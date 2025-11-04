Unde se așteaptă ploi. Prognoza pentru 4 noiembrie

19:30

Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași rapizi, iar asta înseamnă că tot mai mulți comercianți își vor expune marfa pentru cumpărători pentru a se bucura încă o dată. Află când se deschid târgurile de Crăciun din 2025 și vezi unde te poți bucura de o atmosferă magică la final de an, potrivit catine.ro. [...] Articolul Când se deschid târgurile de Crăciun din 2025. Unde te poți bucura de o atmosferă magică la final de an apare prima dată în NordNews.