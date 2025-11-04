Cine este „daebator”, creatorul de conținut care-i „taxează” cu umor pe influenceri și politicieni. De la glume între prieteni, la clipuri virale pe rețelele sociale
ZdGust, 4 noiembrie 2025 11:50
Vasile Bobeica sau „daebator”, așa cum este cunoscut pe rețelele sociale, este unul dintre cei mai virali creatori de conținut ai momentului. Pe TikTok și Instagram, acesta ironizează cu inteligență și umor, dar fără a renunța la bunul-simț, comportamente, tipologii sau discursuri publice ale altor creatori de conținut sau chiar politicieni. „Dacă vrei să aduci [...]
• • •
Alte ştiri de ZdGust
Acum 15 minute
11:50
Cine este „daebator”, creatorul de conținut care-i „taxează” cu umor pe influenceri și politicieni. De la glume între prieteni, la clipuri virale pe rețelele sociale # ZdGust
Vasile Bobeica sau „daebator”, așa cum este cunoscut pe rețelele sociale, este unul dintre cei mai virali creatori de conținut ai momentului. Pe TikTok și Instagram, acesta ironizează cu inteligență și umor, dar fără a renunța la bunul-simț, comportamente, tipologii sau discursuri publice ale altor creatori de conținut sau chiar politicieni. „Dacă vrei să aduci [...]
Acum 2 ore
10:20
Clătite americane din dovleac și năut, fără gluten, lactoză și zahăr, perfecte pentru micul dejun # ZdGust
Când vine anotimpul rece, nimic nu poate fi mai de bun augur pentru ziua care începe, decât niște clătite calde. Iar dacă sunt făcute din alimente de sezon și ies cât se poate de aromate, cu atât mai bine. Iată mai jos o rețetă inspirată de pe blogul italian de fitness și stil de viață [...]
10:10
Clătite americane din dovleac și năut, fără gluten, fără lactoză și fără zahăr, perfecte pentru micul dejun # ZdGust
Când vine anotimpul rece, nimic nu poate fi mai de bun augur pentru ziua care începe, decât niște clătite calde. Iar dacă sunt făcute din alimente de sezon și ies cât se poate de aromate, cu atât mai bine. Iată mai jos o rețetă inspirată de pe blogul italian de fitness și stil de viață [...]
Acum 24 ore
22:40
Cătălin Lungu și Emilian Crețu, schimb de replici după ce ultimul a apărut în fotografii alături de Ion Ceban. „Dă-ți demisia, dacă ești curajos” # ZdGust
Pe 1 noiembrie, primarul general Ion Ceban, împreună cu mai mulți colegi de la Primărie, a plantat arbori în sectorul Rîșcani al Capitalei. Printre participanți s-a numărat și actorul Emilian Crețu, care locuiește în zonă. Gestul actorului de a se alătura echipei Primăriei a stârnit însă reacții dure din partea colegului său de scenă de [...]
16:30
Noi reguli pentru centralele fotovoltaice: unde este permisă și unde este interzisă amplasarea panourilor. Recomandări și restricții # ZdGust
Ministerul Energiei, cu suportul Guvernului Germaniei, a elaborat proiectul Metodologiei cu privire la amplasarea, instalarea și demontarea centralelor electrice fotovoltaice în Republica Moldova. Potrivit comunicatului, documentul stabilește un cadru tehnic unitar, aliniat la standardele internaționale și la bunele practici europene, pentru dezvoltarea sustenabilă și sigură a proiectelor de energie solară. Metodologia se adresează proiectanților și dezvoltatorilor [...]
13:30
Cum combinăm alimentele pentru o absorbție maximă a nutrienților. Exemple de asocieri de micro și macronutrienți oferite de nutriționist # ZdGust
Modul în care combinăm alimentele, de cele mai multe ori, este influențat de ceea ce am văzut în familie, în mediul în care am crescut fiecare. Tania Fântână explică pentru G4Food ce putem face pentru o absorbție optimă. 1. Combinația de grăsimi și vitamine liposolubile Ce sunt vitaminele liposolubile?Vitaminele A, D, E și K sunt [...]
