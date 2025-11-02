LIVE TEXT/ Forțele ruse bombardează regiunea Herson, mai multe persoane sunt rănite. Război în Ucraina, ziua 1348
UPDATE 17:45 Trupele rusești au bombardat districtul Dniprovskii din Herson, soldat cu răniți.Potrivit Ukrinform, Administrația Militară a orașului Herson a raportat acest lucru pe Telegram. „În jurul orei 14:30, trupele rușe au bombardat districtul Dniprovskii. Până în prezent, se știe că încă o persoană a fost rănită. Un bărbat în vârstă de 69 de ani...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului spune că „nu este nevoie” de o întâlnire între Trump și Putin # Ziarul de Garda
„Nu este nevoie” de o întâlnire între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pe 2 noiembrie., scrie The Kyiv Independent. „Ipotetic vorbind, (o întâlnire) este posibilă, dar în acest moment nu este nevoie de ea”, a declarat Peskov unei agenții de știri...
Mai mulți elevi din toată țara au vizitat Parlamentul: „Au descoperit ce înseamnă democrația în acțiune” # Ziarul de Garda
În această săptămână, Parlamentul R. Moldova a fost gazda unor întâlniri prin care tinerii și elevii din toată țara au descoperit ce înseamnă democrația în acțiune, comunică instituția. Vizitatori au fost elevii Școlii de Arte „Nicolae Sulac” din Florești, veniți la inițiativa deputatei Larisa Novac, a elevilor Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu” din Hâncești și ai...
Mihail Latîşev a devenit medaliat la Campionatului European de Judo U23, competiție găzduită în premieră în R. Moldova # Ziarul de Garda
Pe 1 noiembrie, judocanul Mihail Latîșev, angajat al Poliției de Frontieră, a urcat pe podiumul Campionatului European de Judo U23 — ediție găzduită în premieră în R. Moldova. Judocanul Mihail Latîşev (90 kg), în finala de la Chişinǎu, a fost învins în timpul suplimentar de georgianul Georgi Jabniashvili. Sportivul originar din Bălți a repurtat victorii...
Două avioane s-au ciocnit pe aeroportul din New York. Incidentul a dus la debarcarea tuturor pasagerilor # Ziarul de Garda
Două avioane comerciale s-au ciocnit vineri searăm 31 noiembrie, pe pista aeroportului LaGuardia din New York, care a fost afectat pe tot parcursul zilei de o lipsă de controlori de trafic aerian din cauza închiderii guvernului federal american, a relatat sâmbătă EFE și Agerpres. În timp ce rula spre poarta de sosiri, un avion al...
Într-o Europă marcată de migrație, Germania rămâne exemplul unei societăți care a transformat integrarea străinilor într-o politică de stat, nu într-o reacție la crize. În spatele acestei reușite se află politicile sociale coerente, respectul pentru familie și cultura instituțională bazată pe responsabilitate și empatie. Despre cum funcționează în practică aceste mecanisme povestește Natalia Clementi, o...
LIVE TEXT/ Cel puțin 15 persoane au murit și alte 20 au fost rănite în urma atacurilor Rusiei în ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1348 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:00 Cel puțin 15 civili au fost uciși și alți 20 răniți în ultima zi în atacuri rusești în Ucraina, au declarat oficiali ucraineni pe 2 noiembrie, conform Kyiv Independent. Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, Rusia a vizat Ucraina peste noapte cu două rachete balistice Iskander M și 79 de drone de atac, inclusiv aproximativ...
Proprietarul unui hotel din Turcia și alte 10 persoane au fost condamnați la închisoare pe viață pentru incendiul în care au murit 78 de persoane # Ziarul de Garda
O instanță din Turcia a condamnat vineri, 31 octombrie, proprietarul unui hotel dintr-o stațiune de schi și alte 10 persoane la închisoare pe viață pentru neglijență gravă în legătură cu incendiul mortal care a cuprins proprietatea în ianuarie 2025, a relatat agenția de stat Anadolu, potrivit CNN. În incendiul produs la hotelul Grand Kartal cu...
