Turcia își reduce dependența de petrolul rusesc după noile sancțiuni occidentale
NordNews, 3 noiembrie 2025 08:30
Turcia își schimbă strategia energetică și începe să cumpere mai mult petrol non-rusesc, după valul recent de sancțiuni impuse Moscovei de Statele Unite și Uniunea Europeană. Informația a fost confirmată pentru Reuters de mai multe surse din industrie, care afirmă că cele mai mari rafinării turcești, SOCAR și Tupras, au început deja să înlocuiască parțial [...] Articolul Turcia își reduce dependența de petrolul rusesc după noile sancțiuni occidentale apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 30 minute
08:30
Acum o oră
08:10
Alimente care te ajută dacă ai reflux gastroesofagian. Ce să mănânci, potrivit specialiștilor # NordNews
O senzație de arsură în piept, un gust amar în gât și senzație de stomac prea plin, sunt doar câteva dintre simptome. Află care sunt acele alimente care te ajută dacă ai reflux gastroesofagian și vezi ce poți să mănânci pentru a te simți împlinită din acest punct de vedere, potrivit catine.ro. Refluxul acid [...] Articolul Alimente care te ajută dacă ai reflux gastroesofagian. Ce să mănânci, potrivit specialiștilor apare prima dată în NordNews.
08:10
Energia electrică va fi deconectată la Bălți și în suburbia municipiului în perioada 3 noiembrie – 9 noiembrie. Întreruperile de curent sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparație și curățire a rețelelor electrice, potrivit SA „RED-Nord”. Deconectările sunt programate pentru următoarele adrese și localități: 3 noiembrie Ora 08:00 – 12:00 Strada Suceava: 15A; Ora 12:30 – 16:00 [...] Articolul Fără lumină pentru câteva ore. Deconectări programate în perioada 3 – 9 noiembrie apare prima dată în NordNews.
Acum 2 ore
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 3 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7149 lei, mai ieftin cu 0,04 lei; Dolarul american: 17.0441 lei, mai scump cu 0,02 lei; Leul românesc: 3.8770 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Euro pierde teren. Curs valutar oficial, 3 noiembrie apare prima dată în NordNews.
Acum 4 ore
06:40
Luna se mută din Pești în Berbec, ceea ce aduce introspecție și dinamism în relații. Citește horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Acțiunile sunt gândite dinainte, astfel ca nativii să nu aibă surprize ulterioare, potrivit catine.ro. Tranziția lunii în Berbec poate aduce energie și inițiativă, ceea ce oferă [...] Articolul Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
19:30
Când se deschid târgurile de Crăciun din 2025. Unde te poți bucura de o atmosferă magică la final de an # NordNews
Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași rapizi, iar asta înseamnă că tot mai mulți comercianți își vor expune marfa pentru cumpărători pentru a se bucura încă o dată. Află când se deschid târgurile de Crăciun din 2025 și vezi unde te poți bucura de o atmosferă magică la final de an, potrivit catine.ro. [...] Articolul Când se deschid târgurile de Crăciun din 2025. Unde te poți bucura de o atmosferă magică la final de an apare prima dată în NordNews.
18:30
Te întrebi dacă este bine să bei cafea atunci când ești răcită? Specialiștii în sănătate vin în ajutor cu câteva explicații. Aceștia expun atât beneficiile, cât și riscurile la care te poți expune, potrivit catine.ro. Mulți dintre noi nu pot începe ziua fără o ceașcă de cafea dimineața. Totuși, este în regulă să bei [...] Articolul Este bine să bei cafea când ești răcită? Află beneficiile și riscurile apare prima dată în NordNews.
13:40
Luna ajunge în Berbec și aduce energie și spontaneitate. Citește horoscopul zilei de 2 noiembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. După o perioadă în care nativii s-au ghidat după intuiția Peștilor, iată că lucrurile se schimbă acum, potrivit catine.ro. Mișcările astrelor ajută relațiile să fie mai stabile. Nativii sunt acum mai creativi [...] Articolul Scorpionii primesc încurajări. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Ieri
18:30
Răceala comună este o infecție a nasului, sinusurilor, gâtului și a traheei. Răcelile se răspândesc destul de repede și ușor, în special în spațiile închise, precum în case, săli de clasă sau la locul de muncă. Descoperă cum recunoști semnele de răceală și când este momentul să mergi la medic, potrivit catine.ro. Există peste [...] Articolul Cum recunoşti semnele de răceală şi când este momentul să mergi la medic apare prima dată în NordNews.
