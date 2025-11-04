VIDEO // Primarul orașului Codru, Stelian Manic, părăsește PAS, acuzând blocaje politice în Consiliul local
Primarul orașului Codru, Stelian Manic, a anunțat printr-un mesaj video că se retrage din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), acuzând „jocurile politice" din Consiliul local care împiedică realizarea proiectelor de dezvoltare ale orașului. Edilul a declarat că, în ultimii doi ani, adoptarea bugetului și a amendamentelor în Consiliul orășenesc a fost întârziată în mod repetat,
Acum 5 minute
15:10
Un bărbat cu dublă cetățenie română și moldovenească l-a ucis pe unchiul Laurei Pausini. Cum s-a întâmplat accidentul # SafeNews
Un cetățean româno-moldovean s-a predat autorităților, declarând că el este responsabil pentru accidentul fatal în care a fost implicat unchiul cântăreței Laura Pausini. Potrivit Today.it, bărbatul s-a prezentat luni, 3 noiembrie, la secția de poliție din Rimini, recunoscând că el conducea mașina care l-a lovit mortal pe Ettore Pausini în ziua precedentă. Accidentul s-a produs
15:10
Președintele sârb Aleksandar Vučić a declarat luni seară că autoritățile îl caută de trei zile pe doi lunetiști care, potrivit informațiilor serviciilor secrete, ar fi sosit la Belgrad, relatează Telegraf. Aleksandar Vučić a afirmat că se știe și sursa banilor pe care i-ar fi primit cei doi lunești căutați de autoritățile din Serbia. „În prezent
Acum 15 minute
15:00
VIDEO // Bărbat prins în flagrant la Briceni în timp ce vindea țigări fără acte de proveniență într-un garaj # SafeNews
Un bărbat de 46 de ani a fost prins în flagrant în Briceni în timp ce distribua pachete de țigări într-un garaj, vânzând produse din tutun fără autorizație. În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au ridicat 7.750 de pachete de țigări fără acte de proveniență, care urmează să fie expertizate. Autoritățile continuă investigațiile pentru a identifica
Acum 30 minute
14:50
VIDEO // Primarul orașului Codru, Stelian Manic, părăsește PAS, acuzând blocaje politice în Consiliul local # SafeNews
Acum o oră
14:30
Moldova înverzește: campania de împădurire ‘Generația Pădurii – Toamna 2025’ va începe cu plantarea a 130.000 de puieți în raionul Cimișlia # SafeNews
Ministerul Mediului, împreună cu Agenția „Moldsilva", a dat startul campaniei naționale de împădurire „Generația Pădurii – Toamna 2025". Primele acțiuni vor avea loc în satul Mihailovca, raionul Cimișlia, începând cu 15 noiembrie, unde se vor planta peste 130.000 de puieți pe o suprafață de 27 de hectare. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a precizat că, de
14:20
Cetățean moldovean, condamnat pentru furt în Austria, prins de polițiștii români de frontieră la PTF Albița # SafeNews
Un bărbat din Republica Moldova, căutat de autoritățile austriece pentru furt, a fost depistat marți dimineață de polițiștii rromâni de frontieră la Punctul de Trecere a Frontierei Albița. În jurul orei 07:15, bărbatul, în vârstă de 40 de ani, se afla ca pasager într-un autoturism și s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control. În urma
Acum 2 ore
14:00
Incendiu la Comrat: Flăcările au cuprins un magazin cu două nivele, pompierii la fața locului # SafeNews
Un incendiu a izbucnit astăzi, 4 noiembrie 2025, la acoperișul unui magazin cu două nivele din municipiul Comrat, pe strada Cotovscogo, nr. 31. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:16, iar la fața locului s-au deplasat două echipaje de pompieri și salvatori. Datorită intervenției operative, focul a fost localizat în doar 12
14:00
Bărbat prins vânând ilegal pe timp de noapte, fără acte pentru armă, în zona de frontieră # SafeNews
