Republica Moldova vrea să includă vinăriile Cricova și Mileștii Mici în patrimoniul UNESCO

Așteptările cetățenilor de la noul Guvern format la Chișinău sunt detaliate în presa apărută astăzi în R. Moldova, unde este publicată și o anatomie a programului de guvernare. De asemenea, un alt aspect relevat de presa de astăzi este cel care ține de raportul despre extindere al Comisiei Europene, cu precizarea că soarta negocierilor de aderare este incertă.