16:10
Costumați în spiriduși, vrăjitoare, super-eroi și prințese, 30 de copii din Bălți au sărbătorit Halloween-ul. Pe 31 octombrie, cei mici și-au întâlnit personajele preferate – de la Wednesday la Cruella – printre dovlecei și pânze de păianjeni, într-un centru comercial din municipiu. „Îmi place foarte tare sărbătoarea Halloween! Mie îmi plac costumele, îmi place costumul [...] Articolul VIDEO Copiii din Bălți au sărbătorit Halloween-ul cu Cruella și Wednesday apare prima dată în NordNews.
14:40
Un echipaj al Direcției regionale „Nord” a IGC a observat un automobil care se deplasa haotic pe o stradă din municipiul Bălți și l-a tras pe dreapta. În timpul discuției, carabinierii au simțit un miros puternic de alcool de la conducătorul auto, acesta fiind imediat înlăturat de la volan. La fața locului a fost solicitat [...] Articolul Șofer băut, oprit la timp de carabinieri la Bălți apare prima dată în NordNews.
11:00
Aur pentru polițiștii din „Fulger”: echipa IGP, campioană la volei în Spartachiada MAI 2025 # NordNews
Polițiștii Inspectoratului General al Poliției (IGP) au demonstrat că performanța nu se oprește la uniformă. Echipa IGP a câștigat medalia de aur la competiția de volei din cadrul Spartachiadei Sportive a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), ediția 2025, confirmând încă o dată că disciplina și spiritul de echipă definesc instituția. Competiția, desfășurată între angajații celor cinci [...] Articolul Aur pentru polițiștii din „Fulger”: echipa IGP, campioană la volei în Spartachiada MAI 2025 apare prima dată în NordNews.
10:40
Noul Cabinet de miniștri condus de Alexandru Munteanu depune, astăzi, 1 noiembrie, jurământul de învestire la Președinția Republicii Moldova, în prezența șefei statului, Maia Sandu, și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Ceremonia are loc după ce Parlamentul a acordat, vineri seară, votul de încredere Guvernului Munteanu și a aprobat programul de guvernare „UE, pace, dezvoltare”. [...] Articolul Guvernul Munteanu va depune jurământul de învestire apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
Până la finalul sezonului de plantare, Întreprinderea Municipală „Amenajarea teritoriului și spații verzi” va finaliza o campanie amplă de înverzire: 630 de arbori și 100 de arbuști vor fi plantați în parcuri, scuaruri și de-a lungul străzilor municipiului Bălți. Potrivit întreprinderii, speciile de arbori includ tei, platan, catalpă, prun Pissardi, alun turcesc, cercis, molid, dud [...] Articolul Bălțiul, mai verde: 700 de arbori și arbuști vor fi plantați în această toamnă apare prima dată în NordNews.
06:50
În nordul Republicii Moldova, începutul lunii noiembrie va aduce vreme stabilă, cu cer variabil și nopți reci, apropiate de pragul înghețului. Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat, cu rafale de 9 km/h. Umiditatea aerului va fi de 60 la sută. La Briceni, temperaturile vor varia între 0°C și 15°C, iar în Bălți [...] Articolul Nopți aproape de îngheț. Prognoza pentru 1 noiembrie apare prima dată în NordNews.
