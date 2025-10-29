Top cele mai fericite orașe în 2025: șapte din primele zece sunt din Europa

12:10

Te-ai uitat vreodată în frigider și ai simțit nevoia să-l „umpli”, chiar dacă ai deja mâncare suficientă? Sau ai aruncat alimente expirate, cu sentimentul că „data viitoare o să fiu mai atent(ă)”? Risipa alimentară a devenit una dintre cele mai mari probleme moderne, atât pentru mediu, cât și pentru sănătatea noastră, scrie G4Food. Mulți oameni [...]