Ucraina primește un nou lot de rachete Storm Shadow: lovituri strategice în adâncul Rusiei

12:50

Doi bărbați, cu vârstele de 27 și 28 de ani, originari din capitală, au fost reținuți de polițiștii Inspectoratului de Poliție Rîșcani, după ce ar fi atacat și agresat fizic un bărbat într-o zonă împădurită din sectorul Rîșcani, sustrăgându-i în mod deschis peste 19 000 de lei. Suspecții ar fi făcut inițial cunoștință cu victima, […] Articolul VIDEO // Doi bărbați reținuți după ce au jefuit un bărbat într-o zonă împădurită din sectorul Rîșcani apare prima dată în SafeNews.