Un bărbat de 36 de ani a fost prins de polițiștii de frontieră în timp ce practica vânătoarea pe timp de noapte, în zona de frontieră, fără a deține documentele necesare pentru armă. Incidentul a avut loc în seara zilei de 2 noiembrie 2025, în extravilanul localității Slobozia-Cremene, în timpul unui raid al Sectorului Poliției
13:50
VIDEO // Arsenal record de arme și muniții descoperit la Chișinău în urma destructurării unui grup infracțional: 16 arme de foc, grenade și aruncătoare RPG au fost găsite în timpul perchezițiilor # SafeNews
Un bărbat de 45 de ani, bănuit că ar fi condus o rețea infracțională implicată în șantaj și activități ilegale pe teritoriul Republicii Moldova și al Europei, a fost reținut de oamenii legii în urma unei operațiuni desfășurate la Chișinău. În timpul perchezițiilor, autoritățile au descoperit un adevărat depozit de armament: mitraliere, puști, grenade, aruncătoare
13:30
Judecătoarea Angela Bostan a promovat reevaluarea externă: CSM a aprobat raportul Comisiei de vetting # SafeNews
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, astăzi, raportul de reevaluare întocmit de Comisia de evaluare externă (vetting) în privința judecătoarei Angela Bostan, de la Curtea de Apel Centru. Potrivit deciziei plenului, opt membri CSM au votat „pentru", iar doi – „împotrivă". Reevaluarea a fost inițiată după ce, în etapa precedentă, CSM a identificat dubii
13:20
Maia Sandu a început vizita la Bruxelles cu o întrevedere cu președintele Consiliului European: discuțiile au vizat procesul de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană # SafeNews
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se află într-o vizită de lucru la Bruxelles, unde a avut o întrevedere cu președintele Consiliului European, Antonio Costa. Potrivit consilierului prezidențial Igor Zaharov, discuțiile au vizat perspectivele și pașii concreți în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. „Mi-am început vizita la Bruxelles cu o întâlnire productivă
13:20
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber # SafeNews
Dmitro Sviatnenko, jurnalist la TSN, un site de știri și canal TV ucrainean, a declarat că fratele său Volodimir, pilot de drone, a fost ucis pe 1 noiembrie, când o rachetă balistică rusă a lovit locul în care trupele erau decorate. Sviatnenko a declarat că fratele său, Volodimir Sviatnenko, în vârstă de 43 de
Acum 4 ore
13:00
VIDEO // Scandal în față la IP Centru. Un ex-angajat MAI băut s-a luat la bătaie cu carabinierii și poliția # SafeNews
Un individ a fost încătușat și reținut, după ce s-ar fi luat la bătaie cu carabinierii. Cazul a avut loc ieri-seara, în fața Inspectoratului de Poliție Centru din cadrul Direcției de Poliție a mun.Chișinău, de pe strada Bulgară din capitală, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Astfel, potrivit surselor pulsmedia, ar fi vorba despre
12:40
Republica Moldova ar putea înregistra o accelerare a creșterii economice în următorii ani, potrivit prognozelor prezentate la Chișinău de Banca Mondială. Experții instituției au subliniat că reformele planificate de autorități vor fi esențiale pentru sporirea productivității și atragerea investițiilor. Directorul de țară al Băncii Mondiale, Ulrich Schmitt, a menționat că stabilitatea creată după alegerile parlamentare
12:30
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu urmează să se convoace miercuri în prima ședință după învestire. Surse din cadru Guvernului au declarat pentru IPN că în prezent se desfășoară o ședință de pregătire a primei întruniri a noului cabinet de miniștri. Noul executiv a fost învestit în funcție, vineri, 31 octombrie, cu votul
12:10
O femeie de 37 de ani a ajuns la reanimare după ce a căzut de la etaj în timp ce spăla geamurile # SafeNews
O femeie în vârstă de 37 de ani a fost transportată în secția de reanimare după ce a căzut de la etajul doi al unui bloc de locuințe din Rîbnița, sâmbătă, 1 noiembrie. Potrivit presei locale, soții desfășurau activități de curățenie generală în apartament. În timp ce bărbatul scotea gunoiul, femeia curăța geamurile. La un
