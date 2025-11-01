Zece soluții practice pe care le poți folosi atunci când furia nu mai poate fi gestionată
ZdGust, 1 noiembrie 2025 13:10
Există momente în care furia depășește limitele unei reacții normale. Printre semnele care indică o problemă se numără conflictele frecvente, tensiunile constante în relații și sentimentul că e nevoie să ascunzi iritarea pentru a evita certurile. Potrivit HotNews, gândirea negativă, nerăbdarea permanentă și ostilitatea sunt alte indicii că furia a devenit o stare de fond, [...]
Acum 30 minute
13:10
Acum 4 ore
11:10
Dreptul la muncă pentru persoanele cu dizabilități: cum sunt sprijinite în procesul de angajare # ZdGust
Toate persoanele cu dizabilități au dreptul să fie încadrate în câmpul muncii. Pentru acestea, munca nu înseamnă doar un venit, ci și o formă de incluziune, recunoaștere și participare activă în societate. Au nevoie să se simtă utile, respectate și sprijinite. Deși întâmpină deseori obstacole, dorința de a contribui și de a face parte dintr-un [...]
09:50
Ziua Mondială a Vegetarienilor, marcată anual pe 1 noiembrie, aduce în prim-plan discuții despre beneficiile și riscurile unei diete vegetariene: ce aspecte trebuie luate în considerare, când acest regim poate fi unul sănătos și în ce situații ar putea deveni periculos pentru organism. Victoria Ursu este dieteticiană-nutriționistă. După o carieră de economistă și cursuri de [...]
Acum 24 ore
17:50
Serile din timpul săptămânii pot fi aglomerate, cu o mulțime de activități, dar asta nu înseamnă că cina nu poate fi specială. Cu o listă de ingrediente simple, poți pregăti rapid mese gustoase și savuroase în timpul săptămânii. Acest preparat poate fi gata în 30 de minte și e savuros, conform Parade. Brânza ricotta bogată și [...]
15:10
O echipă de cercetători din Brazilia a descoperit că un compus natural prezent în mere și alte fructe ar putea contribui la prevenirea și tratarea bolilor gingivale. Studiul, publicat în revista Archives of Oral Biology, sugerează că substanța numită morin ar putea deveni o alternativă mai sigură și mai accesibilă la antibioticele utilizate în tratamentele stomatologice, [...]
14:00
De ce alegerea animalului de companie ar trebui să țină cont de trăsăturile de personalitate? # ZdGust
Dacă te gândești să îți iei un animal de companie, este important să alegi unul care să se potrivească personalității și stilului tău de viață. Un animal necesită atenție, timp și dedicare, iar compatibilitatea dintre tine și noul tău companion poate influența atât bunăstarea ta, cât și a acestuia, recomandă verywellmind. Potrivit specialistului Eric Gee, un animal [...]
Ieri
12:30
Dacă te trezești frecvent în toiul nopții, experții recomandă să renunți la celebrul „numărat de oi”. Conform dr. Eidn Mahmoudzadeh, această metodă este prea simplă și nu ocupă suficient mintea pentru a preveni gândurile anxioase, conform The Guardian. În schimb, iată sfaturile pe care le-ai putea folosi: Evită să te uiți la ceasPrivitul orei poate declanșa [...]
11:10
Adaptare, sprijin și colaborare – rețeta succesului pentru un an școlar echilibrat: „Aveți încredere în copilul vostru și nu vă temeți să cereți sprijin” # ZdGust
Începutul unui nou an școlar aduce emoții, dar și neliniști pentru orice familie. Pentru unii copii adaptarea vine firesc, pentru alții însă această perioadă poate însemna un adevărat proces de acomodare – cu regulile noi, cu rutina de dimineață și cu provocările de zi cu zi. Și părinții, la rândul lor, trăiesc aceste schimbări, învățând [...]
10:20
Apă potabilă pentru locuitorii din Selemet, datorită donațiilor făcute în memoria unui tânăr din sat: „Visul lui era simplu: să lase ceva în urmă care să folosească oamenilor” # ZdGust
Satul Selemet din raionul Cimișlia va avea de acum încolo nu doar apă potabilă, ci și un simbol al iubirii și recunoștinței. Aici a fost livrată o construcție care va asigura accesul la apă potabilă pentru aproximativ 350 de gospodării din localitate. Proiectul a fost posibil datorită donațiilor făcute în memoria lui Vasile Vulpe, un [...]
