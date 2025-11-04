OMS lansează apel global pentru salvarea sistemelor de sănătate: reducerea ajutorului internațional amenință serviciile esenţiale
NordNews, 4 noiembrie 2025 08:40
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că sistemele medicale din numeroase țări se află în pragul colapsului din cauza datoriilor masive și scăderii ajutorului internațional. Într-un apel lansat luni, 3 noiembrie, la Geneva, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cerut acțiuni urgente și coordonate pentru a salva serviciile de sănătate de bază din
România riscă să nu poată acoperi necesarul de energie în cazul unei ierni foarte reci, potrivit calculelor Dispeceratului Energetic Național (Transelectrica), trimise Guvernului. Capacitatea maximă de import este de 4.200 MW, însă în scenariul pesimist de vârf de consum ar fi nevoie de 4.300 MW – mai mult decât permit conexiunile actuale. Specialiștii avertizează că
Municipiul Bălți se pregătește de sărbătoare. În perioada 5–7 noiembrie 2025, piața Vasile Alecsandri va găzdui cea de-a VI-a ediție a Târgului de Toamnă, un eveniment care adună producători locali, meșteșugari și iubitori ai tradițiilor moldovenești. Evenimentul este organizat de Primăria municipiului Bălți în parteneriat cu Filiala Bălți a Camerei de Comerț și Industrie a
OMS lansează apel global pentru salvarea sistemelor de sănătate: reducerea ajutorului internațional amenință serviciile esenţiale # NordNews
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că sistemele medicale din numeroase țări se află în pragul colapsului din cauza datoriilor masive și scăderii ajutorului internațional. Într-un apel lansat luni, 3 noiembrie, la Geneva, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cerut acțiuni urgente și coordonate pentru a salva serviciile de sănătate de bază din
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,05 lei. Carburantul costă 22,86 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,17 lei până la costul de 20,09 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 4 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6804 lei, mai ieftin cu 0,03 lei; Dolarul american: 17.0889 lei, mai scump cu 0,04 lei; Leul românesc: 3.8695 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna
În nordul Republicii Moldova, pe 4 noiembrie, se așteaptă ploi slabe și o vreme răcoroasă.Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat, cu rafale de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va de 85 la sută. La Briceni, temperaturile vor oscila între 7°C și 10°C, iar în Bălți și Soroca între 8°C și 11°C.
Astrele îi invită pe nativi să-și observe energia. Citește horoscopul zilei de 4 noiembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Anumite situații cer atenția imediată a Peștilor. Berbecii sunt impactați de multe dintre deciziile pe care le-au luat în trecut, potrivit catine.ro. Nativii descoperă că odată ce sunt perseverenți pot construi lucruri mărețe.
Svetlana Panciuc, condamnată și fugită. Fosta lideră „Șor” din Edineț, „a câștigat” patru ani de închisoare # NordNews
Fosta președintă a organizației teritoriale din Edineț a fostului partid „Șor", Svetlana Panciuc, a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii din bani proveniți dintr-un grup criminal organizat, condus de Ilan Șor. Sentința a fost pronunțată luni, 3 noiembrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care a dispus totodată
Pentru al treilea an consecutiv, Centrul de Artă pentru Copii din Florești a sărbătorit Ziua Culturii Japoneze, care se desfășoară în mod tradițional pe 3 noiembrie. La fel ca în anii precedenți, la eveniment a participat ambasadorul Japoniei, Yoichiro Yamada. „Îmi place cultura japoneză pentru că este foarte frumoasă și îmi plac hainele lor", a
Aeroportul Chișinău se apucă de „renovări de lux”: 167 de milioane de lei pentru un terminal nou # NordNews