12:10
Un cuplu rus a fost acuzat de spionaj în Polonia, legături cu FSB și trimitere de colete-capcană. Ce pedeapsă riscă cei doi # SafeNews
Procurorii polonezi au acuzat doi cetățeni ruși de spionaj și colaborare cu Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Cuplul, numit Igor R. și Irina R., cărora li s-a acordat statutul de refugiați în Polonia, ar fi strâns informații despre oficiali ai Ministerului de Externe, programe de schimb academic și susținători ai opoziției ruse. Igor
12:00
MAE și EUPM discută planul de acțiuni 2025–2027 și consolidarea capacităților naționale în gestionarea crizelor și securitate # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe a organizat o ședință de coordonare cu Misiunea de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova (EUPM) și reprezentanți ai autorităților naționale, dedicată implementării planului de acțiuni EUPM pentru anii 2025–2027. În cadrul întâlnirii, participanții au realizat un schimb de opinii asupra proiectelor aflate în derulare și au discutat modalitățile prin care
11:50
Corupția, principala problemă a Ucrainei în procesul de aderare la UE, arată în raport al Comisie Europene # SafeNews
Ucraina dă dovadă de un „angajament remarcabil" în ceea ce priveşte aderarea la UE, dar trebuie să inverseze tendinţele negative recente înregistrate în lupta împotriva corupţiei şi să accelereze reformele în domeniul statului de drept, afirmă Comisia Europeană în proiectul raportului pentru extindere consultat luni de Reuters şi care urmează să fie publicat marţi. Ucraina
11:30
Un șofer din Cahul riscă dosar penal după ce s-a deplasat haotic, a refuzat testul alcoolscopic și a încercat să mituiască polițiștii # SafeNews
Un bărbat de 49 de ani, din raionul Cahul, a fost documentat de polițiști după ce a refuzat să fie testat cu aparatul alcoolscopic și a încercat să mituiască inspectorii de patrulare. Incidentul a avut loc în localitatea Colibași, sudul țării. Potrivit poliției, automobilul condus de bărbat, un Opel, se deplasa neuniform, punând în pericol
11:30
Șase persoane, acuzate de huliganism împotriva unui preot și a familiei sale, riscă până la 3 ani de închisoare # SafeNews
Șase persoane, cu vârste între 38 și 59 de ani, au fost trimise în judecată pentru huliganism săvârșit împotriva unui preot și a familiei acestuia, faptă pentru care riscă amendă de până la 52.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității sau până la 3 ani de închisoare. Potrivit Procuraturii Drochia, Oficiul Rîșcani, incidentul a
Acum 6 ore
11:10
Fostul premier Vlad Filat acuză actuala guvernare că a împins Republica Moldova într-o dependență financiară periculoasă, bazată pe împrumuturi scumpe și promisiuni neexecutate. Într-o analiză intitulată „PAS – Partidul Amanetării Statului", liderul PLDM afirmă că partidul de guvernământ a acumulat în cinci ani un deficit bugetar de peste 65 de miliarde de lei. Filat susține că datoriile nu sunt
11:10
430 de pachete de țigări nedeclarate, ridicate de la doi pasageri pe cursa Chișinău–Londra # SafeNews
Polițiștii de frontieră, împreună cu funcționarii vamali, au împiedicat două tentative de scoatere ilegală a produselor din tutun din Republica Moldova, pe direcția Chișinău–Londra, descoperind în total 430 de pachete de țigări nedeclarate. Primul caz, un bărbat de 51 de ani, cu dublă cetățenie Republica Moldova–România, a fost depistat cu 330 de pachete de țigări
10:30
Mihai Popșoi, la Conferința UNESCO: „Pacea stă la baza mandatului organizației, iar angajamentul Moldovei față de democrație și demnitate umană rămâne neclintit” # SafeNews