09:30
Accesele repetate de furie pot anunța inclusiv boli precum diabetul, hipertiroidismul și demența, dar se pot număra și printre efectele adverse ale anumitor tratamente. Deși, furia e o emoție complet naturală și o reacție firească la situații stresante sau nedreptăți, când crizele devin frecvente, disproporționate sau apar fără un motiv evident, e indicată o discuție [...]
09:10
Fulgii de ovăz la micul dejun rămân mereu una dintre primele opțiuni sănătoase, dar ca să nu ne plictisim repetând mereu aceleași combinații, iată o altă posibilitate mai puțin luată în calcul. Dacă lăsăm peste noapte fulgii cu apă, când ne trezim dimineața, cu un mixer vertical putem obține în mai puțin de un minut o compoziție [...]
30 octombrie 2025
17:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță retragerea de pe piață a ouălor de consum produse de compania SRL „Speranța”, după ce în urma verificărilor de laborator a fost depistată bacteria Salmonella Enteritidis. Potrivit ANSA, bacteria a fost identificată în probele de materii fecale recoltate de la găinile ouătoare dintr-o hală aparținând operatorului economic. Autoritatea [...]
16:40
Sprijin pentru părinții studenți sau angajați: două spații de joacă pentru copii, la Universitatea din Bălți # ZdGust
Două spații prietenoase pentru copii destinate studenților și angajaților care au copii mici au fost inaugurate la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, anunță Organizația Internațională a Muncii (OIM). Spațiile oferă un mediu sigur, confortabil și stimulativ pentru micuți, în timp ce părinții își continuă studiile sau activitatea profesională. Spațiile sunt amplasate în blocurile [...]
15:30
Astăzi, 30 octombrie, se împlinesc 33 de ani de la moartea tragică a Doinei și a lui Ion Aldea-Teodorovici, artiști care au promovat valorile naționale și identitatea românească în Republica Moldova. Tot astăzi a fost anunțată și deschiderea unui Centru de cultură și artă în memoria celor două inimi gemene. Ion Aldea-Teodorovici (născut în 1954) [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Dacă este adevărat că există unele alimente care ne țin treji, este la fel de adevărat că există altele care ne ajută să ne relaxăm și să ne bucurăm de un somn lung și odihnitor. Potrivit cookist.it, somnul, acel moment prețios de odihnă care regenerează corpul și mintea, este profund influențat de numeroși factori, inclusiv [...]
12:00
Salariul mediu în 2025 a ajuns la peste 15 mii de lei. Ce domenii plătesc cel mai bine și unde salariile sunt mai mici decât media # ZdGust
În prima jumătate a anului 2025, salariul mediu lunar brut în Moldova a fost de 15 020 lei, în creștere cu 10,3% în termeni nominali sau cu 1,7% în termeni reali față de aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari salarii se înregistrează în domeniile informații și comunicații și servicii financiare, unde veniturile depășesc [...]
10:50
Persoanele care își doresc un loc de muncă, dar nu știu în ce domeniu s-ar regăsi, se pot adresa la cea mai apropiată subdiviziune teritorială pentru ocuparea forței de muncă pentru a beneficia de servicii de ghidare în carieră prin intermediul platformei Cognitrom Career Planner (CCP) și de a găsi locul de muncă potrivit. Totodată, [...]
09:30
Afecțiunile cardiace la copii pot fi greu de depistat la timp, de aceea medicii recomandă monitorizarea inimii încă din primele etape ale vieții. Potrivit medicului cardiolog pediatru Natalia Gavriliuc, prima examinare a cordului ar trebui făcută încă din perioada intrauterină, după 12 săptămâni de sarcină, atunci când dezvoltarea organelor este completă, iar bătăile inimii pot [...]
08:30
Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv cele cu dizabilități, pot beneficia de mai multe măsuri active de ocupare, menite să faciliteze angajarea și dezvoltarea profesională, dar și de programe de subvenționare din partea statului, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Printre oportunitățile oferite se numără: Formarea profesională prin: cursuri [...]
29 octombrie 2025
17:30
Imunitatea este importantă, dar pentru asta nu este nevoie să te bazezi pe suplimente. Ba chiar ai putea renunța la ele dacă vei consuma, potrivit bbcgoodfood.com, o serie de fructe și legume care nu doar că îți asigură necesarul zilnic de vitamina C, ci, uneori, chiar îl pot depăși. Primul fruct care ne vine în minte [...]
15:20
Nevoia de control se conturează în mod natural, în fiecare dintre noi, într-o manieră mai mult sau mai puțin puternică, încă de la începutul vieții. Desigur, să ai controlul vieții tale îți conferă o stare de bine și de siguranță care dă naștere unei seninătăți spre care tindem cu toții. Însă să cultivi, conștient sau [...]
