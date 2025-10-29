(VIDEO) Ministerul Sănătății avertizează: nu ignorați semnele unui accident vascular cerebral
Ministerul Sănătății a publicat un videoclip de informare prin care atrage atenția asupra semnelor care pot indica un accident vascular cerebral (AVC). Asimetria facială, vorbirea incoerentă sau căderea bruscă a unui braț pot fi simptomele care cer intervenție medicală imediată. Autoritățile subliniază că recunoașterea rapidă a acestor semne și apelarea imediată la serviciile de urgență [...]
Acum 2 ore
09:50
Un studiu publicat la 5 octombrie 2025 pe platforma ScienceDirect arată că formele de copt din silicon, deși apreciate pentru suprafața antiaderentă și întreținerea facilă, pot elibera în timpul coacerii substanțe potențial nocive în alimente și în aerul din interiorul casei. Recipientele de silicon testate în cadrul studiului dat au fost produse în mare parte [...]
Acum 24 ore
14:10
Vrei să deosebești rapid alimentele procesate de cele ultraprocesate? Un medic explică metoda simplă prin care poți identifica produsele care îți pot afecta sănătatea # ZdGust
În țările dezvoltate, peste jumătate din caloriile consumate de oameni provin din alimente ultraprocesate, iar acest lucru nu este deloc benefic. Produse precum cerealele de mic dejun, dulciurile ambalate sau mâncărurile congelate au fost asociate cu un risc crescut de diabet, boli de inimă, cancer și chiar moarte prematură, potrivit today.com. Specialiștii recomandă limitarea acestor alimente, [...]
12:50
Medicii spun că legătura dintre presiunea psihică și emoțională și formarea anevrismelor există, dar nu comportă întotdeauna mecanismul cauză-efect. Răspunsul scurt ar fi că stresul nu provoacă anevrisme din senin, dar poate agrava riscul în cazul celor care au deja un perete arterial slăbit, notează HotNews. Anevrismele se formează atunci când o porțiune a unei [...]
11:40
„Nimeni din lume nu are așa ceva”. Prima carte medicală digitală din R. Moldova: o platformă AI care organizează și interpretează documente medicale # ZdGust
După ce a fost diagnosticat cu cancer de colon în 2024, Traian Chivriga, împreună cu fratele său, Cristian Chivriga, a transformat experiența prin care a trecut într-un proiect tehnologic util pentru toți: Cindi.md, prima carte medicală digitală din Republica Moldova. Platforma folosește inteligența artificială pentru a gestiona, interpreta și recomanda investigații medicale, ajutând pacienții să-și [...]
Ieri
10:30
De la minciuni nevinovate la secrete periculoase: cum evoluează minciuna copiilor și 5 replici recomandate pentru părinți # ZdGust
Minciunile copiilor nu sunt mereu semn de obrăznicie. Adesea, copiii apelează la ele de frică, din dorința de aprobare sau sunt rodul unei imaginații debordante. În toate cazurile, reacția părintelui contează decisiv pentru ce se va întâmpla pe termen lung, relatează HotNews. De ce mint copiii – aceleași motive, vârste diferite Copiii mint încă de [...]
09:30
Un mic dejun sănătos nu înseamnă doar ingrediente corecte, ci și combinația potrivită între proteine, fibre, grăsimi bune și carbohidrați de calitate. Alegerea alimentelor potrivite poate ajuta la menținerea unui nivel stabil al glicemiei și a energiei pe tot parcursul zilei, explică specialiștii în nutriție, scrie G4Food. „Se spune mereu că prima masă a zilei [...]
09:20
ASP anunță întreruperea temporară a recepționării cererilor de stare civilă între 29–31 octombrie 2025 # ZdGust
Agenția Servicii Publice (ASP) desfășoară un amplu proces de modernizare, ce vizează digitalizarea și extinderea serviciilor online, pentru a simplifica modul în care cetățenii interacționează cu instituția. În acest context, în scopul asigurării procesului tehnico-organizatoric de implementare a noului sistem, ASP anunță că în perioada 29 – 31 octombrie 2025, se sistează activitatea tuturor subdiviziunilor [...]
27 octombrie 2025
18:50
(VIDEO) Bărbatul care trăiește cu jumătate de față imprimată 3D, după ce a suferit un accident și și-a pierdut un ochi # ZdGust
Un bărbat de 75 de ani din Marea Britanie a suferit răni extrem de grave la cap după ce a fost lovit, în timp ce mergea pe bicicletă, de un şofer în stare de ebrietate. În accident, bărbatul a fost prins sub vehicul, a suferit arsuri severe pe o parte a corpului şi a feţei [...]
