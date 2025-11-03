Badantele din Moldova, Ucraina și România suferă de „sindromul Italia” care le îmbolnăvește și le alienează după ani de muncă în Vest

10:40

Franța a avertizat luni Shein că ar putea să-i interzică accesul pe piață dacă retailerul online chinez va pune iar la vânzare păpuși sexuale cu aspect de copil, pe care Shein le-a retras de la vânzare după presiuni din partea autorităților de reglementare, potrivit Reuters. „Dacă o astfel de conduită se repetă, am avea dreptul […] Articolul Franța amenință Shein în cazul păpușilor sexuale cu aspect de copil apărute la vânzare: „Aceste obiecte îngrozitoare sunt ilegale” apare prima dată în SafeNews.