14:00
Sezonul rece vine la pachet cu probleme respiratorii, dureri de gât, stări de slăbiciune, pastile și tratamente. Nutriționista Tania Fântână explică pentru G4Food cum putem trata sau ameliora durerea de gât cu ajutorul alimentației. Ce este durerea de gât și de ce apare Durerea de gât (faringită sau amigdalită ușoară) este de obicei cauzată de: [...]
13:30
Doi elevi din R. Moldova campioni la Intel® AI Global Impact Festival 2025, competiție internațională de inteligență artificială # ZdGust
Republica Moldova a obținut locul I la nivel global în cadrul competiției Intel® AI Global Impact Festival 2025, depășind 109 echipe din 33 de țări, inclusiv SUA și Singapore. Elevii Anastasia Batrîncea și Daniil Voznii, de la Liceul Teoretic „Nicolae Milescu Spătaru” din Chișinău, au câștigat concursul la nivel global la categoria 13-17 ani cu [...]
12:20
Ziua Internațională a Îngrijirii și Asistenței: „În Republica Moldova, peste jumătate dintre femeile tinere nu sunt prezente pe piața muncii din cauza responsabilităților familiale” # ZdGust
Ziua Internațională a Îngrijirii și Asistenței, marcată anual la 29 octombrie, atrage atenția asupra importanței muncii celor care oferă sprijin și îngrijire altora — o muncă esențială pentru societate, dar adesea trecută cu vederea. De trei ani consecutiv, această zi atrage atenția asupra rolului crucial al îngrijirii în funcționarea societății și asupra nevoii de recunoaștere [...]
11:30
Indicele Orașelor Fericite 2025 nu se referă la zgârie-nori impunători sau economii în plină expansiune. Este vorba despre arta de a face viața urbană nu doar locuibilă, ci, uneori, încântător de plăcută. Potrivit msn.com, șapte dintre primele zece poziții la nivel global din acest an sunt ocupate de orașe europene. Creat de Institutul pentru Calitatea [...]
10:30
(VIDEO) Ministerul Sănătății avertizează: nu ignorați semnele unui accident vascular cerebral # ZdGust
Ministerul Sănătății a publicat un videoclip de informare prin care atrage atenția asupra semnelor care pot indica un accident vascular cerebral (AVC). Asimetria facială, vorbirea incoerentă sau căderea bruscă a unui braț pot fi simptomele care cer intervenție medicală imediată. Autoritățile subliniază că recunoașterea rapidă a acestor semne și apelarea imediată la serviciile de urgență [...]
09:50
Un studiu publicat la 5 octombrie 2025 pe platforma ScienceDirect arată că formele de copt din silicon, deși apreciate pentru suprafața antiaderentă și întreținerea facilă, pot elibera în timpul coacerii substanțe potențial nocive în alimente și în aerul din interiorul casei. Recipientele de silicon testate în cadrul studiului dat au fost produse în mare parte [...]
28 octombrie 2025
14:10
Vrei să deosebești rapid alimentele procesate de cele ultraprocesate? Un medic explică metoda simplă prin care poți identifica produsele care îți pot afecta sănătatea # ZdGust
În țările dezvoltate, peste jumătate din caloriile consumate de oameni provin din alimente ultraprocesate, iar acest lucru nu este deloc benefic. Produse precum cerealele de mic dejun, dulciurile ambalate sau mâncărurile congelate au fost asociate cu un risc crescut de diabet, boli de inimă, cancer și chiar moarte prematură, potrivit today.com. Specialiștii recomandă limitarea acestor alimente, [...]
12:50
Medicii spun că legătura dintre presiunea psihică și emoțională și formarea anevrismelor există, dar nu comportă întotdeauna mecanismul cauză-efect. Răspunsul scurt ar fi că stresul nu provoacă anevrisme din senin, dar poate agrava riscul în cazul celor care au deja un perete arterial slăbit, notează HotNews. Anevrismele se formează atunci când o porțiune a unei [...]
11:40
„Nimeni din lume nu are așa ceva”. Prima carte medicală digitală din R. Moldova: o platformă AI care organizează și interpretează documente medicale # ZdGust
După ce a fost diagnosticat cu cancer de colon în 2024, Traian Chivriga, împreună cu fratele său, Cristian Chivriga, a transformat experiența prin care a trecut într-un proiect tehnologic util pentru toți: Cindi.md, prima carte medicală digitală din Republica Moldova. Platforma folosește inteligența artificială pentru a gestiona, interpreta și recomanda investigații medicale, ajutând pacienții să-și [...]