16:50
Începând de luni, 27 octombrie, șoferii pot verifica online toate abaterile surprinse de camerele de supraveghere rutieră și amenzile aferente, anunță Poliția R. Moldova. Noul serviciu oferă acces la rapoartele video generate automat de sistemele de monitorizare, cu detalii despre data, locul, vehiculul implicat și fotografia surprinsă. Amenzile pot fi achitate direct prin aplicația EVO, [...]
15:00
Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, G4Food propune să pregătești mâncarea pe câteva zile sau să gândești un meniu pentru întreaga săptămână. Mai jos aveți meniul propus pentru săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie. Ne putem bucura de [...]
14:20
Compania aeriană FLYONE marchează un moment de sărbătoare pentru companie și pasageri: transportarea pasagerului cu numărul 5.000.000. Pasagerul norocos era la bordul aeronavei care a operat zborul Frankfurt – Chișinău. La sosirea pe Aeroportul Internațional Chișinău, acesta a fost întâmpinat festiv. Atmosfera a fost una plină de emoție, zâmbete și surprize. Pentru a marca evenimentul, [...]
13:30
Etapa finală a concursului „Porțile Moldovei”: alege cea mai frumoasă dintre cele 50 de porți finaliste # ZdGust
Concursul național de fotografie „Porțile Moldovei”, inițiat de Alianța Asociațiilor de Băștinași din Moldova, a intrat în etapa finală. După ce juriul a evaluat sute de imagini trimise de pasionați din întreaga țară, au fost selectate 50 de fotografii finaliste, care redau cu fidelitate farmecul porților moldovenești, fie tradiționale, fie contemporane, însoțite de poveștile lor [...]
12:30
Toate vertebratele cască sau manifestă un comportament care este cel puțin recognoscibil ca fiind asemănător căscatului. Până relativ recent, scopul căscatului nu era clar, iar cercetătorii și oamenii de știință încă îl dezbat, relatează The Guardian. „Când întreb oamenii: «De ce credeți că căscăm?», cei mai mulți spun că are legătură cu respirația și că, [...]
11:30
Metamorfozele continuă. După concertele care au deschis cea de-a X-a ediție a Festivalului Moldo Crescendo, publicul din Chișinău a trăit deja primele metamorfoze prin muzică. De la rafinamentul clasic al serii de deschidere de la Sala cu Orgă, până la energia spectaculoasă a concertului din Arena Mică a Circului, la vibrațiile urbane ale serii dedicate [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Dacă doriți un desert bun și amuzant pentru copii de Halloween, fantomele de bezea sunt o opțiune ușor de preparat și cu succes garantat, notează G4Food. Ingrediente 3 albușuri de ou 260 g zahăr tos fin 1 praf de sare 32 de picături de ciocolată (pentru ochi și gură – câte 2 pentru fiecare fantomă) [...]
09:10
Chiar și în era digitală, poșta rămâne un instrument important pentru expedierea scrisorilor, coletelor și achizițiilor online. La sfârșitul anului 2024, volumul total al trimiterilor poștale în Republica Moldova a ajuns la 42,9 milioane, ceea ce înseamnă în medie 18 trimiteri poștale anual per locuitor. Centrul European al Consumatorului din Republica Moldova a publicat o [...]
08:10
Anastasia Nichita își prezintă diplomele de studii și vorbește despre comparația cu Țuțu. Mesajul sportivei deputate către cetățeni # ZdGust
Prima zi în Parlament s-a transformat într-o provocare pentru Anastasia Nichita. Vicecampioana olimpică la lupte libere, devenită deputată, a fost ținta unui val de comentarii online ironice și comparații cu fostul parlamentar Constantin Țuțu. Sportiva a explicat că, fiind prima sa zi în Parlament, a avut emoții și că, pe alocuri, răspunsurile oferite presei la [...]
26 octombrie 2025
14:20
Cine este Cezar Paul-Bădescu, scriitorul din manualul de română, care a vizitat elevii din Cahul după un mesaj primit de la aceștia pe Facebook # ZdGust
„Totul a început cu un mesaj pe care l-am primit de la o elevă din clasa a cincea, din satul Roșu, raionul Cahul. O cheamă Elena. Ea mi-a scris că i-a plăcut un text al meu care e în manualul de clasa a cincea și că ar dori să mă întâlnească, să le fac o [...]
