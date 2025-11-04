De la un leu la 280 de mii. Școlile și grădinițele adună primele donații prin MPay

Europa Libera Moldova, 4 noiembrie 2025 08:30

De la un leu la 280 de mii. Școlile și grădinițele adună primele donații prin MPay

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Europa Libera Moldova

Acum 30 minute
08:30
De la un leu la 280 de mii. Școlile și grădinițele adună primele donații prin MPay Europa Libera Moldova
Acum 24 ore
16:30
Acuzarea cere 15 ani de închisoare pentru Constantin Țuțu Europa Libera Moldova
15:00
Un nou cutremur în Afganistan face zeci de morți și sute de răniți Europa Libera Moldova
14:20
Comisia Europeană laudă Moldova într-un nou raport despre extindere. Soarta negocierilor de aderare, rămâne incertă Europa Libera Moldova
12:50
După o pauză de un an, R. Moldova revine la Eurovision Europa Libera Moldova
12:30
S-a lansat programul de compensații pentru sezonul rece. Tot ce trebuie să știi la această etapă Europa Libera Moldova
09:10
Bunica Mărioara, cea mai vârstnică vânzătoare de la Piața Centrală Europa Libera Moldova
Ieri
08:20
Trump spune un nou „nu” livrării de rachete Tomahawk către Ucraina Europa Libera Moldova
2 noiembrie 2025
16:30
Cum au fost trollate ambasadele rusești de la invazia Ucrainei din 2022 Europa Libera Moldova
15:00
În timp ce persecuția creștinilor din Iran se accentuează, Teheranul deschide stația de metrou „Sfânta Maria” Europa Libera Moldova
14:10
O moarte violentă readuce în discuție problemele recrutării în Ucraina Europa Libera Moldova
12:30
Forțele ucrainene spun că rezistă la Pokrovsk, în ciuda luptelor intense Europa Libera Moldova
10:30
Cine se află în spatele unui nou complex turistic de lux din zona Mării Negre? Bineînțeles, belaruși cu legături politice Europa Libera Moldova
09:10
Regiunile rusești reduc bonusurile de angajare pentru soldații care pleacă în Ucraina Europa Libera Moldova
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Cum să nu ajungi la epuizare profesională Europa Libera Moldova
10:10
Prognozele lui Nicolae Negru și Igor Boțan pentru noul Executiv de la Chișinău Europa Libera Moldova
Noul guvern de la Chișinău pare să fie, mai degrabă, unul de cursă lungă, decât unul de sacrificiu, ce ar implementa reforme dureroase într-o perioadă scurtă, crede analistul Nicolae Negru, pe când Igor Boțan spune că acest lucru depinde de circumstanțe internaționale și chiar climaterice....
10:10
Dincolo de Știri | Un guvern de sacrificiu sau unul de cursă lungă? Europa Libera Moldova
Guvernul condus de Alexandru Munteanu a fost votat pe 31 octombrie în Parlament cu 55 de voturi ale fracțiunii PAS. Noul cabinet de miniștri este văzut ca unul al integrării europene, având ca primă sarcină să asigure reformele necesare înainte de încheierea negocierilor de aderare, în 2028, dar și să repornească motoarele economiei afectate de războiul din Ucraina și mai mulți ani de secetă. „Eu nu văd că ar fi un guvern de sacrificiu, cel puțin programul nu arată că ar fi un guvern de sacrific...
09:20
„Frontul de vest” al Ucrainei: vânătoarea de dezertori la granița cu România Europa Libera Moldova
Pe un ecran alb-negru granulat se văd două siluete albe mărunte alergând. Câteva momente mai târziu, o a treia persoană se apropie din direcția opusă – iar prin căștile operatorului dronei se aude o voce care avertizează. Poliția de frontieră ucraineană tocmai a împiedicat o trecere ilegală în România. În interviuri recente cu membri ai unei unități de grăniceri și cu un bărbat ucrainean care a reușit să fugă din țară, Current Time (televiziunea de limbă rusă a RFE/RL) a descoperit cum criza mob...
31 octombrie 2025
18:10
Audieri în instanță: Cum milioane din „miliardul furat” ar fi ajuns la televiziunile lui Plahotniuc Europa Libera Moldova
17:20
Razii în Moldova și Ucraina, în căutarea suspecților de mercenariat la ruși (Europol) Europa Libera Moldova
14:30
Marea Neagră riscă să devină o mare moartă, inclusiv din cauza războiului (Greenpeace) Europa Libera Moldova
12:00
Oana Țoiu crede că redobândind cetățenia română, moldovenii devin mai europeni. „Au fost și suspiciuni”, spune despre domiciliile fictive Europa Libera Moldova
11:20
Maia Sandu l-a numit pe Nicu Popescu emisarul său special pentru afaceri europene Europa Libera Moldova
09:50
Premierul desemnat Munteanu și echipa lui cer Parlamentului votul de încredere Europa Libera Moldova
09:10
Medicul care a ales să lucreze în raion Europa Libera Moldova
Victoria Dumitrașcu (31 de ani) este din Chișinău, dar face naveta, de luni până vineri, la Anenii Noi, unde este medic radiolog-imagist la spitalul raional. A fost alegerea ei să lucreze în provincie. În acest spital, în ultimii 2 ani, s-au angajat opt medici și mai e nevoie de cinci....
08:30
Summitul de la Budapesta a fost anulat pentru că rușii au trimis în SUA un mesaj „dur” despre Ucraina (FT) Europa Libera Moldova
30 octombrie 2025
15:40
Trump cere Pentagonului să reia testele nucleare. Nu este limpede însă care anume Europa Libera Moldova