06:40
Influențele astrelor ajută în sfera relațiilor, a transformărilor personale și a progresului. Citește horoscopul zilei de 1 noiembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Venus în Balanță accentuează relațiile și bune preț pe comunicare, potrivit catine.ro. Mulți nativi reușesc să separe viața de familie de viața profesională. Sunt ajutați de către oamenii apropiați, [...] Articolul Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
31 octombrie 2025
17:30
Din 1 noiembrie, R. Moldova va deveni parte a rețelei vamale unice europene. Alexandru Iacub: „Ne conectăm la o rețea care va face procedurile mai rapide și mai sigure” # NordNews
Din 1 noiembrie 2025, Republica Moldova devine membru cu drepturi depline a Convenției privind regimul de tranzit comun (CTC) și va aplica această procedură. Aderarea la convenție asigură o circulație mai ușoară și mai rapidă a mărfurilor, informează MOLDPRES. Potrivit Serviciului Vamal, procedura se efectuează prin depunerea unei declarații de tranzit unice în format electronic [...] Articolul Din 1 noiembrie, R. Moldova va deveni parte a rețelei vamale unice europene. Alexandru Iacub: „Ne conectăm la o rețea care va face procedurile mai rapide și mai sigure” apare prima dată în NordNews.
16:40
VIDEO Apă curată pentru locuitorii din Edineț și Cupcini: lucrările la stația de tratare, aproape de finalizare # NordNews
După ani de așteptare, peste 25 de mii de locuitori din municipiul Edineț și orașul Cupcini vor avea, în curând, acces la apă potabilă de calitate. Lucrările la noua stație de tratare din Edineț sunt aproape finalizate. „Până când mi se pare incredibil, dar așteptăm, urmează să vedem. Este de proastă calitate și tehnica se [...] Articolul VIDEO Apă curată pentru locuitorii din Edineț și Cupcini: lucrările la stația de tratare, aproape de finalizare apare prima dată în NordNews.
16:30
Usatîi îl provoacă pe Munteanu în Parlament: „Aveți un plan B dacă UE nu trimite 1,9 miliarde de euro?” # NordNews
În timpul ședinței plenare dedicate votului de încredere noului Guvern, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, i-a adresat premierului desemnat, Alexandru Munteanu, o întrebare despre dependența economică a republicii față de fondurile europene. Deputatul a cerut să afle dacă există un plan alternativ în cazul în care Uniunea Europeană nu va aloca cele 1,9 miliarde de [...] Articolul Usatîi îl provoacă pe Munteanu în Parlament: „Aveți un plan B dacă UE nu trimite 1,9 miliarde de euro?” apare prima dată în NordNews.
16:00
Sportivii moldoveni Vitalie și Anastasia Spînu, au obținut șapte medalii la Campionatul Mondial de karate shotokan „SKDUN 2025”. Vitalie Spînu a cucerit medalia de aur la proba de kumite individual și două medalii de argint la categoriile open și kumite, în categoria de greutate de până la 80 de kg, transmite IPN. Anastasia Spînu a [...] Articolul Vitalie și Anastasia Spînu au cucerit șapte medalii la Mondialul de karate SKDUN 2025 apare prima dată în NordNews.
15:30
VIDEO Incendiu periculos la Bălți. Au ars 19 tone de cablu, iar fumul negru s-a văzut din mai multe zone ale orașului # NordNews
19 tone de cablu din cupru au ars, din cauza unui incendiu care a avut loc vineri, 31 octombrie, în parcarea companiei „DRÄXLMAIER”, aflată pe teritoriul Zonei Economice Libere Bălți. Focul a distrus complet o semiremorcă de tip prelată și încărcătura acesteia. La fața locului au intervenit echipele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). [...] Articolul VIDEO Incendiu periculos la Bălți. Au ars 19 tone de cablu, iar fumul negru s-a văzut din mai multe zone ale orașului apare prima dată în NordNews.
14:50
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță startul finanțării prestațiilor pentru luna noiembrie, cu executarea primei tranșe de 73 milioane lei destinată pensiilor și alocațiilor sociale. Plățile efectuate prin intermediul instituțiilor bancare vor fi disponibile la 4 noiembrie. Alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat vor fi finanțate la 7 noiembrie, iar ajutorul [...] Articolul Pensiile și indemnizațiile din noiembrie: când intră pe card apare prima dată în NordNews.
14:40
VIDEO Lucrările bat pasul pe loc. Reparația străzii Sf. Nicolae și podului Babinski riscă să nu fie încheiată până la finalul anului # NordNews
Reparația unei străzi și a unui pod din municipiul Bălți riscă să nu fie finalizată la termenul promis — sfârșitul anului 2025. Una dintre acestea este strada Sfântul Nicolae, afectată anul trecut de o alunecare de teren care a distrus o porțiune de carosabil. Atunci, o magistrală de apă s-a rupt, iar terenul s-a surpat. [...] Articolul VIDEO Lucrările bat pasul pe loc. Reparația străzii Sf. Nicolae și podului Babinski riscă să nu fie încheiată până la finalul anului apare prima dată în NordNews.
