Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru fostul deputat Constantin Țuțu
Moldova1, 3 noiembrie 2025 16:30
Procurorii au cerut, în ședința de luni, 3 noiembrie, o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru fostul deputat democrat Constantin Țuțu, în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență. Totodată, acuzatorii solicită confiscarea a peste trei milioane de lei și 20 de mii de euro din averea acestuia. Informația a fost confirmată pentru Teleradio Moldova de către procurorul de caz, Elena Cazacov.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 30 minute
16:30
Salarii mai mari pentru profesori în 2026? Ministrul Educației și Cercetării promite claritate până la sfârșitul lunii noiembrie # Moldova1
Salariile cadrelor didactice ar putea fi majorate începând cu anul viitor, anunță ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Oficialul a precizat că valoarea exactă a majorării va fi cunoscută după definitivarea proiectului legii bugetului pentru 2026.
16:30
Procurorii au cerut, în ședința de luni, 3 noiembrie, o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru fostul deputat democrat Constantin Țuțu, în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență. Totodată, acuzatorii solicită confiscarea a peste trei milioane de lei și 20 de mii de euro din averea acestuia. Informația a fost confirmată pentru Teleradio Moldova de către procurorul de caz, Elena Cazacov.
16:20
Ghidarea în carieră: platforma online care ajută cetățenii să-și găsească locul de muncă ce li se potrivește cel mai bine # Moldova1
Persoanele care doresc să-și descopere aptitudinile și domeniul potrivit de muncă se pot adresa la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) pentru a beneficia de servicii de ghidare în carieră. De asemenea, acestea pot accesa platforma „Cognitrom Career Planner” (CCP), o soluție inovatoare de consiliere.
16:20
R. Moldova, șanse mari să acceadă în Consiliul executiv al UNESCO. Istoric: „O noutate pentru diplomația Republicii Moldova” # Moldova1
Republica Moldova aspiră, pentru prima dată, la statutul de membru al Consiliului executiv al UNESCO. Noii membri vor fi aleși în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale, care se desfășoară la Samarkand, Uzbekistan, în zilele de 3 și 4 noiembrie. Solicitat în cadrul emisiunii „Zi de Zi” de la Radio Moldova, istoricul Sergiu Mustață, secretar general al Comisiei Naționale a Republicii Moldova pentru UNESCO, s-a arătat încrezător în șansele țării de a obține acest vot de încredere.
Acum o oră
16:00
R. Moldova se pregătește să devină un jucător regional important, capabil să transporte energie electrică fără dependențe critice # Moldova1
Linia electrică Vulcănești - Chișinău va deveni funcțională până sfârșitul anului curent, dă asigurări directorul Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE), Ruslan Surugiu. Potrivit acestuia, până în prezent au fost realizate peste 90% din lucrări, iar proiectul avansează conform planului, în pofida complexității tehnice și a provocărilor generate de războiul din Ucraina.
15:50
Val masiv de alerte false cu bombă în R. Moldova, începând cu anul 2022: un singur apel a blocat peste 40 de localități în același timp # Moldova1
Republica Moldova s-a confruntat, în ultimii ani, cu o creștere semnificativă a numărului de alerte false cu bombă, fenomen asociat escaladării riscurilor de securitate din regiune după declanșarea războiului din Ucraina. Sesizările au vizat instituții publice, instanțe, aeroportul și spații cu aflux mare de persoane, generând evacuări, suspendări ale activității și mobilizarea constantă a structurilor de intervenție. Identificarea autorilor devine tot mai dificilă, inclusiv din cauza tehnologiilor moderne, care permit modificarea datelor de identificare a conexiunii.