10:30
De la minciuni nevinovate la secrete periculoase: cum evoluează minciuna copiilor și 5 replici recomandate pentru părinți # ZdGust
Minciunile copiilor nu sunt mereu semn de obrăznicie. Adesea, copiii apelează la ele de frică, din dorința de aprobare sau sunt rodul unei imaginații debordante. În toate cazurile, reacția părintelui contează decisiv pentru ce se va întâmpla pe termen lung, relatează HotNews. De ce mint copiii – aceleași motive, vârste diferite Copiii mint încă de [...]
09:30
Un mic dejun sănătos nu înseamnă doar ingrediente corecte, ci și combinația potrivită între proteine, fibre, grăsimi bune și carbohidrați de calitate. Alegerea alimentelor potrivite poate ajuta la menținerea unui nivel stabil al glicemiei și a energiei pe tot parcursul zilei, explică specialiștii în nutriție, scrie G4Food. „Se spune mereu că prima masă a zilei [...]
09:20
ASP anunță întreruperea temporară a recepționării cererilor de stare civilă între 29–31 octombrie 2025 # ZdGust
Agenția Servicii Publice (ASP) desfășoară un amplu proces de modernizare, ce vizează digitalizarea și extinderea serviciilor online, pentru a simplifica modul în care cetățenii interacționează cu instituția. În acest context, în scopul asigurării procesului tehnico-organizatoric de implementare a noului sistem, ASP anunță că în perioada 29 – 31 octombrie 2025, se sistează activitatea tuturor subdiviziunilor [...]
27 octombrie 2025
18:50
(VIDEO) Bărbatul care trăiește cu jumătate de față imprimată 3D, după ce a suferit un accident și și-a pierdut un ochi # ZdGust
Un bărbat de 75 de ani din Marea Britanie a suferit răni extrem de grave la cap după ce a fost lovit, în timp ce mergea pe bicicletă, de un şofer în stare de ebrietate. În accident, bărbatul a fost prins sub vehicul, a suferit arsuri severe pe o parte a corpului şi a feţei [...]
16:50
Începând de luni, 27 octombrie, șoferii pot verifica online toate abaterile surprinse de camerele de supraveghere rutieră și amenzile aferente, anunță Poliția R. Moldova. Noul serviciu oferă acces la rapoartele video generate automat de sistemele de monitorizare, cu detalii despre data, locul, vehiculul implicat și fotografia surprinsă. Amenzile pot fi achitate direct prin aplicația EVO, [...]
15:00
Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, G4Food propune să pregătești mâncarea pe câteva zile sau să gândești un meniu pentru întreaga săptămână. Mai jos aveți meniul propus pentru săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie. Ne putem bucura de [...]
14:20
Compania aeriană FLYONE marchează un moment de sărbătoare pentru companie și pasageri: transportarea pasagerului cu numărul 5.000.000. Pasagerul norocos era la bordul aeronavei care a operat zborul Frankfurt – Chișinău. La sosirea pe Aeroportul Internațional Chișinău, acesta a fost întâmpinat festiv. Atmosfera a fost una plină de emoție, zâmbete și surprize. Pentru a marca evenimentul, [...]
13:30
Etapa finală a concursului „Porțile Moldovei”: alege cea mai frumoasă dintre cele 50 de porți finaliste # ZdGust
Concursul național de fotografie „Porțile Moldovei”, inițiat de Alianța Asociațiilor de Băștinași din Moldova, a intrat în etapa finală. După ce juriul a evaluat sute de imagini trimise de pasionați din întreaga țară, au fost selectate 50 de fotografii finaliste, care redau cu fidelitate farmecul porților moldovenești, fie tradiționale, fie contemporane, însoțite de poveștile lor [...]
12:30
Toate vertebratele cască sau manifestă un comportament care este cel puțin recognoscibil ca fiind asemănător căscatului. Până relativ recent, scopul căscatului nu era clar, iar cercetătorii și oamenii de știință încă îl dezbat, relatează The Guardian. „Când întreb oamenii: «De ce credeți că căscăm?», cei mai mulți spun că are legătură cu respirația și că, [...]
11:30
Metamorfozele continuă. După concertele care au deschis cea de-a X-a ediție a Festivalului Moldo Crescendo, publicul din Chișinău a trăit deja primele metamorfoze prin muzică. De la rafinamentul clasic al serii de deschidere de la Sala cu Orgă, până la energia spectaculoasă a concertului din Arena Mică a Circului, la vibrațiile urbane ale serii dedicate [...]