14:40
Aderare sau demisie: Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, promite să plece dacă Moldova nu intră în UE până în 2028 # NordNews
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat, pe 31 octombrie, în plenul Parlamentului că își va depune mandatul dacă republica nu va deveni membră a Uniunii Europene până în anul 2028. Declarația a fost făcută ca răspuns la o întrebare adresată de deputatul comunist Adrian Domentiuc. „Dacă nu vă veți ține de promisiunea privind aderarea până [...] Articolul Aderare sau demisie: Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, promite să plece dacă Moldova nu intră în UE până în 2028 apare prima dată în NordNews.
14:30
Liderii oficiilor „Șor” din Criuleni și Ialoveni, condamnați la 4 ani de închisoare cu suspendare # NordNews
Liderii Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni ai fostului Partid Politic „Șor” au fost condamnați la 4 ani de închisoare cu suspendare. Cei doi au și interdicția de a ocupa funcții de conducere și de a gestiona finanțe/logistică în cadrul formațiunilor politice timp de 5 ani. Potrivit Procuraturii Anticorupție (PA), la data de 30 octombrie, Judecătoria [...] Articolul Liderii oficiilor „Șor” din Criuleni și Ialoveni, condamnați la 4 ani de închisoare cu suspendare apare prima dată în NordNews.
14:20
Toți șoferii din republică sunt obligați să circule cu luminile de întâlnire aprinse, inclusiv pe timp, de zi de pe 1 noiembrie. Măsura este prevăzută de Regulamentul circulației rutiere și va fi valabilă până la 31 martie 2026. Potrivit Poliției, scopul acestei măsuri este sporirea vizibilității vehiculelor în trafic și reducerea riscului de accidente, mai [...] Articolul Atenție, șoferi: A venit sezonul farurilor aprinse și ziua apare prima dată în NordNews.
12:50
VIDEO Doi tineri de 19 ani din Fălești, reținuți la Chișinău pentru distribuție de droguri sintetice # NordNews
Polițiștii și procurorii din sectorul Ciocana au surprins în flagrant doi tineri de 19 ani din Fălești în timp ce încercau să ascundă pachete cu droguri într-o zonă forestieră din sector. Ancheta arată că aceștia ar fi acționat ca curieri ai unui magazin online de droguri, distribuind substanțe de tip PVP („sare”). În momentul documentării, [...] Articolul VIDEO Doi tineri de 19 ani din Fălești, reținuți la Chișinău pentru distribuție de droguri sintetice apare prima dată în NordNews.
11:10
Candidatul desemnat, Alexandru Munteanu, susține că va fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează, nu unul populist. „Cer astăzi sprijinul dumneavoastră pentru un program de guvernare orientat spre creștere economică, eficiență și integrare europeană”, a declarat premierul desemnat în plenul Parlamentului, transmite IPN. Prim-ministrul a menționat că va spune adevărul chiar și atunci când [...] Articolul Alexandru Munteanu în Parlament: Voi fi un prim-ministru care lucrează, nu unul populist apare prima dată în NordNews.
11:00
Clubul „Real Madrid” pregătește o surpriză inedită pentru fanii săi și pentru locuitorii capitalei spaniole. Potrivit publicației Marca, stadionul „Santiago Bernabéu” va fi transformat, între 24 și 31 decembrie, într-un adevărat parc tematic dedicat Crăciunului și distracției în familie. În această perioadă, arena nu va găzdui meciuri, ci o serie de evenimente speciale: concerte live, [...] Articolul „Real Madrid” va transforma „Santiago Bernabéu” într-un parc tematic de Crăciun apare prima dată în NordNews.