Acum 2 ore
15:00
„În acest an am lucrat și mai mult” – Așteptări înaintea prezentării Pachetului de extindere pentru 2025 # Moldova1
Comisia Europeană va publica, pe 4 noiembrie, Pachetul de extindere pentru anul 2025. Este vorba despre o evaluare anuală a progreselor pentru fiecare țară candidată la aderare, printre ele fiind și Republica Moldova. „În acest an am lucrat și mai mult”, a declarat viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, amintind că, anul trecut, Republica Moldova a înregistrat progrese în 31 din cele 33 de capitole examinate.
14:50
Tot mai multe persoane raportează cazuri de reacții adverse la medicamente: AMDM: „Evaluăm fiecare caz” # Moldova1
Cetățenii R. Moldova sunt îndemnați, în Săptămâna Siguranței Medicamentului, care demarează pe 3 noiembrie, să raporteze efectele adverse ale medicamentelor, pentru ca autoritățile să poată întreprinde, în timp util, măsurile necesare. Cei care raportează cel mai des reacțiile adverse ale medicamentelor sau lipsa efectului terapeutic al acestora sunt medicii, însă, în ultimii ani, tot mai mulți pacienți reclamă astfel de probleme.
Acum 4 ore
14:30
Aproape 2.7 mii de ucraineni au primit cetățenia R. Moldova, de la declanșarea războiului împotriva Ucrainei # Moldova1
Peste 4.600 de cetățeni ucraineni au depus cereri pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova de la începutul invaziei la scară largă a Federației Ruse în Ucraina, pe 24 februarie 2022. Până în prezent, 2.692 au primit cetățenia moldovenească, iar 2.974 de solicitanți au fost recunoscuți oficial ca cetățeni ai Republicii Moldova (fiind născuți în Ucraina de părinți moldoveni - n.r.).
14:10
Prețurile în Rusia cresc din nou: inflația lovește alimentele și benzina. Moscova recurge la o practică păguboasă a URSS # Moldova1
Prețurile la produsele alimentare și la carburanți continuă să crească în Federația Rusă. Ministerul Agriculturii a propus înghețarea prețurilor pentru „produsele social importante”, însă lanțurile de magazine se opun cu vehemență. Inflația afectează toate segmentele produselor de bază, în toate regiunile țării, iar în spatele fiecărei creșteri de tarif se ascund interese complexe ale statului, ale mediului de afaceri și ale consumatorilor.
14:10
Terminalul de pasageri al aeroportului din Chișinău va fi extins: lucrările vor fi efectuate timp de 19 luni # Moldova1
Terminalul de Pasageri al Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău va fi extins, cu replanificarea parțială a încăperilor. Conducerea întreprinderii a anunțat o licitație pentru desfășurarea lucrărilor, investițiile fiind estimate la 166.8 milioane de lei.
13:50
Expert criminalist: cea mai falsificată bancnotă este cea de 100 de lei. Ce pedeapsă riscați, dacă încercați să scăpați de banii falși # Moldova1
Tot mai multe cazuri de falsificare a bancnotelor în R. Moldova. Anul trecut au fost înregistrate aproape 90 de infracțiuni de acest fel, în creștere cu 23 la sută față de 2023. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să fie vigilenți. O echipă a postului public de televiziune Moldova 1 a mers în laboratorul în care sunt verificate bancnotele suspecte. Specialiștii folosesc echipamente moderne, care scot la iveală toate neconformitățile.
13:40
„România începe să se profileze ca un jucător cu potențial în industria de apărare”: contract pentru viitoarea fabrică de pulberi de la Victoria # Moldova1
România începe să se profileze ca un jucător cu potențial în industria de apărare din sud-estul Europei, iar viitoarea fabrică de pulberi de la Victoria înseamnă o investiție de o jumătate de miliard de euro. Declarațiile au fost făcute luni, 3 noiembrie, de premierul român Ilie Bolojan, după semnarea acordului de cooperare între Victoria SA și Rheinmetall, unul dintre cei mai mari producători de sisteme de apărare din Europa și cel mai mare din Germania.
