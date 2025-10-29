(VIDEO) Ministerul Sănătății avertizează: nu ignorați semnele unui accident vascular cerebral

17:30

Anastasia Nichita, Ludmila Adamciuc, Nicolae Botgros și Maxim Potîrniche au participat astăzi la prima ședință a Parlamentului din cariera lor. Fiind deputați pentru prima dată, au declarat că își propun să fie responsabili și să învețe din practică. Anastasia Nichita: „Am emoții foarte mari, aici nu este salteaua de lupte” Aflată la prima experiență în [...]