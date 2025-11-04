Forțele ucrainene au respins rușii și au eliberat o zonă cheie în bătălia pentru Pokrovsk
Radio Chisinau, 4 noiembrie 2025 11:05
Forțele ucrainene au recucerit teritoriul ocupat de Rusia într-o zonă strategică cheie a frontului din Donbas, a declarat comandantul suprem al armatei ucrainene.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 15 minute
11:20
Republica Moldova vrea să includă vinăriile Cricova și Mileștii Mici în patrimoniul UNESCO # Radio Chisinau
Vicepremierul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a anunțat intenția Republicii Moldova de a include vinăriile Cricova și Mileștii Mici în lista patrimoniului mondial UNESCO, transmite IPN.
Acum 30 minute
11:05
Forțele ucrainene au respins rușii și au eliberat o zonă cheie în bătălia pentru Pokrovsk # Radio Chisinau
Acum o oră
10:45
Mihai Popșoi, la Conferința Generală UNESCO „În vremuri de criză și nesiguranță, adevărul și educația devin cele mai puternice instrumente de apărare a democrației” # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a participat la lucrările celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO. În cadrul reuniunii, ministrul Popșoi a subliniat importanța cooperării internaționale în promovarea păcii, educației, culturii și respectului pentru diversitate, și a evidențiat rolul diplomației multilaterale într-o perioadă marcată de provocări majore și transformări globale.
Acum 2 ore
10:30
Moneda unică europeană se ieftinește astăzi cu doi bani și are o cotație oficială de 19 lei și 69 de bani, informează MOLDPRES.
10:05
Atacuri rusești la nord de Dunăre. România a ridicat patru avioane cu misiunea de doborâre a țintelor dacă pătrundeau în spațiul aerian # Radio Chisinau
Ministerul Apărării a anunțat, marți, noi atacuri ale Federației Ruse la nord de Dunăre, motiv pentru care patru aeronave au fost ridicate în aer. Comandanții acestora aveau aprobare pentru „angajarea țintelor aeriene dacă pătrundeau în spațiul aerian național”, dar nu s-au depistat pătrunderi neautorizate.
09:50
Aproape 96 de mii de cereri pentru compensații au fost depuse în prima zi de la lansarea platformei online # Radio Chisinau
În prima zi de la lansarea platformei compensatii.gov.md, au fost depuse circa 95 700 de cereri. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, din numărul total, peste 38 de mii au fost completate cu ajutorul registratorilor, transmite IPN.
Acum 4 ore
09:30
Doliu în fotbal sârb. Antrenorul Mladen Zizovic a murit la 44 de ani, după ce s-a prăbușit în timpul unui meci # Radio Chisinau
Zi de doliu în fotbalul din Serbia după ce antrenorul bosniac Mladen Zizovic (44 de ani) a murit luni seara, după ce s-a prăbușit în timpul unui meci din Superliga sârbă.
09:15
Anatomia programului de guvernare: între așteptări mari și răspunsuri vagi (Revista presei) # Radio Chisinau
Așteptările cetățenilor de la noul Guvern format la Chișinău sunt detaliate în presa apărută astăzi în R. Moldova, unde este publicată și o anatomie a programului de guvernare. De asemenea, un alt aspect relevat de presa de astăzi este cel care ține de raportul despre extindere al Comisiei Europene, cu precizarea că soarta negocierilor de aderare este incertă.
08:55
A murit românul care a stat blocat 12 ore sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti din Roma. Mesaj de condoleanțe al premierului italian Giorgia Meloni # Radio Chisinau
Muncitorul român care a rămas blocat ieri, după prăbușirea unei părți a turnului medieval Torre dei Conti din Roma, a murit, au anunțat oficialii spitalului, potrivit BBC.
08:40
Decretul prezidențial privind numirea noului Guvern a fost publicat în Monitorul Oficial # Radio Chisinau
Decretul președintei Maia Sandu, privind numirea noului Cabinet de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu, a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial, informează MOLDPRES.
08:25
Protecția apărătorilor mediului, prioritate discutată la nivel european cu participarea R. Moldova # Radio Chisinau
Asociația Obștească EcoContact, gazdă a Centrului de Consultanță și Informații de Mediu Aarhus din Chișinău, a participat la Reuniunea anuală a Centrelor Aarhus 2025, organizată de OSCE – Oficiul Coordonatorului pentru Activități Economice și de Mediu, la Palatul Hofburg din Viena. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Centrelor Aarhus din peste 15 țări, experți ai Comisiei Economice pentru Europa a ONU (UNECE), precum și specialiști din misiunile și structurile OSCE, iar principalele teme de discuție au vizat protecția apărătorilor de mediu, accesul la justiție și consolidarea guvernanței de mediu participative la nivel regional, transmite MOLDPRES.