10:30
Dacă doriți un desert bun și amuzant pentru copii de Halloween, fantomele de bezea sunt o opțiune ușor de preparat și cu succes garantat, notează G4Food. Ingrediente 3 albușuri de ou 260 g zahăr tos fin 1 praf de sare 32 de picături de ciocolată (pentru ochi și gură – câte 2 pentru fiecare fantomă) [...]
09:10
Chiar și în era digitală, poșta rămâne un instrument important pentru expedierea scrisorilor, coletelor și achizițiilor online. La sfârșitul anului 2024, volumul total al trimiterilor poștale în Republica Moldova a ajuns la 42,9 milioane, ceea ce înseamnă în medie 18 trimiteri poștale anual per locuitor. Centrul European al Consumatorului din Republica Moldova a publicat o [...]
08:10
Anastasia Nichita își prezintă diplomele de studii și vorbește despre comparația cu Țuțu. Mesajul sportivei deputate către cetățeni # ZdGust
Prima zi în Parlament s-a transformat într-o provocare pentru Anastasia Nichita. Vicecampioana olimpică la lupte libere, devenită deputată, a fost ținta unui val de comentarii online ironice și comparații cu fostul parlamentar Constantin Țuțu. Sportiva a explicat că, fiind prima sa zi în Parlament, a avut emoții și că, pe alocuri, răspunsurile oferite presei la [...]
26 octombrie 2025
14:20
Cine este Cezar Paul-Bădescu, scriitorul din manualul de română, care a vizitat elevii din Cahul după un mesaj primit de la aceștia pe Facebook # ZdGust
„Totul a început cu un mesaj pe care l-am primit de la o elevă din clasa a cincea, din satul Roșu, raionul Cahul. O cheamă Elena. Ea mi-a scris că i-a plăcut un text al meu care e în manualul de clasa a cincea și că ar dori să mă întâlnească, să le fac o [...]
12:50
World Travel Awards: Portugalia a fost votată „Cea mai bună destinație din Europa” pentru 2025 # ZdGust
Portugalia a fost votată „Cea mai bună destinație din Europa” la ediția din acest an a World Travel Awards, scrie EuroNews. Țara a recâștigat această distincție pe care o pierduse anul trecut în favoarea Greciei și pe care a câștigat-o de șase ori din 2017. Anul acesta, Portugalia s-a remarcat dintr-o listă de candidați care includea [...]
11:30
Mersul în pas alert poate crește ritmul cardiac, îmbunătăți circulația, reduce tensiunea arterială și ajuta oamenii să piardă în greutate. Adulții în vârstă nu trebuie să atingă un număr mare de pași zilnic pentru a obține beneficii semnificative pentru sănătatea inimii, potrivit unei noi analize, scrie EuroNews. Femeile în vârstă care au mers cel puțin [...]
10:20
A început vacanța, iar excursiile și călătoriile peste hotare sunt în toi! Pentru ca aventura să fie una plăcută și fără emoții la punctul de trecere, Poliția de Frontieră reamintește părinților și însoțitorilor minorilor care ies din țară câteva reguli simple, dar esențiale. Cine poate însoți un minor? Unul dintre părinți; O altă persoană, de exemplu: profesoara, [...]
09:10
Poliția de Frontieră informează cetățenii că documentele de călătorie deteriorate, fie că au fost spălate împreună cu îmbrăcămintea, murdărite cu cariocă, rupte, tăiate sau „personalizate” artistic de cei mici, nu pot fi utilizate pentru traversarea frontierei de stat, fiind considerate nevalabile. În situația în care documentul de călătorie este deteriorat, titularul este obligat să-l predea [...]
08:20
Vitamina D este un nutrient fascinant și vital pentru sănătate, mai ales pentru că la bază, nici măcar nu este o vitamină. Este un prohormon – o substanță pe care corpul nostru o transformă în hormoni pentru diverse funcții. Vitamina D ajută organismul să absoarbă calciul, poate reduce riscul de a dezvolta anumite boli cronice [...]
01:40
(VIDEO) S-a născut prematur, iar medicii nu-i dădeau șanse să poată vorbi sau merge. Acum, la 22 de ani, a luptat în ring cu idolul său, Cătălin Moroșanu # ZdGust
Dragoș Zdrolidis s-a născut în urmă cu 22 de ani, la Brăila (România), prematur, la doar 5 luni și 3 săptămâni, cântărind 700 de grame, cât două portocale. Medicii i-au spus mamei sale că nu va merge, nu va auzi și nu va vorbi niciodată. Dar ea nu a vrut să accepte verdictul. Era fiul [...]
