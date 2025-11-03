Premierul Alexandru Munteanu, în vizită la ministerele care au noi conducători. Promisiunile noilor miniștri
Moldova1, 3 noiembrie 2025 21:40
Premierul Alexandru Munteanu a făcut un tur al ministerelor care au noi conducători. Sunt opt membri în noul Cabinet, care au fost prezentați echipelor. Potrivit premierului, miza lui și a echipei este schimbarea modelului economic al Republicii Moldova - dintr-o economie bazată pe consum, în una orientată spre investiții și dezvoltare. Obiectivul final rămâne clar, cel de aderare la Uniunea Europeană.
• • •
Acum 30 minute
21:40
Acum o oră
21:10
Autoritățile de la Chișinău își doresc să asaneze mediul informațional din Găgăuzia pentru a sparge „monopolul politic” din regiune al Rusiei # Moldova1
Autoritățile centrale trebuie să combată corupția politică și electorală din Găgăuzia, să creeze condiții pentru învățarea limbii române și găgăuze de către etnicii găgăuzi și pentru asanarea mediului informațional, pentru a putea apropia regiunea de statul din care face parte și a „sparge monopolul politic” deținut de Federația Rusă în Autonomia Găgăuză, unde se comunică mai mult în limba rusă și unde sunt doar trei școli cu predare în limba română.
Acum 2 ore
21:00
În prima zi de înregistrare în sistemul de compensații pentru sezonul rece, Biroul de asistență socială din Soroca a fost luat cu asalt de sute de oameni. Majoritatea, vârstnici care nu știu cum să depună cererile online. Bătrânii au stat la coadă și câteva ore, pentru că, spun ei, fără sprijinul Guvernului, nu își vor putea plăti facturile la timp.
21:00
Țara noastră va avea reprezentanți la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026 în două probe - biatlon și schi-fond # Moldova1
Republica Moldova se pregătește să scrie o nouă pagină în istoria sporturilor de iarnă! Țara noastră va avea reprezentanți la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026 în două probe - biatlon și schi-fond: cel puțin 5 sportivi ne vor apăra culorile la marele eveniment ce se va desfășura în nordul Italiei. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Federațiilor noastre naționale de schi și biatlon în cadrul emisiunii Arena Sportivă de la Moldova 1.
20:40
Acum 4 ore
19:40
19:40
Spectacolul „Între noi e totul bine” va deschide Festivalul de Teatru Contemporan „Andrei Vartic” # Moldova1
Tragicomedia „Între noi e totul bine”, inspirată dintr-o piesă poloneză contemporană, aduce în prim-plan relațiile complicate dintre trei generații de femei. Realizat în viziunea regizorală a lui Slava Sambriș, spectacolul a avut premiera la Teatrul „Alexie Mateevici” și va deschide prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic”.
19:00
Confruntări pline de adrenalină și emoții la gala „Chișinău Boxing Night”. 20 de boxeri din întreaga țară au oferit un show de excepție la evenimentul organizat de o companie promoțională în parteneriat cu Federația de Box din Republica Moldova.
18:50
18:20
Tensiuni în Adunarea Populară a Găgăuziei: Proiectele primăriilor din Ceadâr-Lunga și Vulcănești nu au fost incluse în Fondul de contribuții # Moldova1
Tensiuni în Adunarea Populară a Găgăuziei (AP). Doi deputați s-au certat pe tema distribuirii banilor din Fondul de contribuții din regiune, după ce documentul prezentat nu a inclus proiectele primăriilor din Ceadâr-Lunga și Vulcănești. Lipsa acestora a stârnit nemulțumirea reprezentanților locali.
18:10
Câte 100 de dolari pe zi pentru protestele din fața Parlamentului: Activista lui Șor de la Edineț, condamnată la patru ani de închisoare # Moldova1
Svetlana Panciuc, fosta președintă a organizației teritoriale din Edineț a fostului partid „Șor”, a fost condamnată la patru ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organizat.
Acum 6 ore
18:00
Rusia a triplat achizițiile de proteze în condițiile în care tot mai multe persoane suferă dizabilități pe frontul din Ucraina, al căror număr este estimat la sute de mii de persoane, scrie Moscow Times.