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a participat la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO, unde a subliniat importanța cooperării internaționale pentru promovarea păcii, educației, culturii și respectului pentru diversitate. În discursul său, ministrul a afirmat că „pacea nu este un concept abstract" și a reconfirmat angajamentul ferm al Republicii Moldova
10:20
FOTO // Operațiunea I-FORCE pentru identificare biometrică, organizată în Moldova, a mobilizat experți Interpol împotriva terorismului și migrației ilegale # SafeNews
În perioada 27–31 octombrie, Republica Moldova a organizat operațiunea „I-FORCE pentru identificarea biometrică, HOTSPOT-MOLDOVA, faza 3", parte a Proiectului Interpol destinat cooperării regionale în domeniul aplicării legii pentru Ucraina, Republica Moldova și țările vecine. Evenimentul a fost coordonat de Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General al Poliției, în colaborare cu IGPF, IGM, SIS și Serviciul
10:00
Atacuri rusești la nord de Dunăre. Ministerul Apărării al României a ridicat patru avioane cu misiunea de „angajare a ţintelor dacă pătrundeau în spaţiul aerian” # SafeNews
Ministerul Apărării al României a anunţat, marţi, noi atacuri ale Federaţiei Ruse la nord de Dunăre, motiv pentru care patru aeronave au fost ridicate în aer. Comandanţii acestora aveau aprobare pentru „angajarea ţintelor aeriene dacă pătrundeau în spaţiul aerian naţional", dar nu s-au depistat pătrunderi neautorizate. „În noaptea dintre 3 spre 4 noiembrie, forţele Federaţiei
09:50
Cetățenii au luat cu asalt platforma pentru compensații la căldură: aproape 100.000 de cereri depuse în prima zi de înregistrare online # SafeNews
Lansarea platformei online destinată solicitării compensațiilor la energie a generat un val masiv de înregistrări încă din prima zi. Până la finalul zilei, 95 698 de cereri au fost depuse, dintre care 38 079 au fost completate cu ajutorul registratorilor locali. Din cauza numărului mare de accesări, mulți cetățeni au apelat și la linia verde,
09:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că nu se va organiza un proces de vetting în rândul avocaților, ci o autoevaluare care ar trebui să pornească din interiorul profesiei. Potrivit lui, scopul acestui demers este creșterea încrederii publice în actul de justiție și responsabilizarea celor care fac parte din breaslă. Grosu a subliniat că avocații,
09:20
Ministerul Educației reacționează în cazul sportivului rus care urmează să lupte la Chișinău # SafeNews
Un deputat rus, pe numele său Jeff Monson,
Acum 8 ore
08:50
„Ia Molecule și uiți că există mâncare”: O pastilă de slăbit ieftină, dar foarte periculoasă, din Rusia a devenit virală pe TikTok # SafeNews
Molecule, o pastilă promovată în Rusia drept o metodă rapidă de slăbit, a devenit virală pe TikTok, unde tinerii sunt încurajați să folosească pastilele care „te fac să uiți de mâncare”. Dar, cu toate că vânzările au explodat, mai mulți tineri ruși care au luat aceste pastile au suferit efecte secundare foarte grave și au […] Articolul „Ia Molecule și uiți că există mâncare”: O pastilă de slăbit ieftină, dar foarte periculoasă, din Rusia a devenit virală pe TikTok apare prima dată în SafeNews.
08:40
Anchetă federală extinsă în SUA privind mașinile Tesla. Componenta esențială, care poate face diferența între viață și moarte # SafeNews
Tesla a fost somată de Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) să furnizeze documente detaliate în cadrul unei investigaţii ample privind posibile defecte de siguranţă ale mânerelor sale de uşi retractabile, care ar putea bloca pasagerii în interiorul vehiculului, transmite CNBC. Autorităţile americane au anunţat că au primit noi plângeri de la proprietarii […] Articolul Anchetă federală extinsă în SUA privind mașinile Tesla. Componenta esențială, care poate face diferența între viață și moarte apare prima dată în SafeNews.