13:20
Meci spectaculos în Superliga românescă de fotbal: CSU Craiova și Rapid București au remizat, scor 2:2 # Moldova1
Meci dramatic în Superliga românească de fotbal. În derby-ul etapei a 15-a, CS Universitate Craiova și Rapid București au remizat în inima Olteniei cu scorul de 2:2. „Alb-vișiniii” au preluat conducerea în minutul 16, grație golului marcat de norvegianul Tobias Christensen după o cațiune în viteză inițiată de Claudiu Petrila. Oltenii au reacționat prompt și, au egalat în minutul 29 prin Adrian Rus. Fundașul central a marcat cu o lovitură de cap, la cornerul executat de Alexandru Cicâldău.
13:10
Rafinăriile turce cumpără mai mult petrol din Irak și Kazahstan, reducând importurile din Rusia # Moldova1
Cele mai mari rafinării de petrol din Turcia cumpără tot mai mult țiței importat din alte țări, ca reacție la noile sancțiuni occidentale împotriva Moscovei, au declarat pentru Reuters două persoane familiarizate cu situația și mai multe surse din industrie.
13:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă marți, 4 noiembrie, la Summitul Euronews privind extinderea Uniunii Europene, un eveniment de amploare găzduit de capitala Belgiei, dedicat procesului de aderare a noilor state. Participarea Maiei Sandu la eveniment are loc în aceeași zi în care Comisia Europeană publică raportul anual privind progresele țărilor candidate, inclusiv ale Republicii Moldova.
12:50
Un bărbat nevăzător, în vârstă de 68 de ani, a fost salvat de pompieri în raionul Căușeni, după ce a căzut într-o groapă și nu a mai reușit să iasă de unul singur. Incidentul s-a produs în seara de 31 octombrie, în localitatea Marianca de Sus. Soția bărbatului a fost cea care alertat serviciile de urgență.
Acum 6 ore
12:40
„Dialogul european cu Maia Sandu”: perspectivele Republicii Moldova, la Summitul Euronews privind extinderea Uniunii Europene # Moldova1
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă marți, 4 noiembrie, la Summitul Euronews privind extinderea Uniunii Europene, un eveniment de amploare găzduit de capitala Belgiei, dedicat procesului de aderare a noilor state. Participarea Maiei Sandu la eveniment are loc în aceeași zi în care Comisia Europeană publică raportul anual privind progresele țărilor candidate, inclusiv ale Republicii Moldova.
12:30
Întreprinderile agricole și populația din Republica Moldova cresc mai puțini porci. La 1 octombrie, efectivul total a scăzut cu 30% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Biroului Național de Statistică.
12:30
Fermierii din R. Moldova au obținut, în acest an, o roadă mai bogată la principalele culturi agricole. Recolta a fost mai bună atât la leguminoase, cât și la culturile cerealiere, producția vegetală înregistrând o creștere de 21,2% în nouă luni ale anului 2025, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut.
12:20
Întreprinderile agricole și populația din Republica Moldova cresc mai puțini porci. La 1 octombrie, efectivul total a scăzut cu 30% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Biroului Național de Statistică.
11:50
R. Moldova va participa, după o pauză de un an, la Eurovision Song Contest 2026: producători renumiți și experți internaționali în juriu # Moldova1
Republica Moldova va participa la Concursul Internațional Eurovision Song Contest 2026. Compania „Teleradio-Moldova” a anunțat oficial participarea, după o pauză de un an. Decizia vine în urma unui proces de consultare cu artiști, producători și reprezentanți ai industriei muzicale autohtone, după care s-a decis implementarea unui nou format de selecție națională, inspirat din bunele practici europene și adaptat specificului local.
11:50
Compensațiile pentru sezonul rece: suma acordată beneficiarilor va fi stabilită după înregistrarea cererilor # Moldova1
Valoarea compensațiilor pentru sezonul rece va fi stabilită individual pentru fiecare gospodărie, după încheierea procesului de înregistrare a cererilor, anunță noua ministră a Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Perioada de înregistrare începe luni, 3 noiembrie, și se încheie pe 28 noiembrie, iar cererile pot fi depuse exclusiv online, pe platforma compensatii.gov.md.