17:30
Persoanele în etate din Republica Moldova continuă să se confrunte cu discriminare, chiar dacă legislația le garantează drepturi egale. În pofida programelor de îmbătrânire activă desfășurate în ultimii ani, seniorii sunt priviți mai degrabă ca beneficiari de îngrijire decât ca cetățeni cu demnitate și opinii proprii. Concluzia aparține Cristinei Snegur, coordonatoarea programului „Legal și Advocacy” la Amnesty International Moldova, invitată în cadrul emisiunii „Spațiul Public”, de la Radio Moldova.
17:20
Escrocherii cu investiții online: trei persoane reținute, circa 100 de mii de dolari sechestrați # Moldova1
Trei bărbați care făceau parte dintr-o grupare implicată în escrocherii cu investiții fictive au fost reținuți de oamenii legii, după mai multe percheziții desfășurate într-un dosar penal. În cadrul anchetei, autoritățile au aplicat sechestru pe conturi electronice ce conțineau echivalentul a aproximativ 100 de mii de dolari, transmite Procuratura Generală.
17:20
Guvernul Marii Britanii a livrat Ucrainei un nou lot de rachete Storm Shadow, pentru a asigura continuarea atacurilor asupra țintelor militare ruse în timpul iernii, transmite RBC Ucraina, cu referire la Bloomberg.
17:10
Sistemul național de colectare a datelor privind cazurile de violență împotriva femeilor, dezvoltat în 2026: investiții de 10 milioane de lei # Moldova1
Un sistem național de colectare a datelor privind cazurile de violență împotriva femeilor și violență domestică - „VioData” - urmează să fie pilotat în R. Moldova, de la sfârșitul anului 2026. Țara noastră se confruntă cu dificultăți vizibile în gestionarea acestor cazuri și coordonarea dintre instituțiile responsabile este defectuoasă, iar această platforma digitală unică ar trebui să simplifice activitatea polițiștilor, a medicilor și a lucrătorilor sociali, anticipează autoritățile.
16:50
Turn medieval parțial prăbușit în centrul Romei: un muncitor rănit grav, altul prins sub dărâmături # Moldova1
Un turn medieval aflat în renovare în centrul Romei, în apropiere de Colosseum, s-a prăbușit parțial luni, provocând rănirea gravă a unui muncitor și prinderea unui alt lucrător sub dărâmături. Pompierii se află la fața locului și continuă operațiunile de salvare în condiții de risc ridicat.
16:50
Dan Alexe, despre raportul Comisiei Europene: „R. Moldova este lăudată în termeni cum rareori am văzut la Bruxelles” # Moldova1
Raportul Comisiei Europene, care va fi făcut public pe 4 noiembrie și care apreciază progresele rapide realizate de Republica Moldova pe calea aderării, vine în contextul unui impuls politic generat de alegerile parlamentare și reziliența țării față de amenințările hibride, constată corespondentul special al Teleradio-Moldova la Bruxelles, Dan Alexe. Jurnalistul, care a citit documentul, subliniază că țara noastră „este lăudată în termeni cum rareori am văzut la Bruxelles”.
16:30
Salarii mai mari pentru profesori în 2026? Ministrul Educației și Cercetării promite claritate până la sfârșitul lunii noiembrie # Moldova1
Salariile cadrelor didactice ar putea fi majorate începând cu anul viitor, anunță ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Oficialul a precizat că valoarea exactă a majorării va fi cunoscută după definitivarea proiectului legii bugetului pentru 2026.
16:30
Procurorii au cerut, în ședința de luni, 3 noiembrie, o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru fostul deputat democrat Constantin Țuțu, în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență. Totodată, acuzatorii solicită confiscarea a peste trei milioane de lei și 20 de mii de euro din averea acestuia. Informația a fost confirmată pentru Teleradio Moldova de către procurorul de caz, Elena Cazacov.
16:20
Ghidarea în carieră: platforma online care ajută cetățenii să-și găsească locul de muncă ce li se potrivește cel mai bine # Moldova1
Persoanele care doresc să-și descopere aptitudinile și domeniul potrivit de muncă se pot adresa la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) pentru a beneficia de servicii de ghidare în carieră. De asemenea, acestea pot accesa platforma „Cognitrom Career Planner” (CCP), o soluție inovatoare de consiliere.
