Republica Moldova scrie o nouă filă în istoria sporturilor de iarnă: participare confirmată la Jocurile Olimpice din 2026

După ani de așteptare, peste 25 de mii de locuitori din municipiul Edineț și orașul Cupcini vor avea, în curând, acces la apă potabilă de calitate. Lucrările la noua stație de tratare din Edineț sunt aproape finalizate. „Până când mi se pare incredibil, dar așteptăm, urmează să vedem. Este de proastă calitate și tehnica se [...]