Întreprinderea de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău" a anunțat demararea procedurii de licitație publică deschisă pentru reconstrucția și extinderea clădirii Terminalului de Pasageri al Aeroportului Internațional „Eugen Doga". Valoarea estimativă a lucrărilor este de 166,8 milioane de lei fără TVA, iar durata de execuție este stabilită la maxim 19 luni din momentul semnării contractului, valabil până
Înaintarea trupelor ruseşti în Ucraina a rămas constantă în octombrie, iar regiunea estică Doneţk rămâne cea mai ameninţată, potrivit analizei făcute de AFP pe baza datelor furnizate de Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW), care colaborează cu Critical Threats Project (CTP), potrivit news.ro. În această regiune, unde se concentrează cea mai mare parte a luptelor,
Raportul UE de extindere va fi prezentat marți la Bruxelles: progresele Republicii Moldova # NordNews
Raportul anual al Comisiei Europene privind extinderea blocului comunitar va fi prezentat marți la Bruxelles. Documentul oferă o evaluare despre situația actuală și progresele înregistrate în parcursul european al statelor candidate pentru aderare și prezintă îndrumări în privința reformelor din fiecare țară, transmite IPN. În documentul văzut de Europa Liberă, Comisia Europeană menționează că Republica Moldova
Tranzițiile politice nu sunt doar despre idei, structuri, temeri sau speranțe colective. Sunt, în aceeași măsură, despre oameni. În acest sens, schimbarea unui guvern înseamnă mai mult decât o simplă rotație administrativă – devine o oglindă a tensiunilor interne ale unui sistem politic aflat la răscruce. Învestirea Guvernului Munteanu nu face excepție, scrie curentul.md. Mi-am
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua marți, 4 noiembrie, o vizită de lucru la Bruxelles. Agenda include întrevederi cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, cu comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, precum și cu alți oficiali de rang înalt. Discuțiile
„Slobozia este unul dintre cele 14 cartiere ale municipiului Bălți, cunoscut pentru renumita sa Gară de Nord. Anterior, aici a fost o localitate separată, acum este un important nod feroviar în nordul Republicii Moldova. Cu toate acestea, oamenii de aici nu se bucură de o infrastructură urbană dezvoltată", a spus Valeria Crîșmaru, reporter NordNews. Denumirea
Nou val de escrocherii online: mesaje false în numele Serviciului Vamal și al operatorilor poștali # NordNews
Serviciul Vamal avertizează cetățenii cu privire la mesajul care circulă în ultimele aplicații prin e-mail, WhatsApp etc. sau SMS, și care se prezintă în mod eronat ca fiind expediate de Serviciul Vamal sau de operatori poștali. În aceste mesaje, destinatarii sînt informați despre presupuse colete „reținute de vamă" și sînt îndemnați să achite sume de
Viteză amețitoare: un șofer din R. Moldova prins circulând cu 211 km/h pe centura Chișinăului # NordNews
Un tânăr șofer a fost oprit de polițiști după ce a fost surprins circulând cu viteză excesivă pe o șosea din Republica Moldova. Cazul a fost depistat în acest weekend, ne informează reprezentanții Poliției prin intermediul unui comunicat. Potrivit oamenilor legii, tânărul a atins o viteză record de 211 km/h. „Pe traseul M-2 (centura municipiului
Eugen Osmochescu este noul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării al republicii. Premierul Alexandru Munteanu l-a prezentat luni, 3 noiembrie, echipei ministerului și a menționat că noua etapă va pune accent pe creșterea economică, atragerea investițiilor și transformarea Moldovei dintr-o economie de consum într-una de investiții. „Accentul va fi pus pe creșterea economică, pe atragerea
Cel puţin 20 de persoane au fost ucise şi sute au fost rănite într-un cutremur cu magnitudinea de 6,3 care a lovit nordul Afganistanului în noaptea de duminică spre luni, la două luni după ce se produsese un alt seism soldat cu cel mai mare bilanţ de decese din istoria recentă a ţării, relatează AFP,