16:20
R. Moldova, șanse mari să acceadă în Consiliul executiv al UNESCO. Istoric: „O noutate pentru diplomația Republicii Moldova” # Moldova1
Republica Moldova aspiră, pentru prima dată, la statutul de membru al Consiliului executiv al UNESCO. Noii membri vor fi aleși în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale, care se desfășoară la Samarkand, Uzbekistan, în zilele de 3 și 4 noiembrie. Solicitat în cadrul emisiunii „Zi de Zi” de la Radio Moldova, istoricul Sergiu Mustață, secretar general al Comisiei Naționale a Republicii Moldova pentru UNESCO, s-a arătat încrezător în șansele țării de a obține acest vot de încredere.
Acum 8 ore
16:00
R. Moldova se pregătește să devină un jucător regional important, capabil să transporte energie electrică fără dependențe critice # Moldova1
Linia electrică Vulcănești - Chișinău va deveni funcțională până sfârșitul anului curent, dă asigurări directorul Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE), Ruslan Surugiu. Potrivit acestuia, până în prezent au fost realizate peste 90% din lucrări, iar proiectul avansează conform planului, în pofida complexității tehnice și a provocărilor generate de războiul din Ucraina.
15:50
Val masiv de alerte false cu bombă în R. Moldova, începând cu anul 2022: un singur apel a blocat peste 40 de localități în același timp # Moldova1
Republica Moldova s-a confruntat, în ultimii ani, cu o creștere semnificativă a numărului de alerte false cu bombă, fenomen asociat escaladării riscurilor de securitate din regiune după declanșarea războiului din Ucraina. Sesizările au vizat instituții publice, instanțe, aeroportul și spații cu aflux mare de persoane, generând evacuări, suspendări ale activității și mobilizarea constantă a structurilor de intervenție. Identificarea autorilor devine tot mai dificilă, inclusiv din cauza tehnologiilor moderne, care permit modificarea datelor de identificare a conexiunii.
15:00
„În acest an am lucrat și mai mult” – Așteptări înaintea prezentării Pachetului de extindere pentru 2025 # Moldova1
Comisia Europeană va publica, pe 4 noiembrie, Pachetul de extindere pentru anul 2025. Este vorba despre o evaluare anuală a progreselor pentru fiecare țară candidată la aderare, printre ele fiind și Republica Moldova. „În acest an am lucrat și mai mult”, a declarat viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, amintind că, anul trecut, Republica Moldova a înregistrat progrese în 31 din cele 33 de capitole examinate.
14:50
Tot mai multe persoane raportează cazuri de reacții adverse la medicamente: AMDM: „Evaluăm fiecare caz” # Moldova1
Cetățenii R. Moldova sunt îndemnați, în Săptămâna Siguranței Medicamentului, care demarează pe 3 noiembrie, să raporteze efectele adverse ale medicamentelor, pentru ca autoritățile să poată întreprinde, în timp util, măsurile necesare. Cei care raportează cel mai des reacțiile adverse ale medicamentelor sau lipsa efectului terapeutic al acestora sunt medicii, însă, în ultimii ani, tot mai mulți pacienți reclamă astfel de probleme.
14:30
Aproape 2.7 mii de ucraineni au primit cetățenia R. Moldova, de la declanșarea războiului împotriva Ucrainei # Moldova1
Peste 4.600 de cetățeni ucraineni au depus cereri pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova de la începutul invaziei la scară largă a Federației Ruse în Ucraina, pe 24 februarie 2022. Până în prezent, 2.692 au primit cetățenia moldovenească, iar 2.974 de solicitanți au fost recunoscuți oficial ca cetățeni ai Republicii Moldova (fiind născuți în Ucraina de părinți moldoveni - n.r.).
14:10
Prețurile în Rusia cresc din nou: inflația lovește alimentele și benzina. Moscova recurge la o practică păguboasă a URSS # Moldova1
Prețurile la produsele alimentare și la carburanți continuă să crească în Federația Rusă. Ministerul Agriculturii a propus înghețarea prețurilor pentru „produsele social importante”, însă lanțurile de magazine se opun cu vehemență. Inflația afectează toate segmentele produselor de bază, în toate regiunile țării, iar în spatele fiecărei creșteri de tarif se ascund interese complexe ale statului, ale mediului de afaceri și ale consumatorilor.