08:00
METEO | Astăzi vom avea parte de o vreme neobișnuit de caldă pentru luna noiembrie, cu maxime termice care pot ajunge la 15 grade Celsius # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru următoarele 24 de ore cer predominant noros pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu posibile ploi slabe izolate, în special în regiunile de nord și centru, dar cu temperaturi neobișnuit de calde pentru această perioadă a anului.
Acum 24 ore
21:05
„Cooperare și solidaritate europeană”. Germania și R. Moldova construiesc infrastructura care va aduce apă sigură în Regiunea Centru # Radio Chisinau
Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, a efectuat astăzi o vizită de lucru în Regiunea Centru, unde a inspectat mai multe locații ale proiectului de importanță națională „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”, implementat de Guvernul Republicii Moldova prin Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, cu sprijinul financiar al Băncii Germane de Dezvoltare KfW, și va asigura apă potabilă sigură pentru zeci de mii de locuitori din raioanele Strășeni și Călărași, transmite MOLDPRES.
20:45
„Au scris din nou istorie”. Maia Sandu felicită performanța obținută de elevii din R. Moldova la Olimpiada Globală de Robotică # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare elevilor din R. Moldova acare u obținut medalia de aur la cea mai prestigioasă competiție internațională de robotică pentru liceeni – FIRST Global Challenge, desfășurată în perioada 28 octombrie – 1 noiembrie în Panama City, Panama.
20:25
Peste 4.600 de ucraineni au solicitat cetățenia Republicii Moldova de la începutul invaziei ruse în Ucraina # Radio Chisinau
Peste 4.600 de cetățeni ucraineni au depus cereri pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova, de la începutul invaziei ruse în țara vecină. Potrivit Inspectoratul General pentru Migrație, 2.692 de ucraineni deja au obținut cetățenia R. Moldova, în timp ce 2.974 au fost recunoscuți oficial ca cetățeni moldoveni, fiind născuți în Ucraina din părinți originari din Republica Moldova.
20:05
CNAS a alocat banii necesari pentru plata indemnizațiilor destinate familiilor care au copii # Radio Chisinau
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a alocat suma de 218,7 milioane de lei pentru plata indemnizațiilor destinate familiilor care au copii.
19:45
Ședință la București, convocată la solicitarea Ambasadei Republicii Moldova. Sunt căutate soluții pentru fluidizarea traficului de mărfuri perisabile la frontieră # Radio Chisinau
La data de 3 noiembrie 2025, în contextul eforturilor Ambasadei Republicii Moldova în România de a sprijini producătorii moldoveni care doresc să exporte produsele pe piața Uniunii Europene, la solicitarea misiunii diplomatice, autoritățile române au convocat o ședință interinstituțională care a reunit responsabili din cadrul Cancelariei Prim-ministrului României, Autorității Vamale Române, Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și Poliției de Frontieră. Reuniunea a avut drept scop identificarea soluțiilor pentru fluidizarea traficului de mărfuri perisabile la punctele de trecere a frontierei cu România.
19:20
Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru Constantin Țuțu, să fie aplicat aplicat sechestru pe casa lui de locuit și teritoriul aferent, 600 de mii de lei din contul bancar și încă 3,5 milioane de lei pe episodul de îmbogățire ilicită. solicitarea acuzării a fost enunțată de procurorul de caz, Elena Cazacov, transmite IPN.
18:55
Contract istoric cu Rheinmetall pentru construirea unei fabrici de pulberi în România. O investiție de 500 de milioane de euro # Radio Chisinau
Programul premierului Ilie Bolojan pentru luni, 3 noiembrie, este centrat pe relațiile economice și industriale dintre România și compania germană Rheinmetall AG, unul dintre cei mai mari producători de echipamente de apărare din Europa.
18:30
Fermierii pot accesa credite de până la 150 mii de euro pentru modernizarea serelor agricole și implementarea tehnologiilor verzi # Radio Chisinau
Fermierii, tinerii antreprenori și femeile din mediul rural pot beneficia de credite avantajoase de până la 150.000 de euro pentru construcția și modernizarea serelor agricole, precum și pentru introducerea tehnologiilor prietenoase mediului. Inițiativa face parte din programele IFAD (Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă), implementate în Republica Moldova de Guvern prin Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD), cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei, transmite MOLDPRES.
18:15
Doi români răniți în urma prăbușirii unei părți a turnului medieval Torre dei Conti din Roma. Precizările MAE # Radio Chisinau
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, confirmă că doi români au fost răniți în urma prăbușirii, luni după-amiază, a unei părți a turnului medieval Torre dei Conti, din apropierea Colosseumului și a Forumului Roman, aflat în renovare.
