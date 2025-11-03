Efectivul de porci este în scădere: cu peste 30% față de anul trecut

08:10

Documentele de călătorie trebuie să fie în stare perfectă pentru a fi acceptate la trecerea frontierei, iar orice deteriorare vizibilă poate duce la imposibilitatea de a părăsi țara. Poliția de Frontieră îndeamnă cetățenii să-și verifice din timp pașapoartele și cărțile de identitate pentru a evita neplăceri, mai ales în cazul în care documentele au fost „decorate” din greșeală de copii sau afectate de uzura fizică.