10:20
DOC Maia Sandu l-a numit pe Nicu Popescu emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice # NordNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a numit pe fostul ministru de externe Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Decretul prezidențial a fost semnat vineri, 31 octombrie, iar noua funcție are ca scop accelerarea parcursului european al țării și consolidarea relațiilor cu partenerii strategici internaționali. Potrivit Președinției, emisarul special [...] Articolul DOC Maia Sandu l-a numit pe Nicu Popescu emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice apare prima dată în NordNews.
10:10
Partidul Nostru primește funcții-cheie în Parlament: Ivanov preia Agricultura, Usatîi intră în Comisia de Securitate Națională # NordNews
Fracțiunea Partidului Nostru a obținut mai multe funcții în structurile Parlamentului Republicii Moldova. Deputatul Serghei Ivanov, cunoscut fermier și specialist în domeniu, va conduce Comisia parlamentară pentru Agricultură și Industrie Alimentară, potrivit unei hotărâri adoptate joi, 30 octombrie, cu votul a 70 de deputați. Liderul formațiunii, Renato Usatîi, a fost ales vicepreședinte al Comisiei pentru [...] Articolul Partidul Nostru primește funcții-cheie în Parlament: Ivanov preia Agricultura, Usatîi intră în Comisia de Securitate Națională apare prima dată în NordNews.
10:10
În ianuarie–septembrie 2025 au fost eliberate 2.187 de autorizații de construire pentru clădiri, în scădere cu 7,8% față de aceeași perioadă din 2024, potrivit Biroului Național de Statistică. Din total, 1.618 autorizații au vizat clădiri rezidențiale (–1,4%), iar 569 clădiri nerezidențiale (–22,3%). Din punct de vedere al dinamicii trimestriale, numărul total de autorizații și cele [...] Articolul FOTO Construcțiile încetinesc: minus 7,8% autorizații față de 2024 apare prima dată în NordNews.
07:30
Luna se mută în Pești, ceea ce creează o atmosferă de vis și extrem de sensibilă. Citește horoscopul zilei de 31 octombrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Această influență încurajează focusul către intuiție, introspecție și creativitate. Soarele din Scorpion formează un trigon armonios cu Luna în Pești, potrivit catine.ro. Nativii vor experimenta [...] Articolul Peștii depășesc momentele grele. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
30 octombrie 2025
21:10
Urmăriți un podcast NordNews cu Mihai Isac, analist politic, jurnalist cu o experiență de peste două decenii în mass-media din spațiul balcanic, despre presa de azi și despre felul în care ea se reinventează — între noile tehnologii, presiuni economice, provocări etice și tentațiile politicului și multe alte subiecte. Articolul VIDEO „Nimeni nu spune: „geamantan, vogzal, Rossia”. Podcast cu Mihai Isac, jurnalist apare prima dată în NordNews.
19:20
Piața centrală din Edineț a adunat peste 30 de antreprenori și meșteșugari, care au participat la târgul „Ultima frunză”. „Am venit cu platouri din lemn frasin și stejar, lemn natural prelucrat cu ulei de in. E important pentru producătorii locali să avem un loc, unde să ne promovăm produsele. Este o idee foarte bună”, a [...] Articolul VIDEO „Ultima frunză” a adunat meșteșugari și tineri antreprenori la Edineț apare prima dată în NordNews.
17:50
FOTO Ecourile atacurilor masive de dezinformare în timpul alegerilor parlamentare din Moldova: provocări hibride pe calea către UE # NordNews
Natalia Stercul, Asociația pentru Politica Externă (APE) Alegerile parlamentare recente demonstrează convingător că Moldova se confruntă cu atacuri hibride fără precedent, cu puternice campanii de dezinformare și cu amestec străin în procesele democratice. Sunt evidente și dificultățile asociate tentativelor de destabilizare a statului și a societății, precum și subminarea cursului proeuropean al țării. Ecourile atacurilor [...] Articolul FOTO Ecourile atacurilor masive de dezinformare în timpul alegerilor parlamentare din Moldova: provocări hibride pe calea către UE apare prima dată în NordNews.