17:50
O nouă rundă de subscriere pentru valori mobiliare de stat. Opțiunile de investiții pentru cetățeni # Radio Chisinau
Cetățenii pot investi în valori mobiliare de stat, în cadrul unei noi runde de subscriere lansată astăzi de Ministerul Finanțelor, disponibilă pe platforma eVMS.md, transmite MOLDPRES.
17:30
Numărul cazurilor de boli infecțioase înregistrate în capitală este în creștere. În ultima săptămână, în municipiul Chișinău au fost raportate 1197 de îmbolnăviri, cu 150 de cazuri mai mult decât în săptămâna anterioară. Cei mai afectați sunt copii, cu o pondere de 65 la sută, informează MOLDPRES.
17:05
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
16:45
Ucraina primește un nou lot de rachete Storm Shadow. Armele au penetrat fără probleme antiaeriana rusă # Radio Chisinau
Marea Britanie a livrat Ucrainei un nou lot de rachete Storm Shadow, pentru ca armata ucraineană să poată continua să lovească în adâncul Rusiei, scrie Bloomberg. Potrivit publicației, decizia a fost luată pentru a completa stocurile de arme ale Kievului înainte de sezonul de iarnă — la Londra se tem că în această perioadă Kremlinul va intensifica atacurile asupra populației civile din țara vecină.
16:30
Serviciul Vamal atenționează asupra unor tentative de escrocherie. Instituția menționează că nu trimite mesaje despre colete reținute la vamă # Radio Chisinau
Serviciul Vamal al Republicii Moldova atenționează cetățenii asupra unor mesaje false, recepționate recent de mai multe persoane prin e-mail, aplicații de mesagerie (Viber, WhatsApp etc.) sau SMS, care pretind că provin de la Serviciul Vamal sau de la operatori poștali.
16:15
Zestrea Neamului | Petre Neamțu: „Orchestra Folclor este ca un șirag de mărgele la gâtul poporului român" (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
15:50
A fost semnat Acordul Acționarilor pentru înființarea Bursei Internaționale a Republicii Moldova # Radio Chisinau
Agenția Proprietății Publice (APP) anunță semnarea Acordului Acționarilor pentru înființarea Bursei Internaționale a Moldovei.
15:50
Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” a lansat licitația publică pentru reconstrucția și extinderea terminalului de pasageri. Administrația aerogării precizează că proiectul prevede reconfigurarea parțială a spațiilor existente și extinderea acestora, pentru a îmbunătăți confortul și fluxul pasagerilor, transmite IPN.
15:25
15:10
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu: „Republica Moldova trece printr-o transformare economică semnificativă, iar România rămâne principalul partener comercial” # Radio Chisinau
Anul 2025 a fost unul al încercărilor pentru România și Republica Moldova, iar 2026 vine cu provocarea de a construi pe transformarea ce, deja, s-a petrecut în anii precedenți, a declarat, luni, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu.
14:55
Doi judecători, doi doctori în drept și un avocat candidează pentru funcția de judecător la CSJ # Radio Chisinau
Doi judecători, doi doctori în drept și un avocat candidează pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat lista candidaților care au depus dosarele pentru participarea la concursul de suplinire a posturilor vacante de judecător la CSJ.
14:40
Maia Sandu pleacă în vizită de lucru la Bruxelles. Președinta R. Moldova are programate întrevederi cu demnitari de rang înalt ai Uniunii Europene # Radio Chisinau
Marți, 4 noiembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru la Bruxelles.
14:15
Încasările la Bugetul public național în zece luni ale anului curent, în creștere cu 13,8% # Radio Chisinau
Încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) au constituit circa 66,5 miliarde lei pentru 10 luni ale anului 2025, ceea ce denotă o creștere de 8,1 miliarde lei sau cu 13,8% în raport cu perioada similară a anului precedent.
14:00
Ucraina a trimis zeci de drone în adâncul Rusiei. O nouă rafinărie a fost afectată de o serie de explozii # Radio Chisinau
O serie de explozii puternice au zguduit regiunea Saratov din Rusia în timpul nopții, în ceea ce pare a fi un alt atac cu drone de lungă distanță în adâncul teritoriului rus – la doar câteva zeci de kilometri de baza aeriană Engels, care găzduiește bombardiere strategice utilizate pentru a lovi Ucraina.