14:10
Terminalul de pasageri al aeroportului din Chișinău va fi extins: lucrările vor fi efectuate timp de 19 luni # Moldova1
Terminalul de Pasageri al Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău va fi extins, cu replanificarea parțială a încăperilor. Conducerea întreprinderii a anunțat o licitație pentru desfășurarea lucrărilor, investițiile fiind estimate la 166.8 milioane de lei.
Acum 12 ore
13:50
Expert criminalist: cea mai falsificată bancnotă este cea de 100 de lei. Ce pedeapsă riscați, dacă încercați să scăpați de banii falși # Moldova1
Tot mai multe cazuri de falsificare a bancnotelor în R. Moldova. Anul trecut au fost înregistrate aproape 90 de infracțiuni de acest fel, în creștere cu 23 la sută față de 2023. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să fie vigilenți. O echipă a postului public de televiziune Moldova 1 a mers în laboratorul în care sunt verificate bancnotele suspecte. Specialiștii folosesc echipamente moderne, care scot la iveală toate neconformitățile.
13:40
„România începe să se profileze ca un jucător cu potențial în industria de apărare”: contract pentru viitoarea fabrică de pulberi de la Victoria # Moldova1
România începe să se profileze ca un jucător cu potențial în industria de apărare din sud-estul Europei, iar viitoarea fabrică de pulberi de la Victoria înseamnă o investiție de o jumătate de miliard de euro. Declarațiile au fost făcute luni, 3 noiembrie, de premierul român Ilie Bolojan, după semnarea acordului de cooperare între Victoria SA și Rheinmetall, unul dintre cei mai mari producători de sisteme de apărare din Europa și cel mai mare din Germania.
13:20
Meci spectaculos în Superliga românescă de fotbal: CSU Craiova și Rapid București au remizat, scor 2:2 # Moldova1
Meci dramatic în Superliga românească de fotbal. În derby-ul etapei a 15-a, CS Universitate Craiova și Rapid București au remizat în inima Olteniei cu scorul de 2:2. „Alb-vișiniii” au preluat conducerea în minutul 16, grație golului marcat de norvegianul Tobias Christensen după o cațiune în viteză inițiată de Claudiu Petrila. Oltenii au reacționat prompt și, au egalat în minutul 29 prin Adrian Rus. Fundașul central a marcat cu o lovitură de cap, la cornerul executat de Alexandru Cicâldău.
13:10
Rafinăriile turce cumpără mai mult petrol din Irak și Kazahstan, reducând importurile din Rusia # Moldova1
Cele mai mari rafinării de petrol din Turcia cumpără tot mai mult țiței importat din alte țări, ca reacție la noile sancțiuni occidentale împotriva Moscovei, au declarat pentru Reuters două persoane familiarizate cu situația și mai multe surse din industrie.
13:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă marți, 4 noiembrie, la Summitul Euronews privind extinderea Uniunii Europene, un eveniment de amploare găzduit de capitala Belgiei, dedicat procesului de aderare a noilor state. Participarea Maiei Sandu la eveniment are loc în aceeași zi în care Comisia Europeană publică raportul anual privind progresele țărilor candidate, inclusiv ale Republicii Moldova.
12:50
Un bărbat nevăzător, în vârstă de 68 de ani, a fost salvat de pompieri în raionul Căușeni, după ce a căzut într-o groapă și nu a mai reușit să iasă de unul singur. Incidentul s-a produs în seara de 31 octombrie, în localitatea Marianca de Sus. Soția bărbatului a fost cea care alertat serviciile de urgență.
12:40
12:30
Întreprinderile agricole și populația din Republica Moldova cresc mai puțini porci. La 1 octombrie, efectivul total a scăzut cu 30% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Biroului Național de Statistică.
12:30
Fermierii din R. Moldova au obținut, în acest an, o roadă mai bogată la principalele culturi agricole. Recolta a fost mai bună atât la leguminoase, cât și la culturile cerealiere, producția vegetală înregistrând o creștere de 21,2% în nouă luni ale anului 2025, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut.
12:20
Întreprinderile agricole și populația din Republica Moldova cresc mai puțini porci. La 1 octombrie, efectivul total a scăzut cu 30% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Biroului Național de Statistică.