11:40
R. Moldova va participa, după o pauză de un an, la Concursul Eurovision Song Contest 2026 # Moldova1
Republica Moldova va participa la Concursul Internațional Eurovision Song Contest 2026. Compania „Teleradio-Moldova” a anunțat oficial participarea, după o pauză de un an. Decizia vine în urma unui proces de consultare cu artiști, producători și reprezentanți ai industriei muzicale autohtone, după care s-a decis implementarea unui nou format de selecție națională, inspirat din bunele practici europene și adaptat specificului local.
11:20
Câte zile pot fi utilizate spray-urile nazale pentru a trata corect sinuzita: sfaturi de la medicul ORL # Moldova1
Sinuzita rămâne a fi una dintre cele mai frecvente afecțiuni ORL, mai ales în sezonul rece, iar mulți pacienți tind să se trateze singuri, uneori în mod greșit. Medicul chirurg otorinolaringolog (ORL), Cristina Mihăilă, atrage atenția asupra riscurilor automedicației și explică pașii corecți de urmat pentru tratarea acestei inflamații.
11:00
Răzbunarea l-a trimis la închisoare: bărbat, condamnat la ani grei de pușcărie după ce a bătut o persoană în Chișinău # Moldova1
Nu a putut trece peste un conflict mai vechi și a snopit în bătaie un chișinăuian, pe care l-a băgat în spital. Acum, agresorul în vârstă de 43 de ani va sta șapte ani și jumătate la pușcărie.
11:00
Vindeau droguri de tip PVP, denumite „sare”, în mai multe raioane din nordul R. Moldova și vor sta la pușcărie. Doi bărbați din raionul Drochia au fost condamnați la câte opt și, respectiv, nouă ani de închisoare, după o captură de droguri în valoare de aproximativ 200.000 de lei.
10:50
Zilnic, 30 de vârstnici fac coadă la cantina socială „Regina Pacis” din satul Varvareuca, raionul Florești, pentru a primi un prânz cald. Uneori, este singura masă consistentă pe care o iau. Voluntarii merg și la bătrânii care se confruntă cu probleme grave de mobilitate și nu pot merge până la punctul de distribuție.
Acum 8 ore
10:40
Doi bărbați din raionul Drochia au fost condamnați la opt și nouă ani de închisoare, după o captură de droguri de aproximativ 200.000 de lei. Aceștia au fost reținuți pentru punerea în vânzare a drogurilor de tip PVP, denumit „sare”, în Drochia, precum și în alte raioane din nordul țării.
10:40
FC Barcelona continuă cursa de urmărire a rivalei Real Madrid, liderul clasamentului primei divizii spaniole de fotbal, La Liga # Moldova1
Catalanii au învins pe teren propriu pe FC Elche și s-au apropiat din nou la 5 puncte de prima clasată. "Rănită" după înfrângerea de etapa trecută din El Clasico, FC Barcelona s-a revanșat în fața propriilor suporteri. Catalanii au cîștigat meciul cu nou-promovata FC Elche, scor 3:1.
10:20
AC Milan rămâne neînvinsă în această toamnă! "Rossonerii", victorie la limită AS Roma # Moldova1
AC Milan nu a mai pierdut vreun meci de mai bine de 3 luni, iar de această dată s-au impus pe teren propriu în fața formației AS Roma și au urcat pe locul 3 în clasamentul Seriei A.
10:00
Corespondență Dan Alexe | Drone neidentificate deasupra unei baze nucleare SUA din Belgia # Moldova1
Drone suspecte au fost semnalate în acest weekend în Belgia, vreme de zile succesive, mai întâi deasupra aeroportului din Anvers (Antwerpen), dar — ceea ce îngrijorează autoritățile belgiene — mai ales, sâmbătă și duminică seara, deasupra bazei militare Kleine-Brogel din provincia Limburg, unde este depus armament nuclear al SUA.