Elevii din R. Moldova câștigă medalia de aur la cea mai mare Olimpiadă mondială de robotică pentru liceeni, a cincea ediție consecutiv # Ziarul de Garda
Pentru a cincea ediție consecutiv, elevii din R. Moldova câștigă medalia de aur la cea mai mare Olimpiadă mondială de robotică pentru liceeni – FIRST Global Challenge, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). În anul curent, competiția s-a desfășurat în perioada 28 octombrie – 01 noiembrie în Panama City, Panama și a reunit echipe din...
Apă potabilă pentru locuitorii din Selemet, datorită donațiilor făcute în memoria unui tânăr din sat: „Visul lui era simplu: să lase ceva în urmă care să folosească oamenilor. Nu pentru faimă, ci pentru sens” # Ziarul de Garda
Satul Selemet din raionul Cimișlia va avea de acum încolo nu doar apă potabilă, ci și un simbol al iubirii și recunoștinței. Aici a fost livrată o construcție care va asigura accesul la apă potabilă pentru aproximativ 350 de gospodării din localitate. Proiectul a fost posibil datorită donațiilor făcute în memoria lui Vasile Vulpe, un...
Zece persoane au fost rănite, sâmbătă noaptea, 1 noiembrie, în urma unui atac sângeros cu cuțitul într-un tren din Marea Britanie. Doi bărbați au fost arestați, iar ofițerii antiterorism s-au alăturat anchetei, transmit Sky News și BBC, citate de G4Media. Unul dintre pasageri, Olly Foster, a declarat pentru BBC că inițial a auzit oameni strigând...
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos a felicitat noul Guvern, în frunte cu Alexandru Munteanu și a declarat că este gata să colaboreze pentru a duce R. Moldova în Uniunea Europeană. Pe 1 noiembrie, Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere, a publicat un mesaj de felicitare pe platforma X, dedicat noului Guvern al R. Moldova....
Soarta președinților oficiilor teritoriale ale fostului partid „Șor”, care ar fi plătit protestatarii de la manifestațiile masive din 2022: 11 au fost condamnați și doar doi – arestați # Ziarul de Garda
Douăzeci și doi dintre președinții oficiilor teritoriale ale fostului partid „Șor” au ajuns în vizorul Procuraturii Anticorupție (PA) pentru protestele organizate la Chișinău contra cost în perioada iulie – octombrie 2022. Dintre aceștia, doar 11 și-au aflat sentințele până la sfârșitul lunii octombrie, opt aflându-se în continuare pe banca acuzaților, iar trei – în faza...
Prima lună după alegeri s-a scurs la turații maxime. Scrutinul a fost validat, noua garnitură parlamentară a fost confirmată, s-au împărțit birourile, se discută comisiile și s-a lucrat la crearea noului Guvern. Pretenții la majoritatea parlamentară au fost multe: de ce a fost desemnată în calitate de potențial prim-ministru o persoană necunoscută, de ce nu...
VIDEO/ Noul guvern: promisiuni, realități și reforme dureroase. Expertul Stas Madan, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
Cum își va putea îndeplini Guvernul Munteanu promisiunea de a dezvolta economia și de a integra R. Moldova în Uniunea Europeană? La Podcast ZdCe, explicăm, împreună cu expertul Stas Madan, de la Centrul Analitic Independent Expert Grup, care sunt realitățile de la care pornește noua guvernare, care sunt riscurile și ce reforme nepopulare va trebui...
Mai multe drone au fost observate deasupra unei baze militare utilizate de NATO din Belgia # Ziarul de Garda
Mai multe drone au fost observate deasupra bazei militare belgiene Kleine-Brogel, utilizată de NATO, informează sâmbătă, 1 noiembrie, dpa citat de Agerpres. „Sistemul de detectare funcționează”, a scris sâmbătă ministrul belgian al apărării, Theo Francken, pe platforma X. „Au loc investigații”. El a declarat că se va întâlni cu poliția săptămâna viitoare pentru a analiza...
LIVE TEXT/ Un incendiu a izbucnit în regiunea Odesa după atacul Rusiei cu drone. Două persoane au murit. Război în Ucraina, ziua 1348 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:15 În regiunea Odesa, Rusia a atacat o parcare cu camioane de marfă folosind drone de atac. Două persoane au fost ucise și una a fost rănită. Potrivit Ukrinform, Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei a relatat acest lucru pe Facebook. „În urma atacurilor, a izbucnit un incendiu într-o parcare cu camioane de...