12:30
Maxim Caraion a devenit cel mai tânăr campion european din istorie la sărituri în înălțime pe role, cucerind medalia de aur la Campionatul European de sporturi cu role, desfășurat în orașul italian Anagni. În finală, Maxim Caraion l-a învins pe favoritul gazdelor, italianul Gianmarco Savi, campion european. Podiumul a fost completat de ucraineanul Nazar Portianko. [...]
12:10
John Malkovich, în rolul dirijorului român Sergiu Celibidache. Premiera filmului „Cravata Galbenă” a avut loc la București # ZdGust
Pe 1 noiembrie, la Sala Palatului din București a avut loc premiera unui film așteptat de foarte mulți români: „Cravata galbenă”, transmite Euronews.ro. Pelicula are în centru figura celebrului dirijor Sergiu Celibidache, iar din distribuția filmului fac parte nume mari ale cinematografiei internaționale. Premiera fimului a reușit să adune mii de oameni printre care actori [...]
Ieri
11:20
Elevii din R. Moldova câștigă, pentru a cincea oară consecutiv, medalia de aur la cea mai mare olimpiadă mondială de robotică pentru liceeni # ZdGust
Pentru al cincilea an la rând, R. Moldova se întoarce acasă cu medalia de aur de la cea mai mare competiție mondială de robotică pentru liceeni – FIRST Global Challenge 2025, desfășurată în perioada 28 octombrie – 1 noiembrie, în Panama City, Panama. Competiția, organizată pentru elevii de 15-18 ani, a reunit peste 190 de [...]
11:00
Internetul este principala sursă de informare în Republica Moldova, în timp ce televiziunea domină încă în UE # ZdGust
Internetul câștigă tot mai mult teren în Republica Moldova, fiind cea mai accesată și cea mai de încredere sursă de informare. Pentru cetățenii Uniunii Europene (UE) sursa principală de informare este televiziunea, totodată, popularitatea platformelor sociale de comunicare este în creștere, comparativ cu anii precedenți. Conform ultimului Barometru al Opiniei Publice (BOP) din Republica Moldova, publicat [...]
10:00
Bărbații trebuie să facă mai multă mișcare decât femeile pentru a obține aceleași beneficii pentru sănătatea inimii # ZdGust
Câteva ore de exercițiu fizic pe săptămână pot proteja inima, însă bărbații au nevoie de mai multă activitate decât femeile, arată un nou studiu, transmite EuroNews. Femeile beneficiază mai mult de pe urma sportului – mai ales în ceea ce privește sănătatea inimii. Potrivit cercetării publicate în revista Nature Cardiovascular Research, femeile care fac aproximativ [...]
2 noiembrie 2025
17:00
Chișinău găzduiește între 14 și 27 noiembrie cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Internațional „J.S. Bach”, un eveniment dedicat muzicii clasice și improvizației, cu invitați de renume internațional din Franța, Spania, Cuba și Germania. Festivalul debutează pe 14 noiembrie cu recitalul de orgă al francezului Vincent Dubois, organist titular al Catedralei Notre-Dame din Paris, aflat [...]
15:10
Deschis de doar șase ani, Rosewood Hong Kong s-a impus deja ca un reper al orizontului urban și ca unul dintre cele mai apreciate hoteluri de lux din lume, transmite CNN. După ce s-a situat de două ori în top trei al clasamentului „World’s 50 Best Hotels”, hotelul de 65 de etaje a ocupat în [...]
12:50
Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, G4Food îți propune un meniu pentru întreaga săptămână. Mai jos aveți meniul propus pentru săptămâna 3 – 9 noiembrie. Ne putem bucura de un meniu variat cu multe legume, fructe, paste, carne [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Douăsprezece femei din municipiul Ungheni au primit câte un grant de 40 de mii de lei pentru a deschide creșe de tip familial, destinate copiilor cu vârsta între 0 și 3 ani. Inițiativa are scopul de a sprijini părinții, în special mamele, să revină pe piața muncii și de a oferi copiilor îngrijire de calitate [...]