16:20
VIDEO Vasile Sîrbu: „Viitorul Moldovei se construiește aici, prin încredere și oportunități reale” # NordNews
Pentru Vasile Sîrbu, dezvoltarea Republicii Moldova înseamnă mai mult decât proiecte și investiții – înseamnă oameni care cred, muncesc și construiesc împreună. „Viitorul Moldovei se construiește prin încredere, stabilitate și oportunități reale pentru oameni. Este o realitate pe care o trăim în fiecare zi și pe care o clădim împreună. Sprijinul ODA ne-a oferit curajul [...] Articolul VIDEO Vasile Sîrbu: „Viitorul Moldovei se construiește aici, prin încredere și oportunități reale” apare prima dată în NordNews.
16:10
Pentru a obține o pensie completă, un cetățean al R. Moldova trebuie să aibă un stagiu de cotizare de cel puțin 34 de ani. Cei care nu reușesc să atingă această limită pot primi o pensie parțială sau, în unele cazuri, doar o indemnizație minimă. Totuși, începând cu anul 2009, anii lipsă pot fi „cumpărați”. [...] Articolul VIDEO Vechimea în muncă se cumpără, dar prețul descurajează apare prima dată în NordNews.
15:20
Parlamentul Republicii Moldova a constituit 12 comisii permanente. PAS va conduce șapte dintre ele # NordNews
Astăzi, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat constituirea a 12 comisii permanente, structuri esențiale pentru buna funcționare a Legislativului. Majoritatea acestor comisii vor fi conduse de reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea care a câștigat alegerile parlamentare. Potrivit deciziei adoptate, șapte din cele 12 comisii vor fi prezidate de deputați PAS, în timp ce [...] Articolul Parlamentul Republicii Moldova a constituit 12 comisii permanente. PAS va conduce șapte dintre ele apare prima dată în NordNews.
15:10
VIDEO Proteste, conflicte, apă pierdută și bani irosiți. Scandalul conductelor de la Bălți # NordNews
Protest în fața sediului „Apă-Canal Bălți”. Mai mulți tineri au ieșit, în dimineața zilei de 29 octombrie, pentru a-și exprima nemulțumirea față de tarifele și calitatea apei din oraș. Apa nu este curată, cu rugină. Ei spun că se filtrează. Azi am fost la baie, pe piele mi se face iritație, multe chestii care nu-mi [...] Articolul VIDEO Proteste, conflicte, apă pierdută și bani irosiți. Scandalul conductelor de la Bălți apare prima dată în NordNews.
15:00
Mâine, Parlamentul Republicii Moldova decide dacă țara începe o nouă etapă de dezvoltare sau rămâne în același cerc vicios al promisiunilor deșarte. Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, prezintă programul „UE, Pace, Dezvoltare”, un document clar, bine structurat și realist. Documentul ne spune despre aderarea deplină la Uniunea Europeană până în 2028, digitalizarea administrației, independență energetică, reformă [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Guvernul Munteanu: între iluzie și execuție apare prima dată în NordNews.
14:50
VIDEO Dumitru Țepilovan: „Moldova este Europa – tradiție, inovație și grijă pentru natură” # NordNews
Dumitru Țepilovan este unul dintre antreprenorii care au transformat pasiunea pentru piscicultură într-o afacere modernă și sustenabilă. Pornind de la o tradiție veche de familie, el a reușit să dezvolte o fermă piscicolă în care se îmbină respectul pentru natură cu tehnologiile moderne, oferind produse sănătoase și de calitate. „Am crescut lângă lacuri și am [...] Articolul VIDEO Dumitru Țepilovan: „Moldova este Europa – tradiție, inovație și grijă pentru natură” apare prima dată în NordNews.
13:50
Elena Tomuz este fondatoarea brandului Soo Cookies, o afacere născută din dragostea pentru rețete simple, transformate în experiențe memorabile. Fiecare produs creat de ea este rezultatul grijii, răbdării și dorinței de a aduce bucurie oamenilor prin gusturi autentice și momente pline de căldură. Pentru aceasta, antreprenoriatul înseamnă mai mult decât o afacere – este combinația [...] Articolul VIDEO Elena Tomuz: „Moldova este Europa – pasiune, perseverență și gust autentic” apare prima dată în NordNews.