Mark Galeotti, istoricul și analistul în politica și securitatea Rusiei, susține că noile arme nucleare ale Moscovei sunt „practic apocaliptice”, explicând că acestea sunt prea puternice să fie folosite „cu excepția cazului în care ești dispus să distrugi lumea”, relatează BBC, preluat de digi24.ro. În timpul unei întâlniri cu veterani ai războiului din Ucraina, președintele...
Regim de tranzit comun: R. Moldova, integrată în sistemul european unic de gestionare a operațiunilor de tranzit # Ziarul de Garda
La 1 noiembrie 2025, a fost depusă prima declarație vamală în regimul de tranzit comun prin intermediul Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS). Serviciul Vamal al R. Moldova susține că acesta este un moment istoric care marchează integrarea deplină a R. Moldova în sistemul european unic de gestionare a operațiunilor de tranzit. Toate etapele procedurii au...
Bilanțul de război al lunii Octombrie – cele mai multe rachete lansate de ruși asupra Ucrainei # Ziarul de Garda
Rusia a lansat mai multe rachete asupra Ucrainei în octombrie decât în orice altă lună, cel puțin de la începutul anului 2023, în atacuri nocturne care au vizat în special rețeaua electrică, potrivit unei analize a datelor ucrainene realizate sâmbătă de AFP, citate de agerpres.ro. Forțele ruse au lansat 270 de rachete asupra țării în...
Avertizare ANTA: Lituania menține închisă frontiera cu Belarus până la 30 noiembrie 2025 # Ziarul de Garda
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional despre prelungirea suspendării traficului rutier dintre Republica Lituania și Republica Belarus. Potrivit deciziilor adoptate de autoritățile lituaniene în cadrul ședinței Guvernului din 29 octombrie 2025, măsura de suspendare a traficului prin punctele de trecere a frontierei dintre cele două state a fost extinsă până...
Președinta CALM: Când facem reforme, nu trebuie să primeze cifrele sau structurile, ci binele oamenilor # Ziarul de Garda
Cu Tatiana Badan, președinta Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), despre reforma teritorială, despre parcursul european al R. Moldova, despre realitățile rurale, despre dialog, respect, parteneriat, încredere – toate – în contextul învestirii noului Guvern. Tatiana Badan, președinta CALM: Una dintre cele mai riscante greșeli pe care le poate face noul Guvern este abordarea superficială...
De luni, 3 noiembrie 2025, consumatorii casnici se pot înscrie pe platforma compensatii.gov.md pentru a primi compensații la energie pentru perioada sezonului rece 2025-2026. Pentru întrebări legate de procesul de înregistrare, este disponibil numărul gratuit al centrului de apel 0 8000 5000. Guvernul oferă compensații la energie gospodăriilor vulnerabile prin programul „Ajutor la contor”. Compensațiile sunt acordate...
Ce trebuie să întreprindă noul Guvern pentru a stimula investiţiile străine şi dezvoltarea mediului de afaceri? # Ziarul de Garda
Dezvoltarea economică va fi prioritatea zero a noului Guvern, care își va asuma promovarea unor reforme importante pentru a pregăti R. Moldova de aderare la Uniunea Europeană. Noul prim-ministru desemnat, Alexandru Munteanu, om de afaceri cu experienţă internaţională, susține că și-ar dori să înceapă acest proces „dacă nu în a cincea, atunci măcar în a...
Apel public: „Dimensiunea ecologică și climatică trebuie tratată ca o prioritate transversală, nu ca un capitol secundar, așa cum apare în Programul de Guvernare” # Ziarul de Garda
Comunitatea de mediu adresează noului Cabinet de Miniștri un apel public întitulat „Dimensiunea ecologică trebuie să devină prioritate transversală a Guvernului”. În apel se subliniază că dimensiunea ecologică și climatică trebuie tratată ca o prioritate transversală, nu ca un capitol secundar, așa cum apare în versiunea actuală a Programului de Guvernare publicată. Documentul propune mai...
Astăzi, în ziua depunerii jurământului de către noul Guvern, ZdG a solicitat câțiva lideri de opinie să vorbească despre greșelile care ar trebui evitate de noua guvernare: Ce greșeli ar trebui să evite noul Guvern, pentru a se menține la guvernare pe parcursul întregului mandat? Loretta Handrabura, doctor, membră a Consiliului de Supraveghere, Compania „Teleradio-Moldova”...
