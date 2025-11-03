LIVE TEXT/ Conferință de presă dedicată compensațiilor la energie pentru sezonul de încălzire 2025-2026. Detalii de la noua ministră a Muncii și Protecției Sociale

17:40

Un bărbat din raionul Florești, care și-a agresat anterior concubina în repetate rânduri, a amenințat-o cu toporul și a încălcat ordinul de restricție pe care-l avea, ajunge după gratii abia peste cinci ani de la primul sunet al femeii la urgență, când a declarat că a fost bătută în stradă. Cu un cazier judiciar amplu,...