Facturi mai mici și blocuri mai eficiente: 10 imobile intră la proiectare gratuită după auditul energetic # NordNews
Locatarii din 10 blocuri mici (peste 120 de apartamente) fac pasul spre renovare energetică: pentru aceste clădiri va fi elaborată gratuit documentația tehnică de proiect, premisă pentru lucrări care pot reduce consumul și costurile la energie. În total, 15 Asociații de Proprietari din Condominiu (APC) au primit rapoartele de audit energetic, ce evaluează performanța actuală
22 de foști lideri ai partidului „Șor”, investigați pentru protestele plătite din 2022 — 11 condamnați # NordNews
Un număr de 22 de președinți ai oficiilor teritoriale ai fostului partid „Șor" au fost investigați de Procuratura Anticorupție pentru organizarea protestelor plătite din 2022. Până la sfârșitul lunii octombrie, 11 au fost condamnați, 8 se află pe rol în instanță, iar 3 – în faza de urmărire penală, scrie Zdg.md. Dintre condamnați, doar doi
Filmul „Mario, Maria, Marinel (MMM)", semnat de regizoarea Violeta Gorgos, va avea premiera luni, 3 noiembrie, la ora 19:00, în Sala Cinema a Muzeului Național al Țăranului Român din București. Proiecția marchează un nou moment important pentru cinematografia moldovenească, reunind într-o coproducție OWH Studio, Ambasada Republicii Moldova în România, Muzeul Național al Țăranului Român și
În intervalul 27 octombrie – 2 noiembrie 2025, Serviciul Vamal a virat la bugetul de stat peste 771,9 milioane lei, iar de la începutul anului încasările au ajuns la aproape 33,4 miliarde lei. Persoanele fizice au introdus bunuri peste plafonul neimpozabil, generând plăți de circa 30,1 milioane lei 3,9% din totalul săptămânii). Sumele colectate alimentează
Țara se alătură Bulgariei și României, care și-au anunțat recent revenirea în competiție, marcând o creștere a interesului regional pentru celebrul concurs muzical, scrie realitatea.md. Ediția din 2026 a Eurovision Song Contest va fi găzduită de Viena, în urma victoriei Austriei cu melodia „Wasted Love", interpretată de JJ, la ediția precedentă desfășurată la Basel.
În Republica Moldova începe înregistrarea pentru compensațiile la încălzire. Detalii de la ministra Muncii și Protecției Sociale # NordNews
În Republ
VIDEO Opt și nouă ani de închisoare pentru doi bărbați din Drochia, după o captură de droguri de 200 de mii de lei. Toyota Prius – confiscată # NordNews
Doi bărbați din raionul Drochia, de 51 și 43 de ani, au fost condamnați la 8 și, respectiv, 9 ani de închisoare în urma unui dosar instrumentat de oficiul Nord al PCCOCS. Cazul vizează punerea în vânzare a drogurilor sintetice de tip PVP („sare”) în Drochia și în alte raioane din nordul țării, valoarea capturii [...] Articolul VIDEO Opt și nouă ani de închisoare pentru doi bărbați din Drochia, după o captură de droguri de 200 de mii de lei. Toyota Prius – confiscată apare prima dată în NordNews.
În Republica Moldova urmează să fie implementat Sistemul de Depozit pentru Ambalaje, care le va permite cetățenilor să returneze recipientele, fie din plastic, fie din sticlă primind câte 2 lei pentru fiecare. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Mediului menționează că sistemul va deveni funcțional în termen de un an de la desemnarea administratorului. Regulamentul privind [...] Articolul Cetățenii vor putea returna ambalajele. Minimum 2 lei pentru fiecare recipient apare prima dată în NordNews.
Turcia își schimbă strategia energetică și începe să cumpere mai mult petrol non-rusesc, după valul recent de sancțiuni impuse Moscovei de Statele Unite și Uniunea Europeană. Informația a fost confirmată pentru Reuters de mai multe surse din industrie, care afirmă că cele mai mari rafinării turcești, SOCAR și Tupras, au început deja să înlocuiască parțial [...] Articolul Turcia își reduce dependența de petrolul rusesc după noile sancțiuni occidentale apare prima dată în NordNews.