11:50
R. Moldova va participa, după o pauză de un an, la Eurovision Song Contest 2026: producători renumiți și experți internaționali în juriu # Moldova1
Republica Moldova va participa la Concursul Internațional Eurovision Song Contest 2026. Compania „Teleradio-Moldova” a anunțat oficial participarea, după o pauză de un an. Decizia vine în urma unui proces de consultare cu artiști, producători și reprezentanți ai industriei muzicale autohtone, după care s-a decis implementarea unui nou format de selecție națională, inspirat din bunele practici europene și adaptat specificului local.
11:50
Compensațiile pentru sezonul rece: suma acordată beneficiarilor va fi stabilită după înregistrarea cererilor # Moldova1
Valoarea compensațiilor pentru sezonul rece va fi stabilită individual pentru fiecare gospodărie, după încheierea procesului de înregistrare a cererilor, anunță noua ministră a Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Perioada de înregistrare începe luni, 3 noiembrie, și se încheie pe 28 noiembrie, iar cererile pot fi depuse exclusiv online, pe platforma compensatii.gov.md.
11:40
11:20
Câte zile pot fi utilizate spray-urile nazale pentru a trata corect sinuzita: sfaturi de la medicul ORL # Moldova1
Sinuzita rămâne a fi una dintre cele mai frecvente afecțiuni ORL, mai ales în sezonul rece, iar mulți pacienți tind să se trateze singuri, uneori în mod greșit. Medicul chirurg otorinolaringolog (ORL), Cristina Mihăilă, atrage atenția asupra riscurilor automedicației și explică pașii corecți de urmat pentru tratarea acestei inflamații.
11:00
Răzbunarea l-a trimis la închisoare: bărbat, condamnat la ani grei de pușcărie după ce a bătut o persoană în Chișinău # Moldova1
Nu a putut trece peste un conflict mai vechi și a snopit în bătaie un chișinăuian, pe care l-a băgat în spital. Acum, agresorul în vârstă de 43 de ani va sta șapte ani și jumătate la pușcărie.
11:00
Vindeau droguri de tip PVP, denumite „sare”, în mai multe raioane din nordul R. Moldova și vor sta la pușcărie. Doi bărbați din raionul Drochia au fost condamnați la câte opt și, respectiv, nouă ani de închisoare, după o captură de droguri în valoare de aproximativ 200.000 de lei.
10:50
Zilnic, 30 de vârstnici fac coadă la cantina socială „Regina Pacis” din satul Varvareuca, raionul Florești, pentru a primi un prânz cald. Uneori, este singura masă consistentă pe care o iau. Voluntarii merg și la bătrânii care se confruntă cu probleme grave de mobilitate și nu pot merge până la punctul de distribuție.
10:40
Doi bărbați din raionul Drochia au fost condamnați la opt și nouă ani de închisoare, după o captură de droguri de aproximativ 200.000 de lei. Aceștia au fost reținuți pentru punerea în vânzare a drogurilor de tip PVP, denumit „sare”, în Drochia, precum și în alte raioane din nordul țării.
10:40
FC Barcelona continuă cursa de urmărire a rivalei Real Madrid, liderul clasamentului primei divizii spaniole de fotbal, La Liga # Moldova1
Catalanii au învins pe teren propriu pe FC Elche și s-au apropiat din nou la 5 puncte de prima clasată. "Rănită" după înfrângerea de etapa trecută din El Clasico, FC Barcelona s-a revanșat în fața propriilor suporteri. Catalanii au cîștigat meciul cu nou-promovata FC Elche, scor 3:1.
10:20
AC Milan rămâne neînvinsă în această toamnă! "Rossonerii", victorie la limită AS Roma # Moldova1
AC Milan nu a mai pierdut vreun meci de mai bine de 3 luni, iar de această dată s-au impus pe teren propriu în fața formației AS Roma și au urcat pe locul 3 în clasamentul Seriei A.
10:00
Corespondență Dan Alexe | Drone neidentificate deasupra unei baze nucleare SUA din Belgia # Moldova1
Drone suspecte au fost semnalate în acest weekend în Belgia, vreme de zile succesive, mai întâi deasupra aeroportului din Anvers (Antwerpen), dar — ceea ce îngrijorează autoritățile belgiene — mai ales, sâmbătă și duminică seara, deasupra bazei militare Kleine-Brogel din provincia Limburg, unde este depus armament nuclear al SUA.