09:20
Toamna aduce din belșug dovleci, iar odată cu ei – și semințele pline de nutrienți. În loc să fie aruncate, semințele de dovleac pot fi prăjite și transformate într-o gustare sănătoasă și aromată, apreciată în orice bucătărie, recomandă G4Food. Dacă în mod tradițional semințele de dovleac se prăjesc pe aragaz sau în cuptor, friteuza cu [...]
08:10
(VIDEO) Ei sunt concurenții din R. Moldova care merg mai departe la Vocea României. Vezi echipele din care fac parte și performanța lor din audiții # ZdGust
Cinci concurenți din R. Moldova au selectați de antrenorii lor pentru a merge mai departe în concursul Vocea României de la Pro TV. Irina Rimes și Smiley au păstrat câte un concurent, iar Tudor Chirilă va avea în echipa sa trei membri din R. Moldova. Echipa de antrenori formată din Theo Rose și Horia Brenciu [...]
1 noiembrie 2025
13:10
Există momente în care furia depășește limitele unei reacții normale. Printre semnele care indică o problemă se numără conflictele frecvente, tensiunile constante în relații și sentimentul că e nevoie să ascunzi iritarea pentru a evita certurile. Potrivit HotNews, gândirea negativă, nerăbdarea permanentă și ostilitatea sunt alte indicii că furia a devenit o stare de fond, [...]
11:10
Dreptul la muncă pentru persoanele cu dizabilități: cum sunt sprijinite în procesul de angajare # ZdGust
Toate persoanele cu dizabilități au dreptul să fie încadrate în câmpul muncii. Pentru acestea, munca nu înseamnă doar un venit, ci și o formă de incluziune, recunoaștere și participare activă în societate. Au nevoie să se simtă utile, respectate și sprijinite. Deși întâmpină deseori obstacole, dorința de a contribui și de a face parte dintr-un [...]
09:50
Ziua Mondială a Vegetarienilor, marcată anual pe 1 noiembrie, aduce în prim-plan discuții despre beneficiile și riscurile unei diete vegetariene: ce aspecte trebuie luate în considerare, când acest regim poate fi unul sănătos și în ce situații ar putea deveni periculos pentru organism. Victoria Ursu este dieteticiană-nutriționistă. După o carieră de economistă și cursuri de [...]
31 octombrie 2025
17:50
Serile din timpul săptămânii pot fi aglomerate, cu o mulțime de activități, dar asta nu înseamnă că cina nu poate fi specială. Cu o listă de ingrediente simple, poți pregăti rapid mese gustoase și savuroase în timpul săptămânii. Acest preparat poate fi gata în 30 de minte și e savuros, conform Parade. Brânza ricotta bogată și [...]
15:10
O echipă de cercetători din Brazilia a descoperit că un compus natural prezent în mere și alte fructe ar putea contribui la prevenirea și tratarea bolilor gingivale. Studiul, publicat în revista Archives of Oral Biology, sugerează că substanța numită morin ar putea deveni o alternativă mai sigură și mai accesibilă la antibioticele utilizate în tratamentele stomatologice, [...]
14:00
De ce alegerea animalului de companie ar trebui să țină cont de trăsăturile de personalitate? # ZdGust
Dacă te gândești să îți iei un animal de companie, este important să alegi unul care să se potrivească personalității și stilului tău de viață. Un animal necesită atenție, timp și dedicare, iar compatibilitatea dintre tine și noul tău companion poate influența atât bunăstarea ta, cât și a acestuia, recomandă verywellmind. Potrivit specialistului Eric Gee, un animal [...]
12:30
Dacă te trezești frecvent în toiul nopții, experții recomandă să renunți la celebrul „numărat de oi”. Conform dr. Eidn Mahmoudzadeh, această metodă este prea simplă și nu ocupă suficient mintea pentru a preveni gândurile anxioase, conform The Guardian. În schimb, iată sfaturile pe care le-ai putea folosi: Evită să te uiți la ceasPrivitul orei poate declanșa [...]