De ce mor îngerii: declarațiile mamei Mariei, fetița care și-a pierdut viața venind pe lume, la Maternitatea din Edineț # Ziarul de Garda
Pe 21 octombrie, la 21.30, la Maternitatera din Edineț, după patru zile în care mama sa se aflase în travaliu, Maria a venit pe lume fără viață. Era al treilea copilaș, dorit și așteptat, în familia sa. Pe 28 octombrie, ZdG relata despre acest caz în articolul „De ce mor îngerii”. Deoarece atunci a decis...
Astăzi, la sediul Președinției R. Moldova, are loc ceremonia oficială de depunere a jurământului de către noul Cabinet de miniștri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, după ce vineri, 31 octombrie, a primit votul de încredere din partea Parlamentului. Depunerea jurământului semnifică preluarea oficială a atribuțiilor noului Executiv. Premierul Alexandru Munteanu și membrii echipei sale depun...
Listele copiilor ucraineni, răpiți de Rusia, vor fi transmise tuturor liderilor mondiali # Ziarul de Garda
Ucraina va transmite partenerilor datele tuturor copiilor răpiți de Rusia. Lista respectivă va fi pe masa tuturor liderilor. Despre aceasta informează RBK-Ucraina cu referire la adresarea președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelenski. Potrivit acestuia, serviciul de informații externe a îndeplinit sarcina de a găsi adrese specifice și clare ale locurilor unde se află copiii ucraineni care au...
VIDEO/ R. Moldova are un nou Guvern | Detalii despre noii miniștri și Programul de guvernare | Percheziții la directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
A fost stabilită componența finală a guvernului Munteanu. Cine sunt noii și vechii miniștri, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Tot astăzi vorbim despre Programul de guvernare al noului Cabinet de miniștri și vă oferim detalii despre perchezițiile efectuate la directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău. Săptămâna de Gardă poate fi...
Noua rachetă nucleară a lui Vladimir Putin a fost distrusă de forțele ucrainene chiar în interiorul teritoriului rus # Ziarul de Garda
Forțele ucrainene au distrus racheta balistică Oreșnik cu capacitate nucleară într-o operațiune specială în adâncul teritoriului rus, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Operațiunea, condusă de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), Direcția de Informații Militare (HUR) și alte structuri ale Forțelor de Apărare, ar fi avut loc încă în vara anului 2023, a declarat Zelenski,...
Prognoza pentru primele zile ale lunii noiembrie 2025 în R. Moldova prevede temperaturi de aproximativ 14,6°C, apropiate de media istorică, scrie vremearomania.com. Temperatura medie la începutul lunii Noiembrie în Chisinau este de 18,3°C, iar pe parcurs timpul se răcește semnificativ, ajungând la o medie den 6,4 °C până la sfârșitul lunii. Clima în această perioadă...
LIVE TEXT/ Ucraina îi cere Uniunii Europene să majoreze taxele vamale asupra importurilor ruse. Război în Ucraina, ziua 1346 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Kievul i-a solicitat vineri, 31 octombrie, Uniunii Europene să majoreze taxele vamale asupra importurilor de produse ruse care nu sunt deocamdată supuse sancțiunilor adoptate de Bruxelles de la începerea invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022, transmite AFP, citat de Agerpres. „Dacă produsele nu sunt vizate de sancțiuni (europene), vom ridica chestiunea impunerii...
LIVE TEXT/ Pentagonul a aprobat furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală aparține lui Donald Trump.. Război în Ucraina, ziua 1346 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:20 Potrivit CNN, care a discutat sub protecția anonimatului cu trei oficiali europeni și americani familiarizați cu situația, Pentagonul a evaluat că furnizarea de rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk Ucrainei nu ar avea un impact negativ asupra arsenalului american, scire Biziday. Astfel, decizia finală se află în mâinile președintelui Trump, care a declarat...