Alimente care te ajută dacă ai reflux gastroesofagian. Ce să mănânci, potrivit specialiștilor # NordNews
O senzație de arsură în piept, un gust amar în gât și senzație de stomac prea plin, sunt doar câteva dintre simptome. Află care sunt acele alimente care te ajută dacă ai reflux gastroesofagian și vezi ce poți să mănânci pentru a te simți împlinită din acest punct de vedere, potrivit catine.ro. Refluxul acid [...] Articolul Alimente care te ajută dacă ai reflux gastroesofagian. Ce să mănânci, potrivit specialiștilor apare prima dată în NordNews.
Energia electrică va fi deconectată la Bălți și în suburbia municipiului în perioada 3 noiembrie – 9 noiembrie. Întreruperile de curent sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparație și curățire a rețelelor electrice, potrivit SA „RED-Nord”. Deconectările sunt programate pentru următoarele adrese și localități: 3 noiembrie Ora 08:00 – 12:00 Strada Suceava: 15A; Ora 12:30 – 16:00 [...] Articolul Fără lumină pentru câteva ore. Deconectări programate în perioada 3 – 9 noiembrie apare prima dată în NordNews.
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 3 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7149 lei, mai ieftin cu 0,04 lei; Dolarul american: 17.0441 lei, mai scump cu 0,02 lei; Leul românesc: 3.8770 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Euro pierde teren. Curs valutar oficial, 3 noiembrie apare prima dată în NordNews.
Luna se mută din Pești în Berbec, ceea ce aduce introspecție și dinamism în relații. Citește horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Acțiunile sunt gândite dinainte, astfel ca nativii să nu aibă surprize ulterioare, potrivit catine.ro. Tranziția lunii în Berbec poate aduce energie și inițiativă, ceea ce oferă [...] Articolul Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Când se deschid târgurile de Crăciun din 2025. Unde te poți bucura de o atmosferă magică la final de an # NordNews
Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași rapizi, iar asta înseamnă că tot mai mulți comercianți își vor expune marfa pentru cumpărători pentru a se bucura încă o dată. Află când se deschid târgurile de Crăciun din 2025 și vezi unde te poți bucura de o atmosferă magică la final de an, potrivit catine.ro. [...] Articolul Când se deschid târgurile de Crăciun din 2025. Unde te poți bucura de o atmosferă magică la final de an apare prima dată în NordNews.
Te întrebi dacă este bine să bei cafea atunci când ești răcită? Specialiștii în sănătate vin în ajutor cu câteva explicații. Aceștia expun atât beneficiile, cât și riscurile la care te poți expune, potrivit catine.ro. Mulți dintre noi nu pot începe ziua fără o ceașcă de cafea dimineața. Totuși, este în regulă să bei [...] Articolul Este bine să bei cafea când ești răcită? Află beneficiile și riscurile apare prima dată în NordNews.
Luna ajunge în Berbec și aduce energie și spontaneitate. Citește horoscopul zilei de 2 noiembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. După o perioadă în care nativii s-au ghidat după intuiția Peștilor, iată că lucrurile se schimbă acum, potrivit catine.ro. Mișcările astrelor ajută relațiile să fie mai stabile. Nativii sunt acum mai creativi [...] Articolul Scorpionii primesc încurajări. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Răceala comună este o infecție a nasului, sinusurilor, gâtului și a traheei. Răcelile se răspândesc destul de repede și ușor, în special în spațiile închise, precum în case, săli de clasă sau la locul de muncă. Descoperă cum recunoști semnele de răceală și când este momentul să mergi la medic, potrivit catine.ro. Există peste [...] Articolul Cum recunoşti semnele de răceală şi când este momentul să mergi la medic apare prima dată în NordNews.
Costumați în spiriduși, vrăjitoare, super-eroi și prințese, 30 de copii din Bălți au sărbătorit Halloween-ul. Pe 31 octombrie, cei mici și-au întâlnit personajele preferate – de la Wednesday la Cruella – printre dovlecei și pânze de păianjeni, într-un centru comercial din municipiu. „Îmi place foarte tare sărbătoarea Halloween! Mie îmi plac costumele, îmi place costumul [...] Articolul VIDEO Copiii din Bălți au sărbătorit Halloween-ul cu Cruella și Wednesday apare prima dată în NordNews.
