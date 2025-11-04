EDITORIAL  Vitalie Cazacu | Călcatul prin străchinile europene sau de ce graba poate strica treaba

11:40

Cel puţin 20 de persoane au fost ucise şi sute au fost rănite într-un cutremur cu magnitudinea de 6,3 care a lovit nordul Afganistanului în noaptea de duminică spre luni, la două luni după ce se produsese un alt seism soldat cu cel mai mare bilanţ de decese din istoria recentă a ţării, relatează AFP, [...] Articolul VIDEO Tragedie în Afganistan: peste 20 de morți și sute de răniți după un cutremur apare prima dată în NordNews.