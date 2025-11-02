Cine se află în spatele unui nou complex turistic de lux din zona Mării Negre? Bineînțeles, belaruși cu legături politice

18:30

În planul de guvernare al premierului desemnat Alexandru Munteanu se regăsesc multe din direcțiile de reformă trasate în programul de dezvoltare economică în valoare de 1,9 milioane de euro, semnat de R. Moldova cu Uniunea Europeană, observă expertul în politici publice, de la comunitatea WatchDog.md, Andrei Curăraru. Astfel, dacă guvernul Munteanu va primi votul de încredere al deputaților, R. Moldova va trece printr-o tranziție „de la menținerea stabilității și securitate spre livrare pe domen...