12:50
World Travel Awards: Portugalia a fost votată „Cea mai bună destinație din Europa” pentru 2025 # ZdGust
Portugalia a fost votată „Cea mai bună destinație din Europa” la ediția din acest an a World Travel Awards, scrie EuroNews. Țara a recâștigat această distincție pe care o pierduse anul trecut în favoarea Greciei și pe care a câștigat-o de șase ori din 2017. Anul acesta, Portugalia s-a remarcat dintr-o listă de candidați care includea [...]
11:30
Mersul în pas alert poate crește ritmul cardiac, îmbunătăți circulația, reduce tensiunea arterială și ajuta oamenii să piardă în greutate. Adulții în vârstă nu trebuie să atingă un număr mare de pași zilnic pentru a obține beneficii semnificative pentru sănătatea inimii, potrivit unei noi analize, scrie EuroNews. Femeile în vârstă care au mers cel puțin [...]
10:20
A început vacanța, iar excursiile și călătoriile peste hotare sunt în toi! Pentru ca aventura să fie una plăcută și fără emoții la punctul de trecere, Poliția de Frontieră reamintește părinților și însoțitorilor minorilor care ies din țară câteva reguli simple, dar esențiale. Cine poate însoți un minor? Unul dintre părinți; O altă persoană, de exemplu: profesoara, [...]
09:10
Poliția de Frontieră informează cetățenii că documentele de călătorie deteriorate, fie că au fost spălate împreună cu îmbrăcămintea, murdărite cu cariocă, rupte, tăiate sau „personalizate” artistic de cei mici, nu pot fi utilizate pentru traversarea frontierei de stat, fiind considerate nevalabile. În situația în care documentul de călătorie este deteriorat, titularul este obligat să-l predea [...]
08:20
Vitamina D este un nutrient fascinant și vital pentru sănătate, mai ales pentru că la bază, nici măcar nu este o vitamină. Este un prohormon – o substanță pe care corpul nostru o transformă în hormoni pentru diverse funcții. Vitamina D ajută organismul să absoarbă calciul, poate reduce riscul de a dezvolta anumite boli cronice [...]
01:40
17:20
Paste la cină: toamna e anotimpul ciupercilor și al dovlecilor pentru un sos rapid și gustos # ZdGust
Pastele în sos de dovleac și ciuperci sunt o mâncare de toamnă extrem de aromată, dintr-o combinație de alimente de sezon reușită. Sosul are o consistență cremoasă și învăluie cu succes pastele, conferindu-l totodată și savoare, notează G4Food. Ingrediente pentru 4 porții de paste cu sos de dovleac și ciuperci 400 g de paste scurte [...]
15:10
Pentru vegetarieni, obținerea unei cantități suficiente de proteine poate părea o provocare, dar odată ce descoperiți alimentele bogate în proteine, care devin esențiale în alimentație, procesul devine mult mai simplu, conform The Focus. Spanacul – prietenul de nădejde al vegetarianului Pe lângă faptul că este plin de fibre și fier, o cană de spanac conține [...]
13:50
Cele mai bune exerciții pentru slăbit și în cât timp apar efecte în funcție de tipul de mișcare # ZdGust
Mersul pe jos, înotul și antrenamentele de forță se află în topul activităților fizice care te ajută să arzi calorii și să dai jos kilogramele în plus. Specialiștii recomandă minimum 150 de minute de exerciții moderate pe săptămână pentru rezultate vizibile, iar combinarea lor cu alimentația echilibrată rămâne formula ideală pentru topirea grăsimii corporale, scrie HotNews. [...]
11:40
Kaki sunt printre cele mai populare fructe ale lunilor reci, unul dintre fructele emblematice ale lunilor de toamnă și de iarnă, cu o aromă și o textură specifică. În funcție de soi și de gradul de coacere, pulpa sa poate avea texturi și niveluri diferite de dulceață, potrivit cookist.it. În plus, prezența taninurilor, substanțe naturale [...]
09:50
Rețetele de mic dejun cu „superalimente” bogate în nutrienți oferă un impuls pentru a începe ziua. În plus, multe dintre aceste rețete sunt prietenoase și ușor de preparat, arată Eatingwell. Specialiștii recomandă să încercăm să consumăm la micul dejun „superalimente”, termenul referindu-se la acele alimente care sunt recunoscute ca fiind foarte sănătoase și bogate în nutrienți. [...]
