Trump cere Pentagonului să reia testele nucleare. Nu este limpede însă care anume

16:00

În noua ediție „Istorii care contează” vorbim despre bărbați care au ales profesii dominate de femei. În nordul țării, la grădinița din Măcăreuca, Gheorghe Slubschi este unul dintre cei patru educatori bărbați din Moldova. Vladimir Cebotari este singurul profesor de clase primare dintr-un liceu din Chișinău, care și-a cucerit elevii prin modalitatea lui inedită de predare. Iar la Ungheni, parohul Oleg Lișciuc este și lucrător social — are grijă de bătrânii singuri din oraș....