10:00
Răzbunarea l-a trimis la pușcărie: bărbat, condamnat la ani grei de pușcărie după ce a bătut o persoană în Chișinău # Moldova1
Nu a putut trece peste un conflict mai vechi și a snopit în bătaie un chișinăuian, pe care l-a băgat în spital. Acum, agresorul în vârstă de 43 de ani va sta șapte ani și jumătate la pușcărie.
09:50
EXCLUSIV | Raportul Comisiei Europene: R. Moldova, progrese mai mari decât alte țări candidate # Moldova1
Comisia Europeană urmează să prezinte marți, 4 noiembrie, raportul său anual privind progresele înregistrate în țările candidate. Situația de ansamblu pare destul de sumbră, în schimb Republica Moldova se arată a fi realizat progrese, în special în comparație cu alți candidați cum sunt Ucraina, Serbia și, mai ales, Georgia.
09:40
Ambasadorul Israelului la Chișinău: Muncitorii moldoveni sunt foarte apreciați pentru profesionalism # Moldova1
Muncitorii moldoveni din Israel sunt foarte apreciați pentru profesionalismul și implicarea lor, a declarat ambasadorul Israelului la Chișinău, Yoram Elron, invitatul ultimei ediții a emisiunii „Dimensiunea Diplomatică” de la Moldova 1. Diplomatul a subliniat că această recunoaștere vine într-un context de colaborare economică tot mai strânsă între cele două țări, bazată nu doar pe comerț, ci și pe parteneriate și investiții comune.
09:30
R. Moldova aspiră, pentru prima dată, la statutul de membru al Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO). Noii membri ai Consiliului urmează a fi aleși în perioada 3 - 4 noiembrie curent, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO, care se desfășoară la Samarkand, Uzbekistan.
09:20
R. Moldova aspiră, pentru prima dată, la statutul de membru al Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO). Noii membri ai Consiliului urmează a fi aleși în perioada 3 - 4 noiembrie curent, în cadrul celei de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO, care se desfășoară la Samarkand, Uzbekistan.
09:20
O persoană a murit și alte trei au fost salvate de sub dărâmături în urma unui atac cu drone kamikaze lansat de trupele ruse asupra regiunii Sumî, în noaptea de duminică spre luni, 3 noiembrie. Potrivit șefului administrației militare regionale, Oleg Grigorov, sub lovituri a ajuns comunitatea Trostianets.
Acum 12 ore
08:40
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, intenționează să rămână la putere până în anul 2050, scrie tabloidul britanic Daily Star, citându-l pe jurnalistul de investigație Ilia Davliatcin.
08:30
Start înscrierilor pentru compensațiile la încălzire. Platforma compensatii.gov.md a devenit activă # Moldova1
De astăzi, 3 noiembrie, gospodăriile din Republica Moldova se pot înregistra pe platforma compensatii.gov.md pentru a beneficia de sprijin în plata facturilor la energie în sezonul rece 2025–2026. Măsura face parte din programul guvernamental „Ajutor la contor”, lansat în 2022 și destinat familiilor vulnerabile.
08:20
Elevii din Republica Moldova revin astăzi, 3 noiembrie, în sălile de clasă, după vacanța de toamnă care a durat șapte zile. Pauza școlară s-a desfășurat în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie și a fost valabilă pentru toți elevii din instituțiile de învățământ general din țară.
08:10
Documentele de călătorie trebuie să fie în stare perfectă pentru a fi acceptate la trecerea frontierei, iar orice deteriorare vizibilă poate duce la imposibilitatea de a părăsi țara. Poliția de Frontieră îndeamnă cetățenii să-și verifice din timp pașapoartele și cărțile de identitate pentru a evita neplăceri, mai ales în cazul în care documentele au fost „decorate” din greșeală de copii sau afectate de uzura fizică.
