Proprietarul unui hotel din Turcia și alte 10 persoane au fost condamnați la închisoare pe viață pentru incendiul în care au murit 78 de persoane

UPDATE 16:00 Ucraina a predat Lituaniei un prizonier de război rus pentru urmărire penală pentru crime de război, a declarat procurorul general Ruslan Kravchenko pe 31 octombrie, scrie presa ucraineană. Aceasta este prima dată de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei când Ucraina a predat un prizonier rus unei țări străine pentru urmărire penală, stabilind ceea ce...