00:10
(VIDEO) „Ești extraordinară!” Cine e Mădălina Țurcan, tânăra de 20 de ani care a fascinat juriul și a trecut mai departe la Vocea României # ZdGust
Mădălina și-a descoperit vocea la doar patru ani, iar de atunci pasiunea a crescut din ce în ce mai mult în sufletul ei. A decis să pășească pe scena de la Vocea României și să le demnostreze tuturor că poate ajunge pe cele mai înalte culmi, scrie protv.ro. Mădălina a călcat cu încredere pe scenă [...]
24 octombrie 2025
23:00
(VIDEO) Cine este Ulizana Malimon, tânăra din Chișinău care l-a făcut pe Tudor Chirilă să se întoarcă în primele secunde la Vocea României # ZdGust
Ulizana și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din copilărie, dar abia la 20 de ani a decis să o transforme într-un drum serios. Acum a pășit pe scena „Vocea României” și este gata să demonstreze întregii lumi că are talent, scrie protv.ro. Ulizana a reușit, prin vocea sa, să îl întoarcă pe Tudor Chirilă chiar [...]
17:40
Ultimul weekend din octombrie aduce o explozie de evenimente culturale: festivaluri de muzică, spectacole de teatru, comedii savuroase și petreceri tematice. Fie că ești pasionat de artă, muzică sau relaxare, sigur vei găsi ceva pe gustul tău. Metamorfoze – Deschiderea Festivalului Moldo Crescendo, ediția X Concert de deschidere al unuia dintre cele mai elegante festivaluri [...]
16:00
(FOTO) De la București la Cahul: scriitorul Cezar Paul-Bădescu a ajuns la elevii din satul Roșu # ZdGust
Totul a început cu un mesaj pierdut într-o căsuță de mesaje necitite. O elevă din satul Roșu i-a scris scriitorului român Cezar Paul-Bădescu, invitându-l să le viziteze școala. La două săptămâni distanță, povestea devine realitate. Ajuns în sudul Moldovei, joi, 23 octombrie, autorul a publicat o fotografie din centrul orașului Cahul, menționând că prima impresie [...]
14:50
Un studiu revoluţionar realizat de cercetători de la Universitatea McGill din Canada a evaluat pentru prima dată vulnerabilitatea a 840 de milioane de clădiri din sudul globului la creşterea nivelului mării, transmite MediaFAx. Rezultatele arată că între 3 şi 130 de milioane de clădiri ar putea fi inundate până la sfârşitul secolului, în funcţie de [...]
12:50
Cercetătorii indieni au aflat cum se modifică boabele de cafea după ce trec prin sistemul digestiv al unui mic mamifer tropical și de ce acest proces le schimbă gustul, transmite MediaFax. Cea mai scumpă cafea din lume, cunoscută sub numele de kopi luwak, provine, literalmente, din excrementele unui mic mamifer din Asia de Sud, numit civetă [...]
11:40
Începând cu 23 octombrie, Parlamentul European a votat pentru adoptarea Directivei UE privind Monitorizarea Solului, devenind astfel prima lege europeană dedicată acestui domeniu. Această decizie vine în urma aprobării versiunii finale a noii legislații de către Consiliul European la 29 septembrie și a votului de succes al Comisiei pentru mediu, climă și siguranță alimentară (ENVI) la 20 octombrie. [...]
11:00
Un cunoscut bucătar din Republica Moldova, trimis pe banca acuzaților pentru trafic de droguri # ZdGust
Petru Chicu, bucătarul și proprietarul unui restaurant din capitală, dar și fost prezentator al unei emisiuni TV de culinărie, trimis pe banca acuzaților alături de alți doi bărbați de 35 și 24 de ani, fiind acuzați de comiterea infracțiunii de trafic de droguri. Solicitat de ZdG, Chicu nu a negat acest lucru și a declarat [...]
10:40
În noaptea de 25 spre 26 octombrie, R. Moldova va trece la ora de iarnă – moment în care ceasurile se vor da înapoi cu o oră, de la 04:00 la 03:00. Această modificare reprezintă, de fapt, revenirea la fusul orar natural al fiecărei țări și face parte dintr-o măsură aplicată la nivel european, valabilă [...]
09:50
Fulgii de ovăz combinați cu coajă și zeamă proaspătă de lămâie oferă o aromă intensă și un gust echilibrat. Textura cremoasă a ovăzului se completează cu semințele de mac, iar siropul de arțar adaugă o notă delicată de dulceață, arată eatingwell.com. Rezultatul este un mic dejun care amintește de brioșele cu lămâie și mac, dar [...]