Un echipaj al Direcției regionale „Nord” a IGC a observat un automobil care se deplasa haotic pe o stradă din municipiul Bălți și l-a tras pe dreapta. În timpul discuției, carabinierii au simțit un miros puternic de alcool de la conducătorul auto, acesta fiind imediat înlăturat de la volan. La fața locului a fost solicitat [...] Articolul Șofer băut, oprit la timp de carabinieri la Bălți apare prima dată în NordNews.
Aur pentru polițiștii din „Fulger”: echipa IGP, campioană la volei în Spartachiada MAI 2025 # NordNews
Polițiștii Inspectoratului General al Poliției (IGP) au demonstrat că performanța nu se oprește la uniformă. Echipa IGP a câștigat medalia de aur la competiția de volei din cadrul Spartachiadei Sportive a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), ediția 2025, confirmând încă o dată că disciplina și spiritul de echipă definesc instituția. Competiția, desfășurată între angajații celor cinci [...] Articolul Aur pentru polițiștii din „Fulger”: echipa IGP, campioană la volei în Spartachiada MAI 2025 apare prima dată în NordNews.
Noul Cabinet de miniștri condus de Alexandru Munteanu depune, astăzi, 1 noiembrie, jurământul de învestire la Președinția Republicii Moldova, în prezența șefei statului, Maia Sandu, și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Ceremonia are loc după ce Parlamentul a acordat, vineri seară, votul de încredere Guvernului Munteanu și a aprobat programul de guvernare „UE, pace, dezvoltare”. [...] Articolul Guvernul Munteanu va depune jurământul de învestire apare prima dată în NordNews.
Până la finalul sezonului de plantare, Întreprinderea Municipală „Amenajarea teritoriului și spații verzi” va finaliza o campanie amplă de înverzire: 630 de arbori și 100 de arbuști vor fi plantați în parcuri, scuaruri și de-a lungul străzilor municipiului Bălți. Potrivit întreprinderii, speciile de arbori includ tei, platan, catalpă, prun Pissardi, alun turcesc, cercis, molid, dud [...] Articolul Bălțiul, mai verde: 700 de arbori și arbuști vor fi plantați în această toamnă apare prima dată în NordNews.
În nordul Republicii Moldova, începutul lunii noiembrie va aduce vreme stabilă, cu cer variabil și nopți reci, apropiate de pragul înghețului. Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat, cu rafale de 9 km/h. Umiditatea aerului va fi de 60 la sută. La Briceni, temperaturile vor varia între 0°C și 15°C, iar în Bălți [...] Articolul Nopți aproape de îngheț. Prognoza pentru 1 noiembrie apare prima dată în NordNews.
Influențele astrelor ajută în sfera relațiilor, a transformărilor personale și a progresului. Citește horoscopul zilei de 1 noiembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Venus în Balanță accentuează relațiile și bune preț pe comunicare, potrivit catine.ro. Mulți nativi reușesc să separe viața de familie de viața profesională. Sunt ajutați de către oamenii apropiați, [...] Articolul Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Din 1 noiembrie, R. Moldova va deveni parte a rețelei vamale unice europene. Alexandru Iacub: „Ne conectăm la o rețea care va face procedurile mai rapide și mai sigure” # NordNews
Din 1 noiembrie 2025, Republica Moldova devine membru cu drepturi depline a Convenției privind regimul de tranzit comun (CTC) și va aplica această procedură. Aderarea la convenție asigură o circulație mai ușoară și mai rapidă a mărfurilor, informează MOLDPRES. Potrivit Serviciului Vamal, procedura se efectuează prin depunerea unei declarații de tranzit unice în format electronic [...] Articolul Din 1 noiembrie, R. Moldova va deveni parte a rețelei vamale unice europene. Alexandru Iacub: „Ne conectăm la o rețea care va face procedurile mai rapide și mai sigure” apare prima dată în NordNews.
