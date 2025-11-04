De la benzină la baterii: numărul de vehicule electrice și hibride, creștere de 190% în R. Moldova

13:40

România începe să se profileze ca un jucător cu potențial în industria de apărare din sud-estul Europei, iar viitoarea fabrică de pulberi de la Victoria înseamnă o investiție de o jumătate de miliard de euro. Declarațiile au fost făcute luni, 3 noiembrie, de premierul român Ilie Bolojan, după semnarea acordului de cooperare între Victoria SA și Rheinmetall, unul dintre cei mai mari producători de sisteme de apărare din Europa și cel mai mare din Germania.