut de la etajul doi al unui bloc de locuințe din Rîbnița, sâmbătă, 1 noiembrie. Potrivit presei locale, soții desfășurau activități de curățenie generală în apartament. În timp ce bărbatul scotea gunoiul, femeia curăța geamurile. La un […] Articolul O femeie de 37 de ani a ajuns la reanimare după ce a căzut de la etaj în timp ce spăla geamurile apare prima dată în SafeNews.