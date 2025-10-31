Audieri în instanță: Cum milioane din „miliardul furat” ar fi ajuns la televiziunile lui Plahotniuc

12:40

Opozanții partidului de guvernământ din Georgia au protestat la Tbilisi pe 26 octombrie, marcând un an de la alegerile parlamentare. Potrivit observatorilor, scrutinul a fost afectat de grave nereguli. Decizia partidului Visul Georgian de a suspenda negocierile de aderare la UE, la scurt timp după alegeri, a declanșat o mișcare de proteste care a continuat neîntrerupt timp de 333 de zile....