08:30
Uniunea Europeană se confruntă cu o nouă provocare în domeniul inteligenței artificiale: autoritățile de la Bruxelles nu au stabilit încă modul în care ChatGPT se încadrează în legislația digitală existentă. Deși utilizarea chatbotului OpenAI crește rapid, aplicarea Legii Serviciilor Digitale ar putea fi amânată până în 2026, în timp ce riscurile asociate AI devin tot […] Articolul UE nu știe cum să reglementeze ChatGPT: riscurile AI depășesc actualul cadru legal apare prima dată în SafeNews.
08:20
FOTO // Pompierii au evitat o tragedie la Ocnița: o explozie de proporții, prevenită în urma unui incendiu violent într-o casă de locuit # SafeNews
Salvatorii din nordul țării au reușit să prevină o explozie de proporții în urma unui incendiu puternic izbucnit în noaptea de 4 noiembrie 2025 într-o casă de locuit din satul Bîrnova, raionul Ocnița. Apelul de urgență a fost recepționat la ora 01:28, iar la fața locului au fost direcționate trei echipe de pompieri. Ajunși la […] Articolul FOTO // Pompierii au evitat o tragedie la Ocnița: o explozie de proporții, prevenită în urma unui incendiu violent într-o casă de locuit apare prima dată în SafeNews.
07:50
Procurorii anticorupție, în fața Comisiei de evaluare: Graficul audierilor publice în noiembrie # SafeNews
Luna noiembrie aduce o serie de audieri tensionate pentru procurorii anticorupție din Republica Moldova. Comisia de evaluare a anunțat programul ședințelor publice, care vor avea loc la Institutul Național al Justiției, cu scopul de a verifica performanța și integritatea acestora. Pe 7 noiembrie, cinci procurori vor fi supuși controlului: Elena Cazacov (09:30), Vitalie Codreanu (11:00), […] Articolul Procurorii anticorupție, în fața Comisiei de evaluare: Graficul audierilor publice în noiembrie apare prima dată în SafeNews.
07:40
Unde se poartă cele mai grele lupte în Ucraina: care este cea mai amenințată regiune și ce teritorii a câștigat Rusia # SafeNews
În octombrie, forțele ruse și-au continuat ofensiva în Ucraina, concentrându-se în special pe regiunea estică Donețk, unde orașul strategic Pokrovsk se află sub amenințare, arată o analiză AFP pe baza datelor Institutului American pentru Studiul Războiului (ISW). Potrivit sursei, Rusia a cucerit în luna octombrie 461 km² de teritoriu ucrainean, consolidându-și pozițiile și depășind ușor […] Articolul Unde se poartă cele mai grele lupte în Ucraina: care este cea mai amenințată regiune și ce teritorii a câștigat Rusia apare prima dată în SafeNews.
07:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează astăzi o vizită de lucru la Bruxelles, unde va participa la prezentarea Raportului de extindere a Uniunii Europene, document care evidențiază progresele țării în parcursul său european din ultimul an. Agenda include întrevederi cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, Înaltul Reprezentant UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, comisarul pentru […] Articolul Maia Sandu va discuta la Bruxelles despre aderarea Moldovei la UE, blocată de Ungaria apare prima dată în SafeNews.
07:20
Renovarea Circului și a Filarmonicii Naționale, precum și crearea Centrului „Universul”, sunt principalele obiective ale noului ministru al Culturii, Cristian Jardan. Totuși, oficialul a evitat să garanteze finalizarea lor în mandatul actual. Într-o declarație pentru presă, Jardan a precizat că lucrările vor avansa, dar a atras atenția asupra costurilor ridicate și necesității identificării surselor de […] Articolul Cristian Jardan pune accent pe mari proiecte culturale, dar evită promisiuni ferme apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
07:10
Cine este tânărul de 34 de ani care are prima șansă să devină primar al New York-ului: este o voce anti-Trump puternică # SafeNews
Alegerile pentru primăria metropolei americane se anunță istorice: Zohran Mamdani, candidat progresist de 34 de ani, este favorit să devină cel mai tânăr primar din ultimul secol, dar și primul musulman și sud-asiatic care conduce orașul. O figură necunoscută pentru mulți acum câteva luni, Mamdani a câștigat inimile tinerilor și ale alegătorilor dornici de schimbare, […] Articolul Cine este tânărul de 34 de ani care are prima șansă să devină primar al New York-ului: este o voce anti-Trump puternică apare prima dată în SafeNews.