11:10
Adaptare, sprijin și colaborare – rețeta succesului pentru un an școlar echilibrat: „Aveți încredere în copilul vostru și nu vă temeți să cereți sprijin” # ZdGust
Începutul unui nou an școlar aduce emoții, dar și neliniști pentru orice familie. Pentru unii copii adaptarea vine firesc, pentru alții însă această perioadă poate însemna un adevărat proces de acomodare – cu regulile noi, cu rutina de dimineață și cu provocările de zi cu zi. Și părinții, la rândul lor, trăiesc aceste schimbări, învățând [...]
10:20
Apă potabilă pentru locuitorii din Selemet, datorită donațiilor făcute în memoria unui tânăr din sat: „Visul lui era simplu: să lase ceva în urmă care să folosească oamenilor” # ZdGust
Satul Selemet din raionul Cimișlia va avea de acum încolo nu doar apă potabilă, ci și un simbol al iubirii și recunoștinței. Aici a fost livrată o construcție care va asigura accesul la apă potabilă pentru aproximativ 350 de gospodării din localitate. Proiectul a fost posibil datorită donațiilor făcute în memoria lui Vasile Vulpe, un [...]
09:30
Accesele repetate de furie pot anunța inclusiv boli precum diabetul, hipertiroidismul și demența, dar se pot număra și printre efectele adverse ale anumitor tratamente. Deși, furia e o emoție complet naturală și o reacție firească la situații stresante sau nedreptăți, când crizele devin frecvente, disproporționate sau apar fără un motiv evident, e indicată o discuție [...]
09:10
Fulgii de ovăz la micul dejun rămân mereu una dintre primele opțiuni sănătoase, dar ca să nu ne plictisim repetând mereu aceleași combinații, iată o altă posibilitate mai puțin luată în calcul. Dacă lăsăm peste noapte fulgii cu apă, când ne trezim dimineața, cu un mixer vertical putem obține în mai puțin de un minut o compoziție [...]
30 octombrie 2025
17:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță retragerea de pe piață a ouălor de consum produse de compania SRL „Speranța”, după ce în urma verificărilor de laborator a fost depistată bacteria Salmonella Enteritidis. Potrivit ANSA, bacteria a fost identificată în probele de materii fecale recoltate de la găinile ouătoare dintr-o hală aparținând operatorului economic. Autoritatea [...]
16:40
Sprijin pentru părinții studenți sau angajați: două spații de joacă pentru copii, la Universitatea din Bălți # ZdGust
Două spații prietenoase pentru copii destinate studenților și angajaților care au copii mici au fost inaugurate la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, anunță Organizația Internațională a Muncii (OIM). Spațiile oferă un mediu sigur, confortabil și stimulativ pentru micuți, în timp ce părinții își continuă studiile sau activitatea profesională. Spațiile sunt amplasate în blocurile [...]
15:30
Astăzi, 30 octombrie, se împlinesc 33 de ani de la moartea tragică a Doinei și a lui Ion Aldea-Teodorovici, artiști care au promovat valorile naționale și identitatea românească în Republica Moldova. Tot astăzi a fost anunțată și deschiderea unui Centru de cultură și artă în memoria celor două inimi gemene. Ion Aldea-Teodorovici (născut în 1954) [...]
13:10
Dacă este adevărat că există unele alimente care ne țin treji, este la fel de adevărat că există altele care ne ajută să ne relaxăm și să ne bucurăm de un somn lung și odihnitor. Potrivit cookist.it, somnul, acel moment prețios de odihnă care regenerează corpul și mintea, este profund influențat de numeroși factori, inclusiv [...]
12:00
Salariul mediu în 2025 a ajuns la peste 15 mii de lei. Ce domenii plătesc cel mai bine și unde salariile sunt mai mici decât media # ZdGust
În prima jumătate a anului 2025, salariul mediu lunar brut în Moldova a fost de 15 020 lei, în creștere cu 10,3% în termeni nominali sau cu 1,7% în termeni reali față de aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari salarii se înregistrează în domeniile informații și comunicații și servicii financiare, unde veniturile depășesc [...]
