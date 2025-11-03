Serbia este pregătită să vândă armament Uniunii Europene, chiar dacă ajunge în Ucraina

08:50

Opt deputați aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) se retrag din Parlament. Unii pleacă în noul Guvern, alții la Președinție, iar o parte pleacă de tot din politică, la scurt timp după ce au ajuns deputați. Cinci dintre parlamentarii vizați fac parte din Guvernul Alexandru Munteanu, învestit la 31 octombrie, cu votul a […]