Deputata Partidului Nostru cere voință politică pentru reformele locale

13:40

Reprezentanții Blocului ALTERNATIVA au declarat, după consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu, că speră într-un dialog real și într-o guvernare care să pună pe primul loc interesele cetățenilor, nu calculele politice. „Am discutat, am auzit ce a comunicat dl Munteanu. Vreau să cred că se dorește cu adevărat rezolvarea problemelor oamenilor și că se vor […] Articolul Apel la acțiune: „Premierul trebuie să fie independent, nu executant politic” apare prima dată în DemocracyMD.