Opt deputați și-au dat demisia. Mandatele vacante vor fi atribuite candidaților supleanți # Ziarul de Garda
Parlamentul a luat act de demisia unor deputați în cadrul ședinței din 31 octombrie. Cinci parlamentari au renunțat la mandat, după ce au devenit membri ai cabinetului de miniștri condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Alți doi și-au dat demisia după ce au anunțat că pleacă din politică, iar un altul și-a dat demisia după ce...
Victoria Belous, de la tribuna Parlamentului: „Sunt oameni care se rup pentru economia asta. Dar știți cu cât ați contribuit la o pensie, la un drum, la o investiție? Cu zero lei” # Ziarul de Garda
Deputata PAS, Victoria Belous, a ținut un discurs de la tribuna Parlamentului în cadrul ședinței din 31 octombrie. Luarea de cuvânt a fostei ministre a Finanțelor a strâns sute de aprecieri și peste o mie de distribuiri în doar o oră de la publicare. Luare de cuvânt a deputatei Victoria Belous în timpul dezbaterilor privind...
„Deputații trebuie să fie competenți, integri și bine intenționați.” Cum s-a schimbat profilul aleșilor poporului în 34 de ani de independență # Ziarul de Garda
Deputatul nu este doar o figură politică, ci un reprezentant al cetățenilor controlează activitatea Guvernului. Parlamentarii trebuie să fie competenți și integri, afirmă experții consultați de Ziarul de Gardă. În timp ce analistul politic Igor Boțan vorbește despre nevoia unui Parlament format din cei mai buni reprezentanți din domeniile-cheie ale societății, directorul de programe Promo-LEX,...
Primul mesaj al prim-ministrului Alexandru Munteanu după învestire: „Este o mare onoare pentru mine să pot servi țara” # Ziarul de Garda
Premierul Alexandru Munteanu a venit cu primul mesaj după ce Parlamentul a oferit votul de încredere Cabinetului de miniștri și a aprobat programul de guvernare „UE, pace, dezvoltare”. Noul prim-ministru a scris un mesaj de mulțumire pentru deputați pe pagina sa de Facebook. „Mulțumesc deputaților Parlamentului R. Moldova pentru sprijinul acordat programului de guvernare și...
Legislativul s-a reunit vineri, 31 octombrie, în ședință. Candidatul desemnat de președinta Maia Sandu pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, își va prezenta echipa și programul de guvernare, solicitând votul de încredere al Parlamentului. UPDATE 18:43 În urma votului, 55 de deputați din Parlament au votat pentru noul guvern, în frunte cu Alexandru Munteanu. UPDATE...
LIVE/ Ședința Parlamentului. PSRM, PCRM, Alternativa, Democrația Acasă și Partidul Nostru nu vor vota Guvernul Munteanu # Ziarul de Garda
Legislativul s-a reunit vineri, 31 octombrie, în ședință. Candidatul desemnat de președinta Maia Sandu pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, își va prezenta echipa și programul de guvernare, solicitând votul de încredere al Parlamentului. UPDATE 18:07 Partidul Nostru nu va vota Guvernul nou propus. UPDATE 16:52 Democrația Acasă și-a exprimat decizia de a nu susține...
LIVE/ Ședința Parlamentului. PSRM, PCRM, Alternativa, Democrația Acasă și Partidul Nostru nu vota susține Guvernul Munteanu # Ziarul de Garda
Legislativul s-a reunit vineri, 31 octombrie, în ședință. Candidatul desemnat de președinta Maia Sandu pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, își va prezenta echipa și programul de guvernare, solicitând votul de încredere al Parlamentului. UPDATE 18:07 Partidul Nostru nu va vota Guvernul nou propus. UPDATE 16:52 Democrația Acasă și-a exprimat decizia de a nu susține...
Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta a fost anulată din cauza cerințelor dure ale Rusiei față de Ucraina # Ziarul de Garda
Statele Unite au anulat o întâlnire planificată la Budapesta între președintele american Donald Trump și liderul Kremlinului, Vladimir Putin, din cauza pozițiilor ferme ale Moscovei cu privire la Ucraina, scrie Reuters. Citând surse bine informate, raportul precizează că decizia de anulare a întâlnirii a fost luată în urma unei conversații telefonice tensionate între miniștrii de...