08:10
Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat că, în acest moment, nu ia în considerare posibilitatea furnizării rachetelor Tomahawk cu rază lungă de acțiune Ucrainei. Liderul de la Casa Albă a răspuns duminică, 2 noiembrie, la o întrebare a unui jurnalist la bordul avionului Air Force One.
07:40
Drone suspecte deasupra bazelor NATO din Belgia. Autoritățile investighează posibile acțiuni de spionaj # Moldova1
Mai multe baze militare NATO din Belgia au fost survolate în ultimele zile de drone neidentificate, care ar fi colectat informații despre aeronave și depozite de muniții, a declarat ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, notează DW. Oficialul vorbește despre posibile acțiuni de spionaj, iar autoritățile au declanșat o anchetă.
06:40
Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 s-a produs luni dimineață în apropierea orașului Mazar-e Sharif, în nordul Afganistanului, provocând cel puțin 10 decese și rănind aproximativ 260 de persoane, au anunțat autoritățile locale. Bilanțul victimelor ar putea crește pe măsură ce operațiunile de salvare continuă, scrie Reuters. Potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite (USGS), seismul a avut loc la o adâncime de aproximativ 28 de kilometri, în zona orașului Mazar-e Sharif, care are o populație de circa 523.000 de locuitori.
Acum 24 ore
21:40
Folclorul oltenesc, adus la Chișinău în cadrul proiectului „Tradiții unite în mozaic de basm românesc” # Moldova1
Au parcurs sute de kilometri pentru a prezenta la Chișinău bogăția folclorului oltenesc. Colective artistice din România au evoluat pe scena Preturii sectorului Râșcani, alături de elevi ai Liceului Teoretic „Ștefan cel Mare” din Chișinău. Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Tradiții unite în mozaic de basm românesc”.
21:40
„Mă bucur să lucrez cu copiii moldoveni” - un voluntar american, impresionat de viața la sat # Moldova1
Un tânăr din Statele Unite ale Americii, venit în Republica Moldova prin intermediul programului Corpul Păcii, s-a integrat rapid în comunitatea satului Râșcova, raionul Criuleni, unde predă limba engleză copiilor și participă la activități de dezvoltare comunitară. După patru luni petrecute în țara noastră, Nathan spune că s-a îndrăgostit de ospitalitatea oamenilor și de simplitatea vieții de la sat.
21:10
Studentă de la USMF „N. Testemițanu”: „În Italia se învață mai mult teorie, la noi accentul e pe practică” # Moldova1
Studenții Facultății de Medicină Generală din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au ocazia să participe la programe internaționale de schimb, precum Erasmus, care le oferă experiențe de formare în instituții medicale din Europa. Irina Fărâmă, studentă în anul VI, a fost selectată pentru un stagiu în Italia, unde a descoperit diferențe semnificative între sistemele de învățământ medical din cele două țări, atât în ceea ce privește metodologia de studiu, cât și practica clinică.
21:00
Noi viețuitoare la Grădina Zoologică: vizitatorii pot vedea puii de suricat, cangur și taur maghiar de stepă # Moldova1
Baby-boom la Grădina Zoologică din Chișinău. Un pui de taur maghiar de stepă, unul de cangur și unul de suricat au fost aduși pe lume în aceeași perioadă. Animăluțele au fost deja prezentate publicului. Copiii au fost cei mai încântați.
20:30
Marele Muzeu Egiptean, situat în apropierea faimoaselor Piramide din Giza, și-a deschis ușile pentru vizitatori. Considerat cel mai ambițios proiect cultural al Egiptului, acesta se întinde pe o suprafață de aproximativ 500 de mii de metri pătrați, adăpostind peste 100 de mii de artefacte, care ilustrează șapte milenii de istorie egipteană. Costul proiectului este estimat la peste un miliard de dolari.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.