07:00
Fosta președintă a organizației „Șor” din Edineț, condamnată la patru ani de închisoare pentru finanțare ilegală a partidului # SafeNews
Svetlana Panciuc, fostă președintă a organizației teritoriale din Edineț a partidului „Șor”, a fost condamnată luni, 3 noiembrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la patru ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului din partea unui grup criminal organizat. Procuratura Anticorupție a demonstrat că Panciuc a […] Articolul Fosta președintă a organizației „Șor” din Edineț, condamnată la patru ani de închisoare pentru finanțare ilegală a partidului apare prima dată în SafeNews.
06:50
ÎNFIORĂTOR! 116 jurnaliști uciși și 26 capturați de la începutul războiului din Ucraina: Un atac sistematic asupra mass-mediei # SafeNews
De la începutul invaziei ruse în Ucraina, pe 24 februarie 2022, 116 jurnaliști și-au pierdut viața, iar alți 26 sunt încă ținuți captivi, a anunțat Ministerul Culturii din Ucraina, cu ocazia Zilei pentru încetarea impunității pentru crimele împotriva jurnaliștilor, pe 3 noiembrie. Ministerul a subliniat că forțele ruse au încălcat în mod repetat dreptul internațional […] Articolul ÎNFIORĂTOR! 116 jurnaliști uciși și 26 capturați de la începutul războiului din Ucraina: Un atac sistematic asupra mass-mediei apare prima dată în SafeNews.
06:40
Gabriel Ojog și Nichifor Robu au adus Republicii Moldova două medalii de bronz la Campionatul Mondial de karakucak, desfășurat recent în orașul Kahramanmaraş, Turcia. Gabriel Ojog a obținut locul III în categoria de până la 75 kg, iar Nichifor Robu s-a clasat tot pe poziția a treia, la categoria 80 kg, potrivit Centrului Sportiv de […] Articolul Doi luptători moldoveni urcă pe podium la Mondialul de karakucak din Turcia apare prima dată în SafeNews.
06:30
Nicolae Botgros cere anchetă transparentă în cazul morții Andreei Cuciuc și avertizează împotriva zvonurilor # SafeNews
Maestrul Nicolae Botgros, proaspăt deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a solicitat reluarea anchetei în cazul morții Andreei Cuciuc și a subliniat că justiția trebuie realizată „exclusiv în cadrul instituțiilor de drept, nu la televizor sau pe rețelele sociale”. Întro postare facută publică pe rețelele de socializare, acesta a transmis că familia sa va coopera pe […] Articolul Nicolae Botgros cere anchetă transparentă în cazul morții Andreei Cuciuc și avertizează împotriva zvonurilor apare prima dată în SafeNews.
06:20
Ucraina primește un nou lot de rachete Storm Shadow: lovituri strategice în adâncul Rusiei # SafeNews
Marea Britanie a livrat un nou lot de rachete Storm Shadow Ucrainei, consolidând capacitatea armatei ucrainene de a lovi ținte strategice pe teritoriul Rusiei. Decizia londoneză vine înainte de sezonul rece, când autoritățile britanice se tem că atacurile asupra civililor ucraineni ar putea crește. Rachetele Storm Shadow au fost deja folosite pentru a lovi fabrica […] Articolul Ucraina primește un nou lot de rachete Storm Shadow: lovituri strategice în adâncul Rusiei apare prima dată în SafeNews.
06:10
Îngrijitoare din Moldova, achitată în Italia după ce a „transferat” 127.000 de euro unui escroc # SafeNews
A urcat pe baricadele justiției din Veneția: o îngrijitoare originară din Moldova a fost achitată după ce a „transferat” 127.000 de euro unei persoane care a pretins că are nevoie de ajutor. Incidentul s-a petrecut în 2020, în timpul lockdown-ului, când femeia avea grijă de o văduvă în vârstă, soția unui cunoscut critic literar italian. […] Articolul Îngrijitoare din Moldova, achitată în Italia după ce a „transferat” 127.000 de euro unui escroc apare prima dată în SafeNews.