13:50
Naoko, cântăreața rusă anti-război, condamnată suplimentar la închisoare, pentru versuri Europa Libera Moldova
Artista de stradă rusă Diana Loghinova, cunoscută sub numele de scenă Naoko, a fost anunțat că i s-a prelungit detenția după ce un tribunal a decis că unul dintre versurile sale conținea un cuvânt obscen. Cântecele anti-război și concertele improvizate pe stradă ale cântăreței din Sankt Petersburg au atras un public pasionat, pe fondul represiunii Kremlinului împotriva disidenților și a criticilor la adresa guvernului....
13:20
Avertisment european: Georgia se transformă în dictatură Europa Libera Moldova
12:50
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău și angajatul unei companii, reținuți de CNA Europa Libera Moldova
12:30
Parlament nou, cu prezidiu vechi: după Igor Grosu, au fost realeși și vicepreședinții - Doina Gherman și Vlad Batrîncea Europa Libera Moldova
10:50
Ucraina reduce livrările de curent după noi atacuri rusești. Zelenski salută „coaliția internațională a energiei” Europa Libera Moldova
10:20
Studiile în R. Moldova, tot mai atractive pentru tinerii din India Europa Libera Moldova
Tot mai mulți tineri din India vin să studieze la Chișinău. Majoritatea - 1560 - învață la Universitatea de Medicină, dar crește interesul și pentru Facultatea de Medicină Veterinară a UTM. Studenții indieni spun că aleg R. Moldova pentru condiții bune și studii de calitate, la prețuri accesibile....
09:20
Centriștii olandezi din D66 câștigă teren la alegeri. Visul extremistului Wilders de a fi premier se destramă Europa Libera Moldova
08:40
Trump și Xi convin să reducă tensiunile comerciale și să colaboreze în privința Ucrainei Europa Libera Moldova
00:30
Ce schimbări ar putea aduce guvernul Munteanu în R. Moldova? Europa Libera Moldova
În această ediție „Pe Agendă”, Vlada Ciobanu și Andrei Curăraru analizează componența cabinetului de miniștri propus de Alexandru Munteanu și promisiunile făcute de premierul desemnat în programul de guvernare „UE, pace, dezvoltare”. Deși consideră că programul este echilibrat, invitații podcastului constată totuși că lipsesc aspecte importante, iar unele angajamente sunt „prea optimiste”...
29 octombrie 2025
18:30
La ce să se aștepte R. Moldova de la guvernul Munteanu? Europa Libera Moldova
În planul de guvernare al premierului desemnat Alexandru Munteanu se regăsesc multe din direcțiile de reformă trasate în programul de dezvoltare economică în valoare de 1,9 milioane de euro, semnat de R. Moldova cu Uniunea Europeană, observă expertul în politici publice, de la comunitatea WatchDog.md, Andrei Curăraru. Astfel, dacă guvernul Munteanu va primi votul de încredere al deputaților, R. Moldova va trece printr-o tranziție „de la menținerea stabilității și securitate spre livrare pe domen...
18:20
Ce schimbări ar putea aduce guvernul Munteanu în R. Moldova? Europa Libera Moldova
În această ediție „Pe Agendă”, Vlada Ciobanu și Andrei Curăraru analizează componența cabinetului de miniștri propus de Alexandru Munteanu și promisiunile făcute de premierul desemnat în programul de guvernare „UE, pace, dezvoltare”. Deși consideră că programul este echilibrat, invitații podcastului constată totuși că lipsesc aspecte importante, iar unele angajamente sunt „prea optimiste”...
17:00
The Guardian: Persoane apropiate de Rusia vor să oprească în ultimul moment extrădarea lui Horațiu Potra Europa Libera Moldova
16:40
Audieri în instanță: Cum Plahotniuc ar fi plătit-o cu bani din „furtul miliardului” pe Laima Vaikule Europa Libera Moldova
16:30
Ce le recomandă BNM băncilor din R. Moldova în contextul sancțiunilor americane împotriva Lukoil Europa Libera Moldova
15:40
SUA liniștesc „flancul estic” NATO după ce Bucureștiul dramatizase o rotație de personal american Europa Libera Moldova
11:40
Cum vrea Găgăuzia să depășească un „vid constituțional” cu „o lege temporară” Europa Libera Moldova
10:10
Statele Unite retrag trupe de la Baza Kogălniceanu. În România mai rămân 1000 de militari americani Europa Libera Moldova
10:10
Premierul desemnat discută cu fracțiunile programul său de guvernare și echipa de miniștri Europa Libera Moldova
09:40
Trump își încheie turneul asiatic în Coreea de Sud, unde îl va întâlni pe chinezul Xi Europa Libera Moldova
09:00
Linia electrică Vulcănești-Chișinău, aproape gata Europa Libera Moldova
Linia de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău, care va permite conectarea rețelei electrice din Moldova cu cea din România, ar putea fi gata mai devreme decât termenul stabilit inițial, decembrie 2025. Ultimii piloni sunt instalați acum în apropiere de Chișinău....
08:10
Olandezii merg la vot. Rezultatul ar putea fi o mică știre bună pentru ambiția europeană a Moldovei Europa Libera Moldova
28 octombrie 2025
18:00
Moartea subită a unui tânăr director de școală aduce în prim-plan „bolile” cronice din educație Europa Libera Moldova
17:10
Ce promite Munteanu în programul de guvernare Europa Libera Moldova
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.