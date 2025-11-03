Acuzarea cere 15 ani de închisoare pentru Constantin Țuțu

09:10

Victoria Dumitrașcu (31 de ani) este din Chișinău, dar face naveta, de luni până vineri, la Anenii Noi, unde este medic radiolog-imagist la spitalul raional. A fost alegerea ei să lucreze în provincie. În acest spital, în ultimii 2 ani, s-au angajat opt medici și mai e nevoie de cinci....