13:40
Republica Moldova revine la Eurovision. Format nou al selecției naționale și jurați internaționali # Radio Chisinau
Moldova va participa la Eurovision Song Contest 2026, după un an de pauză, a anunțat compania publică Teleradio-Moldova. Selecția națională va avea un nou format și va fi coordonată de producătorii Serghei Orlov și Roman Burlaca, pentru a asigura profesionism și transparență, transmite IPN.
13:25
Andrian Gavriliță, prima întâlnire cu echipa ministerului Finanțelor. Modernizarea sistemului financiar, printre prioritățile noului ministru (FOTO) # Radio Chisinau
Noul ministru al Finanțelor, Andrian Gavriliță, a fost prezentat astăzi echipei ministerului de către prim-ministrul Alexandru Munteanu. În cadrul evenimentului, premierul a mulțumit Victoriei Belous pentru activitatea desfășurată la conducerea Ministerului Finanțelor și a exprimat încrederea că experiența și profesionalismul domnului Andrian Gavriliță vor contribui la consolidarea și buna gestionare a finanțelor publice.
13:10
Complexe arheologice descoperite în Chișinău, inclusiv în nucleul istoric al orașului # Radio Chisinau
Trei complexe arheologice care aparțin culturii Chișinău–Corlăteni au fost identificate în timpul cercetărilor organizate în diverse zone ale capitalei, pe parcursul lunii octombrie, transmite IPN.
12:55
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de mâine, 4 noiembrie.
12:35
FOTO | S-a predat ștafeta. Noul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, prezentat echipei # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu l-a prezentat echipei Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării pe viceprim-ministrul și ministrul, Eugen Osmochescu.
12:20
Ora de muzică | Keith Emerson (1944-2016), mare compozitor și interpret la instrumente cu clape britanic (audio) # Radio Chisinau
Istoria unui mare muzician, care a schimbat lumea muzicii.
12:20
Poliția: 56 de conducători auto au fost prinși băuți la volan sau sub influența narcoticelor în weekend # Radio Chisinau
În acest weekend, polițiștii au identificat peste 4400 de încălcări rutiere comise de către șoferi.
12:00
Noul ministru al Sănătății, Emil Ceban, a fost prezentat astăzi colectivului ministerului de către prim-ministrul Alexandru Munteanu.
11:35
Maxim Caraion a devenit cel mai tânăr campion european din istorie la proba de sărituri în înălțime # Radio Chisinau
Performanță de excepție pentru sporturile cu role din Republica Moldova. Maxim Caraion a devenit cel mai tânăr campion european din istorie la proba de sărituri în înălțime, după ce a cucerit medalia de aur la Campionatul European desfășurat în orașul Anagni, Italia.
Ieri
11:15
De astăzi, cetățenii se pot înregistra pentru a primi ajutor la plata facturilor la energie. Cum vor fi acordate compensațiile # Radio Chisinau
De astăzi, 3 noiembrie, consumatorii din Republica Moldova se pot înregistra pe platforma compensatii.gov.md pentru a beneficia de ajutor la plata facturilor la energie în sezonul rece 2025–2026. Măsura face parte din programul guvernamental „Ajutor la contor”, lansat în 2022 și destinat familiilor vulnerabile.
11:00
Analiză ISW: armata lui Putin și-a schimbat prioritățile pe frontul din Ucraina. Noile obiective ale armatei ruse # Radio Chisinau
Trupele rusești au redus probabil intensitatea atacurilor în direcția Kostantinivka, potrivit unui raport al Institutului de Cercetare a Războiului, care citează un subofițer ucrainean care acționează în direcția Pokrovsk.
10:45
15 blocuri locative mici din țară au fost supuse unui audit energetic gratuit, care reflectă câtă energie consumă clădirile, precum și ce soluții pot fi aplicate pentru a reduce pierderile și facturile. Zece blocuri au fost selectate pentru elaborarea documentației tehnice de proiect, necesară pentru reabilitare energetică, transmite IPN.
10:30
Încasări de peste 771 milioane de lei, raportate de Serviciul Vamal în ultima săptămână # Radio Chisinau
Serviciul Vamal anunță în ultima săptămână, încasări la bugetul de stat peste 771,9 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 33,4 miliarde lei.
10:10
Trei medalii de bronz pentru Republica Moldova la Campionatele Europene de haltere sub 20 și 23 de ani # Radio Chisinau
Performanță remarcabilă pentru halterofilele din Republica Moldova la Campionatele Europene de tineret și juniori (U20 și U23), desfășurate în Albania. Alexandrina Ciubotaru și Adriana Conac au urcat pe podium și au adus trei medalii de bronz pentru țara noastră.
09:50
Au făcut cale întoarsă la frontieră: 16 cetățeni străini au primit refuz de intrare în R. Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 79 913 traversări.