23 octombrie 2025
18:10
Dublu motiv de sărbătoare pentru soprana Valentina Nafornița și soțul ei, dirijorul Cristian Spătaru. Cei doi și-au botezat astăzi gemenii, Rafael și Carol, într-o zi cu semnificație specială pentru familie — chiar de ziua de naștere a mamei artistei. Pentru eveniment, soprana a purtat o ținută semnată de creatoarea Valentina Vidrașcu, cunoscută pentru reinterpretările moderne [...]
16:40
Cum facem siropul perfect pentru dulceață – trucuri ca să știm când e gata chiar dacă nu avem termometru culinar # ZdGust
Prepararea dulceții perfecte începe întotdeauna cu siropul – inima oricărui preparat de acest tip reușit. Fie că e vorba de dulceață de căpșuni, cireșe, smochine, caise sau petale de trandafir, consistența, culoarea și gustul final depind în mare măsură de modul în care este făcut și verificat siropul, scrie G4Food. Ingredientele de bază Pentru un [...]
15:10
Castana este un fruct oleaginos, adesea comparat cu cerealele, deoarece valorile sale nutriționale au mai multe în comun cu acestea decât cu alte fructe oleaginoase, scrie MediaFax. În timp ce alte fructe oleaginoase sunt o sursă bogată de proteine vegetale și grăsimi sănătoase, castanele au o proporție foarte mică din acești nutrienți. În schimb, ele [...]
13:40
Între 23 și 28 octombrie, R. Moldova devine capitala acordeonului, găzduind prima ediție a festivalului internațional „Moldova Accordion Days”, un eveniment la care vor participa artiști și tineri interpreți din peste 10 țări europene. Fondatorul festivalului, Radu Rățoi, invită publicul la șase zile de concerte, workshopuri și competiții internaționale care se vor desfășura la Chișinău [...]
12:10
Te-ai uitat vreodată în frigider și ai simțit nevoia să-l „umpli”, chiar dacă ai deja mâncare suficientă? Sau ai aruncat alimente expirate, cu sentimentul că „data viitoare o să fiu mai atent(ă)”? Risipa alimentară a devenit una dintre cele mai mari probleme moderne, atât pentru mediu, cât și pentru sănătatea noastră, scrie G4Food. Mulți oameni [...]
11:00
Problemele sănătății orale încep, de fapt, cu igiena deficitară. Medicul stomatolog Victoria Șestovschi susține că atunci când periajul este făcut în grabă sau incorect, placa bacteriană se acumulează pe suprafața dinților, iar bacteriile din placă se hrănesc cu zaharurile din alimente, producând acizi care atacă treptat smalțul dentar. Ceea ce mâncăm influențează direct starea dinților [...]
10:10
Festivalul Moldo Crescendo împlinește 10 ani – „Metamorfoze”, o ediție dedicată transformării prin artă și muzică # ZdGust
Festivalul de muzică clasică Moldo Crescendo revine în această toamnă cu ediția a X-a, desfășurată între 24 octombrie și 1 noiembrie 2025, sub tema „Metamorfoze”. Evenimentul marchează zece ani de când tinerii muzicieni moldoveni au început să aducă muzica clasică mai aproape de public, transformând-o într-o experiență vie, contemporană și accesibilă. Deschiderea oficială va avea [...]
09:10
Alivanca este o turtă din mălai amestecată cu lapte bătut și brânză, coaptă în cuptor. Este un desert tradițional moldovenesc, care poate avea un gust sărat sau dulce. Gospodinele obișnuiau să prepare alivanca din mălai și brânză sărată de oi, de vaci sau de urdă, amestecată cu codițe de ceapă, verdeață sau jumări, apoi o [...]
22 octombrie 2025
17:30
De la terenul de sport și scena artistică la Parlament: promisiunile deputaților care au ajuns pentru prima dată în Parlament # ZdGust
Anastasia Nichita, Ludmila Adamciuc, Nicolae Botgros și Maxim Potîrniche au participat astăzi la prima ședință a Parlamentului din cariera lor. Fiind deputați pentru prima dată, au declarat că își propun să fie responsabili și să învețe din practică. Anastasia Nichita: „Am emoții foarte mari, aici nu este salteaua de lupte” Aflată la prima experiență în [...]