10:50
Persoanele care își doresc un loc de muncă, dar nu știu în ce domeniu s-ar regăsi, se pot adresa la cea mai apropiată subdiviziune teritorială pentru ocuparea forței de muncă pentru a beneficia de servicii de ghidare în carieră prin intermediul platformei Cognitrom Career Planner (CCP) și de a găsi locul de muncă potrivit. Totodată, [...]
09:30
Afecțiunile cardiace la copii pot fi greu de depistat la timp, de aceea medicii recomandă monitorizarea inimii încă din primele etape ale vieții. Potrivit medicului cardiolog pediatru Natalia Gavriliuc, prima examinare a cordului ar trebui făcută încă din perioada intrauterină, după 12 săptămâni de sarcină, atunci când dezvoltarea organelor este completă, iar bătăile inimii pot [...]
08:30
Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv cele cu dizabilități, pot beneficia de mai multe măsuri active de ocupare, menite să faciliteze angajarea și dezvoltarea profesională, dar și de programe de subvenționare din partea statului, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Printre oportunitățile oferite se numără: Formarea profesională prin: cursuri [...]
29 octombrie 2025
17:30
Imunitatea este importantă, dar pentru asta nu este nevoie să te bazezi pe suplimente. Ba chiar ai putea renunța la ele dacă vei consuma, potrivit bbcgoodfood.com, o serie de fructe și legume care nu doar că îți asigură necesarul zilnic de vitamina C, ci, uneori, chiar îl pot depăși. Primul fruct care ne vine în minte [...]
15:20
Nevoia de control se conturează în mod natural, în fiecare dintre noi, într-o manieră mai mult sau mai puțin puternică, încă de la începutul vieții. Desigur, să ai controlul vieții tale îți conferă o stare de bine și de siguranță care dă naștere unei seninătăți spre care tindem cu toții. Însă să cultivi, conștient sau [...]
14:00
Sezonul rece vine la pachet cu probleme respiratorii, dureri de gât, stări de slăbiciune, pastile și tratamente. Nutriționista Tania Fântână explică pentru G4Food cum putem trata sau ameliora durerea de gât cu ajutorul alimentației. Ce este durerea de gât și de ce apare Durerea de gât (faringită sau amigdalită ușoară) este de obicei cauzată de: [...]
13:30
Doi elevi din R. Moldova campioni la Intel® AI Global Impact Festival 2025, competiție internațională de inteligență artificială # ZdGust
Republica Moldova a obținut locul I la nivel global în cadrul competiției Intel® AI Global Impact Festival 2025, depășind 109 echipe din 33 de țări, inclusiv SUA și Singapore. Elevii Anastasia Batrîncea și Daniil Voznii, de la Liceul Teoretic „Nicolae Milescu Spătaru” din Chișinău, au câștigat concursul la nivel global la categoria 13-17 ani cu [...]
12:20
Ziua Internațională a Îngrijirii și Asistenței: „În Republica Moldova, peste jumătate dintre femeile tinere nu sunt prezente pe piața muncii din cauza responsabilităților familiale” # ZdGust
Ziua Internațională a Îngrijirii și Asistenței, marcată anual la 29 octombrie, atrage atenția asupra importanței muncii celor care oferă sprijin și îngrijire altora — o muncă esențială pentru societate, dar adesea trecută cu vederea. De trei ani consecutiv, această zi atrage atenția asupra rolului crucial al îngrijirii în funcționarea societății și asupra nevoii de recunoaștere [...]
11:30
Indicele Orașelor Fericite 2025 nu se referă la zgârie-nori impunători sau economii în plină expansiune. Este vorba despre arta de a face viața urbană nu doar locuibilă, ci, uneori, încântător de plăcută. Potrivit msn.com, șapte dintre primele zece poziții la nivel global din acest an sunt ocupate de orașe europene. Creat de Institutul pentru Calitatea [...]
