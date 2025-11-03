Noii miniștri din Guvern au fost prezentați echipelor de la ministere 

18:50

Mark Galeotti, istoricul și analistul în politica și securitatea Rusiei, susține că noile arme nucleare ale Moscovei sunt „practic apocaliptice”, explicând că acestea sunt prea puternice să fie folosite „cu excepția cazului în care ești dispus să distrugi lumea”, relatează BBC, preluat de digi24.ro. În timpul unei întâlniri cu veterani ai războiului din Ucraina, președintele...