06:00
România cumpără 18 avioane F-16 din Olanda pentru instruirea piloților. Programul va pregăti și aviatori ucraineni # SafeNews
România își extinde flota de aeronave de antrenament prin achiziționarea a 18 avioane F-16 Fighting Falcon din Țările de Jos, a anunțat luni Ministerul Apărării Naționale. Aparatele vor fi folosite exclusiv în scop de instruire, în cadrul Centrului European de Pregătire F-16 din Baza Aeriană Fetești, unde urmează să se antreneze și piloți ucraineni. Ministrul […] Articolul România cumpără 18 avioane F-16 din Olanda pentru instruirea piloților. Programul va pregăti și aviatori ucraineni apare prima dată în SafeNews.
05:50
ȚARA care interzice telefoanele mobile în școli din ianuarie – o decizie care împarte părinții și elevii # SafeNews
O schimbare majoră lovește sistemul de învățământ din Ungaria: începând din luna ianuarie, utilizarea telefoanelor mobile va fi interzisă în toate școlile din țară. Măsura este prevăzută în noua Lege a educației preșcolare și școlare, aflată în faza finală de adoptare, a anunțat ministrul educației, Krasimir Vălcev, în timpul unei vizite la o școală din […] Articolul ȚARA care interzice telefoanele mobile în școli din ianuarie – o decizie care împarte părinții și elevii apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
19:00
Două persoane au ajuns la spital după un accident rutier produs în seara zilei de 2 noiembrie, în apropierea localității Chițcani, în stânga Nistrului. Un automobil de marca Volkswagen s-a răsturnat după ce, potrivit presei locale, șoferul „nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a pierdut controlul volanului”. Mașina a părăsit carosabilul și […] Articolul Accident grav lângă Chițcani: doi răniți, șoferul a fugit de la locul faptei apare prima dată în SafeNews.
18:40
NOI DETALII: Doi români prinși sub ruinele unui turn medieval prăbușit la Roma. Operațiunea de salvare continuă # SafeNews
Panică în centrul Romei, la câțiva pași de Colosseum. O parte din turnul medieval Torre dei Conti, aflat în renovare, s-a prăbușit luni dimineață, surprinzând mai mulți muncitori aflați la lucru. Doi dintre ei sunt cetățeni români – unul a fost rănit ușor și se află în afara oricărui pericol, iar celălalt este încă blocat […] Articolul NOI DETALII: Doi români prinși sub ruinele unui turn medieval prăbușit la Roma. Operațiunea de salvare continuă apare prima dată în SafeNews.
18:30
Deputații Adunării Populare a Găgăuziei au decis luni să prelungească cu un an valabilitatea legilor locale privind brevetele și plățile unice pentru micii întreprinzători. Modificările care prevăd utilizarea obligatorie a caselor de marcat și plata contribuțiilor la asigurările sociale vor intra acum în vigoare abia de la 1 ianuarie 2027, transmite SafeNews.md. Comitetul Executiv a […] Articolul Găgăuzia amână implementarea caselor de marcat pentru micii antreprenori până în 2027 apare prima dată în SafeNews.
18:20
DISTANȚARE? AUR merge înainte cu propriul candidat la alegerile din București, în ciuda apelului lui Călin Georgescu la boicot # SafeNews
După ce Călin Georgescu a îndemnat simpatizanții să boicoteze alegerile din București, calificând scrutinul drept „o farsă”, conducerea AUR a clarificat poziția partidului. Într-o conferință de presă, liderii Marius Lulea, Gheorghe Piperea și Petrișor Peiu au declarat că partidul va participa la alegeri și va propune propriul candidat, îndemnând cetățenii cu drept de vot să […] Articolul DISTANȚARE? AUR merge înainte cu propriul candidat la alegerile din București, în ciuda apelului lui Călin Georgescu la boicot apare prima dată în SafeNews.