10:30
(VIDEO) Ministerul Sănătății avertizează: nu ignorați semnele unui accident vascular cerebral # ZdGust
Ministerul Sănătății a publicat un videoclip de informare prin care atrage atenția asupra semnelor care pot indica un accident vascular cerebral (AVC). Asimetria facială, vorbirea incoerentă sau căderea bruscă a unui braț pot fi simptomele care cer intervenție medicală imediată. Autoritățile subliniază că recunoașterea rapidă a acestor semne și apelarea imediată la serviciile de urgență [...]
09:50
Un studiu publicat la 5 octombrie 2025 pe platforma ScienceDirect arată că formele de copt din silicon, deși apreciate pentru suprafața antiaderentă și întreținerea facilă, pot elibera în timpul coacerii substanțe potențial nocive în alimente și în aerul din interiorul casei. Recipientele de silicon testate în cadrul studiului dat au fost produse în mare parte [...]
28 octombrie 2025
14:10
Vrei să deosebești rapid alimentele procesate de cele ultraprocesate? Un medic explică metoda simplă prin care poți identifica produsele care îți pot afecta sănătatea # ZdGust
În țările dezvoltate, peste jumătate din caloriile consumate de oameni provin din alimente ultraprocesate, iar acest lucru nu este deloc benefic. Produse precum cerealele de mic dejun, dulciurile ambalate sau mâncărurile congelate au fost asociate cu un risc crescut de diabet, boli de inimă, cancer și chiar moarte prematură, potrivit today.com. Specialiștii recomandă limitarea acestor alimente, [...]
12:50
Medicii spun că legătura dintre presiunea psihică și emoțională și formarea anevrismelor există, dar nu comportă întotdeauna mecanismul cauză-efect. Răspunsul scurt ar fi că stresul nu provoacă anevrisme din senin, dar poate agrava riscul în cazul celor care au deja un perete arterial slăbit, notează HotNews. Anevrismele se formează atunci când o porțiune a unei [...]
11:40
„Nimeni din lume nu are așa ceva”. Prima carte medicală digitală din R. Moldova: o platformă AI care organizează și interpretează documente medicale # ZdGust
După ce a fost diagnosticat cu cancer de colon în 2024, Traian Chivriga, împreună cu fratele său, Cristian Chivriga, a transformat experiența prin care a trecut într-un proiect tehnologic util pentru toți: Cindi.md, prima carte medicală digitală din Republica Moldova. Platforma folosește inteligența artificială pentru a gestiona, interpreta și recomanda investigații medicale, ajutând pacienții să-și [...]
10:30
De la minciuni nevinovate la secrete periculoase: cum evoluează minciuna copiilor și 5 replici recomandate pentru părinți # ZdGust
Minciunile copiilor nu sunt mereu semn de obrăznicie. Adesea, copiii apelează la ele de frică, din dorința de aprobare sau sunt rodul unei imaginații debordante. În toate cazurile, reacția părintelui contează decisiv pentru ce se va întâmpla pe termen lung, relatează HotNews. De ce mint copiii – aceleași motive, vârste diferite Copiii mint încă de [...]
09:30
Un mic dejun sănătos nu înseamnă doar ingrediente corecte, ci și combinația potrivită între proteine, fibre, grăsimi bune și carbohidrați de calitate. Alegerea alimentelor potrivite poate ajuta la menținerea unui nivel stabil al glicemiei și a energiei pe tot parcursul zilei, explică specialiștii în nutriție, scrie G4Food. „Se spune mereu că prima masă a zilei [...]
09:20
ASP anunță întreruperea temporară a recepționării cererilor de stare civilă între 29–31 octombrie 2025 # ZdGust
Agenția Servicii Publice (ASP) desfășoară un amplu proces de modernizare, ce vizează digitalizarea și extinderea serviciilor online, pentru a simplifica modul în care cetățenii interacționează cu instituția. În acest context, în scopul asigurării procesului tehnico-organizatoric de implementare a noului sistem, ASP anunță că în perioada 29 – 31 octombrie 2025, se sistează activitatea tuturor subdiviziunilor [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.