13:20
Anatol Moraru // Despre Parlament, Catedrala Mântuirii Neamului și voinicul cu cușmă de cârlan… # NordNews
Parlamentul nou ales al R. Moldova și-a început activitatea. Apele în ceea ce privește componența numerică a fracțiunii PAS s-au limpezit: Dinu Plîngău și Stela Macari s-au răzgândit să facă o figură aparte și, cum e normal, au anunțat că vor rămâne pe lista majorității parlamentare. Deputații care au acces pe filiera blocurilor Patriotic și [...] Articolul Anatol Moraru // Despre Parlament, Catedrala Mântuirii Neamului și voinicul cu cușmă de cârlan… apare prima dată în NordNews.
13:20
Gigantul petrolier rus „Lukoil” a anunțat joi că a acceptat o ofertă din partea multinaționalei „Gunvor Group” pentru achiziționarea filialei sale internaționale, într-o tranzacție care ar constitui cea mai semnificativă vânzare de active corporative de la impunerea sancțiunilor americane asupra companiei, săptămâna trecută, transmite IPN. „Gunvor Group” este o companie înregistrată în Cipru, cu birouri [...] Articolul După sancțiunile SUA, Lukoil va fi achiziționată de Gunvor Group apare prima dată în NordNews.
13:10
VIDEO Promisiuni și așteptări: Ce cred locuitorii din Nord despre planurile Guvernului Munteanu # NordNews
Salariul minim – 10 mii de lei, cel mediu – 25 de mii, pensii majorate. Aceste obiective au fost incluse în Programul de guvernare, prezentat de prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu. Deși, în teorie, planurile sună bine, locuitorii din nordul țării sunt sceptici că vor fi îndeplinite. „Dar de ce nu vine nimeni din Parlament să [...] Articolul VIDEO Promisiuni și așteptări: Ce cred locuitorii din Nord despre planurile Guvernului Munteanu apare prima dată în NordNews.
13:00
Parlamentul Republicii Moldova își păstrează conducerea în aceeași formulă. După alegerea lui Igor Grosu în funcția de președinte al Legislativului, plenul i-a reconfirmat astăzi pe Doina Gherman și Vlad Batrîncea în calitate de vicepreședinți ai Parlamentului. Candidata propusă de Partidul Acțiune și Solidaritate, Doina Gherman, a obținut 53 de voturi, iar socialistul Vlad Batrîncea – [...] Articolul Gherman și Batrîncea, reconfirmați vicepreședinți ai Parlamentului apare prima dată în NordNews.
11:50
Doina și Ion Aldea-Teodorovici, comemorați la Chișinău, la 33 de ani de la trecerea în eternitate # NordNews
Acum 33 de ani, destinul ne-a văduvit, lăsându-ne fără cele „două inimi gemene” – marii artiști și luptători pentru valorile românești, Doina și Ion Aldea-Teodorovici. Astăzi, cei doi artiști ai neamului sunt comemorați la Chișinău, transmite MOLDPRES. Astfel, la monumentul lui Ion si Doina Aldea-Teodorovici de pe strada Mateevici va avea loc un eveniment simfonico-teatral [...] Articolul Doina și Ion Aldea-Teodorovici, comemorați la Chișinău, la 33 de ani de la trecerea în eternitate apare prima dată în NordNews.
11:40
Maib face încă un pas în digitalizarea serviciilor bancare, lansând cardul maib liber în format digital. Acum, clienții pot solicita și utiliza cardul direct din aplicația maibank, fără vizite la sucursală și fără proceduri suplimentare. Cardul maib liber este primul card de cumpărături care permite achitarea în rate egale de până la 12 luni, fără [...] Articolul Maib liber în format digital, disponibil direct în aplicația maibank apare prima dată în NordNews.
11:20
FOTO Directorul Liceului „Gheorghe Asachi” și un om de afaceri, reținuți de CNA pentru corupție. Adjunctul – cercetat în libertate # NordNews
Ofițerii CNA și Procuratura Chișinău investighează presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău. Directorul instituției și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți pentru 72 de ore, iar adjunctul liceului este cercetat în stare de libertate. Potrivit anchetei, funcționari ai liceului ar fi delapidat fonduri [...] Articolul FOTO Directorul Liceului „Gheorghe Asachi” și un om de afaceri, reținuți de CNA pentru corupție. Adjunctul – cercetat în libertate apare prima dată în NordNews.