„Justiție” cu întârziere: un agresor cu patru dosare penale, examinate de aceeași judecătoare, trimis după gratii pentru doar doi ani și jumătate. Și-a amenințat concubina cu un topor, după ce a făcut același lucru anterior față de un polițist # Ziarul de Garda
Un bărbat din raionul Florești, care și-a agresat anterior concubina în repetate rânduri, a amenințat-o cu toporul și a încălcat ordinul de restricție pe care-l avea, ajunge după gratii abia peste cinci ani de la primul sunet al femeii la urgență, când a declarat că a fost bătută în stradă. Cu un cazier judiciar amplu,...
CNA: Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” și reprezentantul unui agent economic au fost plasați în arest pentru 30 de zile # Ziarul de Garda
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din municipiul Chișinău și reprezentantul unui agent economic au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile în dosarul de delapidarea, corupție și trafic de influență, anunță vineri, 31 octombrie, Centrul Național Anticorupție (CNA). Conform unui comunicat de presă emis de CNA, pe 30 octombrie, directoarea liceului Natalia Bulat...
„Jocuri politice” și „provocări”: FEA, condusă de Dorin Damir, comentează lupta dintre deputatul rus pro-război și Ion Șoltoianu # Ziarul de Garda
Lupta dintre Jeff Monson și Ion Șoltoianu ar fi urmat să se desfășoare în Federația Rusă. Totuși, Ion Șoltoianu ar fi insistat ca „ultima sa luptă din carieră” să aibă loc în R. Moldova. În context, Fighting & Entertainment Association (FEA), condusă de Dorin Damir, se declară „apolitici”: „Îndemnăm toți fanii, sportivii și jurnaliștii să...
Constantin Țuțu, încă 30 de zile în arest pentru traversarea ilegală a frontierei şi corupere # Ziarul de Garda
Urmare a recursului depus de procurorii PCCOCS, arestul fostului deputat Constantin Țuțu a fost prelungit cu încă 30 de zile pentru traversarea ilegalǎ a frontierei şi pentru corupere, anunță PCCOCS. În vederea continuării obiective a investigațiilor, un astfel de recurs a fost depus de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) la Curtea...
LIVE/ Ședința Parlamentului. PSRM, PCRM, Alternativa și Democrația Acasă nu vor susține Guvernul Munteanu # Ziarul de Garda
Legislativul s-a reunit vineri, 31 octombrie, în ședință. Candidatul desemnat de președinta Maia Sandu pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, își va prezenta echipa și programul de guvernare, solicitând votul de încredere al Parlamentului. UPDATE 16:52 Democrația Acasă și-a exprimat decizia de a nu susține Guvernul Munteanu. UPDATE 16:48 De la tribuna Parlamentului, Ion Ceban...
LIVE/ Ședința Parlamentului. După runda de întrebări, PSRM și PCRM au declarat că nu vor susține Guvernul Munteanu # Ziarul de Garda
Legislativul s-a reunit vineri, 31 octombrie, în ședință. Candidatul desemnat de președinta Maia Sandu pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, își va prezenta echipa și programul de guvernare, solicitând votul de încredere al Parlamentului. UPDATE 16:48 De la tribuna Parlamentului, Ion Ceban a declarat că Alternativa nu va vota noul Guvern. UPDATE 16:40 Reprezentanții PSRM...
„Presiuni din partea lui Filat și Plahotniuc”. Cum ar fi fost preluată Publika TV de către Plahotniuc. Declarațiile martorilor în dosarul „Frauda bancară” # Ziarul de Garda
Astăzi, 31 octombrie, a continuat audierea martorilor acuzării în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, tot în absența inculpatului care „a rugat să nu fie escortat, pe motiv că trebuie să facă cunoștință cu materialele cauzei”. În ședință, cei audiați au făcut mărturii despre cum și-a extins Plahotniuc influența asupra mass-mediei din R. Moldova: de la...
Escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari, în valoare de peste 12 milioane de lei. Doi bărbați au fost reținuți, iar o femeie este cercetată în stare de libertate # Ziarul de Garda
Trei persoane, un cetățean al Federației Ruse, în vârstă de 49 de ani, și doi moldoveni, un bărbat de 29 și o femeia de 33 de ani din Chișinău, au fost documentate în cadrul a două cauze penale pornite pentru escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari, anunță vineri, 31 octombrie, Inspectoratul General al...