VIDEO Apă curată pentru locuitorii din Edineț și Cupcini: lucrările la stația de tratare, aproape de finalizare # NordNews
După ani de așteptare, peste 25 de mii de locuitori din municipiul Edineț și orașul Cupcini vor avea, în curând, acces la apă potabilă de calitate. Lucrările la noua stație de tratare din Edineț sunt aproape finalizate. „Până când mi se pare incredibil, dar așteptăm, urmează să vedem. Este de proastă calitate și tehnica se [...] Articolul VIDEO Apă curată pentru locuitorii din Edineț și Cupcini: lucrările la stația de tratare, aproape de finalizare apare prima dată în NordNews.
Usatîi îl provoacă pe Munteanu în Parlament: „Aveți un plan B dacă UE nu trimite 1,9 miliarde de euro?” # NordNews
În timpul ședinței plenare dedicate votului de încredere noului Guvern, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, i-a adresat premierului desemnat, Alexandru Munteanu, o întrebare despre dependența economică a republicii față de fondurile europene. Deputatul a cerut să afle dacă există un plan alternativ în cazul în care Uniunea Europeană nu va aloca cele 1,9 miliarde de [...] Articolul Usatîi îl provoacă pe Munteanu în Parlament: „Aveți un plan B dacă UE nu trimite 1,9 miliarde de euro?” apare prima dată în NordNews.
Sportivii moldoveni Vitalie și Anastasia Spînu, au obținut șapte medalii la Campionatul Mondial de karate shotokan „SKDUN 2025”. Vitalie Spînu a cucerit medalia de aur la proba de kumite individual și două medalii de argint la categoriile open și kumite, în categoria de greutate de până la 80 de kg, transmite IPN. Anastasia Spînu a [...] Articolul Vitalie și Anastasia Spînu au cucerit șapte medalii la Mondialul de karate SKDUN 2025 apare prima dată în NordNews.
VIDEO Incendiu periculos la Bălți. Au ars 19 tone de cablu, iar fumul negru s-a văzut din mai multe zone ale orașului # NordNews
19 tone de cablu din cupru au ars, din cauza unui incendiu care a avut loc vineri, 31 octombrie, în parcarea companiei „DRÄXLMAIER”, aflată pe teritoriul Zonei Economice Libere Bălți. Focul a distrus complet o semiremorcă de tip prelată și încărcătura acesteia. La fața locului au intervenit echipele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). [...] Articolul VIDEO Incendiu periculos la Bălți. Au ars 19 tone de cablu, iar fumul negru s-a văzut din mai multe zone ale orașului apare prima dată în NordNews.
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță startul finanțării prestațiilor pentru luna noiembrie, cu executarea primei tranșe de 73 milioane lei destinată pensiilor și alocațiilor sociale. Plățile efectuate prin intermediul instituțiilor bancare vor fi disponibile la 4 noiembrie. Alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat vor fi finanțate la 7 noiembrie, iar ajutorul [...] Articolul Pensiile și indemnizațiile din noiembrie: când intră pe card apare prima dată în NordNews.
VIDEO Lucrările bat pasul pe loc. Reparația străzii Sf. Nicolae și podului Babinski riscă să nu fie încheiată până la finalul anului # NordNews
Reparația unei străzi și a unui pod din municipiul Bălți riscă să nu fie finalizată la termenul promis — sfârșitul anului 2025. Una dintre acestea este strada Sfântul Nicolae, afectată anul trecut de o alunecare de teren care a distrus o porțiune de carosabil. Atunci, o magistrală de apă s-a rupt, iar terenul s-a surpat. [...] Articolul VIDEO Lucrările bat pasul pe loc. Reparația străzii Sf. Nicolae și podului Babinski riscă să nu fie încheiată până la finalul anului apare prima dată în NordNews.
