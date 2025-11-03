Finlanda propune un nou loc de întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin, departe de Europa

10:40

Prima lună după alegeri s-a scurs la turații maxime. Scrutinul a fost validat, noua garnitură parlamentară a fost confirmată, s-au împărțit birourile, se discută comisiile și s-a lucrat la crearea noului Guvern. Pretenții la majoritatea parlamentară au fost multe: de ce a fost desemnată în calitate de potențial prim-ministru o persoană necunoscută, de ce nu...